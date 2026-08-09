Тръмп с критика: Преговорите с Иран били половинчати

Продължаващата война между САЩ и Иран е довела до критично изчерпване на американските запаси от високотехнологични оръжия и боеприпаси, съобщи The New York Times.

Според висши служители на Пентагона, мащабната кампания в Близкия изток е принудила командването на САЩ да прехвърля ракети и техника от стратегически региони в Европа и Азия. Това сериозно отслабва позициите на Вашингтон пред глобалните му опоненти и предизвиква тревога сред съюзниците от НАТО.

Паралелно с военния натиск, политическото напрежение нараства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува досегашния дипломатически подход, като определи изминалите преговори с Иран като „половинчати“ опити, които са се провалили в постигането на траен мир. Макар в началото на август Тръмп да обяви, че са в ход „много приятелски разговори“, Техеран продължава публично да отрича провеждането на директен диалог, докато Вашингтон нарушава сключеното през юни временно рамково споразумение.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че преговори за повторно отваряне на стратегическия Ормузки проток се водят единствено чрез посредничеството на Оман, но постави твърди условия, предаде Reuters. Техеран настоява за пълно вдигане на военноморската блокада и икономическите санкции, както и изтегляне на американските сили от региона, преди търговското корабоплаване да бъде напълно възстановено.