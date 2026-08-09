Тръмп с критика: Преговорите с Иран били половинчати

Продължаващата война между САЩ и Иран е довела до критично изчерпване на американските запаси от високотехнологични оръжия и боеприпаси, съобщи The New York Times.
Според висши служители на Пентагона, мащабната кампания в Близкия изток е принудила командването на САЩ да прехвърля ракети и техника от стратегически региони в Европа и Азия. Това сериозно отслабва позициите на Вашингтон пред глобалните му опоненти и предизвиква тревога сред съюзниците от НАТО.
Паралелно с военния натиск, политическото напрежение нараства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува досегашния дипломатически подход, като определи изминалите преговори с Иран като „половинчати“ опити, които са се провалили в постигането на траен мир. Макар в началото на август Тръмп да обяви, че са в ход „много приятелски разговори“, Техеран продължава публично да отрича провеждането на директен диалог, докато Вашингтон нарушава сключеното през юни временно рамково споразумение.
Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че преговори за повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток се водят единствено чрез посредничеството на Оман, но постави твърди условия, предаде Reuters. Техеран настоява за пълно вдигане на военноморската блокада и икономическите санкции, както и изтегляне на американските сили от региона, преди търговското корабоплаване да бъде напълно възстановено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
20:55 09.08.2026
2 Дааааа
20:56 09.08.2026
3 Лопата Орешник
20:56 09.08.2026
4 Да,бе
20:58 09.08.2026
5 Силата
21:01 09.08.2026
6 Лост
Коментиран от #9
21:12 09.08.2026
7 Ами
Коментиран от #11
21:15 09.08.2026
8 Анонимен
21:17 09.08.2026
9 Така, така
До коментар #6 от "Лост":А размяната на съобщения през посредници нима не са не преки преговори?
21:19 09.08.2026
10 Kaлпазанин
21:22 09.08.2026
11 Еми
До коментар #7 от "Ами":нека опитат!
Пък да видим какъв ще е резИлтата.
Ама да не се офлянкват а побързат, че на всички ни писна.
Коментиран от #13
21:27 09.08.2026
12 име
21:33 09.08.2026
13 Ами
До коментар #11 от "Еми":За огромно съжаление ще го направят дадоха всички възможности дане се сига, но за аятоласите запазването навласта е поценно от живота на самите иранци. Колкото до резулта той е ясен Иран ще изглежда като немските големи градове в края на втората световна война
21:35 09.08.2026
14 Българин
21:35 09.08.2026
15 Механик
Ми нали ти на няколко пъти обяви, че си сключил "добра сделка", бе? Забрави ли?
Нали победи окончателно и взе на Иран златото, петрола и урана?! Нали смени "режима" бе?
Кво стана?
21:36 09.08.2026
16 Първо
Коментиран от #17
21:48 09.08.2026
17 Абе
До коментар #16 от "Първо":Първо размяната на съобщения през посредници какво е щом не е преговири? Натова му се вика воденена не преки преговори.
Второ втори рунд ще е сега, а не неври. Той ще бъде от не прецизни и масови бомбени удари върху Иран след който там няма да останат не промении дори и планените
22:01 09.08.2026