Пожар избухна край историческата местност Петрова нива

Пожар избухна днес в района на историческата местност Петрова нива в Странджа.

Сигналът е подаден от туристи, преминаващи по маршрута на "Българското Камино", които забелязали пламъците и незабавно потърсили помощ.

“Благодаря на служителите на ДГС – Звездец, РПУ – Малко Търново и РСПБЗН – Малко Търново за бързите действия и добрата координация! Пожарът е потушен и към момента опасност няма. В тези горещи и сухи дни рискът от пожари на открито е изключително висок. Затова още веднъж призовавам всички да бъдат внимателни“, заяви кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев, цитиран от БНТ.