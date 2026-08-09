Пожар избухна край историческата местност Петрова нива

Пожар избухна днес в района на историческата местност Петрова нива в Странджа.
Сигналът е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино", които забелязали пламъците и незабавно потърсили помощ.
“Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация! Пожарът е потушен и към момента опасност няма. В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни“, заяви кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев, цитиран от БНТ.
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