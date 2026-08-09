Кипър доставя първия си газ за Европа през 2028 г.

Европейските потребители ще могат да разчитат на директни доставки на природен газ от подморските залежи на Кипър още през март 2028 година.

Това потвърди кипърският министър на енергетиката Михалис Дамянос в ексклузивно интервю за Асошиейтед Прес. Този проект ще отбележи исторически момент, тъй като за първи път синьо гориво от находища в Източното Средиземноморие ще бъде доставено директно до пазарите в Европейския съюз.

По думите на Дамянос, енергийната криза на континента, породена от войната на Русия в Украйна и постоянната нестабилност в Близкия изток, превръщат Източното Средиземноморие в ключов алтернативен източник на суровини. Кипърският газ не само ще засили енергийната независимост на Европа, но и ще изиграе роля в трайното стабилизиране на цените на енергията за крайните потребители.

Как ще се транспортира кипърският газ?

Първият проект за износ ще се базира на находището „Кронос“ (Cronos), разположено край южния бряг на Кипър в неговата Изключителна икономическа зона. През юли енергийните гиганти – френската TotalEnergies и италианската Eni – официално приеха окончателното инвестиционно решение за неговото разработване.

Техническият план за транзит, детайлизиран от Ройтерс, предвижда:

Изграждане на нов подводен газопровод с дължина 105 километра.

Свързване на находището „Кронос“ с вече съществуващата инфраструктура на мащабното египетско находище „Зор“ (Zohr).

Пренос на суровината до Египет, където газът ще бъде втечняван и транспортиран с танкери по море до Европа.

Инвестицията в изграждането на тръбопровода се изчислява на около 2 милиарда долара. Експертите посочват, че използването на съществуващата египетска инфраструктура спестява наполовина средствата, нужни за разработване спрямо други подобни проекти. Общите запаси на „Кронос“ възлизат на около 85 милиарда кубически метра. Цялото това количество е договорено за износ към Европа, като е предвидена клауза до една пета от обема да покрива вътрешните нужди на Египет при спешност.

Бъдещите мегапроекти на Кипър

Островната държава разполага с общо шест открити находища, които постепенно ще се включат в мрежата:

„Афродита“ (Aphrodite): Първото открито находище в района (преди около 15 години) със запаси от 5,6 трилиона кубически фута. Окончателното инвестиционно решение от консорциума начело с Chevron се очаква през лятото на 2027 г. Добитият газ оттам ще отива предимно за вътрешния пазар на Египет.

Първото открито находище в района (преди около 15 години) със запаси от 5,6 трилиона кубически фута. Окончателното инвестиционно решение от консорциума начело с Chevron се очаква през лятото на 2027 г. Добитият газ оттам ще отива предимно за вътрешния пазар на Египет. „Главкос“ (Glaucus) и „Пегас“ (Pegasus): С общи прогнозни запаси от 6,9 трилиона кубически фута. Лицензиантите ExxonMobil и QatarEnergy планират търговският добив от тях да стартира до 2033 г.

Успоредно с това се развива и проектът Great Sea Interconnector – подводен електрически кабел, финансиран частично от ЕС с 760 милиона долара, който ще свърже електропреносните мрежи на Кипър, Гърция и Израел. Той окончателно ще извади Кипър от сегашната му енергийна изолация и ще го превърне в истински енергиен център.