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Италия: Сеута можеше да стане портал за терористи

Италия: Сеута можеше да стане портал за терористи

9 Август, 2026 20:17, обновена 9 Август, 2026 20:21 947 9

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Рим предупреди за сериозна заплаха за европейската сигурност след безпрецедентния мигрантски натиск в испанския анклав

Италия: Сеута можеше да стане портал за терористи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението по оста Рим–Мадрид продължава да ескалира след драматичните събития в испанския ексклав Сеута в Северна Африка.

Италианските власти изразиха дълбока загриженост, че неконтролираният миграционен поток е криел огромен риск за проникване на радикални елементи на територията на Европейския съюз. Според италианския външен министър, испанският град е имало опасност да се превърне в директен „портал“ за ислямски терористи към Европа.

Заплаха за националната сигурност

От Рим подчертават, че незаконната и неконтролирана имиграция представлява непосредствена заплаха за сигурността на държавите членки. Според официалната италианска позиция, хаосът по външните граници улеснява трафикантите на хора и терористичните мрежи, които се възползват от хуманитарни кризи. Вълната от над 72 000 мигранти, преминали временно от Мароко в Сеута, предизвика верижна реакция от мерки, включително временното суспендиране на Шенгенското споразумение от страна на Италия спрямо Испания.

Отговорът на Мадрид и дебатите в ЕС

От своя страна, Министерството на вътрешните работи на Испания побърза да увери обществеността, че испанските сили за сигурност извършват постоянна и непрекъсната дейност по наблюдение и борба с джихадисткия тероризъм на територията на цялата страна, включително и в Сеута. Испанските власти отхвърлиха доводите на Рим, изтъквайки специалния статут на анклава в Шенгенското пространство и настоявайки Италия да прекрати незабавно засилените гранични проверки.

Европейският съюз остава дълбоко разделен по казуса. Докато редица европейски държави настояват защитата на външните граници да стане абсолютен приоритет, тайните служби и експертите по сигурност продължават да анализират рисковете от инфилтрация на радикални групировки в общия европейски дом.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 0 Отговор
    Свободно движение на хора, стоки и капитали ха ха

    20:23 09.08.2026

  • 2 Овчар

    6 1 Отговор
    Това е отмъщението на САЩ защото Испания не пусна самолетите ..Ако България беше отказала и тя султана щеше да пусне кюрдите от Турция..!

    20:25 09.08.2026

  • 3 осраински

    8 0 Отговор
    Може спокойно да се каже, че украинската армия не е изпращала умишлено самолети към България. @ Може спокойно да се каже, че армията отдавна е престанала да бъде армия, а по-скоро е група бойци, водени от нацистки командири, които глобалистите дълго и старателно са култивирали в Украйна с помощта на своите ЦРУ-МИ6-Мосад. Скоро Европа ще опита от тази прекрасна смес; напълно си я е заслужила

    20:27 09.08.2026

  • 4 Баш софиянец

    6 0 Отговор
    Това не е миграционен поток. Това е организирана атака, щурм. Този път не савъоръжени. Помислете да следващия път.

    20:31 09.08.2026

  • 5 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    В ,Италия с години влизат през Лампедуза.И не само, дори
    искаха да се разпределят бежанците в ЕС. Не помните ли? Джорджито да не се прави на улава! Изглежда ,други са работите. 🤣

    20:31 09.08.2026

  • 6 Единственият политик с топки в €ССРто

    2 2 Отговор
    се оказа Джорджа Мелони.

    20:37 09.08.2026

  • 7 Ха ха ха 😄

    1 0 Отговор
    всички мюсли централи приютили и не знаели....

    20:44 09.08.2026

  • 8 Нищо де!

    0 0 Отговор
    Порталът от Украйна е отворен и гейсъюзът е залят от въоръжени до зъби украински терористи! Милиони!😂😂😂

    23:24 09.08.2026

  • 9 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Фалиралите жаббарри тръгнали да поучават, когато имаха десант от 100 000 майй муунии на лодки към островите им и искаха да ни ги препращат ние да ги отглеждаме и задоволяваме, вместо да им потопят лодките

    23:44 09.08.2026

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