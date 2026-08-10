Джеф Безос купува Ливърпул? Обрат и с Брадли Баркола

Горещи новини разтърсиха футболния свят в следобедните часове на 10 август 2026 г.

Основателят на технологичния гигант Amazon Джеф Безос е на крачка от това да придобие огромен дял в английския гранд Ливърпул. Новината беше съобщена ексклузивно от Sky News, според която настоящият мажоритарен собственик Fenway Sports Group (FSG) се подготвя да обяви сделката официално още в следващите дни.

Безос не действа сам, а е част от мощен инвестиционен консорциум, воден от британско-индийския бизнесмен Амит Бхатия – зет на стоманения магнат Лакшми Митал. В същия синдикат участва и един от съоснователите на социалната мрежа Facebook – Едуардо Саверин. Преговорите между двете страни са продължили около три месеца, а целта е закупуването на приблизително една трета от акциите на клуба (над 30% дял), което оценява Ливърпул на зашеметяващите 4,4 милиарда паунда (близо 6 милиарда долара). Въпреки навлизането на милиардерите, от FSG нямат намерение да продават пълния контрол над „Анфийлд“ на този етап и ще запазят управлението, но финансовата инжекция ще бъде историческа.

Паралелно с корпоративната революция, Ливърпул е много близо и до първия си нов супертрансфер на терена. Известният спортен журналист Фабрицио Романо разкри в профила си в социалната мрежа X, че мърсисайдци са получили „финална зелена светлина“ от крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола.

23-годишният френски национал е договорил изцяло личните си условия с ръководството на английския клуб и е изразил твърдо желание да премине под ръководството на новия мениджър Андони Ираола. Самият Баркола отказва да преподпише договора си с парижани поради липса на достатъчно игрово време. Към момента директните официални разговори между клубовете продължават ежедневно, тъй като ПСЖ изисква сериозна трансферна сума (около 130–145 милиона паунда), но мърсисайдци се надяват да стигнат до компромис, след като вече си осигуриха съгласието на самия футболист.