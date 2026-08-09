Медицинска драма в Earth, Wind & Fire: барабанистът им откаран в критично състояние

Легендарната американска група Earth, Wind & Fire отложи в последния момент концерта си с Лайънъл Ричи в Сан Франциско заради внезапна медицинска спешност, засегнала член на бандата. Инцидентът е станал на 6 август в Chase Center, малко преди музикантите да излязат на сцената.

Според американски медии става дума за дългогодишния барабанист на Earth, Wind & Fire Джон Парис. Представител на пожарната служба в Сан Франциско потвърди, че медицински екипи са били изпратени в залата около 17:30 часа и човек е бил транспортиран с линейка до болница. Източници съобщават, че случаят е бил свързан със сърдечен проблем и пациентът е бил откаран в критично състояние.

Самата група не е потвърдила официално нито самоличността на пострадалия музикант, нито точната диагноза.

„Не сме в състояние да изнесем планирания концерт тази вечер в Chase Center в Сан Франциско поради медицинска спешност, засягаща член на нашата група“, съобщиха Earth, Wind & Fire в социалните мрежи. Те уточниха, че шоуто с Лайънъл Ричи ще бъде насрочено за нова дата.

Организаторите посъветваха притежателите на билети да ги запазят, тъй като те ще важат за новата дата. Предвидена е и възможност за възстановяване на сумата от мястото на закупуване.

Следващите концерти засега не са отменени

Към момента няма официално съобщение, че останалата част от турнето Sing A Song All Night Long е прекратена. След Сан Франциско в програмата бяха включени концерти в Палм Дезърт, Лос Анджелис, Финикс и Остин, а първоначалният график на предстоящите участия не беше променен непосредствено след инцидента.

Earth, Wind & Fire и Лайънъл Ричи са на съвместното си северноамериканско турне от края на юни. Любопитното е, че още в началото на обиколката самият Лайънъл Ричи преживя здравословен проблем. Певецът почувства световъртеж по време на концерт на 24 юни и впоследствие отложи две участия по лекарска препоръка, преди да се върне на сцената.

Джон Парис е част от Earth, Wind & Fire от повече от две десетилетия и е барабанист на групата от 2001 г.

Earth, Wind & Fire, създадени от Морис Уайт, са сред най-влиятелните формации в историята на фънк, соул и R&B музиката. В репертоара им са световни хитове като „September“, „Shining Star“ и „Let’s Groove“. Групата има шест награди „Грами“ и е приета в Залата на славата на рокендрола през 2000 г.

Засега представители на Earth, Wind & Fire не са публикували официална актуална информация за здравословното състояние на Джон Парис след хоспитализацията.