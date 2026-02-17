Варшава подготвя иск срещу Москва за щети през периода на Полската народна република

Полша подготвя иск срещу Русия за щети, които тя твърди, че са ѝ нанесени по време на Полската народна република, когато страната беше съюзник на СССР, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Според вестника по нареждане на полския премиер Доналд Туск е сформирана група от историци, която ще се заеме с оценка на събитията от Втората световна война и последващите десетилетия на Студената война и негативните последици, до които е довело влиянието на СССР. Във Варшава наричат проекта дългосрочен и отбелязват трудности с достъпа до архивни материали. Подчертава се, че е прекалено рано да се говори за възможни суми на исковете към Русия, пише вестникът.

"Файненшъл Таймс" припомня, че по-рано Полша е изискала компенсации от Германия за щетите, нанесени по време на Втората световна война. През декември миналата година канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите "от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна".