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Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ)

Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ)

10 Август, 2026 16:31 1 780 7

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  • бременна-
  • тоалет-
  • критики

Мрежата никак не хареса дънките с ниска талия на актрисата и открития ѝ корем

Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Ан Хатауей привлече вниманието с нетрадиционна визия на премиерата на новия си филм „The End of Oak Street“ в Лос Анджелис, докато се подготвя да стане майка за трети път.

43-годишната носителка на „Оскар“ се появи на червения килим в Warner Bros. Studios на 9 август с открито бременно коремче. Ан Хатауей носеше специално създаден за нея светлосин копринен топ на Atelier Prabal Gurung, къс в предната част и продължаващ в малък шлейф отзад с контрастна алена подплата. Тя го комбинира с дънки с ултраниска талия и червени обувки Aquazzura.

Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ)

Актрисата завърши визията с висока опашка, висящи обеци и няколко гривни. Тоалетът бързо раздели потребителите в социалните мрежи. Част от тях определиха комбинацията между ефектния топ и дънките като несполучлива и се пошегуваха, че горната част „заслужава по-добър партньор“. Други защитиха Ан Хатауей и посочиха, че звездата изглежда сияеща и уверена по време на бременността.

Появата продължава серията от по-смели модни решения на актрисата, след като през последните седмици тя все по-често подчертава бременното си коремче вместо да го прикрива. Ан Хатауей потвърди на 19 юни, че очаква третото си дете от своя съпруг, актьора и продуцент Адам Шулман. Двамата вече са родители на двама синове, Джонатан и Джак.

Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ)

По време на гостуване в „Late Night with Seth Meyers“ Ан Хатауей разказа, че бременността е била планирана, но двамата с Адам Шулман все пак били изненадани, че се е случила. „Знаехме какво правим, но бяхме толкова шокирани, че се получи“, каза актрисата, която с чувство за хумор определи третата си бременност като „последен шанс“ заради възрастта си.

На премиерата Ан Хатауей представи научнофантастичния трилър „The End of Oak Street“, в който си партнира с шотландския актьор Юън Макгрегър, Мейзи Стела и Крисчън Конвъри. Филмът на режисьора Дейвид Робърт Мичъл проследява семейство Плат, чийто крайградски квартал е пренесен на неизвестно място след загадъчно космическо събитие. Скоро героите разбират, че оцеляването им зависи от това да останат заедно.

Попиляха Ан Хатауей за нелеп тоалет за бременни (СНИМКИ)

„Толкова е забавно и е страхотно преживяване за кино. Това е семеен хорър, а досега не съм имала възможност да участвам в нещо подобно“, коментира Ан Хатауей по време на премиерата.

„The End of Oak Street“ излиза по кината и в IMAX в Северна Америка на 14 август 2026 г., а международното разпространение започва два дни по-рано. Продукцията на Warner Bros. е заснета за IMAX и е продуцирана от екип, в който влиза и Джей Джей Ейбрамс.

Премиерата идва в особено натоварена година за Ан Хатауей. През 2026 г. актрисата се появи и в „Дяволът носи Прада 2“ и „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, докато едновременно се подготвя за раждането на третото си дете. Самата тя наскоро определи настоящия период в кариерата и личния си живот като „изключително сюрреалистичен“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 Фют

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    Тоалета й е готин, обаче корема и пъпа й са отвратителни.

    17:28 10.08.2026

  • 4 на нищо не мяза с тия парцали

    12 1 Отговор
    да беше се пуснала само по подут корем и млекоцентрали

    17:32 10.08.2026

  • 5 Бременността е Божи дар

    7 3 Отговор
    А въпросните лица са въздух под налягане

    Коментиран от #6

    17:39 10.08.2026

  • 6 Ами, ами....

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бременността е Божи дар":

    Бременността си е съвсем естествено явление вследствие яйце-семенно облекчение, а тук бебето е момче и отдалеч прилича на баща си хихи

    18:59 10.08.2026

  • 7 Ироничен

    1 0 Отговор
    Пълен кахър и излишно търсене на внимание.

    20:01 10.08.2026