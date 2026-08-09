Турция съди Украйна за атака с дронове срещу кораб

Напрежението в акваторията на Черно море достигна нови критични нива, след като в началото на август турският товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda) бе сериозно повреден при масирана атака с безпилотни апарати.
Инцидентът, при който бяха тежко ранени четирима членове на екипажа (включително трима турски граждани), предизвика остра международна реакция и постави на изпитание сигурността на търговското корабоплаване в региона. Към настоящия момент ситуацията продължава да се следи с тревога от международната общност, докато Анкара обмисля правни действия и настоява за незабавни мерки от страна на воюващите държави.
Детайли около нападението в Черно море
Плавателният съд, превозващ пресни плодове и зеленчуци и менажиран от базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил атакуван от общо 6-7 дрона на около 20-30 морски мили от руското пристанище Новоросийск. Капитанът на кораба Ялчън Шахин и турските корабни власти потвърдиха, че вследствие на ударите на борда е избухнал сериозен пожар, засегнал жилищните помещения и носовата част. Благодарение на бързата евакуация, извършена с помощта на руски патрулни катери, целият 22-членен екипаж е спасен, но пострадалите моряци остават под медицинско наблюдение в тежко състояние.
Капитанът на съда директно посочи Киев като извършител на нападението. От своя страна украинските източници припомнят, че въпросният кораб под камерунски флаг по-рано е бил обект на санкции заради съмнения за транспортиране на зърно от окупирани територии. Независимо потвърждение за точния произход на дроновете от официални международни наблюдатели все още няма.
Дипломатическият отговор и намерението за съд
В официално изявление Министерството на външните работи на Турция изрази дълбока загриженост от факта, че въпреки многократните предупреждения, цивилни търговски съдове продължават да бъдат вземани на прицел в Черно море. Правни експерти в Анкара вече проучват възможностите за завеждане на международни съдебни дела срещу извършителите на атаката, за да се потърси финансова компенсация за унищожения товар и щетите по плавателния съд.
Паралелно с юридическия натиск, турският външен министър Хакан Фидан обяви, че Анкара е поискала от Русия и Украйна да обявят официален мораториум върху атаките срещу гражданската инфраструктура и корабоплаването в Черно море. Турция настоява за спешни съвместни гаранции за безопасност и предупреди, че ще въведе допълнителни собствени мерки за сигурност, за да защити живота на своите граждани и икономическите си интереси в рисковия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
19:26 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 милен к@неф
19:27 09.08.2026
5 Дупничанин
Коментиран от #8
19:31 09.08.2026
6 Овчар
Коментиран от #9
19:33 09.08.2026
7 Е, война е, стават грешки.
Коментиран от #14
19:37 09.08.2026
8 Много странно име
До коментар #5 от "Дупничанин":зя турски кораб.
19:38 09.08.2026
9 чобан
До коментар #6 от "Овчар":шьи едеш турски геги
19:49 09.08.2026
10 осраински
Коментиран от #18
19:50 09.08.2026
11 осраински
19:51 09.08.2026
12 А Ганя!
19:57 09.08.2026
13 Професор
19:58 09.08.2026
14 Интерес
До коментар #7 от "Е, война е, стават грешки.":Надявай се! Ние от цяла Европа плащаме!
20:06 09.08.2026
15 747
Коментиран от #16
20:23 09.08.2026
16 Байрактар"70
До коментар #15 от "747":😂😂😂😂😂! Нещо ти е не в нормата! И, ..., ходи да се прегледаш!
20:33 09.08.2026
17 Не украйнците са виновни
Нищо че медиите им приписват зулумите на украинците и после украинците го отнасят!
- Нагличани сър.
20:51 09.08.2026
18 Как ша продават на украинците?
До коментар #10 от "осраински":Украйна не купува а само иска да и подаряват.
Урсулите плащат на турците. А след това урсулите подаряват на богоизбрания.
21:00 09.08.2026