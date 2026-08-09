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Турция съди Украйна за атака с дронове срещу кораб
  Тема: Украйна

Турция съди Украйна за атака с дронове срещу кораб

9 Август, 2026 19:16, обновена 9 Август, 2026 19:21 1 735 18

  • турция-
  • украйна-
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  • черно море

Анкара настоява за спешен мораториум върху нападенията, след като плавателният съд „Надежда“ бе поразен край Новоросийск

Турция съди Украйна за атака с дронове срещу кораб - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в акваторията на Черно море достигна нови критични нива, след като в началото на август турският товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda) бе сериозно повреден при масирана атака с безпилотни апарати.

Инцидентът, при който бяха тежко ранени четирима членове на екипажа (включително трима турски граждани), предизвика остра международна реакция и постави на изпитание сигурността на търговското корабоплаване в региона. Към настоящия момент ситуацията продължава да се следи с тревога от международната общност, докато Анкара обмисля правни действия и настоява за незабавни мерки от страна на воюващите държави.

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Детайли около нападението в Черно море

Плавателният съд, превозващ пресни плодове и зеленчуци и менажиран от базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил атакуван от общо 6-7 дрона на около 20-30 морски мили от руското пристанище Новоросийск. Капитанът на кораба Ялчън Шахин и турските корабни власти потвърдиха, че вследствие на ударите на борда е избухнал сериозен пожар, засегнал жилищните помещения и носовата част. Благодарение на бързата евакуация, извършена с помощта на руски патрулни катери, целият 22-членен екипаж е спасен, но пострадалите моряци остават под медицинско наблюдение в тежко състояние.

Капитанът на съда директно посочи Киев като извършител на нападението. От своя страна украинските източници припомнят, че въпросният кораб под камерунски флаг по-рано е бил обект на санкции заради съмнения за транспортиране на зърно от окупирани територии. Независимо потвърждение за точния произход на дроновете от официални международни наблюдатели все още няма.

Дипломатическият отговор и намерението за съд

В официално изявление Министерството на външните работи на Турция изрази дълбока загриженост от факта, че въпреки многократните предупреждения, цивилни търговски съдове продължават да бъдат вземани на прицел в Черно море. Правни експерти в Анкара вече проучват възможностите за завеждане на международни съдебни дела срещу извършителите на атаката, за да се потърси финансова компенсация за унищожения товар и щетите по плавателния съд.

Паралелно с юридическия натиск, турският външен министър Хакан Фидан обяви, че Анкара е поискала от Русия и Украйна да обявят официален мораториум върху атаките срещу гражданската инфраструктура и корабоплаването в Черно море. Турция настоява за спешни съвместни гаранции за безопасност и предупреди, че ще въведе допълнителни собствени мерки за сигурност, за да защити живота на своите граждани и икономическите си интереси в рисковия регион.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Храни куче да те лае.

    19:26 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 милен к@неф

    15 0 Отговор
    ох как искам анадолско съдене 😘😘

    19:27 09.08.2026

  • 5 Дупничанин

    10 0 Отговор
    Верно се казвал кораба "Nadezhda", преди малко го гледах.

    Коментиран от #8

    19:31 09.08.2026

  • 6 Овчар

    36 3 Отговор
    Последни опити на зеления бял нос да предизвика международен конфликт..! Филма с Украйна приключва зимата..!

    Коментиран от #9

    19:33 09.08.2026

  • 7 Е, война е, стават грешки.

    2 42 Отговор
    Русия да плаща компенсация за товара. Тя е започнала войната, значи цялата отговорност за последващите събития е нейна.

    Коментиран от #14

    19:37 09.08.2026

  • 8 Много странно име

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дупничанин":

    зя турски кораб.

    19:38 09.08.2026

  • 9 чобан

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    шьи едеш турски геги

    19:49 09.08.2026

  • 10 осраински

    18 1 Отговор
    Те са напълно луди... Съдят бандитите и им продават оръжия (дори и да са стари американски вещи).

    Коментиран от #18

    19:50 09.08.2026

  • 11 осраински

    31 1 Отговор
    Двуликите и лицемерни турци снабдиха украинските свине с Байрактар ​​и други оръжия, а те в знак на благодарност им се изплюха в лицата. И те си го заслужиха

    19:51 09.08.2026

  • 12 А Ганя!

    9 0 Отговор
    Ганя ще се обади ли или ще се спотайва?

    19:57 09.08.2026

  • 13 Професор

    20 4 Отговор
    Турците са глупаци. Спряха чещенската колона тръгнала към Киев с байрактарите. Тогава руснаците не бяха се насочили към дроновете. Те все още смятаха, че може с танкове да превземат Киев. Байрактарите бомбардираха танковете. Хиляди чеченски войници на Кадиров се пресели ха при девиците. Сега за благодарност Зеления бомбардира турски кораби. Праща дронове и към нас защото им даваме пари и гориво. Оръжия също. Не съм за Путин ама украинците не са стока за мен.

    19:58 09.08.2026

  • 14 Интерес

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е, война е, стават грешки.":

    Надявай се! Ние от цяла Европа плащаме!

    20:06 09.08.2026

  • 15 747

    9 1 Отговор
    Съди!, Това е само камуфлаж за съучастието с ползването на територията за дронови атаки срещу Русия, така наречените удари на 2000 км и повече. Това е за да поличи Ф35, ама надали. Забрави, че съществува благодарение на помощта на Русия с оръжие и войска в последния момент преди Англия и Гърция да унищожат цялата армия на Ататюрк.

    Коментиран от #16

    20:23 09.08.2026

  • 16 Байрактар"70

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "747":

    😂😂😂😂😂! Нещо ти е не в нормата! И, ..., ходи да се прегледаш!

    20:33 09.08.2026

  • 17 Не украйнците са виновни

    7 1 Отговор
    а британците.
    Нищо че медиите им приписват зулумите на украинците и после украинците го отнасят!
    - Нагличани сър.

    20:51 09.08.2026

  • 18 Как ша продават на украинците?

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "осраински":

    Украйна не купува а само иска да и подаряват.
    Урсулите плащат на турците. А след това урсулите подаряват на богоизбрания.

    21:00 09.08.2026

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