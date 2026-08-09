Ирина Шейк показа перфектна фигура в бели мини бикини (СНИМКА)

Ирина Шейк отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува серия летни кадри, на които позира в оскъден бял бански. 40-годишният супермодел сподели снимките в Instagram на 6 август, придружени от краткия надпис „Thirsty summer Thursday…“.

На един от кадрите Шейк позира пред огледало в бял бански с тънки връзки, който подчертава стегнатата ѝ фигура. Публикацията е част от поредица летни снимки, с които руският модел показва моменти от ваканционното си настроение.

Новите фотографии бързо предизвикаха реакции сред последователите ѝ, като голяма част от коментарите са посветени на впечатляващата форма на модела.

Само преди няколко месеца Ирина Шейк отново демонстрира фигурата си по бански – този път в ярко оранжев модел на тропически фон. През май тя привлече внимание и по време на престоя си на Лазурния бряг около кинофестивала в Кан, откъдето също публикува кадри по бикини.

Шейк навърши 40 години през януари 2026 г., но продължава активно да работи като модел и да присъства в световните модни кампании и на най-големите светски събития.