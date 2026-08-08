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Руски удари в Украйна: Най-малко 12 жертви
  Тема: Украйна

Руски удари в Украйна: Най-малко 12 жертви

8 Август, 2026 13:55 1 898 129

  • украйна-
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  • ранени-
  • цивилни

Най-малко 80 ранени по време на атаките през последното денонощие, сред които и 3-годишно дете

Руски удари в Украйна: Най-малко 12 жертви - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 12 души са загинали, а над 80 са ранени при руски атаки в различни части на Украйна през последното денонощие, съобщават местните власти. Най-тежко е положението в Киевска област, където при нощен удар са загинали трима членове на едно семейство, включително 3-годишно дете.

По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла шест балистични ракети „Искандер-М“ и ракети от системи С-400. Нито една от тях не е била свалена. Украинската страна твърди, че причината е критичният недостиг на ракети-прехващачи за системите Patriot. В атаката са участвали и 151 дрона, като 135 от тях са били унищожени или неутрализирани чрез средства за радиоелектронна борба.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че в района на Бровари в Киевска област са загинали баба, дядо и техният 3-годишен внук. Родителите на детето и 15-годишният му брат са сред ранените. Пострадал е и съсед, който се е притекъл на помощ. В Киев един човек е загинал, а други четирима са били ранени.

Жертви има и в други региони. В Запорожка област са загинали трима души, а четирима са ранени. В Харковска област двама души са убити и седем са пострадали. Двамата загинали са мъже на около 60 години от Изюм, разположен на около 30 километра от фронтовата линия.

В Сумска област са ранени 19 души, като 14 от тях са пострадали в граничната община Билопиля. В Донецка област един човек е загинал в Славянск, а 15 са ранени. В Херсонска област двама души са убити и 26 са ранени, сред които и дете.

В Одеса руски удар е засегнал един от най-големите футболни стадиони в Украйна – дома на ФК „Черноморец“. По данни на регионалните власти при атаката са ранени двама души.

Атаките идват на фона на продължаващия натиск върху украинската противовъздушна отбрана и засилващите се опасения за недостиг на средства за прехващане на балистични ракети.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, тя Украйна нали

    52 57 Отговор
    побеждаваше.

    Коментиран от #11, #18, #81

    13:55 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    42 52 Отговор
    След като Западът измисли идеята да унищожи Украйна, за да отслаби Русия, хвърлянето на една от балтийските държави в огъня на този ескалиращ конфликт е детска игра. Някой в ​​Европа сериозно ли вярва, че САЩ биха рискували ядрен апокалипсис за когото и да било освен за себе си? Разбира се, че не – тези крадци от ЕС и САЩ просто бръщолевят глупости за възможността да продължат да орязват военните бюджети и да пълнят джобовете на заинтересованите страни

    Коментиран от #107

    13:59 08.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    29 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #23, #54, #108

    14:00 08.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    23 12 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:00 08.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    26 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #40, #49

    14:00 08.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    20 11 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:01 08.08.2026

  • 9 И КИЕВ Е РУСКИ

    29 9 Отговор
    БЛАГ човек е Путин .ДА ИЛЯДИ

    Коментиран от #111

    14:01 08.08.2026

  • 10 Дудов

    28 10 Отговор
    Жалко само че Зеленски още диша

    Коментиран от #109

    14:02 08.08.2026

  • 11 Зелен 🤡

    31 12 Отговор

    До коментар #1 от "Е, тя Украйна нали":

    Се скри в Сърбия. От там пАбеждава.

    Коментиран от #77

    14:02 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 и Одеса е руска

    32 8 Отговор
    Президентът Володимир Зеленски съобщи, че в района на Бровари в Киевска област са загинали баба, дядо и техният 3-годишен внук.Чудно защо три годишният внук не е мобилизиран

    Коментиран от #34

    14:03 08.08.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 10 Отговор
    Лавров преди 2 месеца прикани всички живеещи близо до важни обекти да се изнесът. На бндеритеВи беше смешно.
    Се ла Ви....

    Коментиран от #32, #121

    14:04 08.08.2026

  • 15 Древен Философ

    23 9 Отговор
    Колкото по-малко укри толкова по-добре

    14:04 08.08.2026

  • 16 Слава на Русия, бе тъпeйки

    23 9 Отговор
    Браво, утре още повече.

    14:04 08.08.2026

  • 17 жик так

    35 8 Отговор
    Руснаците удариха предприятието Файър Пойнт в Киев, произвеждащо части за ракетите Фламинго.

    Освен това ударни безпилотни летателни апарати поразиха два кораба, превозващи оръжие и военна техника към украински пристанища, докато се движеха по море южно и източно от Одеса

    14:06 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 осраински

    26 10 Отговор
    Не им липсват ракети, липсват им мозъци.“ Поляците нарекоха ситуацията в Украйна пълна задънена улица

    14:08 08.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЧЕТЯЩ!

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":

    НИКЪДЕ!
    АБСОЛЮТНО НИКЪДЕ,В НЕТА НЯМА ТАКАВА МИСЪЛ НА ФИДЕЛ КАСТРО...!!!

    14:11 08.08.2026

  • 24 Внимание

    19 9 Отговор
    Не смейте да пишете нещо срещу Украйна или за Русия . Трие се незабавно от демокрацията.

    14:12 08.08.2026

  • 25 Костадинов

    11 18 Отговор
    Край нямат zzверствата на болшевишката zzган.

    14:12 08.08.2026

  • 26 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    9 6 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    Коментиран от #53

    14:13 08.08.2026

  • 27 Факт

    11 19 Отговор
    Терориста русия избиват православните Комунистическите престъпници русофилите пляскат с кървавите си ръчички

    14:14 08.08.2026

  • 28 Героите на Украйна

    10 20 Отговор
    Московските мръсници използват липсата на прехващачи, но нещата скоро ще се обърнат и ще плащат за всеки убит цивилен. Проклета да е Московията!

    14:18 08.08.2026

  • 29 последната укра

    18 7 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    14:18 08.08.2026

  • 30 Соломон

    8 19 Отговор
    Аз само да попитам всички дето са радват.На какво точно се радвате.Украйна никога няма да прости на руснаците за тази война. Нито на лошите, нито на добрите. Докато лошите руснаци ни убиваха, „добрите“ руснаци мълчаха.

    Коментиран от #127

    14:18 08.08.2026

  • 31 дискотека укрия

    15 7 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    14:18 08.08.2026

  • 32 Колко памперса

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    смени?

    Коментиран от #129

    14:19 08.08.2026

  • 33 млад еврас

    13 6 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    14:19 08.08.2026

  • 34 Соломон

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "и Одеса е руска":

    Чудно ако се бе родил човек и имаше поне малко мозък щеше да занеш

    Коментиран от #110

    14:20 08.08.2026

  • 35 Розовото пони зеля

    10 7 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    Коментиран от #123

    14:21 08.08.2026

  • 36 a що премълчавате за унищожени

    14 7 Отговор
    урк военни обекти и сила

    Руснаците трева ли пасат че да си харчат ракетите по мирно население

    14:21 08.08.2026

  • 37 Розовото пони зеля

    10 5 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    Коментиран от #43

    14:21 08.08.2026

  • 38 хаха🤣

    7 9 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣

    14:22 08.08.2026

  • 39 Господ да помага на Украйна

    7 8 Отговор
    Комунистическата идеология убиеца на хора ,сатанинско чудовище.

    14:23 08.08.2026

  • 40 Преминаващ само

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":

    Осъзнаваш ли въобще колко си "заоблен"???
    Коко стинки ти хвърлят за пост???

    14:23 08.08.2026

  • 41 ОНЯ с ДРОНЯ

    8 7 Отговор
    НПЗто в СИЗРАН

    И НПЗто Илский

    В Краснодар

    Отново Горят.

    Руското ПВО отново
    Пропусна Украинските Дронове.

    Движухата продължава.

    14:23 08.08.2026

  • 42 хахахаха

    9 5 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #48

    14:24 08.08.2026

  • 43 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Розовото пони зеля":

    Зеля не е от нашите. Ние и другаря Путин сме от розовата групичка 😘

    Коментиран от #83

    14:25 08.08.2026

  • 44 последната укра

    8 6 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    14:25 08.08.2026

  • 45 дискотека укрия

    5 5 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #69

    14:26 08.08.2026

  • 46 млад русораст

    8 5 Отговор
    Путин ни излъга, че ще ни пусне нета и бензина😅😅😅

    14:27 08.08.2026

  • 47 Розовото пони зеля

    7 5 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя врагове не ти трябват.

    14:27 08.08.2026

  • 48 Соломон

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "хахахаха":

    И това ще стане.След като щаба на черноморския флот избяга.А корабите каквото е останало от тях се крият по бреговете на Грузия.И това ще стане някой ден

    14:28 08.08.2026

  • 49 Ха-ха

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "СЮЛЕЙМАН":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:29 08.08.2026

  • 50 Розовото пони зеля

    7 4 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега нямаме ток, вода, канализация, интернет, гориво и спим в мазетата.

    14:29 08.08.2026

  • 51 млад еврас

    7 4 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    14:30 08.08.2026

  • 52 Розовото пони зеля

    5 5 Отговор
    А до скоро имахме пристанища в Одеса, след многото победи вече нямаме хахахахаха.

    14:31 08.08.2026

  • 53 Така предизвикваш съдбата

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":

    и ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.

    14:31 08.08.2026

  • 54 Ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    14:32 08.08.2026

  • 55 хахахаха

    6 6 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #87

    14:32 08.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Розовото пони зеля

    4 6 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    Коментиран от #62, #64, #78

    14:35 08.08.2026

  • 58 последната укра

    6 6 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    14:36 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Предполагам,

    2 6 Отговор
    че са били бандери, най-вече тригодишното.

    14:39 08.08.2026

  • 62 ПЪЛНИ Глупости

    6 1 Отговор

    До коментар #57 от "Розовото пони зеля":

    Ах как лъжеш само !Ах как лъжеш ............ей 4 секунди трябват на "Интелекта" за да разбере че лъжеш !

    14:39 08.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Нямат край

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Розовото пони зеля":

    путинофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат....😂

    14:41 08.08.2026

  • 65 хихи

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    а русорастите какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    14:42 08.08.2026

  • 66 Еееех ,

    3 3 Отговор
    Тези "братья" ...

    14:44 08.08.2026

  • 67 Амиииии

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "В Г@.за":

    не е политкоректно да изнасяме чувствителна информация.

    14:44 08.08.2026

  • 68 Русия

    3 6 Отговор
    Бииий фашиста до смъ.... Пабеда будет за нами !

    Коментиран от #89

    14:44 08.08.2026

  • 69 ПЪЛНИ Глупости

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "дискотека укрия":

    Колко д0лHo и гHYcHo cъщество трябва да си за да се радваш на чуждото нещастие !Пожелавам ти и на теб такава дискотека.

    14:45 08.08.2026

  • 70 Анонимен

    4 4 Отговор
    А да кажете какви цели са поразили ракетите? Или не ви отърва?!!!

    14:45 08.08.2026

  • 71 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Елементарно":

    "Изобщо има ли глупаци да вярват на всички тези глупости.... "

    Много са "вярващите"....

    14:45 08.08.2026

  • 72 Росомаха

    2 6 Отговор
    След английските бомбардировки на Дрезден убитите са стотици хиляди, а над един милион са напуснали града.
    Украинците да палят свещи в църквите и да се молят за здраве и дълголетие на Путин, задето ги щади толкова.

    14:45 08.08.2026

  • 73 Абе ,

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "млад еврас":

    Май си - Млад Рубляс ..

    Коментиран от #79

    14:46 08.08.2026

  • 74 Чума

    7 1 Отговор
    Ракетната бригада на Ким се справя много по зле от пияните ВКС на РФ!

    Коментиран от #86

    14:46 08.08.2026

  • 75 Коментар

    9 4 Отговор
    Дори и заблудените копейки виждат безсилието на фашисткия агресор което ги кара да убиват умишлено цивилни .

    14:47 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Отиде

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Зелен 🤡":

    да се моли на Вучич да разговаря с Путин. Положението на осрайна е много,много тежко, а помощ не иде от нийде. Сащ не дават, Европа вече няма какво да дава, ушмулена е.

    14:50 08.08.2026

  • 78 Преминаващ само

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Розовото пони зеля":

    "Чул/прочел"... си нещо от интервю от февруари 2026 г.??
    И е актуално точно в момента за теб? Ма ти сериозно ли???
    Или "звездите" ти го казаха?
    И на теб ли ти мятат стинки за постове???

    14:50 08.08.2026

  • 79 Не , бе ..

    7 2 Отговор

    До коментар #73 от "Абе ,":

    Дрът рубляс е .. 😁

    14:50 08.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Така е

    4 3 Отговор
    като разчиташ на други, и то кой от кой по-неадекватен! Как си представя някой, че непрекъснато ще се наливат залудо от над 50 държави стотици милиарди за изгубена кауза? Щели да им дават до пълна победа,? Вярва ли някой, че от тези някой обича Украйна? Не, те мразят Русия, а омразата убива, нали? Какво не разбраха някои? Жалко за загиналите хора и от двете страни!

    Коментиран от #84

    14:55 08.08.2026

  • 83 ще има Златен Скунск за Витан математика

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    43 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
    41ОТГОВОР
    До коментар 37 от "Розовото пони зеля":

    Зеля не е от нашите. Ние и другаря Путин сме от розовата групичка 😘
    -;-
    Трябва да се уважава и мнението на Витан КАМАЗ-ката. Такъв водеш мотематик най-точно определя как и къде Райха ще победел;
    Абе дават ли Златен Скунск за математическа групост?!

    14:56 08.08.2026

  • 84 КНР и КНДР наливат пари в намерена кауза

    7 2 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    82 Така е
    00ОТГОВОР
    като разчиташ на други, и то кой от кой по-неадекватен! Как си представя някой, че непрекъснато ще се наливат залудо от над 50 държави стотици милиарди за изгубена кауза?
    -;-
    Ама пък Поднебесната империя и КНДР-то наливали пари в намерена кауза
    А русофилите още ли си си недавят на оръжието чудо ФАУ-26 или Орешници- и так далее?!

    14:58 08.08.2026

  • 85 Аллах или Пуч за Фюрера

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "...":

    80 ...
    20ОТГОВОР
    До коментар 76 от "...":

    Русия има около 40 рафинерии, повечето са взривени и не функционират в момента. ЕС има 80 рафинерии и всички са здрави и функционират.
    -;-
    Значи Райха става Бензиностанция без НПЗ-та.

    а запада е така гнил ч продължава да се надява на Аллах за свърттана Фюрера или на Пуч за Фюрера.

    15:00 08.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Перемога и движуха в жегата да Фюрера

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "хахахаха":

    55 хахахаха
    32ОТГОВОР
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?
    -;-
    Важното е че Крим и ДНЛ/ЛНР са все още руZZки!
    Не знаем какво става с перемогата и движухата.

    Дано в Бункера да е Хладно, та Фюрера да може да командва Дивизиите и фронтовете за победата над бандерите!

    15:05 08.08.2026

  • 88 Росомаха

    3 0 Отговор
    Английски удари в Дрезден през ВСВ. Точният брой на жертвите не е установен, защото са превърнати в пепел. Стотици хиляди убити и над милион напуснали града.

    Коментиран от #90, #113

    15:07 08.08.2026

  • 89 4-та икономика на Света била напредвала

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "Русия":

    68 Русия
    22ОТГОВОР
    Бииий фашиста до смъ.... Пабеда будет за нами !
    -;-
    Абе как така Райха от 11- та стана 4-тата икономика в Света и сега бие до смърт където смогне!!!!

    15:07 08.08.2026

  • 90 ГУЛАГ

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Росомаха":

    Така си е .. А мы - непричём

    Коментиран от #96

    15:13 08.08.2026

  • 91 хахахаха

    4 1 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #100

    15:19 08.08.2026

  • 92 последната укра

    3 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    15:19 08.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Историк

    9 3 Отговор
    Защо миротворецът Путин според нашите путинолизци 5 години доказва, че иска на ликвидира държавата Украйна до последния украинец- това са неговите думи. Той е обявил, че няма такава държава и това иска да докаже неуморно. Какъв мир точно искат нашите освирепели русороби? Защото Русия доказва на света 100 години,че ако не и се подчиниш, ще те смаже. Това е съдбата на всичките държави около нея. Сега,в този момент, Путин подготвя указ руската дума да обяви Нагорни Карабах и Осетия за руски, както направи с Крим, Херсон и Донбас. Чудесно, решава и прави. Тези национални предатели в България мечтаят за това ли, което още Живков щеше да направи на 2 пъти. България нямаше да съществува, ако всичко зависеше от тях.

    Коментиран от #114

    15:22 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Росомаха

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "ГУЛАГ":

    Първите концлагери са в САЩ през Великата депресия, където са затваряли милиони бездомни. За английските колонии не се пише, но там са уморени от глад над 100 милиона души по света.

    Коментиран от #102

    15:22 08.08.2026

  • 97 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #101

    15:24 08.08.2026

  • 98 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    15:26 08.08.2026

  • 99 Росомаха

    1 1 Отговор
    Радвайте се, че сме били под крилото на султана. Ако бяхме английска колония, щяха да ни изтребят до крак!

    15:27 08.08.2026

  • 100 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "хахахаха":

    Връщат си само труповете укрите, тея милиони избити укри които торят бъдещата руска земя, такъв погром не е имало в нито една война, руските доброволци избиват украинските насилствено мобилизирани войници, 5 години мобилизация в Украйна - по 50000 хиляди всеки месец+1 млн украинско доброволци в първите седмици на войната. Само вижте какви огромни загуби на укрите, милиони изчезнали и загинали, а успехи няма. На протестите нямаше мъже, само жени, деца и стари хора в Украйна, наркомана затри 45 млн държава

    15:27 08.08.2026

  • 101 Малиии

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Розовото пони зеля":

    Пак си се Изплежър .. 😁

    15:28 08.08.2026

  • 102 ГУЛАГ

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Росомаха":

    Глупости , над милиард са . А Рузко-индианската вайна ?

    15:31 08.08.2026

  • 103 Абе няма ракети прехващачи

    3 1 Отговор
    И няма кой да да ги прави. Голяма дилема.

    15:31 08.08.2026

  • 104 Розавия ,

    8 0 Отговор

    До коментар #95 от "Розовото пони зеля":

    А бензина куда пропал ?

    15:33 08.08.2026

  • 105 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Розовото пони зеля":

    Изpoд прати детето си на тази дискотека

    15:35 08.08.2026

  • 106 да питам

    3 0 Отговор
    Абе , Кимчовците приехали ?

    15:35 08.08.2026

  • 107 Антирашист 2226

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    Сега фашизмът е в просия. Пусин постъпва като хитлер със судетска облоласт в чехословакия . Всички прилики с действащи лища са верни !

    15:38 08.08.2026

  • 108 Антирашист 2225

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "СЮЛЕЙМАН":

    Сега фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистсите държави !

    15:41 08.08.2026

  • 109 И какво ще се промени

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дудов":

    ако Зеленскк спре да диша?

    15:41 08.08.2026

  • 110 Мани го бе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Той не знае дори защо липсва бащата!

    15:44 08.08.2026

  • 111 Антирашист 2227

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И КИЕВ Е РУСКИ":

    Какъв ли ще е лютия ,като благия предизвика милиони жертви ? Извратенихрашистки мисли !

    15:45 08.08.2026

  • 112 Лука

    2 2 Отговор
    Уудрий якоо бандеревците с Бандерола докато спрат да мърдат !

    Коментиран от #115

    15:50 08.08.2026

  • 113 Антирашист 2227

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Росомаха":

    Смесването на събития от всв и сегашната война е манипулация !

    15:53 08.08.2026

  • 114 Малкия Стоянчо

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Историк":

    Дядо ти не си Историк ,а Истерик ,посети психиатър докато още имаш. някакъв шанс за промяна .

    15:54 08.08.2026

  • 115 Брачетке ,

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Лука":

    Остави кайсиевата да отлежи малко , де ..😁

    Коментиран от #117, #118

    15:54 08.08.2026

  • 116 Лука 2028

    3 1 Отговор
    Яко млатене за бандеровците ,докато и последния спре да диша !

    Коментиран от #126

    15:55 08.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Лука 2029

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Брачетке ,":

    Кайсиева на пия ,а само ю...нашко мляко !

    15:57 08.08.2026

  • 119 ВЕСЕЛЯК

    1 2 Отговор
    Гуд афтърнуун, киефс мадафакас енд лвовс коксукърс!
    Хайде помъквайте чергите към метрото, че после може да няма място. И си носете по един английски разговорник, че требе да учите ингилизки. Нали ша улазяте у натото.
    Айде гуд бай, бастардс енд хев а найс слийп!

    Коментиран от #122

    16:00 08.08.2026

  • 120 Лука 2230

    2 1 Отговор
    Загинали са баба ,дядо и внуче ,а е оцеляло само тяхното куче от Дядовата ръкавичка .

    16:00 08.08.2026

  • 121 Антирашист 2228

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На рашистки приказки не се смеем !

    16:01 08.08.2026

  • 122 Лука2231

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "ВЕСЕЛЯК":

    Ай лайк ит ,сеи ит агейн !

    16:01 08.08.2026

  • 123 Розовото пони Путин 🦄

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Розовото пони зеля":

    Това са мои реплики. 🦄🌈😂

    Коментиран от #125

    16:05 08.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Розовото пони зеля 🦄

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Розовото пони Путин 🦄":

    А ти кой беше бре прррррдльоо ,анонимен ,че хич не моа се сетя ?

    16:09 08.08.2026

  • 126 Антирашист 2229

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Лука 2028":

    Такива са и изказванията на хитлер, да го няма този или онзи народ . Чист фашизъм !

    Коментиран от #128

    16:33 08.08.2026

  • 127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    И за Чечня Така говорихте.

    16:40 08.08.2026

  • 128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Антирашист 2229":

    Бандеровците не са народ, а подръжници на Степан Бандера, украински масов убиец.Питай поляците.
    А има и нормални украинци. Дори е създадена цчла бригада във ВС на Русия от тях.

    16:43 08.08.2026

  • 129 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Колко памперса":

    ????? Не съди по себе си ?

    16:47 08.08.2026

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