Варшава подготвя иск срещу Москва за щети през периода на Полската народна република

17 Февруари, 2026 10:09 513 26

По нареждане на Доналд Туск е сформирана група от историци, която ще се заеме с оценка на събитията от Втората световна война

Варшава подготвя иск срещу Москва за щети през периода на Полската народна република - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша подготвя иск срещу Русия за щети, които тя твърди, че са ѝ нанесени по време на Полската народна република, когато страната беше съюзник на СССР, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Според вестника по нареждане на полския премиер Доналд Туск е сформирана група от историци, която ще се заеме с оценка на събитията от Втората световна война и последващите десетилетия на Студената война и негативните последици, до които е довело влиянието на СССР. Във Варшава наричат проекта дългосрочен и отбелязват трудности с достъпа до архивни материали. Подчертава се, че е прекалено рано да се говори за възможни суми на исковете към Русия, пише вестникът.

"Файненшъл Таймс" припомня, че по-рано Полша е изискала компенсации от Германия за щетите, нанесени по време на Втората световна война. През декември миналата година канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите "от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    20 3 Отговор
    Някои ора зорлем търсат да изедат голата опашка..

    Коментиран от #21

    10:10 17.02.2026

  • 2 ами

    18 3 Отговор
    а какво стана с иска срещу германия пак за щети, получи ли си парите

    10:11 17.02.2026

  • 3 Хиените

    18 3 Отговор
    постоянно търсят някой да ги компенсира за нещо.

    10:12 17.02.2026

  • 4 Колкото взе от Германия

    20 3 Отговор
    толкова ше вземе и от Русия хиената на Европа.

    10:12 17.02.2026

  • 5 Гергана Коваленко

    21 3 Отговор
    Има само едни, които са по гнусни от поляците и това са укрите!

    Коментиран от #8, #14

    10:12 17.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    А Варшава взе ли си парите от Германия за всв ,че ми стана интересно .и там имало бая евреи и техните политици май наркозависими анали само да искат и ревът ,ма накрая да не ги сгази някой атом и да не могат да разберат от къде им дошло ,

    10:13 17.02.2026

  • 7 Направо да ги Запукват

    5 9 Отговор
    И да вземат петрола на Прасетата

    Коментиран от #12

    10:13 17.02.2026

  • 8 Kaлпазанин

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гергана Коваленко":

    Тц ,от евреите по гнусни нема ,затова и светът откачи

    10:13 17.02.2026

  • 9 Свинарника и без това умира

    3 11 Отговор
    Който каквото може да взима

    Коментиран от #16

    10:14 17.02.2026

  • 10 Чисто и просто...!

    12 1 Отговор
    Хора без работа...!
    Ще търсят те...на Брежнев...изсъхналия...!

    10:14 17.02.2026

  • 11 ПАНОВЕТЕ УСИЛЕНО

    13 1 Отговор
    СЕ НАТИСКАТ ДА СТАВАТ РУСКА ГУБЕРНИЯ. НЕ СЕ УЧАТ ОТ ИСТОРИЯТА И ВИНАГИ ЯДАТ БОЙ.

    10:14 17.02.2026

  • 12 Свинска Бандера

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Направо да ги Запукват":

    няма петрол.

    10:15 17.02.2026

  • 13 Полякиня

    13 2 Отговор
    А аз ще заведа щети срещу София! Първо мен ме мбаха на морето, след години дъщерята я мбаха на морето, а миналата година и внучката я мбаха на морето! Знаете ли каква мъка е , като се върнем в Полша?!

    10:15 17.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ксаниба

    10 1 Отговор
    Ам и Данциг да върнат на Германия и Силезия с Померания, дето лошата Русия им е подарила 1945!!!

    10:16 17.02.2026

  • 16 Свинска Бандера

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Свинарника и без това умира":

    умира с помощта на съюзниците си.:))

    10:16 17.02.2026

  • 17 Ха-ха

    2 8 Отговор
    Хищните акули започват да се нахвърлят върху ранената Русийка.!

    10:16 17.02.2026

  • 18 Тия поляци

    8 1 Отговор
    са тотални отка чалки, Ама наг ли отка чалки.

    10:16 17.02.2026

  • 19 Поляците забравят

    8 0 Отговор
    че по време на Втората Световна Война от 35 милиона стават 24 милиона ...
    Сега са към 38 милиона, ама се съмнявам да останат дори 3,8 след няколко "Цар"-бомби ...

    Коментиран от #24

    10:17 17.02.2026

  • 20 А от Украйна която бе

    6 0 Отговор
    основна част от СССР ще искат ли компенсации?
    А относно компенсации за кланетата от Бандеровците, защо мълчи тоя Туск дето никой не го е избирал?

    10:17 17.02.2026

  • 21 Ха-ха

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Нищо няма да изядат. И ние трябва да искаме нещо, сега е момента.!

    10:18 17.02.2026

  • 22 Любо пита

    1 3 Отговор
    А бе някой знае ли защо се разпадна сесесерето??? за един приятел питам

    10:19 17.02.2026

  • 23 Запознат

    4 0 Отговор
    "Полша подготвя иск срещу Русия"

    Пък руснаците ще се почешат по дрънкулките - защо ли няма иск срещу фашагите от Германия или пък срещу Австро-унгарската империя когато Полша никаква я нямаше на картата.

    10:20 17.02.2026

  • 24 Бензиностанция с ракети

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Поляците забравят":

    каПейките ако им вземат бомбите и ракетите ще станат без теми за дискусия

    10:20 17.02.2026

  • 25 Историк

    1 0 Отговор
    Пшеките що не връщат обратно земите заграбени от Германия и дадени им от Сталин?

    10:20 17.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

