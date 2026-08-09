Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп за Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху категорично заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинския анклав, докато групировката „Хамас“ не бъде напълно и реално разоръжена.

Този ход бележи сериозен дипломатически разрив между Тел Авив и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предава Ройтерс. Позицията на Израел поставя под въпрос изпълнението на международната пътна карта за мир в региона.

Твърдото „не“ на Тел Авив

По време на неделното правителствено заседание израелският министър-председател излезе с извънредно телевизионно обръщение. „Искам да бъда ясен – Израел отхвърля документа от 15 точки. ЦАХАЛ (Израелските отбранителни сили) няма да предприеме никакво оттегляне, докато „Хамас“ не бъде наистина разоръжен“, подчерта Нетаняху, цитиран от АФП.

Израелският лидер уточни, че под разоръжаване се разбира премахването на абсолютно всички оръжия – от тежката артилерия и ракетните арсенали до лекото стрелково оръжие, както и пълното ликвидиране на подземните тунели. Той допълни, че страната му няма да се задоволи с „фиктивно разоръжаване“.

Какво предвиждаше планът на САЩ?

Предложеният в края на юли от Съвета за мир на Тръмп документ от 15 точки представляваше втората фаза от по-широкия американски план за прекратяване на конфликта в Газа. Неговите основни стълбове включваха:

Поетапно предаване на оръжията на „Хамас“ на временно палестинско технократско правителство.

Постепенно изтегляне на израелските войски зад т.нар. „жълта линия“.

Въвеждане на международни стабилизационни сили и механизъм за контрол.

От палестинското движение „Хамас“ обявиха чрез изявление за Би Би Си, че остават ангажирани с рамката на споразумението. Те обаче настояват Израел първо да прекрати ударите си и да започне изтегляне на силите си, за да започне процесът по предаване на оръжията.

Вътрешнополитически натиск в Израел

Официалният отказ на Тел Авив беше посрещнат с одобрение от крайнодесните партньори в коалицията на Нетаняху. Финансовият министър Безалел Смотрич приветства решението в социалната мрежа Х, като заяви, че американският план противоречи на фундаменталните цели на войната – пълното унищожение на „Хамас“.

Анализатори отбелязват, че Нетаняху заема твърда и безкомпромисна позиция и поради наближаващите парламентарни избори в Израел, насрочени за края на октомври. Премиерът за пореден път декларира, че докато той управлява, няма да допусне създаването на независима палестинска държава нито в Газа, нито на Западния бряг.

Въпреки сериозното разминаване по оста Тел Авив – Вашингтон, Нетаняху увери, че разговорите с американските партньори продължават. По думите му Белият дом предлага различни идеи, част от които са приемливи за Израел, но по ключовите въпроси на националната сигурност страната му няма да направи отстъпки.