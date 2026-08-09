Русия унищожи склад на СЗО в Днепър, убит и ранени в Никопол

Нова вълна от масирани руски атаки разтърси Днепропетровска област, оставяйки след себе си сериозни разрушения и жертви сред мирното население.

Руските сили нанесоха директен удар по логистичната и хуманитарната инфраструктура на регион Днепър, като напълно унищожиха голям склад на Световната здравна организация (СЗО) с жизненоважни медицински консумативи. Успоредно с това ожесточен обстрел над град Никопол и околните общини отне човешки живот и рани петима души.

Генералният директор на здравната агенция към ООН, Тедрос Аданом Гебрейесус, лично потвърди атаката срещу хуманитарния обект в град Днепър. В поразената база са се съхранявали спешни медицински материали, предназначени за лечебните заведения, намиращи се в непосредствена близост до фронтовата линия.

„Миналия петък хуманитарният склад на СЗО в Днепър, Украйна, беше нападнат и унищожен“, заяви Гебрейесус. За щастие, благодарение на бързата реакция на екипите на СЗО и шофьорите на терен, малко преди въздушния удар са успели да бъдат евакуирани 130 от общо около 300 палета с медицински стоки. Служителите са напуснали района навреме и няма пострадали на територията на самия склад.

Въпреки това, атаките в областта продължават с пълна сила и вземат цивилни жертви. Както съобщава Украинска правда, районът на Никопол е бил подложен на близо 40 удара с артилерия, дронове камикадзе и управляеми авиационни бомби през последното денонощие. Началникът на Днепропетровската областна военна администрация, Олександър Ганжа, обяви официално, че в резултат на тези атаки един човек е убит, а петима други са получили различни наранявания. Сред хоспитализираните е 36-годишен мъж, намиращ се в средно тежко състояние.

В Никополски район са засегнати град Никопол, както и общините Марганец и Покровске. Руските удари са нанесли щети на редица частни домове, пететажна жилищна сграда, стопански постройки, леки автомобили и градски автобус. Местните власти подчертават, че системният обстрел над критична инфраструктура и хуманитарни обекти цели да лиши цивилното население от основни средства за оцеляване.