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Вучич: Сърбия не губи нищо от визитата на Зеленски

Вучич: Сърбия не губи нищо от визитата на Зеленски

9 Август, 2026 18:57, обновена 9 Август, 2026 19:03 1 258 22

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  • зеленски

Сръбският президент предупреди, че Европа е на ръба на голям конфликт и обвини Запада в „хибридна война“ срещу Москва

Вучич: Сърбия не губи нищо от визитата на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич направи ключови геополитически коментари след историческото първо официално посещение на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград.

Вучич беше категоричен, че Сърбия „не е загубила нищо“ вследствие на тази визита, като същевременно отправи остри критики към европейската политика спрямо Русия, определяйки я като „хибридна война“ и предупреждавайки, че Старият континент се намира на ръба на мащабен военен сблъсък.

Балансът на Белград: Подкрепа за Киев без санкции за Москва

По време на съвместните пресконференции в Двореца на Сърбия, Вучич потвърди, че Белград твърдо подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да промени позицията си относно налагането на икономически рестрикции срещу Кремъл. Според Ройтерс, Сърбия остава силно зависима от руския газ и отказва да се присъедини към международните санкции. Вучич подчерта, че страната му не е отстъпила от националните си интереси и срещата със Зеленски е донесла единствено позитиви за икономическото сътрудничество и бъдещото споразумение за свободна търговия между двете държави.

Европа на ръба на голяма война и „хибридният“ натиск

В изказванията си пред медиите сръбският лидер изрази дълбока тревога от безпрецедентната милитаризация в Европа. Той посочи, че действията на европейските държави срещу Русия представляват пълномащабна „хибридна война“, която въвлича целия регион в опасна спирала. По данни на caliber.az, Вучич е предупредил, че Европа открито се подготвя за директен военен конфликт с Руската федерация, като мащабните бюджети за превъоръжаване на страни като Германия, Полша и Румъния правят голямата война в Европа все по-неизбежна.

Песимизъм за края на конфликта

Вучич сподели пред журналисти, че като „политически ветеран“ не вижда реален или бърз изход от настоящата криза в Украйна. В материал на украинското издание „Обозревател“ и агенция УНН се отбелязва, че сръбският президент прогнозира изключително тежка предстояща зима не само за украинския народ, но и за цяла Европа, тъй като международният диалог е напълно блокиран от геополитическото противопоставяне.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 26 Отговор
    Сърбите и ватняците -най-долните врагове на България.

    Коментиран от #8, #11

    19:06 09.08.2026

  • 2 Туин Пийкс

    30 5 Отговор
    Вучич, който се е докоснал до Зеленото хубаво не е видял след това..

    Коментиран от #5

    19:07 09.08.2026

  • 3 Яшар

    25 4 Отговор
    Грешката на Вучич ,показа че нее здрав сърбин и се пречупи пред Урсула ...сърбите ще го сменят с мъж като г-н Младич

    19:07 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владимир Путин, президент

    7 21 Отговор
    Но Мацква загуби поредния съюзник !!!
    Останаха само Срам и Позор 👆😊

    19:11 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без майтап

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    България е трън в очите на Сърбия и Русия. Причината ?.....не в народа.

    Коментиран от #17

    19:15 09.08.2026

  • 9 Ами

    21 4 Отговор
    Зеленски обикаля за да търси изход, защото е на ясно
    че господарите му скоро може да му бият шута.
    А бият ли му шута, ще го ликвидират физически.
    Знае твърде много за да го оставят жив, а и
    по този начин най-лесно ще му прехвърлят вината.

    19:17 09.08.2026

  • 10 Българин

    2 4 Отговор
    Сърбия е получила малко над 19 млрд долара от оръжията, които е продала на Украйна. Така че подобни визити са съвсем нормални.

    19:22 09.08.2026

  • 11 Укротрола има разсейки от рака.

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Укротрола има разсейки от рака.

    19:23 09.08.2026

  • 12 Укротрола има разсейки от рака.

    2 4 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    19:23 09.08.2026

  • 13 ВИЖТЕ ПАРАДНИТЕ УНИФОРМИ И НА

    5 2 Отговор
    СЪРБИТЕ САААМО НАШТЕ ХОДЯТ СЪС СМАЧКАНИ ПОТУРИ ИЗСУЛЕНИ РИЗИ НЕ ВИДЯЛИ ПЕРАЛНЯ И ЮТИЯ.....

    19:47 09.08.2026

  • 14 Бай онзи

    12 0 Отговор
    И Вучич като Ердоган седи на два стола!

    Коментиран от #15

    19:56 09.08.2026

  • 15 1111

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Бай онзи":

    Вучич седи на един кол.

    20:13 09.08.2026

  • 16 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    8 2 Отговор
    Защо трябва да губи нещо, след като официално е независима държава и може да прави каквото си иска. От друга страна Сърбия е само кандидат член на ЕС, но Вучич поставя сръбския флаг до този на съюза.

    20:23 09.08.2026

  • 17 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Без майтап":

    Всички знаят, че причината е в Кремъл. Още на 8 срещу 9 август 1886 г., група офицери русофили, подтикнати и платени от Кремъл, извършват преврат срещу княз Александър І след като подкрепя Съединението, а Русия следва своя антибългарски курс.

    20:29 09.08.2026

  • 18 Антон

    4 1 Отговор
    Този Вучич прави голямо изказване: "Сърбия не губи нищо от това посещение."

    Тези лидери къде ги копаят?
    То остава да ти дойде мирно гост и ти да губиш нещо?

    20:40 09.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вучич:

    5 0 Отговор
    Ние сме сърби. И тако, и вако.

    20:58 09.08.2026

  • 21 yкpонюз

    3 1 Отговор
    Срам за Сърбия!

    21:34 09.08.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    Дърта сръска жена, с низко ниво на социална отговорност

    21:51 09.08.2026

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