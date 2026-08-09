Чехия издигна историческото знаме на Беларус

Чешкият Сенат предприе пореден символичен и исторически акт на солидарност, като издигна историческото бяло-червено-бяло знаме на Беларус върху своята сграда в Прага.

Действието е посветено на шестата годишнина от избухването на масовите антиправителствени протести в Минск след спорните президентски избори през август 2020 г., които бяха брутално потушени от режима на Александър Лукашенко.

Председателят на Сената Милош Вистрчил заяви официално, че този жест има за цел да покаже твърда и непреклонна подкрепа за всички граждани, които продължават да се борят за свободна, независима и демократична Беларус. Информацията за събитието бе потвърдена официално от чешката обществена медия Radio Prague International. Международните наблюдатели припомнят, че изборите през 2020 г. не бяха признати от Европейския съюз и демократичния свят, а опозиционният лидер Светлана Тихановска бе принудена да напусне страната и да действа в изгнание.

Бяло-червено-бялото знаме се превърна в основен символ на беларуската опозиция и съпротивата срещу настоящото управление в Минск. Чешкият Сенат издига този флаг за първи път още по време на събитията през август 2020 г. и оттогава редовно повтаря акта на ключови дати, за да напомня за продължаващите репресии в страната. По данни на правозащитни организации, цитирани в международния обмен, към днешна дата в Беларус все още стотици политически затворници остават зад решетките, а регистрираните случаи на политическо преследване и натиск надхвърлят десетки хиляди.

Актът на Чехия съвпада с поредица от събития и дипломатически послания в цяла Европа, отбелязващи същата годишнина. Държави като Полша, Литва и Украйна също изразиха официална подкрепа за беларуския народ, разграничавайки действията на режима на Лукашенко от волята на гражданите, отбелязва Ukrainska Pravda. С издигането на историческия флаг, Прага за пореден път затвърждава лидерската си позиция в подкрепа на демократичните сили в Източна Европа.