Путин ликвидира гражданите. И сам ще плати цената.

Коментар на Евгений Дайнов:
Всеки диктатор започва установяването на режима си с разнебитване на гражданското общество - дори преди да се заеме с подчиняване на медиите. В края на режима обаче може да се случи така, че диктаторът да разбере колко по-добре щеше да е положението лично за него, ако отнякъде внезапно изникнеше едно пълноценно гражданско общество. Не е далеч моментът, в който Владимир Путин ще стигне до точно това прозрение.
Изолирани, самотни, безволеви
Унищожаването на гражданското общество не само заличава желанието на гражданите да се събират и да работят за обща кауза. Самият процес на унищожаване принуждава гражданите да престанат да вярват, че изобщо някъде могат да съществуват някакви каузи.
Така хората се превръщат в "идеалните" граждани: изолирани един от друг, самотни, имащи отношения - отдолу-нагоре - единствено с държавата. И рано или късно те губят дори способността да проявяват каквато и да е инициатива за каквото и да е. Стават безволеви изпълнители на волята на вожда и, ако не получават съответните указания, не правят нищо. Седят си изолирани зад стените на своите апартаментчета и нито се вълнуват, нито се интересуват от онова, което става навън, на по-големите арени на обществото. Според известната руска поговорка: "Моя хата с краю - я ничего не знаю" (в буквален превод: "Къщата ми е накрая - нищо не зная"). Изпадат в потрес и пълна неспособност за каквото и да е разумно действие в момента, в който се оказва, че ставащото "някъде там навън" може да ги засегне съвсем пряко.
Това е състоянието на мнозина московчани, което виждаме всеки ден в онези клипове, които те снимат, откакто украинските дронове и ракети започнаха да удрят индустриални обекти в Москва. "Какво става? Защо става? Защо нас? Ние какво общо имаме с каквото и да е?"
Зашеметеността от събитията е трайното състояние на тези хора. Затова по дефиниция те не са способни да се съберат и да противостоят на някаква катастрофа - като например да бранят режима на своя вожд тогава, когато той се окаже под атака.
Това вече се видя по време на метежа на военната група "Вагнер", предвождана от бившия готвач на Путин Евгений Пригожин. Тръгнал от фронта към Москва да "наказва виновните", Пригожин превзе Ростов на Дон без съпротива. А това е може би най-военизираният град в цяла Русия, с огромно количество военни и военни щабове. Колоната на Пригожин влезе в града, установи се на лагер в центъра, а Пригожин привика висшите генерали, за да им се кара пред камера. После продължи към Москва и преустанови офанзивата само защото нещо договори с Путин и му повярва на някакво обещание. И беше съответно паднат от самолет малко по-късно.
Диктаторите всеки път правят една и съща грешка
Преди Путин в същото положение се оказваха вождовете на режими в Египет, Либия, Сирия. А преди тях - комунистическите вождове из цяла Източна Европа. Дори могъщият Съветски съюз се разпадна за един следобед, без нито един съветски гражданин да застане в негова защита.
Диктаторите всеки път настъпват една и съща мотика, тъй като не се учат от историята. Всеки един от тях, гледайки падналите преди него колеги, си казва: "Тези паднаха, защото бяха тъпанари. Аз съм умен и на мен няма да се случи".
Под натиска на украинското геройство броженията в руския елит се усилват с всеки изминал ден. В процес на формиране са множество различни групички, които вече си правят номера една на друга. Целта на всички е една и тя не е спасяването на режима на Путин. Напротив, те се боричкат покрай стартовата линия, за да заемат по-изгодни позиции за свалянето на руския вожд и за поемането на властта в свои ръце.
Когато това се случи, в цяла Русия няма да се намери и един гражданин, който да застане в подкрепа на режима и на самия Путин. Защото в Путинова Русия все още има хора, но вероятно вече няма граждани. Той самият ги ликвидира отдавна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Колонизатор
23:06 23.06.2026
4 Опаа
23:08 23.06.2026
5 Въпрос
23:08 23.06.2026
6 Не мисля
До коментар #1 от "Чeкия 🍌":Това е над прекалено извратено!
23:10 23.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Медйите са най големите пропагандатори
23:13 23.06.2026
10 Мхм
23:14 23.06.2026
11 Летец Пешеходец
Коментиран от #22
23:14 23.06.2026
12 СВ..И...РКА
До коментар #1 от "Чeкия 🍌":А ТРЯБВА ЛИ
БАЩАТА ДА ПОКАЖЕ
НА СИНА СИ
КАК СЕ ПРАВИ СВ..И...РКА.
НА НЕГОВИЯТ ДЮ..Д..ЮК
ИЛИ НА СИНА СИ ?
ОНЯ В БУНКЕРА
МАЙ Е СПЕЦ
ПО ТЕЗИ НЕЩА .
Питай го съвет.
23:16 23.06.2026
13 Точен
23:18 23.06.2026
14 Дай нов, този не става!
23:20 23.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не забравяйте
23:29 23.06.2026
17 реалистъ
23:30 23.06.2026
18 Смешник
23:31 23.06.2026
19 az СВО Победа 81
Тотален резил е! 🤣🤣🤣
23:31 23.06.2026
20 мислещ
23:31 23.06.2026
21 Мим
23:32 23.06.2026
22 1111
До коментар #11 от "Летец Пешеходец":Аве, глей сеа, Крим вече и съдът в няква Хага го призна, че е руски.
23:37 23.06.2026
23 Копейкин
Росия цъфти, има ефтин бензин и ефтина храна...
И вали чист дъжд..
Не като в гнилия запад - беднотия и пръскачки от небето.
Слава на бог путин, всевишния
Коментиран от #30
23:39 23.06.2026
24 Тодоров
23:40 23.06.2026
25 Московията
23:41 23.06.2026
26 ТОЧНО КАЗАНО
ТРЪГНА КЪМ МОСКВА
НИКОЙ ОТ РУСКИТЕ ГРАЖДАНИ
НЕ ЗАСТАНА НА СТРАНАТА НА ПУТИН
ПРИГОЖИН ГО ПОСРЕЩАХА КАТО ГЕРОЙ.
ТОЧНО ЗАТОВА ПУТИН МЕДВЕДЕВ И
ДРУГИТЕ САБАКИ
ВЕДНАГА НАПУСНАХА МОСКВА .
ЦЕЛИЯТ СВЯТ СЕ ЧУДЕШЕ
КАК Е ВЪЗМОЖНО
30 Хиляди ВАГНЕРОВЦИ
НЯКОЛКО ТАНКА И ХЕЛИКОПТЕРИ
НЯМА КОЙ ДА ГИ СПРЕ .
ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ИСКАШЕ ДА СЕ БИЕ
ЗА ПУТИН
СРЕЩУ ПРИГОЖИН .
АКО БЕШЕ ТРЪГНАЛ КЪМ
МОСКВА
ПРИГОЖИН ОТ
ЗО ХИЛЯДНА ВОЙСКА
ЩЕШЕ ДА СЪБЕРЕ 300 ХИЛЯДИ.
И ЗАТОВА СЛЕД ТОВА БЕШЕ УБИТ
ОТ ПУТИН.
ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ОТНОВО
МЕТЕЖА НА ПРИГОЖИН.
23:45 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ти да видиш
23:49 23.06.2026
29 име
Коментиран от #32
23:50 23.06.2026
30 КОПЕЙКИН КЕФИШ
До коментар #23 от "Копейкин":РУСИЯ НАИСТИНА ЦЪФТИ
НПЗта и РАФИНЕРИИ
Цъфтят като Майски Рози.
БЕНЗИН ВЕЧЕ ПО 140 РУБЛИ .
Много Евтино.
В Крим продават ВЕЧЕ
Мука - Брашно
Само по 1 Килограм на Човек .
ВАЛИ ЧИСТ НЕФТЕН ДЪЖД..
И МОРЕТО ЧИСТО
С МАЗУТ .
КАК ДА СРАВНИМ
ГНИЛИЯ ЗАПАД
С ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
НЕВЪЗМОЖНО Е КОПЕЙКИН
НЕВЪЗМОЖНО.
23:51 23.06.2026
31 капо верде
23:53 23.06.2026
32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #29 от "име":Кое не разбра?
23:54 23.06.2026
33 Дайнов нещо се е миндьосал
00:01 24.06.2026
34 Автора
Коментиран от #39
00:01 24.06.2026
35 Айше
Кой ще си прави сепуко щото няма пари?
Неофит се самоубие, а тогава исках само чифт DKNY, сега обаче искам perfect 10 милиона евра.
Няма ли вече пари в хазната?
Ами не смучете сиромашка кръв бе!
Коментиран от #40
00:03 24.06.2026
36 В В.П.
00:14 24.06.2026
37 В В.П.
00:18 24.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 😂🤣😂🤣
До коментар #34 от "Автора":Какво ли му е сътворила съпругата му рускинята Аня Майорова на Е. Дайнов от с. Миндя, че като се напие до припадък си го изкарва на Русия.🤣😂🤣😂
00:21 24.06.2026
40 Да допълня
До коментар #35 от "Айше":Че ме мога да жертвам have a nice day и карамеленото яке.
00:29 24.06.2026