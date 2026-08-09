Вучич: Сърбия не губи нищо от визитата на Зеленски

Сръбският президент Александър Вучич направи ключови геополитически коментари след историческото първо официално посещение на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград.

Вучич беше категоричен, че Сърбия „не е загубила нищо“ вследствие на тази визита, като същевременно отправи остри критики към европейската политика спрямо Русия, определяйки я като „хибридна война“ и предупреждавайки, че Старият континент се намира на ръба на мащабен военен сблъсък.

Балансът на Белград: Подкрепа за Киев без санкции за Москва

По време на съвместните пресконференции в Двореца на Сърбия, Вучич потвърди, че Белград твърдо подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да промени позицията си относно налагането на икономически рестрикции срещу Кремъл. Според Ройтерс, Сърбия остава силно зависима от руския газ и отказва да се присъедини към международните санкции. Вучич подчерта, че страната му не е отстъпила от националните си интереси и срещата със Зеленски е донесла единствено позитиви за икономическото сътрудничество и бъдещото споразумение за свободна търговия между двете държави.

Европа на ръба на голяма война и „хибридният“ натиск

В изказванията си пред медиите сръбският лидер изрази дълбока тревога от безпрецедентната милитаризация в Европа. Той посочи, че действията на европейските държави срещу Русия представляват пълномащабна „хибридна война“, която въвлича целия регион в опасна спирала. По данни на caliber.az, Вучич е предупредил, че Европа открито се подготвя за директен военен конфликт с Руската федерация, като мащабните бюджети за превъоръжаване на страни като Германия, Полша и Румъния правят голямата война в Европа все по-неизбежна.

Песимизъм за края на конфликта

Вучич сподели пред журналисти, че като „политически ветеран“ не вижда реален или бърз изход от настоящата криза в Украйна. В материал на украинското издание „Обозревател“ и агенция УНН се отбелязва, че сръбският президент прогнозира изключително тежка предстояща зима не само за украинския народ, но и за цяла Европа, тъй като международният диалог е напълно блокиран от геополитическото противопоставяне.