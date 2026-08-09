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Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп за Газа

Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп за Газа

9 Август, 2026 19:06, обновена 9 Август, 2026 19:11 1 958 34

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  • хамас

Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинския анклав, докато „Хамас“ не бъде напълно и реално разоръжена

Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп за Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Бенямин Нетаняху категорично заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинския анклав, докато групировката „Хамас“ не бъде напълно и реално разоръжена.

Този ход бележи сериозен дипломатически разрив между Тел Авив и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Позицията на Израел поставя под въпрос изпълнението на международната пътна карта за мир в региона.

Твърдото „не“ на Тел Авив

По време на неделното правителствено заседание израелският министър-председател излезе с извънредно телевизионно обръщение. „Искам да бъда ясен – Израел отхвърля документа от 15 точки. ЦАХАЛ (Израелските отбранителни сили) няма да предприеме никакво оттегляне, докато „Хамас“ не бъде наистина разоръжен“, подчерта Нетаняху, цитиран от АФП.

Израелският лидер уточни, че под разоръжаване се разбира премахването на абсолютно всички оръжия – от тежката артилерия и ракетните арсенали до лекото стрелково оръжие, както и пълното ликвидиране на подземните тунели. Той допълни, че страната му няма да се задоволи с „фиктивно разоръжаване“.

Какво предвиждаше планът на САЩ?

Предложеният в края на юли от Съвета за мир на Тръмп документ от 15 точки представляваше втората фаза от по-широкия американски план за прекратяване на конфликта в Газа. Неговите основни стълбове включваха:

  • Поетапно предаване на оръжията на „Хамас“ на временно палестинско технократско правителство.
  • Постепенно изтегляне на израелските войски зад т.нар. „жълта линия“.
  • Въвеждане на международни стабилизационни сили и механизъм за контрол.

От палестинското движение „Хамас“ обявиха чрез изявление за Би Би Си, че остават ангажирани с рамката на споразумението. Те обаче настояват Израел първо да прекрати ударите си и да започне изтегляне на силите си, за да започне процесът по предаване на оръжията.

Вътрешнополитически натиск в Израел

Официалният отказ на Тел Авив беше посрещнат с одобрение от крайнодесните партньори в коалицията на Нетаняху. Финансовият министър Безалел Смотрич приветства решението в социалната мрежа Х, като заяви, че американският план противоречи на фундаменталните цели на войната – пълното унищожение на „Хамас“.

Анализатори отбелязват, че Нетаняху заема твърда и безкомпромисна позиция и поради наближаващите парламентарни избори в Израел, насрочени за края на октомври. Премиерът за пореден път декларира, че докато той управлява, няма да допусне създаването на независима палестинска държава нито в Газа, нито на Западния бряг.

Въпреки сериозното разминаване по оста Тел Авив – Вашингтон, Нетаняху увери, че разговорите с американските партньори продължават. По думите му Белият дом предлага различни идеи, част от които са приемливи за Израел, но по ключовите въпроси на националната сигурност страната му няма да направи отстъпки.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕА ЮДЕЙ

    34 4 Отговор
    СА ЗЕХА НА СЕРИОЗНО
    И В ИЗРАЕЛ
    И В УКРАЙНА
    МАЙ Е ВРЕМЕ ЗА ПОРЕДНОТО МАЧКАНЕ НА ХЛЕБАРКИ

    19:14 09.08.2026

  • 2 Българин

    8 37 Отговор
    Оказа се, че децата-убийци от Пловдив са отрочета на копейки...Това представлява господа истинската колейка!!!

    Коментиран от #5

    19:14 09.08.2026

  • 3 Фен

    10 3 Отговор
    Значи, минаваме на...високоточкови.😎

    19:14 09.08.2026

  • 4 осраински

    22 3 Отговор
    ей тоя е по кръвожаден и от мен

    19:17 09.08.2026

  • 5 осраински

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    копейка е свин.,ера на м...ти

    19:19 09.08.2026

  • 6 Хитлер

    10 1 Отговор
    ХИТЛЕР е бил...........

    19:21 09.08.2026

  • 7 Укротрола има разсейки от рака.

    14 2 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    19:24 09.08.2026

  • 8 Ами тогава САЩ

    17 1 Отговор
    да ги бомардира

    19:37 09.08.2026

  • 9 адолф

    18 1 Отговор
    евреите са мои ученици,но както обикновено става,учениците надминават учителя си!

    19:43 09.08.2026

  • 10 Военнопрестъпника Нетаняху

    21 2 Отговор
    Нали помните че го чакат в МНС? Но както виждате един български боклук с фамилия Младенов няма нищо против да се снима с него без сметка да си дава че сме член на Римският статут. Но пък е много вероятно отдавна да е забравил за българският си паспорт

    19:44 09.08.2026

  • 11 С думи прости

    22 2 Отговор
    Нетаняху се изплю върху авторитета на САЩ и Тръмп

    19:46 09.08.2026

  • 12 Ами

    19 3 Отговор
    Преди осем десетилетия Сталин създаде държавата Израел.
    Създаде я, не защото обичаше евреите,
    а защото искаше да ги махне далеч от СССР.
    Разбирате ли сега колко прав е е бил Сталин.
    И не ме упреквайте в антисемитизъм.
    Тая сган е гонена от всякъде.
    И не без основание.

    19:47 09.08.2026

  • 13 Тоя Безалел Смотрич

    9 1 Отговор
    е в пъти по голям боклук от Натаняху. Неописуем нацист и расист

    19:48 09.08.2026

  • 14 След 12ти август

    2 0 Отговор
    Почва наново пукотевица

    19:49 09.08.2026

  • 15 Ъъъ

    19 0 Отговор
    Нетаняху просто показва кой кара влака.... Ако някой, някога се е съмнявал, че външната политика на САЩ се определя от Тел Авив, това би трябвало да му разсея всички съмнения. 🤣

    Коментиран от #18

    19:50 09.08.2026

  • 16 Ей сега вече на мача с ЦСКА

    12 2 Отговор
    На стадион В.Левски бедна им е фантазията на ционистчетата

    Коментиран от #24, #26

    19:51 09.08.2026

  • 17 Окупатора нацист бил казал че

    13 0 Отговор
    израелската нацистка армия нямало да се изтегли от палестинския анклав. И къде е тук новината? А? Докато тази квази държава от млади лумпенизирани кретени не бъде поставена под пълно ембарго и всякаква възможна друга изолация, не бъдат блокирани всички сметки в чужбина, да се конфискува недвижимата собственост на държавата, фондове и всички ционисти, не бъдат предадени поне 50-70 човека на МНС... няма разум да се появи там. Невъзможно е.

    Коментиран от #20

    20:01 09.08.2026

  • 18 газа

    1 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъ":

    Биби е велик. Бивш командос. Бивши командоси няма. Брат му е загинал, докато води освобождаване на заложници. Не са дали ЦАХАЛ хиляди жертви , та сега да ги правят на маймунки.

    Коментиран от #21

    20:02 09.08.2026

  • 19 Ами

    10 1 Отговор
    Както обикновено евреите си правят каквото си искат. За тях международните правни норми не са валидни. Правителствата на САЩ се контролират от десетилетия от тях. Конгресът на САЩ също е под тотален контрол.
    Нищо не могат да направят.

    20:05 09.08.2026

  • 20 Хамас

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Окупатора нацист бил казал че":

    Туй за ивицата и западния бряг р едно към едно.

    20:05 09.08.2026

  • 21 Да бе мозък

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "газа":

    И Хитлер герой от Първата световна е бил нали?

    Коментиран от #29

    20:07 09.08.2026

  • 22 А кога ще се сетим

    7 1 Отговор
    Че посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари трябва да бъде изгонен и посолството на нацисткият и ционистки коптор закрито ? Кога бе Радев?

    20:13 09.08.2026

  • 23 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Между другото, сега мярнах, че Брад Купър ,(шефът на CENTCOM), спешно е привикан в Израел.... 🤣

    20:15 09.08.2026

  • 24 Италианските "младежи" от евреиски

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей сега вече на мача с ЦСКА":

    произход в Банско бяха за подгряване а сега какво ще стане.... Дали мача ще се предава пряко по някоя телевизия ? Че да видят и в Израел колко са обичани

    20:18 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цяла София трябва да излезе

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ей сега вече на мача с ЦСКА":

    да загради Стадиона ! Митинг срещу ционизма да има и да се излъчва и по израелските медии

    20:23 09.08.2026

  • 27 Давид

    5 0 Отговор
    Харесвам еврейте , благодарение на тях арабския свят се обединява ;) Но ще бъдат нападнати от всички заобикалящи ги страни , ще ги набутат по пещерите и там ще открият каква е мисията им ;)

    20:29 09.08.2026

  • 28 Всички сте призовани

    2 0 Отговор
    ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион ! Реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" Елате и кажете : Не на ционизма, Не на израелският геноцид !

    20:36 09.08.2026

  • 29 мозък

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да бе мозък":

    Ако имаш предвид , че Адолф Хитлер е бил ослепен през Първата световна война, това прави ли го герой, не знам, ти кажи. Хитлер е временно ослепен през октомври 1918 г., след като е обгазен с иприт (горчичен газ) край Ипър, Белгия. Той е откаран във военна болница в Пазевалк, Германия. Състоянието му продължава няколко седмици. Зрението му постепенно се възстановява, а до края на войната вече може да вижда отново. Интересното е, че именно докато се възстановява в болницата, той научава за капитулацията на Германия на 11 ноември 1918 г., което според собствените му по-късни разкази оказва силно влияние върху него. А ако направиш равносметка кой режим води в избиването на собствените си граждани - фашистки в Италия, националсоциабистически в Германия, комунистически в Русия/Китай, може и да останете изненадан.. , или пък не, просто ви харесва така..

    20:38 09.08.2026

  • 30 Да,бе

    3 0 Отговор
    На тръмпбунакис даже шефа му се изплю в лицето...За пореден път.Шепа генетично увредени примати командват "хегемона" на фалита.

    20:52 09.08.2026

  • 31 Колю парама

    0 1 Отговор
    Биби е пич.

    22:18 09.08.2026

  • 32 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Тръмп се е объркал. Преди да предлага планове, трябваше да поиска разрешение от Нетаняху.

    22:27 09.08.2026

  • 33 ЦСКА като ДАРА с Бангарангата

    0 0 Отговор
    Никак не е приятно

    22:32 09.08.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Човекът с шест пръста и с огромни уши като пеленгатори на Гестапо вразумява непослушника Д.Тръмп.Чете му конско и го бие по каската.Неговото трябва да се случи.

    23:48 09.08.2026