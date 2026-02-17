Варшава подготвя иск срещу Москва за щети през периода на Полската народна република

Полша подготвя иск срещу Русия за щети, които тя твърди, че са ѝ нанесени по време на Полската народна република, когато страната беше съюзник на СССР, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Според вестника по нареждане на полския премиер Доналд Туск е сформирана група от историци, която ще се заеме с оценка на събитията от Втората световна война и последващите десетилетия на Студената война и негативните последици, до които е довело влиянието на СССР. Във Варшава наричат проекта дългосрочен и отбелязват трудности с достъпа до архивни материали. Подчертава се, че е прекалено рано да се говори за възможни суми на исковете към Русия, пише вестникът.
"Файненшъл Таймс" припомня, че по-рано Полша е изискала компенсации от Германия за щетите, нанесени по време на Втората световна война. През декември миналата година канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите "от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна".
1 Дедо
Коментиран от #21
10:10 17.02.2026
2 ами
10:11 17.02.2026
3 Хиените
10:12 17.02.2026
4 Колкото взе от Германия
10:12 17.02.2026
5 Гергана Коваленко
Коментиран от #8, #14
10:12 17.02.2026
6 Kaлпазанин
10:13 17.02.2026
7 Направо да ги Запукват
Коментиран от #12
10:13 17.02.2026
8 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Гергана Коваленко":Тц ,от евреите по гнусни нема ,затова и светът откачи
10:13 17.02.2026
9 Свинарника и без това умира
Коментиран от #16
10:14 17.02.2026
10 Чисто и просто...!
Ще търсят те...на Брежнев...изсъхналия...!
10:14 17.02.2026
11 ПАНОВЕТЕ УСИЛЕНО
10:14 17.02.2026
12 Свинска Бандера
До коментар #7 от "Направо да ги Запукват":няма петрол.
10:15 17.02.2026
13 Полякиня
10:15 17.02.2026
15 Ксаниба
10:16 17.02.2026
16 Свинска Бандера
До коментар #9 от "Свинарника и без това умира":умира с помощта на съюзниците си.:))
10:16 17.02.2026
17 Ха-ха
10:16 17.02.2026
18 Тия поляци
10:16 17.02.2026
19 Поляците забравят
Сега са към 38 милиона, ама се съмнявам да останат дори 3,8 след няколко "Цар"-бомби ...
Коментиран от #24
10:17 17.02.2026
20 А от Украйна която бе
А относно компенсации за кланетата от Бандеровците, защо мълчи тоя Туск дето никой не го е избирал?
10:17 17.02.2026
21 Ха-ха
До коментар #1 от "Дедо":Нищо няма да изядат. И ние трябва да искаме нещо, сега е момента.!
10:18 17.02.2026
22 Любо пита
10:19 17.02.2026
23 Запознат
Пък руснаците ще се почешат по дрънкулките - защо ли няма иск срещу фашагите от Германия или пък срещу Австро-унгарската империя когато Полша никаква я нямаше на картата.
10:20 17.02.2026
24 Бензиностанция с ракети
До коментар #19 от "Поляците забравят":каПейките ако им вземат бомбите и ракетите ще станат без теми за дискусия
10:20 17.02.2026
25 Историк
10:20 17.02.2026
