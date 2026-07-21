"Това е акт на явно отмъщение": Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата

Русия снощи обяви двама италиански дипломати за персона нон грата, заявявайки, че това е реципрочна мярка срещу експулсирането на двама служители на руското посолство в Италия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Италианският външен министър Антонио Таяни на 9 юли съобщи, че Рим е експулсирал двама военни аташета от посолството на Русия в Италия, за които се предполага, че са извършвали шпионаж.

Руското Министерство на външните работи заяви в изявление, че Виторио Парела - заместник военен аташе в италианското посолство и Давиде Д’Априле - аташе, са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Русия заедно със семействата си до три дни.

Министерството също така добави, че е извикало италианския временен шарже д’афер Джовани Скопа във връзка с експулсирането на руски дипломатически служители.

“Руската федерация изгони без причина италианския военен аташе в Москва, заедно с един от сътрудниците му. Това е акт на явно отмъщение за експулсирането от Италия на двама руски военни аташета, които наистина бяха заловени на местопрестъплението, докато извършваха шпионска дейност в заплаха на националната ни сигурност”, написа Таяни снощи в социалната мрежа Екс.

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви на 9 юли външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.

Обект на разследване са и още петима души.

Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.

Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.

"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.

Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.