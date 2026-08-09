Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп за Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху категорично заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинския анклав, докато групировката „Хамас“ не бъде напълно и реално разоръжена.
Този ход бележи сериозен дипломатически разрив между Тел Авив и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Позицията на Израел поставя под въпрос изпълнението на международната пътна карта за мир в региона.
Твърдото „не“ на Тел Авив
По време на неделното правителствено заседание израелският министър-председател излезе с извънредно телевизионно обръщение. „Искам да бъда ясен – Израел отхвърля документа от 15 точки. ЦАХАЛ (Израелските отбранителни сили) няма да предприеме никакво оттегляне, докато „Хамас“ не бъде наистина разоръжен“, подчерта Нетаняху, цитиран от АФП.
Израелският лидер уточни, че под разоръжаване се разбира премахването на абсолютно всички оръжия – от тежката артилерия и ракетните арсенали до лекото стрелково оръжие, както и пълното ликвидиране на подземните тунели. Той допълни, че страната му няма да се задоволи с „фиктивно разоръжаване“.
Какво предвиждаше планът на САЩ?
Предложеният в края на юли от Съвета за мир на Тръмп документ от 15 точки представляваше втората фаза от по-широкия американски план за прекратяване на конфликта в Газа. Неговите основни стълбове включваха:
- Поетапно предаване на оръжията на „Хамас“ на временно палестинско технократско правителство.
- Постепенно изтегляне на израелските войски зад т.нар. „жълта линия“.
- Въвеждане на международни стабилизационни сили и механизъм за контрол.
От палестинското движение „Хамас“ обявиха чрез изявление за Би Би Си, че остават ангажирани с рамката на споразумението. Те обаче настояват Израел първо да прекрати ударите си и да започне изтегляне на силите си, за да започне процесът по предаване на оръжията.
Вътрешнополитически натиск в Израел
Официалният отказ на Тел Авив беше посрещнат с одобрение от крайнодесните партньори в коалицията на Нетаняху. Финансовият министър Безалел Смотрич приветства решението в социалната мрежа Х, като заяви, че американският план противоречи на фундаменталните цели на войната – пълното унищожение на „Хамас“.
Анализатори отбелязват, че Нетаняху заема твърда и безкомпромисна позиция и поради наближаващите парламентарни избори в Израел, насрочени за края на октомври. Премиерът за пореден път декларира, че докато той управлява, няма да допусне създаването на независима палестинска държава нито в Газа, нито на Западния бряг.
Въпреки сериозното разминаване по оста Тел Авив – Вашингтон, Нетаняху увери, че разговорите с американските партньори продължават. По думите му Белият дом предлага различни идеи, част от които са приемливи за Израел, но по ключовите въпроси на националната сигурност страната му няма да направи отстъпки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЕА ЮДЕЙ
И В ИЗРАЕЛ
И В УКРАЙНА
МАЙ Е ВРЕМЕ ЗА ПОРЕДНОТО МАЧКАНЕ НА ХЛЕБАРКИ
19:14 09.08.2026
2 Българин
Коментиран от #5
19:14 09.08.2026
3 Фен
19:14 09.08.2026
4 осраински
19:17 09.08.2026
5 осраински
До коментар #2 от "Българин":копейка е свин.,ера на м...ти
19:19 09.08.2026
6 Хитлер
19:21 09.08.2026
7 Укротрола има разсейки от рака.
19:24 09.08.2026
8 Ами тогава САЩ
19:37 09.08.2026
9 адолф
19:43 09.08.2026
10 Военнопрестъпника Нетаняху
19:44 09.08.2026
11 С думи прости
19:46 09.08.2026
12 Ами
Създаде я, не защото обичаше евреите,
а защото искаше да ги махне далеч от СССР.
Разбирате ли сега колко прав е е бил Сталин.
И не ме упреквайте в антисемитизъм.
Тая сган е гонена от всякъде.
И не без основание.
19:47 09.08.2026
13 Тоя Безалел Смотрич
19:48 09.08.2026
14 След 12ти август
19:49 09.08.2026
15 Ъъъ
Коментиран от #18
19:50 09.08.2026
16 Ей сега вече на мача с ЦСКА
Коментиран от #24, #26
19:51 09.08.2026
17 Окупатора нацист бил казал че
Коментиран от #20
20:01 09.08.2026
18 газа
До коментар #15 от "Ъъъ":Биби е велик. Бивш командос. Бивши командоси няма. Брат му е загинал, докато води освобождаване на заложници. Не са дали ЦАХАЛ хиляди жертви , та сега да ги правят на маймунки.
Коментиран от #21
20:02 09.08.2026
19 Ами
Нищо не могат да направят.
20:05 09.08.2026
20 Хамас
До коментар #17 от "Окупатора нацист бил казал че":Туй за ивицата и западния бряг р едно към едно.
20:05 09.08.2026
21 Да бе мозък
До коментар #18 от "газа":И Хитлер герой от Първата световна е бил нали?
Коментиран от #29
20:07 09.08.2026
22 А кога ще се сетим
20:13 09.08.2026
23 Ъъъ
20:15 09.08.2026
24 Италианските "младежи" от евреиски
До коментар #16 от "Ей сега вече на мача с ЦСКА":произход в Банско бяха за подгряване а сега какво ще стане.... Дали мача ще се предава пряко по някоя телевизия ? Че да видят и в Израел колко са обичани
20:18 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Цяла София трябва да излезе
До коментар #16 от "Ей сега вече на мача с ЦСКА":да загради Стадиона ! Митинг срещу ционизма да има и да се излъчва и по израелските медии
20:23 09.08.2026
27 Давид
20:29 09.08.2026
28 Всички сте призовани
20:36 09.08.2026
29 мозък
До коментар #21 от "Да бе мозък":Ако имаш предвид , че Адолф Хитлер е бил ослепен през Първата световна война, това прави ли го герой, не знам, ти кажи. Хитлер е временно ослепен през октомври 1918 г., след като е обгазен с иприт (горчичен газ) край Ипър, Белгия. Той е откаран във военна болница в Пазевалк, Германия. Състоянието му продължава няколко седмици. Зрението му постепенно се възстановява, а до края на войната вече може да вижда отново. Интересното е, че именно докато се възстановява в болницата, той научава за капитулацията на Германия на 11 ноември 1918 г., което според собствените му по-късни разкази оказва силно влияние върху него. А ако направиш равносметка кой режим води в избиването на собствените си граждани - фашистки в Италия, националсоциабистически в Германия, комунистически в Русия/Китай, може и да останете изненадан.. , или пък не, просто ви харесва така..
20:38 09.08.2026
30 Да,бе
20:52 09.08.2026
31 Колю парама
22:18 09.08.2026
32 Наблюдател
22:27 09.08.2026
33 ЦСКА като ДАРА с Бангарангата
22:32 09.08.2026
34 Анонимен
23:48 09.08.2026