Новини
Мнения »
Путин ликвидира гражданите. И сам ще плати цената.
  Тема: Украйна

Путин ликвидира гражданите. И сам ще плати цената.

23 Юни, 2026 23:01 1 173 40

  • евгений дайнов-
  • владимир путин-
  • русия-
  • ссср-
  • украйна-
  • руснаци

Дори могъщият СССР се разпадна за един следобед, без нито един съветски гражданин да застане в негова защита. Защото граждани вече нямаше.

Путин ликвидира гражданите. И сам ще плати цената. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

Всеки диктатор започва установяването на режима си с разнебитване на гражданското общество - дори преди да се заеме с подчиняване на медиите. В края на режима обаче може да се случи така, че диктаторът да разбере колко по-добре щеше да е положението лично за него, ако отнякъде внезапно изникнеше едно пълноценно гражданско общество. Не е далеч моментът, в който Владимир Путин ще стигне до точно това прозрение.

Още новини от Украйна

Изолирани, самотни, безволеви

Унищожаването на гражданското общество не само заличава желанието на гражданите да се събират и да работят за обща кауза. Самият процес на унищожаване принуждава гражданите да престанат да вярват, че изобщо някъде могат да съществуват някакви каузи.

Така хората се превръщат в "идеалните" граждани: изолирани един от друг, самотни, имащи отношения - отдолу-нагоре - единствено с държавата. И рано или късно те губят дори способността да проявяват каквато и да е инициатива за каквото и да е. Стават безволеви изпълнители на волята на вожда и, ако не получават съответните указания, не правят нищо. Седят си изолирани зад стените на своите апартаментчета и нито се вълнуват, нито се интересуват от онова, което става навън, на по-големите арени на обществото. Според известната руска поговорка: "Моя хата с краю - я ничего не знаю" (в буквален превод: "Къщата ми е накрая - нищо не зная"). Изпадат в потрес и пълна неспособност за каквото и да е разумно действие в момента, в който се оказва, че ставащото "някъде там навън" може да ги засегне съвсем пряко.

Това е състоянието на мнозина московчани, което виждаме всеки ден в онези клипове, които те снимат, откакто украинските дронове и ракети започнаха да удрят индустриални обекти в Москва. "Какво става? Защо става? Защо нас? Ние какво общо имаме с каквото и да е?"

Зашеметеността от събитията е трайното състояние на тези хора. Затова по дефиниция те не са способни да се съберат и да противостоят на някаква катастрофа - като например да бранят режима на своя вожд тогава, когато той се окаже под атака.

Това вече се видя по време на метежа на военната група "Вагнер", предвождана от бившия готвач на Путин Евгений Пригожин. Тръгнал от фронта към Москва да "наказва виновните", Пригожин превзе Ростов на Дон без съпротива. А това е може би най-военизираният град в цяла Русия, с огромно количество военни и военни щабове. Колоната на Пригожин влезе в града, установи се на лагер в центъра, а Пригожин привика висшите генерали, за да им се кара пред камера. После продължи към Москва и преустанови офанзивата само защото нещо договори с Путин и му повярва на някакво обещание. И беше съответно паднат от самолет малко по-късно.

Диктаторите всеки път правят една и съща грешка

Преди Путин в същото положение се оказваха вождовете на режими в Египет, Либия, Сирия. А преди тях - комунистическите вождове из цяла Източна Европа. Дори могъщият Съветски съюз се разпадна за един следобед, без нито един съветски гражданин да застане в негова защита.

Диктаторите всеки път настъпват една и съща мотика, тъй като не се учат от историята. Всеки един от тях, гледайки падналите преди него колеги, си казва: "Тези паднаха, защото бяха тъпанари. Аз съм умен и на мен няма да се случи".

Под натиска на украинското геройство броженията в руския елит се усилват с всеки изминал ден. В процес на формиране са множество различни групички, които вече си правят номера една на друга. Целта на всички е една и тя не е спасяването на режима на Путин. Напротив, те се боричкат покрай стартовата линия, за да заемат по-изгодни позиции за свалянето на руския вожд и за поемането на властта в свои ръце.

Когато това се случи, в цяла Русия няма да се намери и един гражданин, който да застане в подкрепа на режима и на самия Путин. Защото в Путинова Русия все още има хора, но вероятно вече няма граждани. Той самият ги ликвидира отдавна.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Колонизатор

    26 5 Отговор
    При нас от 36 години са се настанили 26 колонизатора и ни обясняваха едно, а се оказа че изгубихме 36 години за едно нищо, което му казваха че е преход … накрая се разбра, че води към дъното... а сме на добра възраст от 1360 години...

    23:06 23.06.2026

  • 4 Опаа

    22 5 Отговор
    Впиянченият "мислител"! Ти какъв гражданин си, и на коя държава, като единственият ти интерес е, да се търкаляш пиян като прасе в тиня?!

    23:08 23.06.2026

  • 5 Въпрос

    22 3 Отговор
    А ти защо се ожени за рускиня? Синът ти поне правилно се ориентира като се ожени за китайка.

    23:08 23.06.2026

  • 6 Не мисля

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Чeкия 🍌":

    Това е над прекалено извратено!

    23:10 23.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Медйите са най големите пропагандатори

    17 2 Отговор
    Какво ви покаэаха Канал 1 BTV и Нова ТВ преэ последните 20 години?

    23:13 23.06.2026

  • 10 Мхм

    18 8 Отговор
    Дали евгений дайнов или иво инджев са "писали" този пасквил, все тая. Едно и също - украинското геройство. А оги минчев се покри, липсва на аудиторията със "слава на украйна, на Хероите - слава."

    23:14 23.06.2026

  • 11 Летец Пешеходец

    11 21 Отговор
    В Крим вече реват пред камерите, че не могат да напуснат полуострова и да се върнат в Москва. Явно не знаят, че и в Москва вече украинските дронове и ракети, въведоха режим на бензина. "СВО-то" нещо май не върви по план. Дори руските пропагандисти и зет-блогъри схванаха, че май нещата отиват към нелицеприятни сцени от недалечното минало в Ирак, Либия и Сирия. Интересно, коя от фракциите ще реагира най- бързо и ще "пенсионира с почести" изкуфелият и скъсал с реалността диктатор.

    Коментиран от #22

    23:14 23.06.2026

  • 12 СВ..И...РКА

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Чeкия 🍌":

    А ТРЯБВА ЛИ
    БАЩАТА ДА ПОКАЖЕ
    НА СИНА СИ
    КАК СЕ ПРАВИ СВ..И...РКА.

    НА НЕГОВИЯТ ДЮ..Д..ЮК

    ИЛИ НА СИНА СИ ?

    ОНЯ В БУНКЕРА
    МАЙ Е СПЕЦ
    ПО ТЕЗИ НЕЩА .

    Питай го съвет.

    23:16 23.06.2026

  • 13 Точен

    18 4 Отговор
    Единственият гражданин в село Миндя бил Евгений Дайнов...

    23:18 23.06.2026

  • 14 Дай нов, този не става!

    17 3 Отговор
    От всички коментатори има един, който заслужава названието тъп, каквото и да коментира!

    23:20 23.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не забравяйте

    12 1 Отговор
    Ивгени продайнов е алкохолик

    23:29 23.06.2026

  • 17 реалистъ

    5 11 Отговор
    Путин разшири НАТО, милитаризира Украйна, изби над милион ватенки и фалира Русия.

    23:30 23.06.2026

  • 18 Смешник

    15 2 Отговор
    Тоя никакъвец си пише статиите под въздействието на няколко ракии Пълен профан Кой му е дал дипломата

    23:31 23.06.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    15 2 Отговор
    Този навремето разпалено ни обясняваше, че Путин бил умрял, а после като се появи Путин започна да обяснява, че това не бил Путин, ами бил негов двойник и това продължи няколко месеца....

    Тотален резил е! 🤣🤣🤣

    23:31 23.06.2026

  • 20 мислещ

    9 3 Отговор
    Севетският съюз не беше нито на гражданите, нито на селяните. Същото се отнася и за Русия. Лозунгите по въпроса са кухи! Който може да мисли, ще се сети.

    23:31 23.06.2026

  • 21 Мим

    11 3 Отговор
    Това,което пишете важи в пълна степен за зеления, диктатор-просяк фашист...

    23:32 23.06.2026

  • 22 1111

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Летец Пешеходец":

    Аве, глей сеа, Крим вече и съдът в няква Хага го призна, че е руски.

    23:37 23.06.2026

  • 23 Копейкин

    6 7 Отговор
    Стига глупости.
    Росия цъфти, има ефтин бензин и ефтина храна...
    И вали чист дъжд..
    Не като в гнилия запад - беднотия и пръскачки от небето.
    Слава на бог путин, всевишния

    Коментиран от #30

    23:39 23.06.2026

  • 24 Тодоров

    9 2 Отговор
    Нищо не разбрах от тези "сентенции" на алкохолизиран мозък. DW отдавна удари дъного с подобни "автори", даже копае под него. Набеденият професор Дайнов да не забравя с кои жаби в кой гьол е крякал. Гражданин и селянин не са обидни думи, но този си е чист "селяндур".

    23:40 23.06.2026

  • 25 Московията

    4 8 Отговор
    Г.о.р.и.. а гражданчетата не могат да вдянат какво се случва.

    23:41 23.06.2026

  • 26 ТОЧНО КАЗАНО

    4 9 Отговор
    КОГАТО ПРИГОЖИН
    ТРЪГНА КЪМ МОСКВА

    НИКОЙ ОТ РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ
    НЕ ЗАСТАНА НА СТРАНАТА НА ПУТИН

    ПРИГОЖИН ГО ПОСРЕЩАХА КАТО ГЕРОЙ.

    ТОЧНО ЗАТОВА ПУТИН МЕДВЕДЕВ И
    ДРУГИТЕ САБАКИ
    ВЕДНАГА НАПУСНАХА МОСКВА .

    ЦЕЛИЯТ СВЯТ СЕ ЧУДЕШЕ

    КАК Е ВЪЗМОЖНО

    30 Хиляди ВАГНЕРОВЦИ

    НЯКОЛКО ТАНКА И ХЕЛИКОПТЕРИ

    НЯМА КОЙ ДА ГИ СПРЕ .

    ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ИСКАШЕ ДА СЕ БИЕ
    ЗА ПУТИН
    СРЕЩУ ПРИГОЖИН .

    АКО БЕШЕ ТРЪГНАЛ КЪМ
    МОСКВА
    ПРИГОЖИН ОТ
    ЗО ХИЛЯДНА ВОЙСКА
    ЩЕШЕ ДА СЪБЕРЕ 300 ХИЛЯДИ.

    И ЗАТОВА СЛЕД ТОВА БЕШЕ УБИТ
    ОТ ПУТИН.
    ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ОТНОВО
    МЕТЕЖА НА ПРИГОЖИН.

    23:45 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ти да видиш

    7 5 Отговор
    Алкохолът ликвидира платения продажник Дайнов, който за малка мастика пише всичко което е сънувал, а за бутилка шнапс подарък от Дойче веле продава и майка си.

    23:49 23.06.2026

  • 29 име

    9 4 Отговор
    Положеието наистина е зле. Всички разбраха, че Лиман и Константиновка паднаха, а Славянск и Краматорск са следващите, на 10-15 км от руските линии, в обхвата на артилерията им и малките ФПВ дронове. Бандерите вече евакуираха аломерацията. Към Павлоград също евакуираха около десетина населени места, щото руснаците и там напредват. А руснаците миналата седмица сложиха заглушители на ефира за старлинк и атаките с дронове по логистиката рязко секнаха. Също така, буквално подпалиха бандерите, които се бяха събрали между Херсон и Кринки и се готвеха да правят десант през Днепър за да разтягат локуми как ще си взимат Крим. Е, даже десант няма да има, не че са се надявали на успех, на тях им трябваше медийно внимание за на продължава притока от пари за златни тоалетни.

    Коментиран от #32

    23:50 23.06.2026

  • 30 КОПЕЙКИН КЕФИШ

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкин":

    РУСИЯ НАИСТИНА ЦЪФТИ

    НПЗта и РАФИНЕРИИ
    Цъфтят като Майски Рози.

    БЕНЗИН ВЕЧЕ ПО 140 РУБЛИ .
    Много Евтино.

    В Крим продават ВЕЧЕ
    Мука - Брашно
    Само по 1 Килограм на Човек .

    ВАЛИ ЧИСТ НЕФТЕН ДЪЖД..
    И МОРЕТО ЧИСТО
    С МАЗУТ .

    КАК ДА СРАВНИМ
    ГНИЛИЯ ЗАПАД
    С ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    НЕВЪЗМОЖНО Е КОПЕЙКИН
    НЕВЪЗМОЖНО.

    23:51 23.06.2026

  • 31 капо верде

    3 8 Отговор
    Не само Путин ще плати цената.Русия също ще плати и то в пъти по-вече.В прочем,изгуби ли войната,Русия ще плаща репарации докато я има.Докато съществува.

    23:53 23.06.2026

  • 32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Кое не разбра?

    23:54 23.06.2026

  • 33 Дайнов нещо се е миндьосал

    7 2 Отговор
    Според уикипедия неговият баща, Александър Дайнов, е постоянен кореспондент на вестник „Работническо дело“ в Москва (1961 – 1965) и Лондон (1971 – 1977), а след това е главен редактор на вестник „Софийски новости“. Майка му, Лидия Маринчевска, е дъщеря на активни борци против фашизма и капитализма, има висше медицинско образование и работи в Центъра за научна информация към Медицинска академия. Скъпият ни евгенчо е учил в Лондоня предполагам не заради таткото си, а в знак на протест срещу отвратителния социализъм. Със сигурност взима големи пачки, за да се бори с Путин.

    00:01 24.06.2026

  • 34 Автора

    2 7 Отговор
    Авторът е до болка прав.За русофилската Измет имам предвид.Бръкна им с боксова ръкавица.

    Коментиран от #39

    00:01 24.06.2026

  • 35 Айше

    0 0 Отговор
    Малей, като гледам снимката и настръхвам.
    Кой ще си прави сепуко щото няма пари?
    Неофит се самоубие, а тогава исках само чифт DKNY, сега обаче искам perfect 10 милиона евра.
    Няма ли вече пари в хазната?
    Ами не смучете сиромашка кръв бе!

    Коментиран от #40

    00:03 24.06.2026

  • 36 В В.П.

    5 1 Отговор
    Рф ще ликвидира ПЪРВО ОКРОПИСТАН...И бандерите ,.зелю фашиста и режима ..После другото..

    00:14 24.06.2026

  • 37 В В.П.

    6 1 Отговор
    Женята е ликвидиран от пърцуцата..Много е почернял..зле е ..работата .

    00:18 24.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 😂🤣😂🤣

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Автора":

    Какво ли му е сътворила съпругата му рускинята Аня Майорова на Е. Дайнов от с. Миндя, че като се напие до припадък си го изкарва на Русия.🤣😂🤣😂

    00:21 24.06.2026

  • 40 Да допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Айше":

    Че ме мога да жертвам have a nice day и карамеленото яке.

    00:29 24.06.2026