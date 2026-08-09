Вучич: Сърбия не губи нищо от визитата на Зеленски

Сръбският президент Александър Вучич направи ключови геополитически коментари след историческото първо официално посещение на украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белград.
Вучич беше категоричен, че Сърбия „не е загубила нищо“ вследствие на тази визита, като същевременно отправи остри критики към европейската политика спрямо Русия, определяйки я като „хибридна война“ и предупреждавайки, че Старият континент се намира на ръба на мащабен военен сблъсък.
Балансът на Белград: Подкрепа за Киев без санкции за Москва
По време на съвместните пресконференции в Двореца на Сърбия, Вучич потвърди, че Белград твърдо подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да промени позицията си относно налагането на икономически рестрикции срещу Кремъл. Според Ройтерс, Сърбия остава силно зависима от руския газ и отказва да се присъедини към международните санкции. Вучич подчерта, че страната му не е отстъпила от националните си интереси и срещата със Зеленски е донесла единствено позитиви за икономическото сътрудничество и бъдещото споразумение за свободна търговия между двете държави.
Европа на ръба на голяма война и „хибридният“ натиск
В изказванията си пред медиите сръбският лидер изрази дълбока тревога от безпрецедентната милитаризация в Европа. Той посочи, че действията на европейските държави срещу Русия представляват пълномащабна „хибридна война“, която въвлича целия регион в опасна спирала. По данни на caliber.az, Вучич е предупредил, че Европа открито се подготвя за директен военен конфликт с Руската федерация, като мащабните бюджети за превъоръжаване на страни като Германия, Полша и Румъния правят голямата война в Европа все по-неизбежна.
Песимизъм за края на конфликта
Вучич сподели пред журналисти, че като „политически ветеран“ не вижда реален или бърз изход от настоящата криза в Украйна. В материал на украинското издание „Обозревател“ и агенция УНН се отбелязва, че сръбският президент прогнозира изключително тежка предстояща зима не само за украинския народ, но и за цяла Европа, тъй като международният диалог е напълно блокиран от геополитическото противопоставяне.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8, #11
19:06 09.08.2026
2 Туин Пийкс
Коментиран от #5
19:07 09.08.2026
3 Яшар
19:07 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Владимир Путин, президент
Останаха само Срам и Позор 👆😊
19:11 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без майтап
До коментар #1 от "Българин":България е трън в очите на Сърбия и Русия. Причината ?.....не в народа.
Коментиран от #17
19:15 09.08.2026
9 Ами
че господарите му скоро може да му бият шута.
А бият ли му шута, ще го ликвидират физически.
Знае твърде много за да го оставят жив, а и
по този начин най-лесно ще му прехвърлят вината.
19:17 09.08.2026
10 Българин
19:22 09.08.2026
11 Укротрола има разсейки от рака.
До коментар #1 от "Българин":Укротрола има разсейки от рака.
19:23 09.08.2026
12 Укротрола има разсейки от рака.
19:23 09.08.2026
13 ВИЖТЕ ПАРАДНИТЕ УНИФОРМИ И НА
19:47 09.08.2026
14 Бай онзи
Коментиран от #15
19:56 09.08.2026
15 1111
До коментар #14 от "Бай онзи":Вучич седи на един кол.
20:13 09.08.2026
16 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
20:23 09.08.2026
17 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #8 от "Без майтап":Всички знаят, че причината е в Кремъл. Още на 8 срещу 9 август 1886 г., група офицери русофили, подтикнати и платени от Кремъл, извършват преврат срещу княз Александър І след като подкрепя Съединението, а Русия следва своя антибългарски курс.
20:29 09.08.2026
18 Антон
Тези лидери къде ги копаят?
То остава да ти дойде мирно гост и ти да губиш нещо?
20:40 09.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вучич:
20:58 09.08.2026
21 yкpонюз
21:34 09.08.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:51 09.08.2026