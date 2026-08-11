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Тайни заводи и нови тактики с дронове в Украйна
  Тема: Украйна

Тайни заводи и нови тактики с дронове в Украйна

11 Август, 2026 06:46, обновена 11 Август, 2026 06:50 2 881 49

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  • война-
  • дронове

Руските медии съобщават за минирани тела край Харков и позиции на ВСУ в жилищни сгради в Суми, докато Киев разгръща подземно производство

Тайни заводи и нови тактики с дронове в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовите линии в Украйна става все по-интензивна, а фокусът на бойните действия и военното планиране се измества категорично към иновациите при безпилотните летателни апарати и градската партизанска тактика.

Информационната агенция ТАСС, позовавайки се на източници от руските силови структури, съобщи, че в град Суми разчети за безпилотни летателни апарати (БПЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали масово да заемат позиции в цивилни обекти. Според информацията, украинските оператори настаняват своите пунктове за управление в апартаменти на последните етажи на многоетажни жилищни сгради, използвайки височината за по-добър обхват и прикритие сред цивилното население.

Паралелно с това руската държавна медия разпространи тежки обвинения за действията на украинската армия в Харковското направление. Според ТАСС, при изтеглянето си под Харков, подразделения на ВСУ са минирали телата на свои загинали военни и умишлено са обезобразили лицата им. Твърди се, че целта на тези действия е да се затрудни максимално идентификацията на труповете и да се нанесат поражения на руските сапьори и настъпващи отряди.

На заден план на тези събития, Украйна е успяла да изгради мащабна и дълбоко засекретена оръжейна мрежа в тила. Според разследване на Sky News, на територията на страната функционира мрежа от тайни подземни заводи за производство на безпилотници.

Благодарение на финансовата подкрепа от международни партньори и използването на стара съветска индустриална инфраструктура, разположена под земята в региони като Лвов, Ивано-Франковск, Днепропетровск и Полтава, тези фабрики са практически неуязвими за стандартни ракетни удари. Журналистически репортажи разкриват, че някои от тези подземни предприятия работят денонощно и произвеждат по над 200 ударни дрона на ден, включително апарати с голям обсег, способни да поразяват цели на хиляди километри дълбочина.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И после

    63 2 Отговор
    Ще реват, че руснаците бомбят цивилни обекти.

    06:52 11.08.2026

  • 2 Оня

    54 3 Отговор
    Е кво да очакваш от плъхове!

    06:53 11.08.2026

  • 3 Европеец

    67 4 Отговор
    Тези съветски заводи са, здраво строени, но Русия знае местоположението им....

    06:54 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Строеното

    45 4 Отговор
    По време на СССР облагодетелства окрайнците , затова е трудно на руснаците заводи огромни , мостове здрави , но ще се справят руснаците постепенно ще декомунизират окраината те за никъде не бързат .

    07:02 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    34 4 Отговор
    КОГАТО МЕДИИТЕ 37 ГОДИНИ ПИШАТ АНТИХРИСТИЯНСКИ СТАТИИ , ЛЪЖАТ И ВЪЗХВАЛЯВАТ ГРАБЕЖА И ПРОСТОТИЯТА,
    НЯМА КАК
    ДЕЦАТА ВИ ДА НЕ СТАНААТ "ПЛОВДИВСКИ ИЗРОДЧЕТА"
    ......
    ГНУСНО Е МИЛЕНЕ! - В КЪЩИ МОРАЛЕН ТАТКО , А В РЕДАКЦИЯТА ВЪЗХВАЛЯВА НАЙ-ГНУСНИТЕ НЕЩА

    07:05 11.08.2026

  • 14 Милен Ганев

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "зелюНАРКОМАНОВ":

    Заповядай на гости ,добре си ни дошъл !

    07:05 11.08.2026

  • 15 Йончо

    41 3 Отговор
    Нищо и никой не може да спаси бандерлюгите от пълно поражение.

    07:05 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ИВАНОФРАНКИФСК СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН

    28 1 Отговор
    Пренасяйте манифактурите по дупките в Полша.

    Коментиран от #29

    07:15 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соломон

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "ИВАНОФРАНКИФСК СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН":

    Ще ще.Тате ще ми купи колело когато стигнем Лисабон

    07:19 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Неуязвимите заводи

    28 3 Отговор
    Под земята са повод за разширяване на арсенала от оръжия използвани в Украйна. Най-вероятно в скоро време ще започне използването на бомби за взривяване на бункери и ще зачестят ударите по жилищни сгради. Броят на цивилните жертви ще нараства, защото не всички хора могат да напуснат жилищата си, знаейки, че в сградите има оператори на БПЛА. Минирането на телата обаче показва пълната безпомощност на украинците. Човешкият живот за тях вече е нищо. Ако тези плъзнат из Европа, жална ни майка, но сами си докарахме тази варваризация.

    Коментиран от #47

    07:26 11.08.2026

  • 34 Луд с картечница

    16 1 Отговор
    Окропите са хитри като куци хлебарки ,после на бусове с фургони монтирали по две странични врати коите се отварят и от там изстрелвали дронове в движение .Следва яко унищожаване и на движещи се бусове от руснаците .

    07:26 11.08.2026

  • 35 Боже...

    17 1 Отговор
    накрая ще вкараш цяла укробендерия под земя..Знам че си всепрощаваш и обичаш най много угнетените и онеправданите, един вид ще затриеш укройна и ще я обичаш още повече..Така да бъде. Амин.

    07:26 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 жик так

    17 0 Отговор
    Чета тука че руснаците стигнали до град Суми ?! Бе как така бе , нали укрите бяха тръгнали да превземат Курската област !!

    Коментиран от #43

    07:30 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 жик так

    14 2 Отговор
    Мислят че са се скрили под земята ?! Споко те руснаците по миризмата ще ги открият !

    Коментиран от #46

    07:49 11.08.2026

  • 42 На руската държавна медия

    1 8 Отговор
    може да се вярва, колкото и на иранската държавна медия.

    Бълват само лъжи, пропаганда и отрова.

    07:50 11.08.2026

  • 43 Първо за превземем

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "жик так":

    Покровск и Константиновка , тогава и Суми.

    И след един месец сме на Дунав мост.

    07:52 11.08.2026

  • 44 Механик

    15 1 Отговор
    "...тези фабрики са практически неуязвими за стандартни ракетни удари."
    Нищо подобно и вие добре го знаете. За това Киеф пука като пуканка нощем.

    08:02 11.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 миризливи руснаци

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "жик так":

    руските крепостни солдати толкова вонят ,че нищо не могат да открият! Фронта е блокиран от дронове! Факт!

    08:22 11.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Васил

    1 6 Отговор
    Докато рашистите деградират Украйна прогресира това е истината направиха я по силна.

    08:40 11.08.2026

  • 49 ШОфьор

    0 0 Отговор
    Тия дронове нали не ги правят от руда.Трябват им части ,снабдяване ,логистика.Или има тунели до Лвов за камионите

    12:19 11.08.2026

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