Ситуацията по фронтовите линии в Украйна става все по-интензивна, а фокусът на бойните действия и военното планиране се измества категорично към иновациите при безпилотните летателни апарати и градската партизанска тактика.
Информационната агенция ТАСС, позовавайки се на източници от руските силови структури, съобщи, че в град Суми разчети за безпилотни летателни апарати (БПЛА) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали масово да заемат позиции в цивилни обекти. Според информацията, украинските оператори настаняват своите пунктове за управление в апартаменти на последните етажи на многоетажни жилищни сгради, използвайки височината за по-добър обхват и прикритие сред цивилното население.
Паралелно с това руската държавна медия разпространи тежки обвинения за действията на украинската армия в Харковското направление. Според ТАСС, при изтеглянето си под Харков, подразделения на ВСУ са минирали телата на свои загинали военни и умишлено са обезобразили лицата им. Твърди се, че целта на тези действия е да се затрудни максимално идентификацията на труповете и да се нанесат поражения на руските сапьори и настъпващи отряди.
На заден план на тези събития, Украйна е успяла да изгради мащабна и дълбоко засекретена оръжейна мрежа в тила. Според разследване на Sky News, на територията на страната функционира мрежа от тайни подземни заводи за производство на безпилотници.
Благодарение на финансовата подкрепа от международни партньори и използването на стара съветска индустриална инфраструктура, разположена под земята в региони като Лвов, Ивано-Франковск, Днепропетровск и Полтава, тези фабрики са практически неуязвими за стандартни ракетни удари. Журналистически репортажи разкриват, че някои от тези подземни предприятия работят денонощно и произвеждат по над 200 ударни дрона на ден, включително апарати с голям обсег, способни да поразяват цели на хиляди километри дълбочина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И после
06:52 11.08.2026
2 Оня
06:53 11.08.2026
3 Европеец
06:54 11.08.2026
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9 Строеното
07:02 11.08.2026
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13 оня с коня
НЯМА КАК
ДЕЦАТА ВИ ДА НЕ СТАНААТ "ПЛОВДИВСКИ ИЗРОДЧЕТА"
......
ГНУСНО Е МИЛЕНЕ! - В КЪЩИ МОРАЛЕН ТАТКО , А В РЕДАКЦИЯТА ВЪЗХВАЛЯВА НАЙ-ГНУСНИТЕ НЕЩА
07:05 11.08.2026
14 Милен Ганев
До коментар #7 от "зелюНАРКОМАНОВ":Заповядай на гости ,добре си ни дошъл !
07:05 11.08.2026
15 Йончо
07:05 11.08.2026
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26 ИВАНОФРАНКИФСК СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН
Коментиран от #29
07:15 11.08.2026
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29 Соломон
До коментар #26 от "ИВАНОФРАНКИФСК СЪЩО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН":Ще ще.Тате ще ми купи колело когато стигнем Лисабон
07:19 11.08.2026
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33 Неуязвимите заводи
Коментиран от #47
07:26 11.08.2026
34 Луд с картечница
07:26 11.08.2026
35 Боже...
07:26 11.08.2026
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38 жик так
Коментиран от #43
07:30 11.08.2026
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41 жик так
Коментиран от #46
07:49 11.08.2026
42 На руската държавна медия
Бълват само лъжи, пропаганда и отрова.
07:50 11.08.2026
43 Първо за превземем
До коментар #38 от "жик так":Покровск и Константиновка , тогава и Суми.
И след един месец сме на Дунав мост.
07:52 11.08.2026
44 Механик
Нищо подобно и вие добре го знаете. За това Киеф пука като пуканка нощем.
08:02 11.08.2026
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46 миризливи руснаци
До коментар #41 от "жик так":руските крепостни солдати толкова вонят ,че нищо не могат да открият! Фронта е блокиран от дронове! Факт!
08:22 11.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Васил
08:40 11.08.2026
49 ШОфьор
12:19 11.08.2026