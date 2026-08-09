Военна модернизация! Разходите за отбрана на Тайван за следващата година ще отбележат ръст от 16%

Правителството на Тайван ще предложи 16% увеличение на разходите за отбрана през следващата година, като за първи път те ще надхвърлят 1,1 трилиона тайвански долара (около 29,5 милиарда евро), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Очакваното увеличаване на военните способности идва на фона на засилващия се военен и политически натиск от Китай, чийто власти претендират за контрол над острова, отбелязва агенцията. Същевременно Тайван е изправен и пред призиви от САЩ да изразходва повече средства за собствената си отбрана, което беше прието с ентусиазъм от президента Уилям Лай.

Проектобюджетът, който ще бъде представен на 20 август, включва финансиране за бреговата охрана, ветераните и специални проекти. Бюджетът за отбрана отново ще надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт, съобщи тайванската Централна информационна агенция.

Тайванското правителство превърна военната модернизация в ключова политическа платформа и многократно пое ангажимент да изразходва повече средства за своята отбрана, включително за местно производство на подводници, предвид нарастващата заплаха от Китай.

Китайските военни провеждат периодични военни учения в близост до Тайван. Китай също така бързо модернизира въоръжените си сили с нови самолетоносачи, изтребители и ракети. Властите в Пекин отказват да преговарят с Лай, заявявайки, че той е "сепаратист".

В момента Тайван провежда ежегодните си военни учения "Хан Куан". Президентът Лай, който днес наблюдава маневрите, заяви, че всяко учение е натрупване на опит, което дава на военните по-голяма увереност.

Днес по източното крайбрежие на острова военните отработиха обеззаразяване от оръжие за масово поразяване, симулирайки атака с химическо оръжие.

Тайванският президент Уилям Лай наблюдава вчера отработване на крайбрежни удари по време на годишни военни учения, качвайки се на борда на бързоходен ракетен катер и наблюдавайки разполагането на нисколетящи дронове за симулиране на отблъскване на китайско нападение, предаде Ройтерс.

Тайван даде старт на ученията „Хан Куан“ в сряда. Продължаващи 10 дни, ученията са фокусирани върху бойната готовност на Тайван срещу потенциално нашествие от страна на Китай, който счита самоуправляващия се остров за своя територия и обещава да го постави под свой контрол, дори със сила, ако е необходимо. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин.

Лай се качи на борда във военноморска база в южния град Гаосюн, откъдето излъчи съобщение до участващите моряци.

„Целта на учението „Хан Куан“ е да се използват живи войски, реален терен и живо оборудване, за да се изпита координацията на командването, бойната реакция и способностите за отбрана на родината“, заяви той. „В лицето на външните заплахи и предизвикателства правителството ще продължи да работи за укрепване на отбранителните способности, като предоставя на военните и бреговата охрана най-широка подкрепа“, допълни Лай, без да споменава директно Китай. „Надявам се също, че всички ще реагират активно по време на учението и ще засилят координацията и взаимното разбирателство, така че да могат да реагират на всякакви ситуации и да защитават националния суверенитет и безопасността на народа със солидна бойна мощ", заключи той.

След това Лай наблюдава как малки, ниско летящи дронове за атака кръжат над плажа и морето. Един от новите катамарани клас „Анпинг“ на бреговата охрана също участва, като се има предвид, че това разклонение на въоръжените сили ще бъде използвано за поддръжка на флота във военно време.