Ирина Шейк показа перфектна фигура в бели мини бикини (СНИМКА)

Ирина Шейк отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува серия летни кадри, на които позира в оскъден бял бански. 40-годишният супермодел сподели снимките в Instagram на 6 август, придружени от краткия надпис „Thirsty summer Thursday…“.
На един от кадрите Шейк позира пред огледало в бял бански с тънки връзки, който подчертава стегнатата ѝ фигура. Публикацията е част от поредица летни снимки, с които руският модел показва моменти от ваканционното си настроение.
Новите фотографии бързо предизвикаха реакции сред последователите ѝ, като голяма част от коментарите са посветени на впечатляващата форма на модела.
Само преди няколко месеца Ирина Шейк отново демонстрира фигурата си по бански – този път в ярко оранжев модел на тропически фон. През май тя привлече внимание и по време на престоя си на Лазурния бряг около кинофестивала в Кан, откъдето също публикува кадри по бикини.
Шейк навърши 40 години през януари 2026 г., но продължава активно да работи като модел и да присъства в световните модни кампании и на най-големите светски събития.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
15:56 09.08.2026
2 Гретиния
И откъде ли блика толкова много пяна.....
Коментиран от #6
15:57 09.08.2026
3 Евгени от Алфапласт
15:58 09.08.2026
4 в кратце
15:58 09.08.2026
5 бушприт
16:00 09.08.2026
6 Грета Тунберг
До коментар #2 от "Гретиния":Пак ли чЕкисте изцапа банята?
Коментиран от #8
16:01 09.08.2026
7 Гост666
16:02 09.08.2026
8 Гретиния
До коментар #6 от "Грета Тунберг":Аоо, как ме хващаш всеки път?
По лошо, бях полегнал по гръб, и като започна да стреля във въздуха......... сега ще трябва да мия тавана......
Ааа пууу, аа пуааа, а пу пу пу....
Коментиран от #9
16:05 09.08.2026
9 Венелиненият
До коментар #8 от "Гретиния":А аз сакам моята ,,любимка" да я зърна така а не само кривоносата и муцунка и да и чета простотиите...
Коментиран от #10
16:17 09.08.2026
10 Пляскащия с цици
До коментар #9 от "Венелиненият":Всеки с проблемите си!
16:22 09.08.2026
11 Стига измислени хубавици
16:27 09.08.2026
12 венче дали сменила резбата ама е време
16:29 09.08.2026
13 явно
16:30 09.08.2026
14 Хитрец
16:36 09.08.2026
15 Гост
Година-две флейтуване за няколко милиона издръжка.
Надписът CLAM на една от снимките не е случаен.
17:40 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.