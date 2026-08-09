Италия: Сеута можеше да стане портал за терористи

Напрежението по оста Рим–Мадрид продължава да ескалира след драматичните събития в испанския ексклав Сеута в Северна Африка.

Италианските власти изразиха дълбока загриженост, че неконтролираният миграционен поток е криел огромен риск за проникване на радикални елементи на територията на Европейския съюз. Според италианския външен министър, испанският град е имало опасност да се превърне в директен „портал“ за ислямски терористи към Европа.

Заплаха за националната сигурност

От Рим подчертават, че незаконната и неконтролирана имиграция представлява непосредствена заплаха за сигурността на държавите членки. Според официалната италианска позиция, хаосът по външните граници улеснява трафикантите на хора и терористичните мрежи, които се възползват от хуманитарни кризи. Вълната от над 72 000 мигранти, преминали временно от Мароко в Сеута, предизвика верижна реакция от мерки, включително временното суспендиране на Шенгенското споразумение от страна на Италия спрямо Испания.

Отговорът на Мадрид и дебатите в ЕС

От своя страна, Министерството на вътрешните работи на Испания побърза да увери обществеността, че испанските сили за сигурност извършват постоянна и непрекъсната дейност по наблюдение и борба с джихадисткия тероризъм на територията на цялата страна, включително и в Сеута. Испанските власти отхвърлиха доводите на Рим, изтъквайки специалния статут на анклава в Шенгенското пространство и настоявайки Италия да прекрати незабавно засилените гранични проверки.

Европейският съюз остава дълбоко разделен по казуса. Докато редица европейски държави настояват защитата на външните граници да стане абсолютен приоритет, тайните служби и експертите по сигурност продължават да анализират рисковете от инфилтрация на радикални групировки в общия европейски дом.