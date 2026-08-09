Джо Байдън с първа поява след тежката диагноза

Бившият президент на САЩ Джо Байдън направи първата си публична поява, след като в медийното пространство се появиха нови тревожни съобщения за рязко влошаване на неговото здравословно състояние.

Новината за влошеното здраве на 83-годишния демократ предизвика вълна от коментари в международната преса, след като синът му Хънтър Байдън даде изключително емоционално интервю пред BBC.

Хънтър Байдън: Болестта е изтощителна и много болезнена

В своето изказване пред предаването "Newsnight" Хънтър Байдън разкри, че агресивната форма на рак на простатата, с която баща му бе диагностициран през май 2025 г., е прогресирала значително. По думите му, ракът вече е метастазирал в костите и други части на тялото, превръщайки ежедневието на бившия държавен глава в истинска битка с болката.

„Ракът се разпространи, метастазира в костите му и по-далеч. Много е болезнено и в много отношения е изтощително“, сподели синът на Байдън в ефира на BBC, цитиран от Reuters. Семейството описва ситуацията като „изключително тъжна за гледане“, но допълва, че въпреки тежкото физическо състояние, Джо Байдън отказва да се оплаква.

Първа публична поява на фона на спекулациите

Въпреки тежките симптоми и разпространяващите се слухове за неговата немощ, Джо Байдън намери сили да се появи публично, за да докаже, че все още поддържа връзка с обществения живот на страната. Макар движението му да е видимо затруднено, присъствието му бе ясен сигнал към неговите поддръжници. Представители на бившия президент отказаха официален коментар пред американските медии, но близки до обкръжението му потвърдиха, че той остава отдаден на каузите си.

Последното му голямо политическо участие бе в края на юни по време на гала вечер на Демократическата партия в Мериленд, където той демонстрира остър тон срещу настоящия президент Доналд Тръмп. Сегашната му поява обаче е коренно различна и показва видимите следи от тежката лъчетерапия и хормонално лечение, на които е подложен.

Наследството на един дълъг политически път

Припомняме, че Джо Байдън се оттегли от президентската надпревара през 2024 г. след усложнения около дебатите с Доналд Тръмп, който по-късно спечели изборите срещу Камала Харис и пое Белия дом в началото на 2025 г.

В момента бившият американски лидер е концентрирал силите си върху прекарване на време със семейството си и завършването на своите мемоари, озаглавени „Promise Me, America“ („Обещай ми, Америка“). Очаква се книгата да излезе на пазара през ноември 2026 г., веднага след междинните избори в САЩ.