Започват снимките на фентъзи драма с Мариус Куркински в главната роля

Снимките на новия български филм „Софѝя“ на режисьора и сценарист Димитър Радев започват на 14 август. Главната роля е поверена на актьора и театрален режисьор Мариус Куркински, който ще се превъплъти в ангела Рафаил.

Продукцията е фентъзи драма с криминален елемент, съобщават от филмовия екип. Историята проследява Рафаил, който не успява да предотврати смъртта на мъж на име Васил. След това ангелът започва своеобразно разследване на живота му, опитвайки се да открие следите от доброто, които той е оставил след себе си. Димитър Радев описва героя като своеобразен „детектив“.

Сценарият стъпва върху няколко ясно разпознаваеми културни и религиозни влияния. Сред тях режисьорът посочва библейската Книга на Товита, филма „Криле на желанието“ на Вим Вендерс и живописта на италианския бароков майстор Караваджо. Така „Софѝя“ съчетава духовна тема с криминална драматургия и визуални препратки към класическото изкуство.

Мариус Куркински и Димитър Радев вече са работили заедно. През 2022 г. режисьорът създава документалния портрет „До Мариус и назад“, в който известният актьор говори за детството си, семейството, театъра и вярата. Новият проект обаче ги среща за първи път в подобна мащабна игрална история.

В актьорския състав на „Софѝя“ влизат още Владимир Пенев, Деян Донков, Койна Русева, Анна Пападопулу, Розалия Абгарян, Георги Гоцин, Ванеса Пеянкова и Анастасия Ингилизова. Оператор на филма е Калоян Божилов.

За Димитър Радев това е поредна работа в пълнометражното кино след режисьорския му дебют „Рая на Данте“, представен и на „София филм фест“. Радев е режисьор, сценарист и актьор, завършил кинорежисура в Нов български университет и преминал обучения по режисура и сценарно писане в New York Film Academy.

Към момента екипът на продукцията не е обявил премиерна дата за „Софѝя“.