Чехия издигна историческото знаме на Беларус

Чешкият Сенат предприе пореден символичен и исторически акт на солидарност, като издигна историческото бяло-червено-бяло знаме на Беларус върху своята сграда в Прага.
Действието е посветено на шестата годишнина от избухването на масовите антиправителствени протести в Минск след спорните президентски избори през август 2020 г., които бяха брутално потушени от режима на Александър Лукашенко.
Председателят на Сената Милош Вистрчил заяви официално, че този жест има за цел да покаже твърда и непреклонна подкрепа за всички граждани, които продължават да се борят за свободна, независима и демократична Беларус. Информацията за събитието бе потвърдена официално от чешката обществена медия Radio Prague International. Международните наблюдатели припомнят, че изборите през 2020 г. не бяха признати от Европейския съюз и демократичния свят, а опозиционният лидер Светлана Тихановска бе принудена да напусне страната и да действа в изгнание.
Бяло-червено-бялото знаме се превърна в основен символ на беларуската опозиция и съпротивата срещу настоящото управление в Минск. Чешкият Сенат издига този флаг за първи път още по време на събитията през август 2020 г. и оттогава редовно повтаря акта на ключови дати, за да напомня за продължаващите репресии в страната. По данни на правозащитни организации, цитирани в международния обмен, към днешна дата в Беларус все още стотици политически затворници остават зад решетките, а регистрираните случаи на политическо преследване и натиск надхвърлят десетки хиляди.
Актът на Чехия съвпада с поредица от събития и дипломатически послания в цяла Европа, отбелязващи същата годишнина. Държави като Полша, Литва и Украйна също изразиха официална подкрепа за беларуския народ, разграничавайки действията на режима на Лукашенко от волята на гражданите, отбелязва Ukrainska Pravda. С издигането на историческия флаг, Прага за пореден път затвърждава лидерската си позиция в подкрепа на демократичните сили в Източна Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
21:03 09.08.2026
3 Драгомир Драганов, немил недраг
Скоро и Беларус ще стане "предателска" държава като Сърбия, Армения, Грузия, Казахстан и кой ли още не.
21:06 09.08.2026
4 Овчар
21:06 09.08.2026
5 Без Виктория Нюланд
Дори Сорос с неговата Америка за Беларус е безсилен..колкото и да храни журналистите.
21:14 09.08.2026
6 ГОСТ
21:22 09.08.2026
7 Гост
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":нещо не си в час защо да не се срещне с извънземното зелено чудовище. не му предлага помощ нито оръжия безплатно а може би да му набие в празното канче че е време да се спасява сам. народа на Украйна взе да се вдига срещу него и ловците му на пушечно месо от тцк.
21:33 09.08.2026
8 Читател
21:36 09.08.2026
9 име
До коментар #1 от "Пoрночexкиня":Че, те си го получават редовно. Чехите бяха първите, които послужиха за разменна монета между Франция и Англия от една страна и Хитлер от друга. Западняците ги жертваха веднага и ги принудиха да оставят суверенитета си за да омилостивят Хитлер.
21:40 09.08.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
После откриват в Чехословакия с това злато"Легион банк".Хиени
Коментиран от #21
21:47 09.08.2026
11 Бай Ганьо
21:50 09.08.2026
12 Не е така!
21:59 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дрън
И умни! Събличат ризата си за демокрсциятс
22:03 09.08.2026
15 1234
22:13 09.08.2026
16 Европа
Коментиран от #18, #19
22:14 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахаха
До коментар #16 от "Европа":Недоразумения има навсякъде
22:49 09.08.2026
19 О, Морес
До коментар #16 от "Европа":Ние,исторически,трябва да издигнем две знамена- Самарското знаме от Освободителната Руско-турска война и това с пречупения кръст,когато сме постигнали през 1942-44 г. обединена Санстефанска България.Обаче само с издигане на знамена нищо не правим.Само хвърляме демократични къчове.Та така и чешките властници.
23:02 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Циник
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Именно. Трябва да са благодарни на СССР, че не ги затри след войната. Явно не са си научили урока.
Коментиран от #22
23:43 09.08.2026
22 Пацо
До коментар #21 от "Циник":Ми то и ние да сме така благодарни, а?!
Кой се бие за пари? - Наемниците?
Защо я наричат Отечествена война?
Как се става идеен гл0пак?
00:24 10.08.2026
23 ЖАЛКИ НЕПОРЪБЕНИ ДДУПЕТА.
ОГЪЗИНИ ФАШПОКОРНИ НЕДОРАСЧЕТА , ИЗГУБИХТЕ СИ НЕЗАВИСИМОСТА ЗЯВИНАГИ ВЕЧЕ СТЕ ТЕХНИ РОБИ ПРОКСИТА , ДОКАТО БЕЛАРУС Е АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМА СУВЕРЕНА ДЪРЖАВА ЗА КОЕТО САМО МОЖЕТЕ ДА ЗАВИЖДАТЕ , ДА МЕЧТАЕТЕ.
А БЯХТЕ ,НО СЕ ПРОДАДОХТЕ ЗА ЕВРОГРОШОВЕ ЗЯ ДА СТЕ ИМ ПРОКСИ , ЗА ДА СТЕ ИМ МАША В КЪРВАВИТЕ ИМ РЪЧИЧКИ.
И НЯМАТЕ ОТЪРВАНЕ , ОБРЕЧЕНИ СТЕ ДА СТЕ ИМ ПРОКСИ РОБИ.
ЖАЛКИ ДДУПЕТА , НЕ ГО ЛИ ОСЪЗНАВАТЕ ,КЪДЕ И ЗА КАКВО СТЕ НАБУТАНИ???
01:44 10.08.2026