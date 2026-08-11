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От началото на мандата на Тръмп! Вашингтон е отменил над 175 000 визи

От началото на мандата на Тръмп! Вашингтон е отменил над 175 000 визи

11 Август, 2026 07:16 1 172 6

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Престъпленията са включвали предимно нападения, шофиране в нетрезво състояние, кражби и престъпления, свързани с наркотици

От началото на мандата на Тръмп! Вашингтон е отменил над 175 000 визи - 1
Reuters Reuters

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е отменила повече от 175 000 визи на чуждестранни граждани, предават американските медии, позовавайки се на съобщение от Държавният департамент.

Според ведомството хората, чиито визи са били отнети, са нарушили условията за получаването им, "извършвали са престъпления, призовавали са за насилие срещу американски граждани, мамили са американци, злоупотребявали са с имиграционната система или са застрашавали националната сигурност".

Оттам посочват още, че престъпленията са включвали предимно нападения, шофиране в нетрезво състояние, кражби и престъпления, свързани с наркотици.

От департамента изброяват частни случаи на хора, чиито визи са били отнети, включително обвиняем за изнасилване, друг за отвличане и трафик на хора, както и лице, срещу което има повече от 10 обвинения за притежание на материали със сексуално насилие над деца.

Американско посолство в Северна Африка е отменило над 100 визи на родители, които според ведомството са пътували до САЩ целейки да родят там и децата им да получат американско гражданство.

Държавният департамент съобщи още, че е отменил визите на чужденци, които са изразили подкрепата си за убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Припомняме, че през януари ведомството съобщи за над 80 000 отменени визи.

Администрацията на Тръмп засили проверките при издаването на визи, включително чрез анализ на социалните мрежи. Правозащитници определят мерките като заплаха за свободата на словото и форма на наблюдение и набелязване на имигранти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Нещо полезно и този да свърши не само да граби и убива ,така трябва навсякъде ,а с нашите боклуци ко праим ,тати и мама не дават къде ще ги пращаме

    07:26 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Денев

    3 0 Отговор
    Жалко, това е поне 5 милиона по-малко от колкото трябва!

    08:34 11.08.2026

  • 6 Коста

    1 1 Отговор
    Българските деца трябва да емигрират. Не на всички майките им са шефки на Спортният Тотализатор или Балкан Ловеч... За да осъществят българската мечта.

    08:39 11.08.2026