Джо Байдън с първа поява след тежката диагноза

Бившият президент на САЩ Джо Байдън направи първата си публична поява, след като в медийното пространство се появиха нови тревожни съобщения за рязко влошаване на неговото здравословно състояние.
Новината за влошеното здраве на 83-годишния демократ предизвика вълна от коментари в международната преса, след като синът му Хънтър Байдън даде изключително емоционално интервю пред BBC.
Хънтър Байдън: Болестта е изтощителна и много болезнена
В своето изказване пред предаването "Newsnight" Хънтър Байдън разкри, че агресивната форма на рак на простатата, с която баща му бе диагностициран през май 2025 г., е прогресирала значително. По думите му, ракът вече е метастазирал в костите и други части на тялото, превръщайки ежедневието на бившия държавен глава в истинска битка с болката.
„Ракът се разпространи, метастазира в костите му и по-далеч. Много е болезнено и в много отношения е изтощително“, сподели синът на Байдън в ефира на BBC, цитиран от Reuters. Семейството описва ситуацията като „изключително тъжна за гледане“, но допълва, че въпреки тежкото физическо състояние, Джо Байдън отказва да се оплаква.
Първа публична поява на фона на спекулациите
Въпреки тежките симптоми и разпространяващите се слухове за неговата немощ, Джо Байдън намери сили да се появи публично, за да докаже, че все още поддържа връзка с обществения живот на страната. Макар движението му да е видимо затруднено, присъствието му бе ясен сигнал към неговите поддръжници. Представители на бившия президент отказаха официален коментар пред американските медии, но близки до обкръжението му потвърдиха, че той остава отдаден на каузите си.
Последното му голямо политическо участие бе в края на юни по време на гала вечер на Демократическата партия в Мериленд, където той демонстрира остър тон срещу настоящия президент Доналд Тръмп. Сегашната му поява обаче е коренно различна и показва видимите следи от тежката лъчетерапия и хормонално лечение, на които е подложен.
Наследството на един дълъг политически път
Припомняме, че Джо Байдън се оттегли от президентската надпревара през 2024 г. след усложнения около дебатите с Доналд Тръмп, който по-късно спечели изборите срещу Камала Харис и пое Белия дом в началото на 2025 г.
В момента бившият американски лидер е концентрирал силите си върху прекарване на време със семейството си и завършването на своите мемоари, озаглавени „Promise Me, America“ („Обещай ми, Америка“). Очаква се книгата да излезе на пазара през ноември 2026 г., веднага след междинните избори в САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антон Тодоров бивш депутат
"...бяха разкрити извършителите на осем умишлени убийства, с цел грабеж, предимно на възрастни хора, живеещи в различни райони на страната. Задържани са петнадесет (!!!) младежи, някои от тях непълнолетни, протичащи по няколко следствени дела, които са действали обикновено на групи по двама-трима". Край на цитата!
Тази информация не се съобщава по тогавашните два канала на телевизията, нито по българското радио, както се нарича тогава БНР. Не се пише във вестниците, няма социални мрежи, няма нищо. НЕ СЕ ЗНАЕ, освен от жертвите, техните роднини, престъпниците, техните роднини и част от замесените служители на МВР и съдебната система. Но те си мълчат.
Затова днес празноглави идиоти твърдят, че тогава нямало убийства, нямало кражби, нямало изнасилвания, нямало ОПГ-та, нямало нищо. Имало само мед и мляко, в комунистическа Аркадия. Презряни твари, най-много съжалявам за това, че съм принуден да живея с тези съветизирани кретени на една територия.
Коментиран от #7, #12, #14, #15, #17, #24, #30
21:07 09.08.2026
2 Варна 3
Коментиран от #5, #10
21:07 09.08.2026
3 Миролюб Войнов, историк
Джо Байдън унищожи Русия 👍😊
Господ здраве да му дава.
Коментиран от #16
21:10 09.08.2026
4 Български деца герои отмъстители
Коментиран от #8, #9, #13
21:13 09.08.2026
5 Нострадамус
До коментар #2 от "Варна 3":И ЗелюНаркоманов
21:15 09.08.2026
6 милене
цъкни по добре за шайката на тиквата как я карат на боб
21:16 09.08.2026
7 Бялджип
До коментар #1 от "Антон Тодоров бивш депутат":Очевидно този бълва на конвейер омразата от времената, когато е бил никой(или доносник, не знам) и съвременността, когато му се отворил парашута и захлебил от властта. Нищо чудно, нищо изненадващо. Проблемът е в него.
21:16 09.08.2026
8 дано попаднеш на
До коментар #4 от "Български деца герои отмъстители":деца герои отмъстители
да ги зарадваш
21:18 09.08.2026
9 Какви деца бе
До коментар #4 от "Български деца герои отмъстители":Това са психопати, садисти, убийци. Те ли ще кажат кой какъв е , бе. В телефоните им са открити записи за други жертви. Такива ли отглеждаш у вас. Да ти се връща.
21:27 09.08.2026
10 големдебил
До коментар #2 от "Варна 3":А че има ли някой който няма да си отиде?
21:31 09.08.2026
11 че може ли по-зле
21:35 09.08.2026
12 защо не се хвърли
До коментар #1 от "Антон Тодоров бивш депутат":от покрива на някой блок или под някой влак да си решиш проблемите а не да покзваш тука на хората колко ти липсва мозък???
21:37 09.08.2026
13 хапченцата
До коментар #4 от "Български деца герои отмъстители":май не си ги пил скоро почвай ги докато не си убил някой и ти…
21:39 09.08.2026
14 И какво искаш да кажеш с това?
До коментар #1 от "Антон Тодоров бивш депутат":Нито Украйна нито Русия са СССР. Нито Путин е грузинец с мустаци, нито Зеленски е Хрустчов...
Нито сегашните уж демикратични медии са по- различни от комунистическите
21:40 09.08.2026
15 Имало е
До коментар #1 от "Антон Тодоров бивш депутат":Обаче, тогава имаме население 9 милиона, голяма част млади, социално активни хора.
Пандемия от наркомания нямаше, толкова много дребни кражби нямаше, вратите на апартамените бяха отключени, мутри нямаше, икономически ОПГ нямаше.
Коментиран от #18
21:41 09.08.2026
16 Пази Боже
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, историк":Роналд Рейгън платиха на Русия за спирането на Студената Война и превъоръжаването, тъй като САЩ нямаха бюджет за това превъоръжаване. 1990 над 100 града във САЩ свързани със военната промишленост остават безлюдни.
Коментиран от #19
21:43 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всички , които
До коментар #16 от "Пази Боже":Се надяват на производства дето сеят смърт заслужават да фалират ,а населените места да се обезлюдят.Да се научат вместо бомби да правят коли , трактори ,камиони и стоки за бита и тогава да просперират.
21:53 09.08.2026
20 Точен сте
До коментар #18 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Тогава беше позволено партиен секретар да ви убие когато пожелае без да бъде задържан. Да дам ли десетки примери от времето на мракобесния комунистически концлагер! Тогава нямаш право да напуснеш България! Защо? Нали беше много хубаво! Защо ти ограничаваха свободата на придвижване?! А ако все пак рискуваш и граничар те разстреля,му даваха парична награда и отпуск!
Коментиран от #21, #22, #26
21:54 09.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Точен ,точен
До коментар #20 от "Точен сте":Че чак разточен и размазан. Врагове на марксизма ,ленинизма и комунизма .Може само да си мечтаете за светлото социалистическо бъдеще ,което съсипахте с некадърните си капиталистическо - империалистически ръчички.За 37 години само разруха ,кражби ,мизерия и деградация !
22:03 09.08.2026
23 Хохо Бохо
22:08 09.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Прокопий
22:16 09.08.2026
26 А сега пришълци
До коментар #20 от "Точен сте":Минават границата като нашествие от африкански скакалци и жалките ни уж охранители на границата ходят да ги гонят чак до сръбско....😡😡😡 Едно време имаше истинска охрана на границата!!!
22:17 09.08.2026
27 Прокопий
22:17 09.08.2026
28 Прокопий
22:20 09.08.2026
29 Прокопий
22:21 09.08.2026
30 Саде да попитам!
До коментар #1 от "Антон Тодоров бивш депутат":А Ти ,,Драги ми Смехурко",къде беше в онова време...,къде беше твоята ,,будна съвест",та чак сега се пробуди и реши да плюеш...по онова наистина спокойно време...?!
Сигурно ако не бе ,,промяната",щеше да си първият,който възхвалява ...,,социалистическите ценности"...?!
Мммм...?!?!
23:40 09.08.2026
31 Самият аз съм се подигравал...
Но сега като чета ,как го мъчи коварната болест и го съжалявам и му съчувствам...!
Да ме извинява,че не съм бил прав!
Когато има грешка...има и прошка...!
23:43 09.08.2026