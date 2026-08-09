При Башар Асад! Шефът на сирийското разузнаване е избягал в Москва

Бившият шеф на сирийското разузнаване Хусам Лука вероятно се намира в Русия, пише ВВС. Местонахождението му е било установено благодарение на контактите в бележника, намерен в резиденцията му в Дамаск, се посочва в публикацията.

Хусам Лука беше известен с прозвището "Паяка". Той беше оплел Сирия в мрежа от информатори и места за изтезания, където бяха измъчвани и изчезваха без вест противниците на режима на Башар Асад.

Бившият шеф на сирийското разузнаване е с наложени санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.

Лука изчезна след свалянето на Асад от власт през декември 2024 г. Скоро след това, както се посочва в статията, военните намериха в дома му бележник с 155 ръчно записани контакта — от търговци и лекари до военни чиновници и роднини. Журналистите провериха всички номера от бележника. Един от тези контакти, "издирван от новото сирийско правителство заради тесните си връзки с режима на Асад", даде на журналистите телефонния номер на Лука, който се оказа руски и помогна за организирането на разговора.

Журналистите набраха този номер. "В моята ситуация не мога да рискувам, като говоря по телефона", отговори Лука и определи като "сложна" евентуална среща с журналистите извън Русия. Изданието получи и втори номер, приписван на Лука, регистриран в Сирия, и журналистите успяха да проследят местоположението му в два предградия на Москва, се посочва в статията.

Освен това информацията, че Хусам Лука е преминал през Ливан с "валиден руски паспорт, но с друго име", е потвърдена пред изданието от високопоставен източник в ливанското правителство.

Башар Асад продължава да живее със семейството си в Москва. Той е охраняван от руските специални служби.