Ситуацията по фронтовите линии в Украйна става все по-интензивна, а фокусът на бойните действия и военното планиране се измества категорично към иновациите при безпилотните летателни апарати и градската партизанска тактика.

Информационната агенция ТАСС, позовавайки се на източници от руските силови структури, съобщи, че в град Суми разчети за безпилотни летателни апарати (БПЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали масово да заемат позиции в цивилни обекти. Според информацията, украинските оператори настаняват своите пунктове за управление в апартаменти на последните етажи на многоетажни жилищни сгради, използвайки височината за по-добър обхват и прикритие сред цивилното население.

Паралелно с това руската държавна медия разпространи тежки обвинения за действията на украинската армия в Харковското направление. Според ТАСС, при изтеглянето си под Харков, подразделения на ВСУ са минирали телата на свои загинали военни и умишлено са обезобразили лицата им. Твърди се, че целта на тези действия е да се затрудни максимално идентификацията на труповете и да се нанесат поражения на руските сапьори и настъпващи отряди.

На заден план на тези събития, Украйна е успяла да изгради мащабна и дълбоко засекретена оръжейна мрежа в тила. Според разследване на Sky News, на територията на страната функционира мрежа от тайни подземни заводи за производство на безпилотници.

Благодарение на финансовата подкрепа от международни партньори и използването на стара съветска индустриална инфраструктура, разположена под земята в региони като Лвов, Ивано-Франковск, Днепропетровск и Полтава, тези фабрики са практически неуязвими за стандартни ракетни удари. Журналистически репортажи разкриват, че някои от тези подземни предприятия работят денонощно и произвеждат по над 200 ударни дрона на ден, включително апарати с голям обсег, способни да поразяват цели на хиляди километри дълбочина.