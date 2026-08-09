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Ирина Шейк показа перфектна фигура в бели мини бикини (СНИМКА)

Ирина Шейк показа перфектна фигура в бели мини бикини (СНИМКА)

9 Август, 2026 15:52 3 417 16

  • ирина шейк-
  • по бански-
  • бикини

Новите фотографии бързо предизвикаха реакции сред последователите ѝ

Ирина Шейк показа перфектна фигура в бели мини бикини (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ирина Шейк отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува серия летни кадри, на които позира в оскъден бял бански. 40-годишният супермодел сподели снимките в Instagram на 6 август, придружени от краткия надпис „Thirsty summer Thursday…“.


На един от кадрите Шейк позира пред огледало в бял бански с тънки връзки, който подчертава стегнатата ѝ фигура. Публикацията е част от поредица летни снимки, с които руският модел показва моменти от ваканционното си настроение.

Новите фотографии бързо предизвикаха реакции сред последователите ѝ, като голяма част от коментарите са посветени на впечатляващата форма на модела.

Само преди няколко месеца Ирина Шейк отново демонстрира фигурата си по бански – този път в ярко оранжев модел на тропически фон. През май тя привлече внимание и по време на престоя си на Лазурния бряг около кинофестивала в Кан, откъдето също публикува кадри по бикини.

Шейк навърши 40 години през януари 2026 г., но продължава активно да работи като модел и да присъства в световните модни кампании и на най-големите светски събития.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 2 Отговор
    Но не е интересна!

    15:56 09.08.2026

  • 2 Гретиния

    12 1 Отговор
    Я........открих ново приложение на четката за бръснене.....
    И откъде ли блика толкова много пяна.....

    Коментиран от #6

    15:57 09.08.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    9 5 Отговор
    За годините си има екстра тяло. Не като да се е преработила. То и Лилит не е пипвала мотика, де.😎

    15:58 09.08.2026

  • 4 в кратце

    16 1 Отговор
    Минибикините се наричат прашки.

    15:58 09.08.2026

  • 5 бушприт

    4 0 Отговор
    40-годишната супермоделка сподели снимките в "Instagram" на 6-ти август,

    16:00 09.08.2026

  • 6 Грета Тунберг

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гретиния":

    Пак ли чЕкисте изцапа банята?

    Коментиран от #8

    16:01 09.08.2026

  • 7 Гост666

    10 1 Отговор
    Коя е тази ???

    16:02 09.08.2026

  • 8 Гретиния

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Грета Тунберг":

    Аоо, как ме хващаш всеки път?
    По лошо, бях полегнал по гръб, и като започна да стреля във въздуха......... сега ще трябва да мия тавана......
    Ааа пууу, аа пуааа, а пу пу пу....

    Коментиран от #9

    16:05 09.08.2026

  • 9 Венелиненият

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гретиния":

    А аз сакам моята ,,любимка" да я зърна така а не само кривоносата и муцунка и да и чета простотиите...

    Коментиран от #10

    16:17 09.08.2026

  • 10 Пляскащия с цици

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Венелиненият":

    Всеки с проблемите си!

    16:22 09.08.2026

  • 11 Стига измислени хубавици

    9 2 Отговор
    Снимките са си снимки, а 40 години са си 40 години. С тези реклами нищо не може да промените. толкова ли няма някое младо хубаво момиче от България да снимате, но да не е задължително пр.ос.тнитутка. Но така е при капитализма, парите движат живота - към пълна деградация.

    16:27 09.08.2026

  • 12 венче дали сменила резбата ама е време

    5 0 Отговор
    да покажеш и ти перфектна фигура в бели мини бикини

    16:29 09.08.2026

  • 13 явно

    9 0 Отговор
    Търси нов банкомат татарката, но е с доста превъртян километраж, така че...надали.

    16:30 09.08.2026

  • 14 Хитрец

    2 0 Отговор
    ?фотошоп!

    16:36 09.08.2026

  • 15 Гост

    4 0 Отговор
    Хайде на промоцията.
    Година-две флейтуване за няколко милиона издръжка.
    Надписът CLAM на една от снимките не е случаен.

    17:40 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.