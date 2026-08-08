Руски удари в Украйна: Най-малко 12 жертви

Най-малко 12 души са загинали, а над 80 са ранени при руски атаки в различни части на Украйна през последното денонощие, съобщават местните власти. Най-тежко е положението в Киевска област, където при нощен удар са загинали трима членове на едно семейство, включително 3-годишно дете.

По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла шест балистични ракети „Искандер-М“ и ракети от системи С-400. Нито една от тях не е била свалена. Украинската страна твърди, че причината е критичният недостиг на ракети-прехващачи за системите Patriot. В атаката са участвали и 151 дрона, като 135 от тях са били унищожени или неутрализирани чрез средства за радиоелектронна борба.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че в района на Бровари в Киевска област са загинали баба, дядо и техният 3-годишен внук. Родителите на детето и 15-годишният му брат са сред ранените. Пострадал е и съсед, който се е притекъл на помощ. В Киев един човек е загинал, а други четирима са били ранени.

Жертви има и в други региони. В Запорожка област са загинали трима души, а четирима са ранени. В Харковска област двама души са убити и седем са пострадали. Двамата загинали са мъже на около 60 години от Изюм, разположен на около 30 километра от фронтовата линия.

В Сумска област са ранени 19 души, като 14 от тях са пострадали в граничната община Билопиля. В Донецка област един човек е загинал в Славянск, а 15 са ранени. В Херсонска област двама души са убити и 26 са ранени, сред които и дете.

В Одеса руски удар е засегнал един от най-големите футболни стадиони в Украйна – дома на ФК „Черноморец“. По данни на регионалните власти при атаката са ранени двама души.

Атаките идват на фона на продължаващия натиск върху украинската противовъздушна отбрана и засилващите се опасения за недостиг на средства за прехващане на балистични ракети.