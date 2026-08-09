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При Башар Асад! Шефът на сирийското разузнаване е избягал в Москва
  Тема: Сирия

При Башар Асад! Шефът на сирийското разузнаване е избягал в Москва

9 Август, 2026 11:53 1 982 17

  • хусам лука-
  • башар асад-
  • сирия-
  • ахмед аш шараа-
  • дамаск

Местонахождението му е било установено благодарение на контактите в бележника, намерен в резиденцията му в Дамаск, се посочва в публикацията

При Башар Асад! Шефът на сирийското разузнаване е избягал в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на сирийското разузнаване Хусам Лука вероятно се намира в Русия, пише ВВС. Местонахождението му е било установено благодарение на контактите в бележника, намерен в резиденцията му в Дамаск, се посочва в публикацията.

Хусам Лука беше известен с прозвището "Паяка". Той беше оплел Сирия в мрежа от информатори и места за изтезания, където бяха измъчвани и изчезваха без вест противниците на режима на Башар Асад.

Бившият шеф на сирийското разузнаване е с наложени санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.

Лука изчезна след свалянето на Асад от власт през декември 2024 г. Скоро след това, както се посочва в статията, военните намериха в дома му бележник с 155 ръчно записани контакта — от търговци и лекари до военни чиновници и роднини. Журналистите провериха всички номера от бележника. Един от тези контакти, "издирван от новото сирийско правителство заради тесните си връзки с режима на Асад", даде на журналистите телефонния номер на Лука, който се оказа руски и помогна за организирането на разговора.

Журналистите набраха този номер. "В моята ситуация не мога да рискувам, като говоря по телефона", отговори Лука и определи като "сложна" евентуална среща с журналистите извън Русия. Изданието получи и втори номер, приписван на Лука, регистриран в Сирия, и журналистите успяха да проследят местоположението му в два предградия на Москва, се посочва в статията.

Освен това информацията, че Хусам Лука е преминал през Ливан с "валиден руски паспорт, но с друго име", е потвърдена пред изданието от високопоставен източник в ливанското правителство.

Башар Асад продължава да живее със семейството си в Москва. Той е охраняван от руските специални служби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВОтчик

    14 11 Отговор
    Румбата: След президентските избори заминавам за Москва! С Митрофанова се разбрахме - каквото било - било.

    11:57 09.08.2026

  • 2 Всичката....

    18 13 Отговор
    Измет на света ще се събере в москва барабар с тяхната си.

    Коментиран от #6

    12:03 09.08.2026

  • 3 Путлето има правото да поиска

    15 12 Отговор
    Политическо убежище в Северна Корея.

    12:09 09.08.2026

  • 4 Ами

    15 6 Отговор
    ВВС ще напише ли кой и защо създаде Ислямска държава?

    Коментиран от #8, #14

    12:10 09.08.2026

  • 5 Т Живков

    11 6 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    12:13 09.08.2026

  • 6 Ами

    10 11 Отговор

    До коментар #2 от "Всичката....":

    Ти да видиш.
    Всичката измет на света са събирала в Москва.
    А хубавите хора се събирали на острова на Епстийн.

    12:15 09.08.2026

  • 7 Абе

    15 5 Отговор
    В бункера става малко тясно. Някой знае ли как се става стара капа там?

    12:16 09.08.2026

  • 8 русия е ислям

    14 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Терористичната групировка е създадена 1999г.Основото което се знае е,че основната част от терористите в ислямска държава са руснаци.

    Коментиран от #12, #17

    12:16 09.08.2026

  • 9 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Пука ми на дебеуиа епилиран зддд.никкк къде бил избягал шефа на сирийското разузнаване .повече ми пука има ли надаренени млади лъвчета да превземат "защитени и укрепени крепости " ?

    12:16 09.08.2026

  • 10 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    9 6 Отговор
    Едно "Фламинго" ще свърши работа.

    12:20 09.08.2026

  • 11 Без име

    1 4 Отговор
    Ако има иставен бележник, е за удобство на руските служби. 😂😂😂 Охлюви.

    12:23 09.08.2026

  • 12 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "русия е ислям":

    Верно!
    Джихади Джон от коя руска република е :)

    12:28 09.08.2026

  • 13 Историк

    4 2 Отговор
    Интересно защо всички диктатори са
    свързани с Кремъл и защо се крият в Москва като ги свалят от власт, ако не ги убият? Башар Асад също е там и този правилно се скрива при него. Семейството на Милошевич също е там. Терористите от Хизбула и Хамас също все ходят на консултации при Путин . Дали имат нещо общо с КГБ? Дали не а в сила нов болшевишки девиз "Терористи от всички страни, съединявайте се"? Тест за интелигентност.

    13:32 09.08.2026

  • 14 Лондон

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    И кой е създаде ИДИЛ , офицери от обкръжението на главореза Садам , от сектор разузнаване , които оцеляха при нападението на САЩ !!!

    Коментиран от #15

    13:36 09.08.2026

  • 15 А кой насъска

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лондон":

    садамчо да почне война с Иран. ???!

    16:50 09.08.2026

  • 16 Заглавието е подвеждащо

    0 1 Отговор
    Бившият шеф на сирийското разузнаване е избягалия. Въпреки че има повече връзи и от шефа си Башар този деятел бял ден няма да види.

    17:16 09.08.2026

  • 17 Даже от Европа са повече

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "русия е ислям":

    "Между 27 000 и 30 000 чуждестранни бойци от 86 държави са пътували до Ирак и Сирия, за да се бият на страната на ИДИЛ, уточни фирмата.Според данните им през юни 2014г. чуждестранните бойци в Сирия са били около 12 000 души.
    Най-много са бойците от страни в Близкия изток и Магреба с по 8000 души от двата региона. Около 5000 са от Европа, а други 4700 - от бившите съветски републики.

    20:20 09.08.2026

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