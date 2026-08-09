Украинец е открит с прерязано гърло край село Кошарица, задържаха негов сънародник

Украински гражданин, живеещ в София, е задържан от служители на ОДМВР - Бургас във връзка с убийство на негов сънародник, съобщиха от полицията.
Престъплението е осъществено около 03:00 ч., тази нощ, в частно жилище, разположено в местността в "Чолакова чешма" край село Кошарица. Извършителят е задържан около Каблешково, докато се придвижвал с лекия си автомобил, със софийска регистрация, в опит да напусне местопроизшествието.
Установено е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал между двама украинци, пребивавали в жилището. Третият им сънародник по време на деянието бил в тоалетна и при връщането си в помещението, където пиели, заварил безжизненото тяло на украинец със статут на бежанец. Жертвата е била с порезна рана в областта на гърлото.
Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа, а тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас. По първоначални данни смъртта на украинецът настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото.
Извършени са множество процесуално-следствени действия, като огледи, разрити, изземване на записи от видеокамери и др.
По случая е започнато разследване под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето бе
Коментиран от #14
15:34 09.08.2026
2 Пич
Тиквата
Прасето
Кокорчо
И........... други народни любимци...
Коментиран от #46
15:35 09.08.2026
3 Идеал Петров
15:35 09.08.2026
4 Ервил
15:36 09.08.2026
5 Таман се ивкам наще бандити са свършили
15:36 09.08.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #18
15:37 09.08.2026
7 Гражданин
15:39 09.08.2026
8 Укротрола има скоротечен рак.
15:39 09.08.2026
9 Берлин
15:39 09.08.2026
10 Ервил
15:40 09.08.2026
11 Има ни пак
Коментиран от #33
15:40 09.08.2026
12 Евгени от Алфапласт
15:41 09.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #26
15:42 09.08.2026
14 Кеф
До коментар #1 от "Ето бе":Зеленски очаква да умират един за друг, а те умират един от друг.
15:43 09.08.2026
15 Гълъба на Доньо Донев
Коментиран от #59
15:43 09.08.2026
16 az СВО Победа 81
Нека се избиват помеждуди за доброто на всички ни...
15:44 09.08.2026
17 Янко
Коментиран от #29, #31, #35, #41, #42
15:45 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Типично за украинци
15:46 09.08.2026
20 Добре е да имате едно на ум
15:47 09.08.2026
21 Касапин
15:49 09.08.2026
22 Баба Гошка
15:50 09.08.2026
23 Атина Паднала
15:53 09.08.2026
24 Хаха
Такива крими елементи, както и размахващи жълтосини знамена, крещящи пробандеровски и антируски лозунги, но на чужда територия - да се товарят на първия рейс и директно в Донбас, на първа линия да показват какви са "мъже" докато "връщат" Константиновка, Часов Яр и т.н.!
15:54 09.08.2026
25 крив или прав
15:56 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аве
16:00 09.08.2026
28 Коста
16:04 09.08.2026
29 Що не ходиш
До коментар #17 от "Янко":На фронта да я прославиш клавиатурен терминаторе
16:05 09.08.2026
30 Сатана Z
16:11 09.08.2026
31 Живко
До коментар #17 от "Янко":И на дъщеря ти - тоже.Снаха да ти доведе в къщата.Украинска.Да ви изколи цялото котило докато спите.
16:12 09.08.2026
32 Исторически парк
16:16 09.08.2026
33 Боруна Лом
До коментар #11 от "Има ни пак":НЕЕЕ.. ТЕЗИ СА ПУСНАЛИ ДРОНА
16:16 09.08.2026
34 Сандо
16:17 09.08.2026
35 Въпрос
До коментар #17 от "Янко":Видя ли Kiiw в последните дни как се прослави ?
16:17 09.08.2026
36 Немо
16:18 09.08.2026
37 Р.Р.
16:20 09.08.2026
38 Българин
16:20 09.08.2026
39 Не са успели
16:20 09.08.2026
40 Край
16:20 09.08.2026
41 Ба бааааа
До коментар #17 от "Янко":Пашьол знаеш где
16:21 09.08.2026
42 Пашьол
До коментар #17 от "Янко":На фронте немедлено
16:22 09.08.2026
43 Край
16:22 09.08.2026
44 За тези украинци живота
Коментиран от #47
16:24 09.08.2026
45 Мухахаха
16:24 09.08.2026
46 Кой натресе това фашистко сборище
До коментар #2 от "Пич":най вече киркир брадатия талибан
дето призоваваше русофободебилите да кихнат по заплата
ама са стиснати та чак бълнуват тук за копейки
Коментиран от #49
16:24 09.08.2026
47 И за тях
До коментар #44 от "За тези украинци живота":Прошка няма да има до крак
16:25 09.08.2026
48 Факт
16:25 09.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 украйнски ценности
16:28 09.08.2026
51 Много елементарно
16:30 09.08.2026
52 Факт
16:32 09.08.2026
53 ОБЕКТИВНИЯ
16:34 09.08.2026
54 Пропадане
16:36 09.08.2026
55 Айляк
Целата им работа такава на бандерите.
16:53 09.08.2026
56 военен неможач
17:27 09.08.2026
57 много интересно
17:33 09.08.2026
58 Цвете
18:52 09.08.2026
59 Да де
До коментар #15 от "Гълъба на Доньо Донев":обаче другия укр трябва да го хрантутим още поне 20 години в затвора. Освен, ако зеления наркоман-просяк не го изисква за фронта.
19:51 09.08.2026