При Башар Асад! Шефът на сирийското разузнаване е избягал в Москва

Бившият шеф на сирийското разузнаване Хусам Лука вероятно се намира в Русия, пише ВВС. Местонахождението му е било установено благодарение на контактите в бележника, намерен в резиденцията му в Дамаск, се посочва в публикацията.
Хусам Лука беше известен с прозвището "Паяка". Той беше оплел Сирия в мрежа от информатори и места за изтезания, където бяха измъчвани и изчезваха без вест противниците на режима на Башар Асад.
Бившият шеф на сирийското разузнаване е с наложени санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.
Лука изчезна след свалянето на Асад от власт през декември 2024 г. Скоро след това, както се посочва в статията, военните намериха в дома му бележник с 155 ръчно записани контакта — от търговци и лекари до военни чиновници и роднини. Журналистите провериха всички номера от бележника. Един от тези контакти, "издирван от новото сирийско правителство заради тесните си връзки с режима на Асад", даде на журналистите телефонния номер на Лука, който се оказа руски и помогна за организирането на разговора.
Журналистите набраха този номер. "В моята ситуация не мога да рискувам, като говоря по телефона", отговори Лука и определи като "сложна" евентуална среща с журналистите извън Русия. Изданието получи и втори номер, приписван на Лука, регистриран в Сирия, и журналистите успяха да проследят местоположението му в два предградия на Москва, се посочва в статията.
Освен това информацията, че Хусам Лука е преминал през Ливан с "валиден руски паспорт, но с друго име", е потвърдена пред изданието от високопоставен източник в ливанското правителство.
Башар Асад продължава да живее със семейството си в Москва. Той е охраняван от руските специални служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВОтчик
11:57 09.08.2026
2 Всичката....
Коментиран от #6
12:03 09.08.2026
3 Путлето има правото да поиска
12:09 09.08.2026
4 Ами
Коментиран от #8, #14
12:10 09.08.2026
5 Т Живков
12:13 09.08.2026
6 Ами
До коментар #2 от "Всичката....":Ти да видиш.
Всичката измет на света са събирала в Москва.
А хубавите хора се събирали на острова на Епстийн.
12:15 09.08.2026
7 Абе
12:16 09.08.2026
8 русия е ислям
До коментар #4 от "Ами":Терористичната групировка е създадена 1999г.Основото което се знае е,че основната част от терористите в ислямска държава са руснаци.
Коментиран от #12, #17
12:16 09.08.2026
9 стоян георгиев
12:16 09.08.2026
10 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
12:20 09.08.2026
11 Без име
12:23 09.08.2026
12 Ами
До коментар #8 от "русия е ислям":Верно!
Джихади Джон от коя руска република е :)
12:28 09.08.2026
13 Историк
свързани с Кремъл и защо се крият в Москва като ги свалят от власт, ако не ги убият? Башар Асад също е там и този правилно се скрива при него. Семейството на Милошевич също е там. Терористите от Хизбула и Хамас също все ходят на консултации при Путин . Дали имат нещо общо с КГБ? Дали не а в сила нов болшевишки девиз "Терористи от всички страни, съединявайте се"? Тест за интелигентност.
13:32 09.08.2026
14 Лондон
До коментар #4 от "Ами":И кой е създаде ИДИЛ , офицери от обкръжението на главореза Садам , от сектор разузнаване , които оцеляха при нападението на САЩ !!!
Коментиран от #15
13:36 09.08.2026
15 А кой насъска
До коментар #14 от "Лондон":садамчо да почне война с Иран. ???!
16:50 09.08.2026
16 Заглавието е подвеждащо
17:16 09.08.2026
17 Даже от Европа са повече
До коментар #8 от "русия е ислям":"Между 27 000 и 30 000 чуждестранни бойци от 86 държави са пътували до Ирак и Сирия, за да се бият на страната на ИДИЛ, уточни фирмата.Според данните им през юни 2014г. чуждестранните бойци в Сирия са били около 12 000 души.
Най-много са бойците от страни в Близкия изток и Магреба с по 8000 души от двата региона. Около 5000 са от Европа, а други 4700 - от бившите съветски републики.
20:20 09.08.2026