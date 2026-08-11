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Започват снимките на фентъзи драма с Мариус Куркински в главната роля

Започват снимките на фентъзи драма с Мариус Куркински в главната роля

11 Август, 2026 13:31 699 12

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  • драма-
  • български филм

Режисьор на лентата е Димитър Радев

Започват снимките на фентъзи драма с Мариус Куркински в главната роля - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Снимките на новия български филм „Софѝя“ на режисьора и сценарист Димитър Радев започват на 14 август. Главната роля е поверена на актьора и театрален режисьор Мариус Куркински, който ще се превъплъти в ангела Рафаил.

Продукцията е фентъзи драма с криминален елемент, съобщават от филмовия екип. Историята проследява Рафаил, който не успява да предотврати смъртта на мъж на име Васил. След това ангелът започва своеобразно разследване на живота му, опитвайки се да открие следите от доброто, които той е оставил след себе си. Димитър Радев описва героя като своеобразен „детектив“.

Сценарият стъпва върху няколко ясно разпознаваеми културни и религиозни влияния. Сред тях режисьорът посочва библейската Книга на Товита, филма „Криле на желанието“ на Вим Вендерс и живописта на италианския бароков майстор Караваджо. Така „Софѝя“ съчетава духовна тема с криминална драматургия и визуални препратки към класическото изкуство.

Мариус Куркински и Димитър Радев вече са работили заедно. През 2022 г. режисьорът създава документалния портрет „До Мариус и назад“, в който известният актьор говори за детството си, семейството, театъра и вярата. Новият проект обаче ги среща за първи път в подобна мащабна игрална история.

В актьорския състав на „Софѝя“ влизат още Владимир Пенев, Деян Донков, Койна Русева, Анна Пападопулу, Розалия Абгарян, Георги Гоцин, Ванеса Пеянкова и Анастасия Ингилизова. Оператор на филма е Калоян Божилов.

За Димитър Радев това е поредна работа в пълнометражното кино след режисьорския му дебют „Рая на Данте“, представен и на „София филм фест“. Радев е режисьор, сценарист и актьор, завършил кинорежисура в Нов български университет и преминал обучения по режисура и сценарно писане в New York Film Academy.

Към момента екипът на продукцията не е обявил премиерна дата за „Софѝя“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    3 3 Отговор
    Фантастиката е, че Мариус по сценарий ще опъва жена...

    Коментиран от #5

    13:37 11.08.2026

  • 2 В.пенев само ще

    2 0 Отговор
    Попречи на екипа
    Неприятен е и тн

    Коментиран от #6

    13:39 11.08.2026

  • 3 Анонимен

    4 1 Отговор
    Звучи интересно!

    Мариус има само силни роли, така че очаквам и тази да е такава!

    Коментиран от #7

    13:46 11.08.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    "Драма"- защото вече няма кой да го... ???
    А "фентази" - защото все пак се надява....???

    13:47 11.08.2026

  • 5 Гъбарко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Ще опъва на Васо ушото и прашките на Боне крайненеца

    13:48 11.08.2026

  • 6 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "В.пенев само ще":

    И Д.Донков тоже !!!
    Противен тип , бияч на жени ....

    13:52 11.08.2026

  • 7 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Силен е когато го зачепят, иначе лабав и сълзлив...

    13:53 11.08.2026

  • 8 БОЦ - ко

    1 0 Отговор
    "Пляс, пляс педалите"...

    Ако ме побарате,
    Няма да се карате,
    Кой да бъде пръв,
    Всекиго ще влезе ВЪВ ...

    И т.н

    Коментиран от #10

    14:01 11.08.2026

  • 9 Мариус Курсвински

    3 0 Отговор
    е дупка на голям геврек.

    14:03 11.08.2026

  • 10 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БОЦ - ко":

    .... На всекиго ще влезе ВЪВ....

    14:03 11.08.2026

  • 11 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:46 11.08.2026

  • 12 ЗАКРИ ВАИ

    0 0 Отговор
    тия япо мяри шо с емъ4ат и кои им дава пари ???????

    17:26 11.08.2026