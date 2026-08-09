Украинец е открит с прерязано гърло край село Кошарица, задържаха негов сънародник

Украински гражданин, живеещ в София, е задържан от служители на ОДМВР - Бургас във връзка с убийство на негов сънародник, съобщиха от полицията.

Престъплението е осъществено около 03:00 ч., тази нощ, в частно жилище, разположено в местността в "Чолакова чешма" край село Кошарица. Извършителят е задържан около Каблешково, докато се придвижвал с лекия си автомобил, със софийска регистрация, в опит да напусне местопроизшествието.

Установено е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал между двама украинци, пребивавали в жилището. Третият им сънародник по време на деянието бил в тоалетна и при връщането си в помещението, където пиели, заварил безжизненото тяло на украинец със статут на бежанец. Жертвата е била с порезна рана в областта на гърлото.

Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа, а тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас. По първоначални данни смъртта на украинецът настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото.

Извършени са множество процесуално-следствени действия, като огледи, разрити, изземване на записи от видеокамери и др.

По случая е започнато разследване под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.