Руски удари в Украйна: Най-малко 12 жертви

Най-малко 12 души са загинали, а над 80 са ранени при руски атаки в различни части на Украйна през последното денонощие, съобщават местните власти. Най-тежко е положението в Киевска област, където при нощен удар са загинали трима членове на едно семейство, включително 3-годишно дете.
По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла шест балистични ракети „Искандер-М“ и ракети от системи С-400. Нито една от тях не е била свалена. Украинската страна твърди, че причината е критичният недостиг на ракети-прехващачи за системите Patriot. В атаката са участвали и 151 дрона, като 135 от тях са били унищожени или неутрализирани чрез средства за радиоелектронна борба.
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че в района на Бровари в Киевска област са загинали баба, дядо и техният 3-годишен внук. Родителите на детето и 15-годишният му брат са сред ранените. Пострадал е и съсед, който се е притекъл на помощ. В Киев един човек е загинал, а други четирима са били ранени.
Жертви има и в други региони. В Запорожка област са загинали трима души, а четирима са ранени. В Харковска област двама души са убити и седем са пострадали. Двамата загинали са мъже на около 60 години от Изюм, разположен на около 30 километра от фронтовата линия.
В Сумска област са ранени 19 души, като 14 от тях са пострадали в граничната община Билопиля. В Донецка област един човек е загинал в Славянск, а 15 са ранени. В Херсонска област двама души са убити и 26 са ранени, сред които и дете.
В Одеса руски удар е засегнал един от най-големите футболни стадиони в Украйна – дома на ФК „Черноморец“. По данни на регионалните власти при атаката са ранени двама души.
Атаките идват на фона на продължаващия натиск върху украинската противовъздушна отбрана и засилващите се опасения за недостиг на средства за прехващане на балистични ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е, тя Украйна нали
Коментиран от #11, #18, #81
13:55 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 осраински
Коментиран от #107
13:59 08.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #23, #54, #108
14:00 08.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
14:00 08.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #40, #49
14:00 08.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
14:01 08.08.2026
9 И КИЕВ Е РУСКИ
Коментиран от #111
14:01 08.08.2026
10 Дудов
Коментиран от #109
14:02 08.08.2026
11 Зелен 🤡
До коментар #1 от "Е, тя Украйна нали":Се скри в Сърбия. От там пАбеждава.
Коментиран от #77
14:02 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 и Одеса е руска
Коментиран от #34
14:03 08.08.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Се ла Ви....
Коментиран от #32, #121
14:04 08.08.2026
15 Древен Философ
14:04 08.08.2026
16 Слава на Русия, бе тъпeйки
14:04 08.08.2026
17 жик так
Освен това ударни безпилотни летателни апарати поразиха два кораба, превозващи оръжие и военна техника към украински пристанища, докато се движеха по море южно и източно от Одеса
14:06 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 осраински
14:08 08.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЧЕТЯЩ!
До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":НИКЪДЕ!
АБСОЛЮТНО НИКЪДЕ,В НЕТА НЯМА ТАКАВА МИСЪЛ НА ФИДЕЛ КАСТРО...!!!
14:11 08.08.2026
24 Внимание
14:12 08.08.2026
25 Костадинов
14:12 08.08.2026
26 Укротрола е болен от скоротечен рак.
Коментиран от #53
14:13 08.08.2026
27 Факт
14:14 08.08.2026
28 Героите на Украйна
14:18 08.08.2026
29 последната укра
14:18 08.08.2026
30 Соломон
Коментиран от #127
14:18 08.08.2026
31 дискотека укрия
14:18 08.08.2026
32 Колко памперса
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":смени?
Коментиран от #129
14:19 08.08.2026
33 млад еврас
14:19 08.08.2026
34 Соломон
До коментар #13 от "и Одеса е руска":Чудно ако се бе родил човек и имаше поне малко мозък щеше да занеш
Коментиран от #110
14:20 08.08.2026
35 Розовото пони зеля
Коментиран от #123
14:21 08.08.2026
36 a що премълчавате за унищожени
Руснаците трева ли пасат че да си харчат ракетите по мирно население
14:21 08.08.2026
37 Розовото пони зеля
Коментиран от #43
14:21 08.08.2026
38 хаха🤣
14:22 08.08.2026
39 Господ да помага на Украйна
14:23 08.08.2026
40 Преминаващ само
До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":Осъзнаваш ли въобще колко си "заоблен"???
Коко стинки ти хвърлят за пост???
14:23 08.08.2026
41 ОНЯ с ДРОНЯ
И НПЗто Илский
В Краснодар
Отново Горят.
Руското ПВО отново
Пропусна Украинските Дронове.
Движухата продължава.
14:23 08.08.2026
42 хахахаха
Коментиран от #48
14:24 08.08.2026
43 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #37 от "Розовото пони зеля":Зеля не е от нашите. Ние и другаря Путин сме от розовата групичка 😘
Коментиран от #83
14:25 08.08.2026
44 последната укра
14:25 08.08.2026
45 дискотека укрия
Коментиран от #69
14:26 08.08.2026
46 млад русораст
14:27 08.08.2026
47 Розовото пони зеля
14:27 08.08.2026
48 Соломон
До коментар #42 от "хахахаха":И това ще стане.След като щаба на черноморския флот избяга.А корабите каквото е останало от тях се крият по бреговете на Грузия.И това ще стане някой ден
14:28 08.08.2026
49 Ха-ха
До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:29 08.08.2026
50 Розовото пони зеля
14:29 08.08.2026
51 млад еврас
14:30 08.08.2026
52 Розовото пони зеля
14:31 08.08.2026
53 Така предизвикваш съдбата
До коментар #26 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":и ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.
14:31 08.08.2026
54 Ха-ха
До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
14:32 08.08.2026
55 хахахаха
Коментиран от #87
14:32 08.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Розовото пони зеля
Коментиран от #62, #64, #78
14:35 08.08.2026
58 последната укра
14:36 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Предполагам,
14:39 08.08.2026
62 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #57 от "Розовото пони зеля":Ах как лъжеш само !Ах как лъжеш ............ей 4 секунди трябват на "Интелекта" за да разбере че лъжеш !
14:39 08.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Нямат край
До коментар #57 от "Розовото пони зеля":путинофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат....😂
14:41 08.08.2026
65 хихи
До коментар #60 от "млад еврас":а русорастите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
14:42 08.08.2026
66 Еееех ,
14:44 08.08.2026
67 Амиииии
До коментар #3 от "В Г@.за":не е политкоректно да изнасяме чувствителна информация.
14:44 08.08.2026
68 Русия
Коментиран от #89
14:44 08.08.2026
69 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #45 от "дискотека укрия":Колко д0лHo и гHYcHo cъщество трябва да си за да се радваш на чуждото нещастие !Пожелавам ти и на теб такава дискотека.
14:45 08.08.2026
70 Анонимен
14:45 08.08.2026
71 Ъъъ
До коментар #59 от "Елементарно":"Изобщо има ли глупаци да вярват на всички тези глупости.... "
Много са "вярващите"....
14:45 08.08.2026
72 Росомаха
Украинците да палят свещи в църквите и да се молят за здраве и дълголетие на Путин, задето ги щади толкова.
14:45 08.08.2026
73 Абе ,
До коментар #60 от "млад еврас":Май си - Млад Рубляс ..
Коментиран от #79
14:46 08.08.2026
74 Чума
Коментиран от #86
14:46 08.08.2026
75 Коментар
14:47 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Отиде
До коментар #11 от "Зелен 🤡":да се моли на Вучич да разговаря с Путин. Положението на осрайна е много,много тежко, а помощ не иде от нийде. Сащ не дават, Европа вече няма какво да дава, ушмулена е.
14:50 08.08.2026
78 Преминаващ само
До коментар #57 от "Розовото пони зеля":"Чул/прочел"... си нещо от интервю от февруари 2026 г.??
И е актуално точно в момента за теб? Ма ти сериозно ли???
Или "звездите" ти го казаха?
И на теб ли ти мятат стинки за постове???
14:50 08.08.2026
79 Не , бе ..
До коментар #73 от "Абе ,":Дрът рубляс е .. 😁
14:50 08.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Така е
Коментиран от #84
14:55 08.08.2026
83 ще има Златен Скунск за Витан математика
До коментар #43 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":43 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
41ОТГОВОР
До коментар 37 от "Розовото пони зеля":
Зеля не е от нашите. Ние и другаря Путин сме от розовата групичка 😘
-;-
Трябва да се уважава и мнението на Витан КАМАЗ-ката. Такъв водеш мотематик най-точно определя как и къде Райха ще победел;
Абе дават ли Златен Скунск за математическа групост?!
14:56 08.08.2026
84 КНР и КНДР наливат пари в намерена кауза
До коментар #82 от "Така е":82 Така е
00ОТГОВОР
като разчиташ на други, и то кой от кой по-неадекватен! Как си представя някой, че непрекъснато ще се наливат залудо от над 50 държави стотици милиарди за изгубена кауза?
-;-
Ама пък Поднебесната империя и КНДР-то наливали пари в намерена кауза
А русофилите още ли си си недавят на оръжието чудо ФАУ-26 или Орешници- и так далее?!
14:58 08.08.2026
85 Аллах или Пуч за Фюрера
До коментар #80 от "...":80 ...
20ОТГОВОР
До коментар 76 от "...":
Русия има около 40 рафинерии, повечето са взривени и не функционират в момента. ЕС има 80 рафинерии и всички са здрави и функционират.
-;-
Значи Райха става Бензиностанция без НПЗ-та.
а запада е така гнил ч продължава да се надява на Аллах за свърттана Фюрера или на Пуч за Фюрера.
15:00 08.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Перемога и движуха в жегата да Фюрера
До коментар #55 от "хахахаха":55 хахахаха
32ОТГОВОР
А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?
-;-
Важното е че Крим и ДНЛ/ЛНР са все още руZZки!
Не знаем какво става с перемогата и движухата.
Дано в Бункера да е Хладно, та Фюрера да може да командва Дивизиите и фронтовете за победата над бандерите!
15:05 08.08.2026
88 Росомаха
Коментиран от #90, #113
15:07 08.08.2026
89 4-та икономика на Света била напредвала
До коментар #68 от "Русия":68 Русия
22ОТГОВОР
Бииий фашиста до смъ.... Пабеда будет за нами !
-;-
Абе как така Райха от 11- та стана 4-тата икономика в Света и сега бие до смърт където смогне!!!!
15:07 08.08.2026
90 ГУЛАГ
До коментар #88 от "Росомаха":Така си е .. А мы - непричём
Коментиран от #96
15:13 08.08.2026
91 хахахаха
Коментиран от #100
15:19 08.08.2026
92 последната укра
15:19 08.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Историк
Коментиран от #114
15:22 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Росомаха
До коментар #90 от "ГУЛАГ":Първите концлагери са в САЩ през Великата депресия, където са затваряли милиони бездомни. За английските колонии не се пише, но там са уморени от глад над 100 милиона души по света.
Коментиран от #102
15:22 08.08.2026
97 Розовото пони зеля
Коментиран от #101
15:24 08.08.2026
98 Розовото пони зеля
15:26 08.08.2026
99 Росомаха
15:27 08.08.2026
100 Хахахахаха
До коментар #91 от "хахахаха":Връщат си само труповете укрите, тея милиони избити укри които торят бъдещата руска земя, такъв погром не е имало в нито една война, руските доброволци избиват украинските насилствено мобилизирани войници, 5 години мобилизация в Украйна - по 50000 хиляди всеки месец+1 млн украинско доброволци в първите седмици на войната. Само вижте какви огромни загуби на укрите, милиони изчезнали и загинали, а успехи няма. На протестите нямаше мъже, само жени, деца и стари хора в Украйна, наркомана затри 45 млн държава
15:27 08.08.2026
101 Малиии
До коментар #97 от "Розовото пони зеля":Пак си се Изплежър .. 😁
15:28 08.08.2026
102 ГУЛАГ
До коментар #96 от "Росомаха":Глупости , над милиард са . А Рузко-индианската вайна ?
15:31 08.08.2026
103 Абе няма ракети прехващачи
15:31 08.08.2026
104 Розавия ,
До коментар #95 от "Розовото пони зеля":А бензина куда пропал ?
15:33 08.08.2026
105 ха ха ха
До коментар #95 от "Розовото пони зеля":Изpoд прати детето си на тази дискотека
15:35 08.08.2026
106 да питам
15:35 08.08.2026
107 Антирашист 2226
До коментар #4 от "осраински":Сега фашизмът е в просия. Пусин постъпва като хитлер със судетска облоласт в чехословакия . Всички прилики с действащи лища са верни !
15:38 08.08.2026
108 Антирашист 2225
До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":Сега фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистсите държави !
15:41 08.08.2026
109 И какво ще се промени
До коментар #10 от "Дудов":ако Зеленскк спре да диша?
15:41 08.08.2026
110 Мани го бе
До коментар #34 от "Соломон":Той не знае дори защо липсва бащата!
15:44 08.08.2026
111 Антирашист 2227
До коментар #9 от "И КИЕВ Е РУСКИ":Какъв ли ще е лютия ,като благия предизвика милиони жертви ? Извратенихрашистки мисли !
15:45 08.08.2026
112 Лука
Коментиран от #115
15:50 08.08.2026
113 Антирашист 2227
До коментар #88 от "Росомаха":Смесването на събития от всв и сегашната война е манипулация !
15:53 08.08.2026
114 Малкия Стоянчо
До коментар #94 от "Историк":Дядо ти не си Историк ,а Истерик ,посети психиатър докато още имаш. някакъв шанс за промяна .
15:54 08.08.2026
115 Брачетке ,
До коментар #112 от "Лука":Остави кайсиевата да отлежи малко , де ..😁
Коментиран от #117, #118
15:54 08.08.2026
116 Лука 2028
Коментиран от #126
15:55 08.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Лука 2029
До коментар #115 от "Брачетке ,":Кайсиева на пия ,а само ю...нашко мляко !
15:57 08.08.2026
119 ВЕСЕЛЯК
Хайде помъквайте чергите към метрото, че после може да няма място. И си носете по един английски разговорник, че требе да учите ингилизки. Нали ша улазяте у натото.
Айде гуд бай, бастардс енд хев а найс слийп!
Коментиран от #122
16:00 08.08.2026
120 Лука 2230
16:00 08.08.2026
121 Антирашист 2228
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На рашистки приказки не се смеем !
16:01 08.08.2026
122 Лука2231
До коментар #119 от "ВЕСЕЛЯК":Ай лайк ит ,сеи ит агейн !
16:01 08.08.2026
123 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #35 от "Розовото пони зеля":Това са мои реплики. 🦄🌈😂
Коментиран от #125
16:05 08.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Розовото пони зеля 🦄
До коментар #123 от "Розовото пони Путин 🦄":А ти кой беше бре прррррдльоо ,анонимен ,че хич не моа се сетя ?
16:09 08.08.2026
126 Антирашист 2229
До коментар #116 от "Лука 2028":Такива са и изказванията на хитлер, да го няма този или онзи народ . Чист фашизъм !
Коментиран от #128
16:33 08.08.2026
127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Соломон":И за Чечня Така говорихте.
16:40 08.08.2026
128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #126 от "Антирашист 2229":Бандеровците не са народ, а подръжници на Степан Бандера, украински масов убиец.Питай поляците.
А има и нормални украинци. Дори е създадена цчла бригада във ВС на Русия от тях.
16:43 08.08.2026
129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Колко памперса":????? Не съди по себе си ?
16:47 08.08.2026