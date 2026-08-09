Русия унищожи склад на СЗО в Днепър, убит и ранени в Никопол

Нова вълна от масирани руски атаки разтърси Днепропетровска област, оставяйки след себе си сериозни разрушения и жертви сред мирното население.
Руските сили нанесоха директен удар по логистичната и хуманитарната инфраструктура на регион Днепър, като напълно унищожиха голям склад на Световната здравна организация (СЗО) с жизненоважни медицински консумативи. Успоредно с това ожесточен обстрел над град Никопол и околните общини отне човешки живот и рани петима души.
Генералният директор на здравната агенция към ООН, Тедрос Аданом Гебрейесус, лично потвърди атаката срещу хуманитарния обект в град Днепър. В поразената база са се съхранявали спешни медицински материали, предназначени за лечебните заведения, намиращи се в непосредствена близост до фронтовата линия.
„Миналия петък хуманитарният склад на СЗО в Днепър, Украйна, беше нападнат и унищожен“, заяви Гебрейесус. За щастие, благодарение на бързата реакция на екипите на СЗО и шофьорите на терен, малко преди въздушния удар са успели да бъдат евакуирани 130 от общо около 300 палета с медицински стоки. Служителите са напуснали района навреме и няма пострадали на територията на самия склад.
Въпреки това, атаките в областта продължават с пълна сила и вземат цивилни жертви. Както съобщава Украинска правда, районът на Никопол е бил подложен на близо 40 удара с артилерия, дронове камикадзе и управляеми авиационни бомби през последното денонощие. Началникът на Днепропетровската областна военна администрация, Олександър Ганжа, обяви официално, че в резултат на тези атаки един човек е убит, а петима други са получили различни наранявания. Сред хоспитализираните е 36-годишен мъж, намиращ се в средно тежко състояние.
В Никополски район са засегнати град Никопол, както и общините Марганец и Покровске. Руските удари са нанесли щети на редица частни домове, пететажна жилищна сграда, стопански постройки, леки автомобили и градски автобус. Местните власти подчертават, че системният обстрел над критична инфраструктура и хуманитарни обекти цели да лиши цивилното население от основни средства за оцеляване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отидоха на кино помощите
19:39 09.08.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #57
19:40 09.08.2026
3 Вашият президент
19:40 09.08.2026
4 осраински
Коментиран от #17
19:41 09.08.2026
5 на сзо
Коментиран от #13
19:41 09.08.2026
6 Урсула 1984
19:41 09.08.2026
7 Сила
19:42 09.08.2026
8 стоян георгиев
19:42 09.08.2026
9 1945
19:42 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:42 09.08.2026
12 осраински
19:43 09.08.2026
13 Как точно?
До коментар #5 от "на сзо":Като складовете на уайлдберис ли?
19:43 09.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Доктор от СЗО
19:43 09.08.2026
16 Овчар
19:43 09.08.2026
17 1945
До коментар #4 от "осраински":целта е била съвсем друга, но явно е станала грешка. Често се случва при руснаците.
Коментиран от #20, #44
19:44 09.08.2026
18 КОЙ ЗНАЕ КВА БИОЛАБОРАТОРИЯ
Коментиран от #22
19:44 09.08.2026
19 Добре е,
19:45 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
19:46 09.08.2026
22 хихи
До коментар #18 от "КОЙ ЗНАЕ КВА БИОЛАБОРАТОРИЯ":унищожили са комари и гълъби заразени със смъртоносен вирус летящи към Раша 😅😅😅
19:46 09.08.2026
23 Винкело
Коментиран от #27
19:46 09.08.2026
24 гост
19:47 09.08.2026
25 ......-
Коментиран от #37
19:50 09.08.2026
26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #56
19:51 09.08.2026
27 Защото всички украински цехове за
До коментар #23 от "Винкело":военна продукция са новопостроени, след 2022 и са под земята, недосегаеми са за ракети. В Русия е точно обратното - всички военни заводи са стари и не са подземни, рафинериите също са лесни мишени. Няма как, това са особености на двете държави. Украйна е привилегирована в това отношение.
Коментиран от #32
19:51 09.08.2026
28 Хаха
19:52 09.08.2026
29 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #31, #36, #54
19:52 09.08.2026
30 Тов. ЧЛЕНИН
19:52 09.08.2026
31 БРИТАНЦИТЕ
До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Изкопаха ли редкоземите или пак хванаха средния.
19:54 09.08.2026
32 Винкело
До коментар #27 от "Защото всички украински цехове за":Сещам се неотдавнашна снимка - Русия поразила жилищен блок. Ау, ууу, престъпници. Обаче на снимката бяха забравили да скрият огромният надпис на приземния етаж: "ШТАБ". Сега, не знам - може пък ШТАБ да означава Риба, ама едва ли. Ей такива са им военните обекти...
19:56 09.08.2026
33 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:58 09.08.2026
34 Нямат край
20:01 09.08.2026
35 да питам
Коментиран от #39
20:02 09.08.2026
36 Пиночет
До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Дон К.Рлаппоне валидна ли е още промоцията ,та да мина за 2.50 €врака да поиздухаш сополите и нещо е хремясал .Знаеш че съм щедър и винаги оставям екстра 50 за едно малко .
Коментиран от #38
20:04 09.08.2026
37 не може да бъде
До коментар #25 от "......-":на пленените ватенки им взимат органите и ги изпращат в ЕС 😅😅😅
20:04 09.08.2026
38 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #36 от "Пиночет":ТАСС ги лъже, а те им вярват
20:05 09.08.2026
39 А ГДЕ
До коментар #35 от "да питам":Линдзито Греъма ,успяха ли да му открият кратуната 🎃 най сетне ?
20:05 09.08.2026
40 Обаче
20:06 09.08.2026
41 млад русорас
Коментиран от #43
20:09 09.08.2026
42 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
20:09 09.08.2026
43 УРСУЛАТА НИ ИЗЛЪГА
До коментар #41 от "млад русорас":Русия свършила ракетите. Сега ни е много, много трудно.
20:10 09.08.2026
44 Амет
До коментар #17 от "1945":СиСи казват че си бил голям тесссняккк,казвай тарифата и да се срещаме .Пари кат вестници , няма проблем да си плащам ,цялата рода работим в Холандия .
20:11 09.08.2026
45 ТРЪМП:
Коментиран от #55
20:13 09.08.2026
46 да питам
20:14 09.08.2026
47 Истинска наслада е
20:22 09.08.2026
48 Урсуляка
20:25 09.08.2026
49 Ъъъ
20:28 09.08.2026
50 Исторически парк
20:28 09.08.2026
51 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
20:28 09.08.2026
52 Раша пияндурници
20:31 09.08.2026
53 ха ха хаааа
20:35 09.08.2026
54 Димитър Георгиев
До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С най нисък интелект е била май.кятти ,когато те е събрала от рогозката и те е върнала обратно ,сигурно още съжалява за това .
20:37 09.08.2026
55 Медведев,
До коментар #45 от "ТРЪМП:":Тръмп да гледа сделките с персите.
20:38 09.08.2026
56 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":пропагандата на Хаяско е виновна
22:06 09.08.2026
57 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":И болести
01:47 10.08.2026