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Чехия издигна историческото знаме на Беларус

Чехия издигна историческото знаме на Беларус

9 Август, 2026 20:56, обновена 9 Август, 2026 21:00 2 237 23

  • чехия-
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  • протести-
  • лукашенко-
  • солидарност

Сенатът в Прага подкрепи опозицията срещу Лукашенко на шестата годишнина от историческите протести през 2020 година

Чехия издигна историческото знаме на Беларус - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият Сенат предприе пореден символичен и исторически акт на солидарност, като издигна историческото бяло-червено-бяло знаме на Беларус върху своята сграда в Прага.

Действието е посветено на шестата годишнина от избухването на масовите антиправителствени протести в Минск след спорните президентски избори през август 2020 г., които бяха брутално потушени от режима на Александър Лукашенко.

Председателят на Сената Милош Вистрчил заяви официално, че този жест има за цел да покаже твърда и непреклонна подкрепа за всички граждани, които продължават да се борят за свободна, независима и демократична Беларус. Информацията за събитието бе потвърдена официално от чешката обществена медия Radio Prague International. Международните наблюдатели припомнят, че изборите през 2020 г. не бяха признати от Европейския съюз и демократичния свят, а опозиционният лидер Светлана Тихановска бе принудена да напусне страната и да действа в изгнание.

Бяло-червено-бялото знаме се превърна в основен символ на беларуската опозиция и съпротивата срещу настоящото управление в Минск. Чешкият Сенат издига този флаг за първи път още по време на събитията през август 2020 г. и оттогава редовно повтаря акта на ключови дати, за да напомня за продължаващите репресии в страната. По данни на правозащитни организации, цитирани в международния обмен, към днешна дата в Беларус все още стотици политически затворници остават зад решетките, а регистрираните случаи на политическо преследване и натиск надхвърлят десетки хиляди.

Актът на Чехия съвпада с поредица от събития и дипломатически послания в цяла Европа, отбелязващи същата годишнина. Държави като Полша, Литва и Украйна също изразиха официална подкрепа за беларуския народ, разграничавайки действията на режима на Лукашенко от волята на гражданите, отбелязва Ukrainska Pravda. С издигането на историческия флаг, Прага за пореден път затвърждава лидерската си позиция в подкрепа на демократичните сили в Източна Европа.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    15 42 Отговор
    Снощи и Сърбия обърна гръб на потъващия, пускащ мехури руски титаник 😊

    Коментиран от #7

    21:03 09.08.2026

  • 3 Драгомир Драганов, немил недраг

    14 25 Отговор
    Нещата са ясни.
    Скоро и Беларус ще стане "предателска" държава като Сърбия, Армения, Грузия, Казахстан и кой ли още не.

    21:06 09.08.2026

  • 4 Овчар

    43 10 Отговор
    Всички природни ресурси на Чехия се източват от чужди страни , Австрия , Белгия , Франция , Германия , Англия и Мексико грабят яко..! В Беларус и Русия това е невъзможно..!

    21:06 09.08.2026

  • 5 Без Виктория Нюланд

    26 5 Отговор
    и нейното Ф@к Юръп , Майдан в Беларус няма как да стане.
    Дори Сорос с неговата Америка за Беларус е безсилен..колкото и да храни журналистите.

    21:14 09.08.2026

  • 6 ГОСТ

    27 7 Отговор
    поредните лизачи издигащи чужди символи все едно са окупирани.

    21:22 09.08.2026

  • 7 Гост

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    нещо не си в час защо да не се срещне с извънземното зелено чудовище. не му предлага помощ нито оръжия безплатно а може би да му набие в празното канче че е време да се спасява сам. народа на Украйна взе да се вдига срещу него и ловците му на пушечно месо от тцк.

    21:33 09.08.2026

  • 8 Читател

    9 1 Отговор
    Подлоги от всички страни, обърнете хранителният си експортьор към господаря си, с надежда за благосклонност и изплащане на трийсетте сребърника.

    21:36 09.08.2026

  • 9 име

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пoрночexкиня":

    Че, те си го получават редовно. Чехите бяха първите, които послужиха за разменна монета между Франция и Англия от една страна и Хитлер от друга. Западняците ги жертваха веднага и ги принудиха да оставят суверенитета си за да омилостивят Хитлер.

    21:40 09.08.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 7 Отговор
    Чехословашкия корпус, командван от Франция, по време на гражданската война в Русия, открадва много тонове от златото на адмирал Колчак( бившето царско злато) , предава го на болшевиките, които го растрелват.
    После откриват в Чехословакия с това злато"Легион банк".Хиени

    Коментиран от #21

    21:47 09.08.2026

  • 11 Бай Ганьо

    9 21 Отговор
    Браво на чехите! Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо даже и от Путин!

    21:50 09.08.2026

  • 12 Не е така!

    17 7 Отговор
    Беларуският народ си казва волята през гласуването и изборите. Това, че някои не са ги признали си е техен проблем. Лукашенко е лидер по волята на гражданите, а не на платените отвън опозиционери. Не съм съгласен с фалшификацията.

    21:59 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дрън

    6 4 Отговор
    Колко са велики чехите@
    И умни! Събличат ризата си за демокрсциятс

    22:03 09.08.2026

  • 15 1234

    18 2 Отговор
    Когато Русия подкрепи чужда опозиция, това е „хибридна атака“ и „намеса във вътрешните работи“. Когато Чехия официално издигне знамето на беларуската опозиция и заяви подкрепа за смяна на управлението, това магически става „солидарност с демокрацията“. Един и същ акт, две определения според извършителя. Политическата намеса не престава да бъде намеса само защото е опакована в правилните лозунги.

    22:13 09.08.2026

  • 16 Европа

    3 13 Отговор
    Браво на чешките камаради ,а къде е България????още ли се снишавате агенти руски.....!!!!!

    Коментиран от #18, #19

    22:14 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европа":

    Недоразумения има навсякъде

    22:49 09.08.2026

  • 19 О, Морес

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Европа":

    Ние,исторически,трябва да издигнем две знамена- Самарското знаме от Освободителната Руско-турска война и това с пречупения кръст,когато сме постигнали през 1942-44 г. обединена Санстефанска България.Обаче само с издигане на знамена нищо не правим.Само хвърляме демократични къчове.Та така и чешките властници.

    23:02 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Циник

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Именно. Трябва да са благодарни на СССР, че не ги затри след войната. Явно не са си научили урока.

    Коментиран от #22

    23:43 09.08.2026

  • 22 Пацо

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Циник":

    Ми то и ние да сме така благодарни, а?!
    Кой се бие за пари? - Наемниците?
    Защо я наричат Отечествена война?
    Как се става идеен гл0пак?

    00:24 10.08.2026

  • 23 ЖАЛКИ НЕПОРЪБЕНИ ДДУПЕТА.

    1 0 Отговор
    НЕ РАЗВИРАМ КАКВО ГИ ЕЕЕБЕ ЧЕХСКИТЕ ПУДЕЛИ ЗА БЕЛАРУС . ЕДНА ОГЪЗИНА НА ФАШИЗЧАДИЯТА УПРАВА СЕ ЗАГРИЖИЛА ЗА ОПОЗИЦИЯТА ТАМ БЕ!!!
    ОГЪЗИНИ ФАШПОКОРНИ НЕДОРАСЧЕТА , ИЗГУБИХТЕ СИ НЕЗАВИСИМОСТА ЗЯВИНАГИ ВЕЧЕ СТЕ ТЕХНИ РОБИ ПРОКСИТА , ДОКАТО БЕЛАРУС Е АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМА СУВЕРЕНА ДЪРЖАВА ЗА КОЕТО САМО МОЖЕТЕ ДА ЗАВИЖДАТЕ , ДА МЕЧТАЕТЕ.
    А БЯХТЕ ,НО СЕ ПРОДАДОХТЕ ЗА ЕВРОГРОШОВЕ ЗЯ ДА СТЕ ИМ ПРОКСИ , ЗА ДА СТЕ ИМ МАША В КЪРВАВИТЕ ИМ РЪЧИЧКИ.
    И НЯМАТЕ ОТЪРВАНЕ , ОБРЕЧЕНИ СТЕ ДА СТЕ ИМ ПРОКСИ РОБИ.
    ЖАЛКИ ДДУПЕТА , НЕ ГО ЛИ ОСЪЗНАВАТЕ ,КЪДЕ И ЗА КАКВО СТЕ НАБУТАНИ???

    01:44 10.08.2026

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