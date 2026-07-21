"Това е акт на явно отмъщение": Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата

Русия снощи обяви двама италиански дипломати за персона нон грата, заявявайки, че това е реципрочна мярка срещу експулсирането на двама служители на руското посолство в Италия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Италианският външен министър Антонио Таяни на 9 юли съобщи, че Рим е експулсирал двама военни аташета от посолството на Русия в Италия, за които се предполага, че са извършвали шпионаж.
Руското Министерство на външните работи заяви в изявление, че Виторио Парела - заместник военен аташе в италианското посолство и Давиде Д’Априле - аташе, са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Русия заедно със семействата си до три дни.
Министерството също така добави, че е извикало италианския временен шарже д’афер Джовани Скопа във връзка с експулсирането на руски дипломатически служители.
“Руската федерация изгони без причина италианския военен аташе в Москва, заедно с един от сътрудниците му. Това е акт на явно отмъщение за експулсирането от Италия на двама руски военни аташета, които наистина бяха заловени на местопрестъплението, докато извършваха шпионска дейност в заплаха на националната ни сигурност”, написа Таяни снощи в социалната мрежа Екс.
Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви на 9 юли външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.
По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.
Обект на разследване са и още петима души.
Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.
Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.
"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."
"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.
"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."
Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.
Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САМО ТАКА
07:11 21.07.2026
2 Руските военни аташета
Коментиран от #12
07:15 21.07.2026
3 Някой
Не виждам какво ревете като булки без очакваното...
07:17 21.07.2026
4 се предполага
07:17 21.07.2026
5 за двама
07:17 21.07.2026
6 Механик
А какво са очаквали? Да ги гощават със сладко от боровинки и блинчики ли?
07:21 21.07.2026
7 СКОРО ОБЕДИНЕНИЯ ЕВРОФАШИЗЪМ
07:22 21.07.2026
8 оня с коня
И какво да правят?
Да работят в пицария или да варят макарони???
07:22 21.07.2026
9 Велчов
07:26 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дипломатически корпус
07:28 21.07.2026
12 Опаа!
До коментар #2 от "Руските военни аташета":"Предполага се че са извършили шпионска дейност"- демек не е много сигурно!!!
07:28 21.07.2026
13 Турска русалка
До коментар #10 от "Механик":А не щеш ли "другарю" да получиш турско гражданство и разни други турски екстри?
07:29 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ОСНОВНИЯ АНГЛОСКСОНСКИ ВЪПРОС Е
07:30 21.07.2026
16 Велика народна
07:32 21.07.2026
17 Ха ха ха
07:32 21.07.2026
18 фцявса
07:37 21.07.2026
19 Ъъъ
07:37 21.07.2026
20 Българин
07:39 21.07.2026
21 Атина Палада
07:42 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 пРосия
Коментиран от #25
07:46 21.07.2026
25 Не се опитвай
До коментар #24 от "пРосия":да прехвърляш собствените си качества на непознати за теб хора! Ако Русия е страната на такива, каквито споменаваш, то страната ти на какви хора е? На гении ли?
07:50 21.07.2026