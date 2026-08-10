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Отбелязаха бум на кражби на емблеми на автомобили

Отбелязаха бум на кражби на емблеми на автомобили

10 Август, 2026 16:18 1 255 3

  • крадци-
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  • volkswagen-
  • емблеми

Причината се крие в технологията зад автомобилните лога

Отбелязаха бум на кражби на емблеми на автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Следователи от лондонската полиция активно разследват координирана престъпна вълна, след като около 70 автомобила Volkswagen бяха ограбени от емблематичните си предни емблеми в югоизточен Лондон в рамките на кратък четиридневен период между 15 и 19 юли. Крадците откъсват класическите емблеми на VW, за да откраднат скъпоструващите радарни сензори, монтирани непосредствено зад решетката – жизненоважно оборудване, което задвижва ключови функции за безопасност като адаптивен круиз контрол, система за подпомагане при движение напред и технология за поддържане на лентата.

Макар физическото отстраняване да отнема на крадеца само няколко секунди, предварителното разузнаване, стоящо зад тази вълна от кражби, сочи към все по-сложна операция. Пострадалите от квартали като Катфорд, Ийст Дълвич и Луишам съобщават, че разузнавателните екипи изглежда използват безпилотни летателни апарати, за да локализират предварително целевите автомобили в частни алеи и тихи странични улици. Една собственичка на съвсем нов T-Roc си спомня, че е забелязала дрон, който е кръжал над градината ѝ ден преди емблемата на предната част на кросоувъра ѝ да изчезне, докато записи от камери за видеонаблюдение от друг инцидент са заснели двама крадци на споделени електрически велосипеди, които са демонтирали предната решетка на Tiguan за по-малко от пет секунди, като са нанесли съпътстващи щети на стойност почти 2 000 лири.

Това целенасочено открадване на компоненти представлява най-новото развитие в локализираната престъпност, свързана с автомобили, след подобни вълни от кражби на катализатори и широко разпространеното отстраняване на висококачествени LED фарове от луксозни модели като Porsche Taycan. Въпреки че тези откраднати радарни устройства могат да се продадат за стотици лири на черния пазар, специалистите от бранша отбелязват, че хардуерът е практически безполезен за нищо неподозиращите купувачи, тъй като сензорите изискват специализирано електронно прекодиране към конкретен VIN номер на автомобила, преди да могат да функционират. В отговор на това служителите на реда призовават шофьорите да паркират на сигурни, добре осветени места, да използват гаражи, когато е възможно, и да поддържат камерите за сигурност в жилищните си комплекси в пълна готовност, докато разследването на лондонската полиция продължава.


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