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Два самолета започват заснемане на земеделските парцели у нас

Два самолета започват заснемане на земеделските парцели у нас

11 Август, 2026 13:37 1 047 18

  • самолети-
  • заснемане-
  • земеделски парцели-
  • министерство на земеделието и храните

То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Два самолета започват заснемане на земеделските парцели у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на земеделието и храните започва самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Проектът е част от изпълнението на нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦОФК). Той предвижда поетапно заснемане на цялата страна в рамките на три години - до 2028 г. включително, като всяка година ще бъде обхващана приблизително 1/3 от територията на страната.

Съгласно изготвения график и при благоприятни климатични условия се предвижда заснемането за тази година да стартира през настоящата седмица. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, които осигуряват необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

В резултат на разчитането на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от провеждащите се към момента теренни проверки ще бъдат обновени данните в СИЗП за кампания 2026 г., уточниха от news.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    17 0 Отговор
    А фалшивите "земеделски"земи ще бъдат ли снимани

    13:40 11.08.2026

  • 2 Овчар

    12 4 Отговор
    "Градинарите не говорят много – те садят, поливат и чакат. Но когато видят гнил плод, не го оставят да зарази останалите – те го изрязват без да питат. Същото е и с нас – обикновените хора. Може да сме малко, ама като се съберем, ставаме мнозинство. И тогава не ни трябват оръжия, нито платени коментари – достатъчни са ръцете, които знаят какво е труд. Защото който никога не е сеял, не знае какво е да жъне. А ние знаем – и когато дойде време за жътва, няма да го питаме кой е прав. Просто ще изчистим нивата."

    13:40 11.08.2026

  • 3 Даниел

    15 0 Отговор
    Явно сателитите не са надеждни за МЗ!

    13:41 11.08.2026

  • 4 Две трети

    20 0 Отговор
    от земята е безскрупулно заграбена със съдействието на кметове , общини , адвокати , нотариуси и други акули ! Безброй фалшификации и далавери в ущърб на реалните собственици / наследници ! Тия какво ще заснемат с тези самолети ? Дейности....

    Коментиран от #6

    13:42 11.08.2026

  • 5 самолетно заснемане

    8 0 Отговор
    Тея определено не са у ред! Е нема верно такава държава

    Коментиран от #11

    13:42 11.08.2026

  • 6 след заснемането ще дозаграбят

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Две трети":

    и останалата една трета

    Коментиран от #8

    13:45 11.08.2026

  • 7 Публичен достъп

    7 0 Отговор
    Ще има ли до тази цифрова ортофотокарта ? А смооотаняци?

    13:45 11.08.2026

  • 8 Вероятно

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "след заснемането ще дозаграбят":

    за това го правят ! Могат го !

    13:47 11.08.2026

  • 9 Чепо

    10 0 Отговор
    ще гледат от самолет дали има неща останало за продаване

    13:50 11.08.2026

  • 10 Очевидно е непосилно

    5 0 Отговор
    За родните ни олигофрени да се сдобият с сателитна ортофотография (ортофотоплан)
    ..... Направо човек да се чуди на кой точно свят живее и в коя година е

    Коментиран от #12

    13:51 11.08.2026

  • 11 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "самолетно заснемане":

    Вероятно урсулите искат да разберат как още да ни затегнат примките около вратовете, щото много налична храна за народа, означава по-малко ядене на насекоми и по-малко ползване на дигиталните валути, чрез които ще следят кой колко пръцка и колко СО2 отделя в атмосферата!

    Урсулите и техните господари са съвременните нацита! За нула време успяха да възродят бандеровците в укрия!

    Нашият народ трябва масово да се обединява срещу глобалното зло!

    13:55 11.08.2026

  • 12 В Западна

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Очевидно е непосилно":

    Европа в общините безпроблемно човек срещу малка такса може да изиска ортофотоплан , а и не само в Европа .

    13:58 11.08.2026

  • 13 И като примерно

    2 0 Отговор
    В кв. Люлин София направиха цифрова ортофотокарта дали разбраха кретените че няма ни един ЕПК блок примерно който да е правилно отразен в скааапаният ни кадастър? А? Взели обаче моля ви да изчисляват колко соларки можело по покривите да се сложат и прочие пръдни, но не виждат обаче как блоковете са очертани два пъти по тесни от реалното как и лоджиите даже не са отразени и закона е тоалетна хартия и общината реално е в положението на крадец на десетки хиляди декара земя и на базата на тази фалшификация после дънят и фалшиви ПУП-ове нищожествата в общините и хората се чудят що през балконите могат да си говорят със отсрещната нова кооперация. Държава на олигофрени. Това сме ние за съжаление

    14:01 11.08.2026

  • 14 Кадастър ли, ортофотокарта ли....

    3 0 Отговор
    По широчината на блока в който живея сме три апартамента а в кадастъра широчината му е с два метра повече от моя хол представете си. И писахме писма и писахме писма до кой ли не и от умрял писмо. Но иначе ни залепиха пред прозорците нова кооперация тея нищожества ...

    14:12 11.08.2026

  • 15 Масраф

    1 0 Отговор
    Масраф да става, пара да пада

    14:22 11.08.2026

  • 16 За съжеление в родната ни кочина

    2 0 Отговор
    Никаква ортофотокарта не може хора, влязъл в сила ПУП да отмени. Така го направиха нищожествата които 37 години ни управляват и се гаврят с нас. Нито сателитна ортофотография нито Папата... Свещенният ПУП обслужващ мафията е над всичко в тази пропаднала държава. Ако някой не е съгласен с написаното от мен нека ми докаже обратното

    14:23 11.08.2026

  • 17 Вътрешен ч

    0 0 Отговор
    Поредната И З М А М А! Нищо няма да заснемат, ще приложат старото заснемане …то няма разлика, тррена е същия, площите са ожънати, окосено е..само трябва да се актува работата..е ми бонус от ЕС за геодезистите и малко висши чиновници😎

    15:25 11.08.2026

  • 18 Чапай

    1 0 Отговор
    Има дронове има сателити..пак една камара пари на вятъра(в някой джоб)Снимайте и палатите на крадците.

    17:39 11.08.2026

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