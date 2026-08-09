Турция съди Украйна за атака с дронове срещу кораб

Напрежението в акваторията на Черно море достигна нови критични нива, след като в началото на август турският товарен кораб „Надежда“ (Nadezhda) бе сериозно повреден при масирана атака с безпилотни апарати.

Инцидентът, при който бяха тежко ранени четирима членове на екипажа (включително трима турски граждани), предизвика остра международна реакция и постави на изпитание сигурността на търговското корабоплаване в региона. Към настоящия момент ситуацията продължава да се следи с тревога от международната общност, докато Анкара обмисля правни действия и настоява за незабавни мерки от страна на воюващите държави.

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Детайли около нападението в Черно море

Плавателният съд, превозващ пресни плодове и зеленчуци и менажиран от базираната в Самсун компания Kalyoncu Shipping, е бил атакуван от общо 6-7 дрона на около 20-30 морски мили от руското пристанище Новоросийск. Капитанът на кораба Ялчън Шахин и турските корабни власти потвърдиха, че вследствие на ударите на борда е избухнал сериозен пожар, засегнал жилищните помещения и носовата част. Благодарение на бързата евакуация, извършена с помощта на руски патрулни катери, целият 22-членен екипаж е спасен, но пострадалите моряци остават под медицинско наблюдение в тежко състояние.

Капитанът на съда директно посочи Киев като извършител на нападението. От своя страна украинските източници припомнят, че въпросният кораб под камерунски флаг по-рано е бил обект на санкции заради съмнения за транспортиране на зърно от окупирани територии. Независимо потвърждение за точния произход на дроновете от официални международни наблюдатели все още няма.

Дипломатическият отговор и намерението за съд

В официално изявление Министерството на външните работи на Турция изрази дълбока загриженост от факта, че въпреки многократните предупреждения, цивилни търговски съдове продължават да бъдат вземани на прицел в Черно море. Правни експерти в Анкара вече проучват възможностите за завеждане на международни съдебни дела срещу извършителите на атаката, за да се потърси финансова компенсация за унищожения товар и щетите по плавателния съд.

Паралелно с юридическия натиск, турският външен министър Хакан Фидан обяви, че Анкара е поискала от Русия и Украйна да обявят официален мораториум върху атаките срещу гражданската инфраструктура и корабоплаването в Черно море. Турция настоява за спешни съвместни гаранции за безопасност и предупреди, че ще въведе допълнителни собствени мерки за сигурност, за да защити живота на своите граждани и икономическите си интереси в рисковия регион.