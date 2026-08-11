Два самолета започват заснемане на земеделските парцели у нас

Министерството на земеделието и храните започва самолетно заснемане, чрез което ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).
Проектът е част от изпълнението на нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦОФК). Той предвижда поетапно заснемане на цялата страна в рамките на три години - до 2028 г. включително, като всяка година ще бъде обхващана приблизително 1/3 от територията на страната.
Съгласно изготвения график и при благоприятни климатични условия се предвижда заснемането за тази година да стартира през настоящата седмица. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, които осигуряват необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.
В резултат на разчитането на новата ЦОФК, както и чрез отразяване на резултатите от провеждащите се към момента теренни проверки ще бъдат обновени данните в СИЗП за кампания 2026 г., уточниха от news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
13:40 11.08.2026
2 Овчар
13:40 11.08.2026
3 Даниел
13:41 11.08.2026
4 Две трети
Коментиран от #6
13:42 11.08.2026
5 самолетно заснемане
Коментиран от #11
13:42 11.08.2026
6 след заснемането ще дозаграбят
До коментар #4 от "Две трети":и останалата една трета
Коментиран от #8
13:45 11.08.2026
7 Публичен достъп
13:45 11.08.2026
8 Вероятно
До коментар #6 от "след заснемането ще дозаграбят":за това го правят ! Могат го !
13:47 11.08.2026
9 Чепо
13:50 11.08.2026
10 Очевидно е непосилно
..... Направо човек да се чуди на кой точно свят живее и в коя година е
Коментиран от #12
13:51 11.08.2026
11 Мнение
До коментар #5 от "самолетно заснемане":Вероятно урсулите искат да разберат как още да ни затегнат примките около вратовете, щото много налична храна за народа, означава по-малко ядене на насекоми и по-малко ползване на дигиталните валути, чрез които ще следят кой колко пръцка и колко СО2 отделя в атмосферата!
Урсулите и техните господари са съвременните нацита! За нула време успяха да възродят бандеровците в укрия!
Нашият народ трябва масово да се обединява срещу глобалното зло!
13:55 11.08.2026
12 В Западна
До коментар #10 от "Очевидно е непосилно":Европа в общините безпроблемно човек срещу малка такса може да изиска ортофотоплан , а и не само в Европа .
13:58 11.08.2026
13 И като примерно
14:01 11.08.2026
14 Кадастър ли, ортофотокарта ли....
14:12 11.08.2026
15 Масраф
14:22 11.08.2026
16 За съжеление в родната ни кочина
14:23 11.08.2026
17 Вътрешен ч
15:25 11.08.2026
18 Чапай
17:39 11.08.2026