Новини
Крими »
Украинец е открит с прерязано гърло край село Кошарица, задържаха негов сънародник

Украинец е открит с прерязано гърло край село Кошарица, задържаха негов сънародник

9 Август, 2026 15:32 2 458 59

  • украинец-
  • убийство-
  • кошарица

Установено е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал между двама украинци, пребивавали в жилището

Украинец е открит с прерязано гърло край село Кошарица, задържаха негов сънародник - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински гражданин, живеещ в София, е задържан от служители на ОДМВР - Бургас във връзка с убийство на негов сънародник, съобщиха от полицията.

Престъплението е осъществено около 03:00 ч., тази нощ, в частно жилище, разположено в местността в "Чолакова чешма" край село Кошарица. Извършителят е задържан около Каблешково, докато се придвижвал с лекия си автомобил, със софийска регистрация, в опит да напусне местопроизшествието.

Установено е, че убийството е осъществено след употреба на алкохол и скандал между двама украинци, пребивавали в жилището. Третият им сънародник по време на деянието бил в тоалетна и при връщането си в помещението, където пиели, заварил безжизненото тяло на украинец със статут на бежанец. Жертвата е била с порезна рана в областта на гърлото.

Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа, а тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас. По първоначални данни смъртта на украинецът настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото.

Извършени са множество процесуално-следствени действия, като огледи, разрити, изземване на записи от видеокамери и др.

По случая е започнато разследване под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето бе

    75 2 Отговор
    Укра 1 изчезва, но тука вече е Укра 2.

    Коментиран от #14

    15:34 09.08.2026

  • 2 Пич

    119 4 Отговор
    Кой натресе това фашистко сборище в България...?!
    Тиквата
    Прасето
    Кокорчо
    И........... други народни любимци...

    Коментиран от #46

    15:35 09.08.2026

  • 3 Идеал Петров

    69 3 Отговор
    Всеки един 0Kpaйинец по малко е страхотна новина

    15:35 09.08.2026

  • 4 Ервил

    69 2 Отговор
    В БГ-то кой стъпи и като види това беззаконие и анархия и си мисли, че и убийствата са легални и ненаказуем и.

    15:36 09.08.2026

  • 5 Таман се ивкам наще бандити са свършили

    64 2 Отговор
    нещо полезно, ама от къде дупе и гащи в селските ни мутри. Отново разичстване на сметки между укропитекантропски мафиоти.

    15:36 09.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    48 4 Отговор
    Чолакова чешма е незаконен кибуц на Израел.

    Коментиран от #18

    15:37 09.08.2026

  • 7 Гражданин

    71 2 Отговор
    Всички украинци от тук , да се пращат на фронта

    15:39 09.08.2026

  • 8 Укротрола има скоротечен рак.

    31 2 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    15:39 09.08.2026

  • 9 Берлин

    31 2 Отговор
    Хе хе хе,окрахиената при бандера,добра новина.

    15:39 09.08.2026

  • 10 Ервил

    22 6 Отговор
    Ганьовците си приличат с това племе и те се избиват едни други, от алчност и злоба и майките си затриват.

    15:40 09.08.2026

  • 11 Има ни пак

    69 1 Отговор
    Тия пияндурници защо не отидат да се бият за държавата си, а са дошли тук, за да показват магариите си? Нямаме нужда от тях. Достатъчно им дадохме. Да се оправят както могат. И да престанат да просят от целия свят.

    Коментиран от #33

    15:40 09.08.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    37 3 Отговор
    Баце го чака същото. В престъпните среди е така, бандитите се избиват един друг.

    15:41 09.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 11 Отговор
    Напишете кой у-кро-пит-ек е бил за Путлер и кой за ZE❗

    Коментиран от #26

    15:42 09.08.2026

  • 14 Кеф

    48 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ето бе":

    Зеленски очаква да умират един за друг, а те умират един от друг.

    15:43 09.08.2026

  • 15 Гълъба на Доньо Донев

    34 3 Отговор
    Браво! Всеки укротурист в минус е облекчение за олигархичния ми бюджетец! По-малко укротуристи, повече за крадене от наще добри олигарси!

    Коментиран от #59

    15:43 09.08.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    39 3 Отговор
    Само проблеми с тия нацисти, ей!

    Нека се избиват помеждуди за доброто на всички ни...

    15:44 09.08.2026

  • 17 Янко

    8 37 Отговор
    Слава на Украйна

    Коментиран от #29, #31, #35, #41, #42

    15:45 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Типично за украинци

    50 1 Отговор
    Нормално за украинци, наскоро синът на посланичката, 19-годишният Богдан Ринжук и негов съучастник убили във Виена и изгорили на 90% състудента си , 21-годишния Данило Кузмин , белите му дробове са пълни с кръв от понесен побой. Добре че е в ареста, та той можеше да дойде примаминка в София - представям си какви щеше да ги извърши!

    15:46 09.08.2026

  • 20 Добре е да имате едно на ум

    4 28 Отговор
    В Русия и Украйна стават два пъти повече криминални убийства на 100000 души отколкото в САЩ, където също стават много.

    15:47 09.08.2026

  • 21 Касапин

    21 2 Отговор
    Алкохолът кара човек да вижда странни неща. Може на коляча да му се е привидял Дельо Свински и да си е рекъл, че е Коледа...

    15:49 09.08.2026

  • 22 Баба Гошка

    33 2 Отговор
    След като си уредят сметките помежду си, ще ни под пууккат и нас. Там е проблемеца. Тез са натренирани професионалисти

    15:50 09.08.2026

  • 23 Атина Паднала

    28 2 Отговор
    Побоят над мъжа, убит в Пловдив, е продължил над час а къде е нашата милиция която ни пази през тзи час,играе джобен тенис.

    15:53 09.08.2026

  • 24 Хаха

    39 2 Отговор
    Който бяга от бусовизация, щото не му се мре за отан и марионетния им Еленски, държи се прилично, не се натрапва, работи и изхранва семейството си е добре дошъл!
    Такива крими елементи, както и размахващи жълтосини знамена, крещящи пробандеровски и антируски лозунги, но на чужда територия - да се товарят на първия рейс и директно в Донбас, на първа линия да показват какви са "мъже" докато "връщат" Константиновка, Часов Яр и т.н.!

    15:54 09.08.2026

  • 25 крив или прав

    29 1 Отговор
    Екстрадация на украинските власти за фронта, вместо да харчим за нар в държавен хотел.

    15:56 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аве

    7 2 Отговор
    Поне да го бяхаевали човека, защо го убиват!?

    16:00 09.08.2026

  • 28 Коста

    10 6 Отговор
    Писна ми от пияни украински копейки.

    16:04 09.08.2026

  • 29 Що не ходиш

    20 1 Отговор

    До коментар #17 от "Янко":

    На фронта да я прославиш клавиатурен терминаторе

    16:05 09.08.2026

  • 30 Сатана Z

    24 1 Отговор
    Алибито на третият Уокър,че е бил в "сортире" и не е участвал в клането.БГ правителството дава пари на Укритие в началото на всеки месец да имат за пиячка.

    16:11 09.08.2026

  • 31 Живко

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "Янко":

    И на дъщеря ти - тоже.Снаха да ти доведе в къщата.Украинска.Да ви изколи цялото котило докато спите.

    16:12 09.08.2026

  • 32 Исторически парк

    20 4 Отговор
    Водката е била руска значи това е руска хибридна атака срещу мобилизанти 😎

    16:16 09.08.2026

  • 33 Боруна Лом

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    НЕЕЕ.. ТЕЗИ СА ПУСНАЛИ ДРОНА

    16:16 09.08.2026

  • 34 Сандо

    11 9 Отговор
    Според информация в друг сайт,убития е заявил,че "носи Русия в сърцето си" и това е причината да му прережат гърлото.Вече дори на Запад признават,че русофобията е тежко психическо заболяване и води до сериозни проблеми.Лошото е,че България като русофилска държава ще има само проблеми с тая фанатизирана престъпна пасмина и това надали се разбира от управляващите.

    16:17 09.08.2026

  • 35 Въпрос

    19 1 Отговор

    До коментар #17 от "Янко":

    Видя ли Kiiw в последните дни как се прослави ?

    16:17 09.08.2026

  • 36 Немо

    15 3 Отговор
    Добра новина

    16:18 09.08.2026

  • 37 Р.Р.

    11 1 Отговор
    това е като укродрона

    16:20 09.08.2026

  • 38 Българин

    22 1 Отговор
    Всичката окраинска измет вън от България

    16:20 09.08.2026

  • 39 Не са успели

    14 1 Отговор
    Да си поделят фентанила

    16:20 09.08.2026

  • 40 Край

    17 2 Отговор
    За кеф на жълтопаветната пасмина допуснахме морето ни да бъде окупирано от украински руснаци. На тези хора руския си е майчин език нищо че са родени на територята на Украйна. Не могат да мъцнат на мова и да хъхрят като Зеленски.

    16:20 09.08.2026

  • 41 Ба бааааа

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Янко":

    Пашьол знаеш где

    16:21 09.08.2026

  • 42 Пашьол

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Янко":

    На фронте немедлено

    16:22 09.08.2026

  • 43 Край

    14 2 Отговор
    Слава на пиандурските герой.

    16:22 09.08.2026

  • 44 За тези украинци живота

    22 2 Отговор
    няма стойност. Като нищо ще ви избият децата за нищо и окото им няма да мигне. Просто им е дефектен чипа

    Коментиран от #47

    16:24 09.08.2026

  • 45 Мухахаха

    15 1 Отговор
    Долно крадливо нагло племе

    16:24 09.08.2026

  • 46 Кой натресе това фашистко сборище

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    най вече киркир брадатия талибан
    дето призоваваше русофободебилите да кихнат по заплата
    ама са стиснати та чак бълнуват тук за копейки

    Коментиран от #49

    16:24 09.08.2026

  • 47 И за тях

    15 1 Отговор

    До коментар #44 от "За тези украинци живота":

    Прошка няма да има до крак

    16:25 09.08.2026

  • 48 Факт

    10 0 Отговор
    Браво нсе така продължавайте

    16:25 09.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 украйнски ценности

    14 0 Отговор
    в действие !

    16:28 09.08.2026

  • 51 Много елементарно

    13 0 Отговор
    Все ги изкарват битови инциденти,а ако нещо по така,като Петрохан и сухата река казват че е нанесен Туин пийкс

    16:30 09.08.2026

  • 52 Факт

    13 5 Отговор
    Във варна и Бургас навсякъде се лее руска реч,къде спят службите

    16:32 09.08.2026

  • 53 ОБЕКТИВНИЯ

    9 1 Отговор
    Азиатци в Европа !

    16:34 09.08.2026

  • 54 Пропадане

    14 0 Отговор
    Утайки. Тук с бъклица и дрян ги канят.

    16:36 09.08.2026

  • 55 Айляк

    14 1 Отговор
    Контранаступ, дронове, балистични ракети до есента, бла-бла...и накрая тука дезертирали бандери си режат гърлата, хем са на курорт у бугарско.
    Целата им работа такава на бандерите.

    16:53 09.08.2026

  • 56 военен неможач

    11 0 Отговор
    Май ще се изколят сами, преди да ги намери Зеленски да ги прати на фронта друг да ги убие.

    17:27 09.08.2026

  • 57 много интересно

    8 0 Отговор
    Тест за алкохол дали са му направили? Колата дали са му прибрали...

    17:33 09.08.2026

  • 58 Цвете

    6 0 Отговор
    ПРОЯВИХА СЕ И В БЪЛГАРИЯ С ПИЯНСКИТЕ СИ ИЗЦЕПКИ.НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО.ДА НЕ СА ОТ ГРУПАТА НА НЕВЗОРОВ? 🤦‍♂️🚔🚔🪆🪆

    18:52 09.08.2026

  • 59 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гълъба на Доньо Донев":

    обаче другия укр трябва да го хрантутим още поне 20 години в затвора. Освен, ако зеления наркоман-просяк не го изисква за фронта.

    19:51 09.08.2026