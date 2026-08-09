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Русия унищожи склад на СЗО в Днепър, убит и ранени в Никопол
  Тема: Украйна

Русия унищожи склад на СЗО в Днепър, убит и ранени в Никопол

9 Август, 2026 19:29, обновена 9 Август, 2026 19:37 2 209 57

  • украйна-
  • никопол-
  • днепър-
  • склад-
  • сзо

Масирани руски удари в Днепропетровска област: Поразен е хуманитарен център с медицински консумативи, има убит и ранени цивилни

Русия унищожи склад на СЗО в Днепър, убит и ранени в Никопол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова вълна от масирани руски атаки разтърси Днепропетровска област, оставяйки след себе си сериозни разрушения и жертви сред мирното население.

Руските сили нанесоха директен удар по логистичната и хуманитарната инфраструктура на регион Днепър, като напълно унищожиха голям склад на Световната здравна организация (СЗО) с жизненоважни медицински консумативи. Успоредно с това ожесточен обстрел над град Никопол и околните общини отне човешки живот и рани петима души.

Генералният директор на здравната агенция към ООН, Тедрос Аданом Гебрейесус, лично потвърди атаката срещу хуманитарния обект в град Днепър. В поразената база са се съхранявали спешни медицински материали, предназначени за лечебните заведения, намиращи се в непосредствена близост до фронтовата линия.

„Миналия петък хуманитарният склад на СЗО в Днепър, Украйна, беше нападнат и унищожен“, заяви Гебрейесус. За щастие, благодарение на бързата реакция на екипите на СЗО и шофьорите на терен, малко преди въздушния удар са успели да бъдат евакуирани 130 от общо около 300 палета с медицински стоки. Служителите са напуснали района навреме и няма пострадали на територията на самия склад.

Въпреки това, атаките в областта продължават с пълна сила и вземат цивилни жертви. Както съобщава Украинска правда, районът на Никопол е бил подложен на близо 40 удара с артилерия, дронове камикадзе и управляеми авиационни бомби през последното денонощие. Началникът на Днепропетровската областна военна администрация, Олександър Ганжа, обяви официално, че в резултат на тези атаки един човек е убит, а петима други са получили различни наранявания. Сред хоспитализираните е 36-годишен мъж, намиращ се в средно тежко състояние.

В Никополски район са засегнати град Никопол, както и общините Марганец и Покровске. Руските удари са нанесли щети на редица частни домове, пететажна жилищна сграда, стопански постройки, леки автомобили и градски автобус. Местните власти подчертават, че системният обстрел над критична инфраструктура и хуманитарни обекти цели да лиши цивилното население от основни средства за оцеляване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отидоха на кино помощите

    39 5 Отговор
    за Палестина.

    19:39 09.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    56 5 Отговор
    Има ли пострадали "ваксини"?

    Коментиран от #57

    19:40 09.08.2026

  • 3 Вашият президент

    9 53 Отговор
    Варварски акт.

    19:40 09.08.2026

  • 4 осраински

    70 8 Отговор
    хуманитарен център в регион Днепър.Голям виц/

    Коментиран от #17

    19:41 09.08.2026

  • 5 на сзо

    74 5 Отговор
    ама гърмяха като експлозиви

    Коментиран от #13

    19:41 09.08.2026

  • 6 Урсула 1984

    61 5 Отговор
    Отидоха ми ваксините!

    19:41 09.08.2026

  • 7 Сила

    11 52 Отговор
    Обикновен фашизъм ...последни издихания на Ботокса !!!

    19:42 09.08.2026

  • 8 стоян георгиев

    53 3 Отговор
    Айдеее,новата пЛандемия на родшилдите и Бил Гейтс се отлага пак за неопределено време...

    19:42 09.08.2026

  • 9 1945

    7 32 Отговор
    руските ракети са много неточни. Ако са били и балистични са още по-неточни, Отклонение в километри

    19:42 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    48 7 Отговор
    Няма смисъл да си запазвате места за спане у метрото в ню кииф. Денацификацията иде.

    19:42 09.08.2026

  • 12 осраински

    35 5 Отговор
    Само Смотаняхо знае как да лекува СЗО то

    19:43 09.08.2026

  • 13 Как точно?

    7 22 Отговор

    До коментар #5 от "на сзо":

    Като складовете на уайлдберис ли?

    19:43 09.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доктор от СЗО

    30 3 Отговор
    Аооо, наамваха ни право в Еболата!

    19:43 09.08.2026

  • 16 Овчар

    41 4 Отговор
    Кредита за възстановяването на Украйна ще е повече от този за бомби..! А природните им ресурси ще бъдат източени от техните съюзници както е в България..!

    19:43 09.08.2026

  • 17 1945

    8 40 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    целта е била съвсем друга, но явно е станала грешка. Често се случва при руснаците.

    Коментиран от #20, #44

    19:44 09.08.2026

  • 18 КОЙ ЗНАЕ КВА БИОЛАБОРАТОРИЯ

    43 3 Отговор
    ЗА ГИГАНТСКИ СКАКАЛЦИ ИКОМАРИ ЗАРАЗЕНИ С ЕБОЛА Е БИЛА ЗА ТВА ПИЩЯТ ТЪЙ...

    Коментиран от #22

    19:44 09.08.2026

  • 19 Добре е,

    27 3 Отговор
    че този път няма ранени и убити деца. Не мога да повярвам. 🤔

    19:45 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    42 5 Отговор
    Тогава британците ще загубят интерес.

    19:46 09.08.2026

  • 22 хихи

    23 4 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ЗНАЕ КВА БИОЛАБОРАТОРИЯ":

    унищожили са комари и гълъби заразени със смъртоносен вирус летящи към Раша 😅😅😅

    19:46 09.08.2026

  • 23 Винкело

    44 4 Отговор
    Ако им четете "новините", Русия никога, ама никога не успява да уцели нещо военно; все някакви невинни, поетични направо цели уцелва. Те съвсем хаотично да бяха стреляли, все нещо случайно трябваше да ударят, ама на - няма.

    Коментиран от #27

    19:46 09.08.2026

  • 24 гост

    5 33 Отговор
    гадно руско племе..

    19:47 09.08.2026

  • 25 ......-

    32 3 Отговор
    Хладилната база на черните транспантолози отиде в небитието.Вкл и доста изрязани органи готови за присаждане на еврокръвосмешенците.

    Коментиран от #37

    19:50 09.08.2026

  • 26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    33 4 Отговор
    Британците ги набутаха в тяхната прокси война и си загубиха държавата.

    Коментиран от #56

    19:51 09.08.2026

  • 27 Защото всички украински цехове за

    15 11 Отговор

    До коментар #23 от "Винкело":

    военна продукция са новопостроени, след 2022 и са под земята, недосегаеми са за ракети. В Русия е точно обратното - всички военни заводи са стари и не са подземни, рафинериите също са лесни мишени. Няма как, това са особености на двете държави. Украйна е привилегирована в това отношение.

    Коментиран от #32

    19:51 09.08.2026

  • 28 Хаха

    22 5 Отговор
    Украйна не се отказва от НАТО и мръсна бомба. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло

    19:52 09.08.2026

  • 29 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 27 Отговор
    Хаяско ги лъже и ги праща на фронта да умират за тоя дето духа

    Коментиран от #31, #36, #54

    19:52 09.08.2026

  • 30 Тов. ЧЛЕНИН

    7 9 Отговор
    Винаги съм знаел , че ние убиваме нежно , защото сме нежняци , благодарение на таваришч Шаломов !

    19:52 09.08.2026

  • 31 БРИТАНЦИТЕ

    19 6 Отговор

    До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Изкопаха ли редкоземите или пак хванаха средния.

    19:54 09.08.2026

  • 32 Винкело

    33 4 Отговор

    До коментар #27 от "Защото всички украински цехове за":

    Сещам се неотдавнашна снимка - Русия поразила жилищен блок. Ау, ууу, престъпници. Обаче на снимката бяха забравили да скрият огромният надпис на приземния етаж: "ШТАБ". Сега, не знам - може пък ШТАБ да означава Риба, ама едва ли. Ей такива са им военните обекти...

    19:56 09.08.2026

  • 33 ДАЖЕ И НАЙ-ЗАДРЪСТЕНИТЕ БАНДЕРИ

    31 5 Отговор
    Разбират, че нещата отиват към денацификация и демилитаризация. НАТЮ няма да ви спаси.

    19:58 09.08.2026

  • 34 Нямат край

    6 23 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:01 09.08.2026

  • 35 да питам

    6 20 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #39

    20:02 09.08.2026

  • 36 Пиночет

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Дон К.Рлаппоне валидна ли е още промоцията ,та да мина за 2.50 €врака да поиздухаш сополите и нещо е хремясал .Знаеш че съм щедър и винаги оставям екстра 50 за едно малко .

    Коментиран от #38

    20:04 09.08.2026

  • 37 не може да бъде

    6 12 Отговор

    До коментар #25 от "......-":

    на пленените ватенки им взимат органите и ги изпращат в ЕС 😅😅😅

    20:04 09.08.2026

  • 38 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    6 13 Отговор

    До коментар #36 от "Пиночет":

    ТАСС ги лъже, а те им вярват

    20:05 09.08.2026

  • 39 А ГДЕ

    19 4 Отговор

    До коментар #35 от "да питам":

    Линдзито Греъма ,успяха ли да му открият кратуната 🎃 най сетне ?

    20:05 09.08.2026

  • 40 Обаче

    7 10 Отговор
    От 1 до 8 август Украйна унищожи 12 кораба от сенчестия руски флот.

    20:06 09.08.2026

  • 41 млад русорас

    5 11 Отговор
    Хаяско ни излъга, че ще сменим световния ред

    Коментиран от #43

    20:09 09.08.2026

  • 42 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    20 4 Отговор
    От 15 дена акостиралите кораби по бандерското черноморие е точно НУЛА.

    20:09 09.08.2026

  • 43 УРСУЛАТА НИ ИЗЛЪГА

    18 5 Отговор

    До коментар #41 от "млад русорас":

    Русия свършила ракетите. Сега ни е много, много трудно.

    20:10 09.08.2026

  • 44 Амет

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "1945":

    СиСи казват че си бил голям тесссняккк,казвай тарифата и да се срещаме .Пари кат вестници , няма проблем да си плащам ,цялата рода работим в Холандия .

    20:11 09.08.2026

  • 45 ТРЪМП:

    6 15 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #55

    20:13 09.08.2026

  • 46 да питам

    6 8 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което Русия е иска ?

    20:14 09.08.2026

  • 47 Истинска наслада е

    12 1 Отговор
    квиченето на укротролетариата в коментарите!

    20:22 09.08.2026

  • 48 Урсуляка

    11 1 Отговор
    Заминаха ми мРНК ваксините за новата пландемия от ебола!

    20:25 09.08.2026

  • 49 Ъъъ

    16 1 Отговор
    А пък на Германия щели да и намаляват кредитния рейтинг, но ДВ все не са ни информирали... Вместо това се занимават с евентуална мобилизация в Русия.... 🤣

    20:28 09.08.2026

  • 50 Исторически парк

    17 2 Отговор
    Русия унищожава биолабораториите на сзо!

    20:28 09.08.2026

  • 51 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    15 2 Отговор
    Бандеризма и нацизма са опасни за вашето здраве.

    20:28 09.08.2026

  • 52 Раша пияндурници

    3 12 Отговор
    То тия освен митни хора друго не могат да унищожат. От 4 г. Само загуби търпят. Да се спират вече и да не четем за позори

    20:31 09.08.2026

  • 53 ха ха хаааа

    2 8 Отговор
    Нашата руzzня ескалира ... 😁😀

    20:35 09.08.2026

  • 54 Димитър Георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С най нисък интелект е била май.кятти ,когато те е събрала от рогозката и те е върнала обратно ,сигурно още съжалява за това .

    20:37 09.08.2026

  • 55 Медведев,

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "ТРЪМП:":

    Тръмп да гледа сделките с персите.

    20:38 09.08.2026

  • 56 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    пропагандата на Хаяско е виновна

    22:06 09.08.2026

  • 57 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    И болести

    01:47 10.08.2026

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