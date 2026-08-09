Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп с критика: Преговорите с Иран били половинчати

Тръмп с критика: Преговорите с Иран били половинчати

9 Август, 2026 20:48, обновена 9 Август, 2026 20:53 1 511 17

  • сащ-
  • иран-
  • европа-
  • азия-
  • оръжие

Конфликтът в Близкия изток изтощи боеприпасите на Пентагона и принуди Вашингтон да оголи отбраната на съюзниците си в Европа и Азия

Тръмп с критика: Преговорите с Иран били половинчати - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължаващата война между САЩ и Иран е довела до критично изчерпване на американските запаси от високотехнологични оръжия и боеприпаси, съобщи The New York Times.

Според висши служители на Пентагона, мащабната кампания в Близкия изток е принудила командването на САЩ да прехвърля ракети и техника от стратегически региони в Европа и Азия. Това сериозно отслабва позициите на Вашингтон пред глобалните му опоненти и предизвиква тревога сред съюзниците от НАТО.

Паралелно с военния натиск, политическото напрежение нараства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува досегашния дипломатически подход, като определи изминалите преговори с Иран като „половинчати“ опити, които са се провалили в постигането на траен мир. Макар в началото на август Тръмп да обяви, че са в ход „много приятелски разговори“, Техеран продължава публично да отрича провеждането на директен диалог, докато Вашингтон нарушава сключеното през юни временно рамково споразумение.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че преговори за повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток се водят единствено чрез посредничеството на Оман, но постави твърди условия, предаде Reuters. Техеран настоява за пълно вдигане на военноморската блокада и икономическите санкции, както и изтегляне на американските сили от региона, преди търговското корабоплаване да бъде напълно възстановено.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    12 5 Отговор
    преговори няма, просто бълнувам...

    20:55 09.08.2026

  • 2 Дааааа

    14 6 Отговор
    Преговорите с Иран били половинчати. А с нацисти Израел как са?

    20:56 09.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    13 5 Отговор
    Дончо, само няма да ми ревеш като вдовица! Стягай се в кръста, хващай се за масата и каквото си надробил, сърбай! Драмите и недоволството ти не касаят никой!

    20:56 09.08.2026

  • 4 Да,бе

    10 6 Отговор
    А щеше да ги връща в каменната ера...Само байиздън беше една идея по-жалък със стълбищният паркур.

    20:58 09.08.2026

  • 5 Силата

    15 6 Отговор
    Егати и супер силата били Сащ.Четири месеца и свършили бомбите.Да почнат да хвърлят перални като Русия.Цяла европа и сащ дават бомби на орките и немогат да мръднат рашата.хахха смешници

    21:01 09.08.2026

  • 6 Лост

    15 4 Отговор
    Най-после Тръмп да каже една истина.Половинчати преговори -Сащ водели преговори,но Иран не знаел.

    Коментиран от #9

    21:12 09.08.2026

  • 7 Ами

    7 9 Отговор
    Играта на котка мишка свърши. За масирани бомбени килими не са необходими прецизни ракети след тях просто релефа се променя трайно и не остава кой да изстрелва ракети и да пуска дронове . А бомби САЩ има не малко с изтичащ срок на годност просто ще ги изхвърли там. Аятоласите пропиляха шанса поне страната да оцелее, за да си запазят властта, жалко за обикновените хора в Иран, които не са свързани с управляващия режим, но ще платят с живота си за интересите на аятоласите

    Коментиран от #11

    21:15 09.08.2026

  • 8 Анонимен

    5 3 Отговор
    Той се само критикува куку

    21:17 09.08.2026

  • 9 Така, така

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    А размяната на съобщения през посредници нима не са не преки преговори?

    21:19 09.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    7 6 Отговор
    Отвори ли ормуза ,то с вас всичко е половинчато няма нужда да се хвалиш че персите ви показаха къде ви е мястото ,а сега е време и исрахел да изчезне от картата на света ,малко ви е е ,велики клоуне ,марш обратно в обора да си мучиш на воля

    21:22 09.08.2026

  • 11 Еми

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    нека опитат!
    Пък да видим какъв ще е резИлтата.
    Ама да не се офлянкват а побързат, че на всички ни писна.

    Коментиран от #13

    21:27 09.08.2026

  • 12 име

    7 3 Отговор
    Тръмпоча да пуска печатницата, че има бая милиарди репарации да плаща.

    21:33 09.08.2026

  • 13 Ами

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Еми":

    За огромно съжаление ще го направят дадоха всички възможности дане се сига, но за аятоласите запазването навласта е поценно от живота на самите иранци. Колкото до резулта той е ясен Иран ще изглежда като немските големи градове в края на втората световна война

    21:35 09.08.2026

  • 14 Българин

    1 5 Отговор
    Соросите от нюйорктимес много са се загрижили за американските оръжия. А простата истина че трън има повече ракети от когато и да е било и много лошо бие всеки, който не му де подчинява. За това и Радев изпълнява всичко, което му кажат, щото иначе всички ще ядем много бой!

    21:35 09.08.2026

  • 15 Механик

    6 3 Отговор
    Тоя па...
    Ми нали ти на няколко пъти обяви, че си сключил "добра сделка", бе? Забрави ли?
    Нали победи окончателно и взе на Иран златото, петрола и урана?! Нали смени "режима" бе?
    Кво стана?

    21:36 09.08.2026

  • 16 Първо

    4 3 Отговор
    Тръмп в никакви преговори с Иран не е участвал. Кой точно е участвал ще разберете в идните дни от правилните журналисти. После ще се чуе, че президентът никак не е доволен от тези лица. В името на мира и световната икономика ще ги приеме все пак тези преговори. Второ - някъде след пети ноември ще излязат обезпокоителни новини за разработка на ракети/ядрено оръжие, защо не и биологично такова. По това време един-два-три кораба ще ги удари неизвестно кой на влизане в Ормузкия проток, доказателствата ще сочат хора с бради и говорещи персийски. Може, а може не, защото няма да има нужда вече в Израел ще предотвратят нещо лошо пак от същите хора с бради и говорещи персийски. След това ще започне рунд 2, за който всички знаем и нефт 120 долара барела ще ни се види без пари, а ако Европа не е запълнила газовите хранилища, урсулите ще излязат с призив за интересни инициативи като "15 е достатъчно"(сантиметра не, а градуса). "На топло - да споделим леглото от 20 до 8".

    Коментиран от #17

    21:48 09.08.2026

  • 17 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Първо":

    Първо размяната на съобщения през посредници какво е щом не е преговири? Натова му се вика воденена не преки преговори.
    Второ втори рунд ще е сега, а не неври. Той ще бъде от не прецизни и масови бомбени удари върху Иран след който там няма да останат не промении дори и планените

    22:01 09.08.2026