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"Това е акт на явно отмъщение": Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата

"Това е акт на явно отмъщение": Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата

21 Юли, 2026 07:10 1 038 25

  • русия-
  • италия-
  • шпионаж-
  • антонио таяни

По-рано този месец Рим експулсира двама военни аташета от посолството на Русия в Италия, за които се предполага, че са извършвали шпионаж

"Това е акт на явно отмъщение": Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия снощи обяви двама италиански дипломати за персона нон грата, заявявайки, че това е реципрочна мярка срещу експулсирането на двама служители на руското посолство в Италия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Италианският външен министър Антонио Таяни на 9 юли съобщи, че Рим е експулсирал двама военни аташета от посолството на Русия в Италия, за които се предполага, че са извършвали шпионаж.

Руското Министерство на външните работи заяви в изявление, че Виторио Парела - заместник военен аташе в италианското посолство и Давиде Д’Априле - аташе, са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Русия заедно със семействата си до три дни.

Министерството също така добави, че е извикало италианския временен шарже д’афер Джовани Скопа във връзка с експулсирането на руски дипломатически служители.

“Руската федерация изгони без причина италианския военен аташе в Москва, заедно с един от сътрудниците му. Това е акт на явно отмъщение за експулсирането от Италия на двама руски военни аташета, които наистина бяха заловени на местопрестъплението, докато извършваха шпионска дейност в заплаха на националната ни сигурност”, написа Таяни снощи в социалната мрежа Екс.

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви на 9 юли външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.

Обект на разследване са и още петима души.

Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.

Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.

"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.

Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САМО ТАКА

    22 2 Отговор
    Шут и довиждане.

    07:11 21.07.2026

  • 2 Руските военни аташета

    28 0 Отговор
    Извършвали шпионска дейност. Италианските такива сигурно разглеждат исторически забележителности и задирят рускини. Евроатлантически ми работи.

    Коментиран от #12

    07:15 21.07.2026

  • 3 Някой

    28 0 Отговор
    Е, има нещо в дипломацията, наречено реципрочност. Като гониш двама дипломати, очаквай изгонването на двама твои дипломати. И да, отмъщение е . Както и изгонването на 2-мата руснаци е акт на отмъщение за нещо друго.
    Не виждам какво ревете като булки без очакваното...

    07:17 21.07.2026

  • 4 се предполага

    13 0 Отговор
    - се предполага и - наистина - или трето?

    07:17 21.07.2026

  • 5 за двама

    13 1 Отговор
    поне четирима трябва да гонят

    07:17 21.07.2026

  • 6 Механик

    22 1 Отговор
    Много нагло и нахално нещо е запада. Значи те изгонили двама руски дипломата, при това най-демонстративно, но се възмущават, че руснаците им отговорили със същото???
    А какво са очаквали? Да ги гощават със сладко от боровинки и блинчики ли?

    07:21 21.07.2026

  • 7 СКОРО ОБЕДИНЕНИЯ ЕВРОФАШИЗЪМ

    11 2 Отговор
    Ще отговаря за разпалването на войната в Новорусия.

    07:22 21.07.2026

  • 8 оня с коня

    14 0 Отговор
    Военни аташета извършвали шпионаж.
    И какво да правят?
    Да работят в пицария или да варят макарони???

    07:22 21.07.2026

  • 9 Велчов

    0 7 Отговор
    Защо ни занимавате с тази фалирала държава?

    07:26 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дипломатически корпус

    6 1 Отговор
    Това са просто реципрочни мерки. Нито са ги обявили за гадни жабари, нито за шпиони.

    07:28 21.07.2026

  • 12 Опаа!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руските военни аташета":

    "Предполага се че са извършили шпионска дейност"- демек не е много сигурно!!!

    07:28 21.07.2026

  • 13 Турска русалка

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    А не щеш ли "другарю" да получиш турско гражданство и разни други турски екстри?

    07:29 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОСНОВНИЯ АНГЛОСКСОНСКИ ВЪПРОС Е

    7 0 Отговор
    Кой сега ще спре Руската армия??

    07:30 21.07.2026

  • 16 Велика народна

    7 0 Отговор
    поговорка! "Каквото повикало, такова и се обадило"! Известна българска народна поговорка, която означава, че каквото поведение или отношение покажем към някого, точно такова ще получим и в отговор.

    07:32 21.07.2026

  • 17 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Хитреци. Изгонили руските дипломати защото се предполагало че са вършили шпионаж, а сега Ох мале , и нашите ги гонят за предположение.

    07:32 21.07.2026

  • 18 фцявса

    3 0 Отговор
    Браво на Русия,един шут отзад и да хленчат колкото си искат. Браво. Не им харесало на италианските макарони, как ги изритали от Русия??? Хич не им харесало. Те като гонят руснаци не хленчат, когато обаче им изиграят един шут в задницата, почват да се оплакват че боли??? Както е казал нашия Цар и Бог, Господ Иисус Христос, "с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери". Браво на Русия. Може и другите нагли нахалници да ги изритате от Русия. Много ги търпяхте.

    07:37 21.07.2026

  • 19 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Че то в посолствата има ли някой, който не е агент? Те нали са затова посолствата? Иначе агентите ще трябва да влизат в държавите като Джеймс Бонд.... 🤣

    07:37 21.07.2026

  • 20 Българин

    0 2 Отговор
    Жабарите защо просто не са гръмнали руските шпиони?

    07:39 21.07.2026

  • 21 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    07:42 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 пРосия

    0 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #25

    07:46 21.07.2026

  • 25 Не се опитвай

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "пРосия":

    да прехвърляш собствените си качества на непознати за теб хора! Ако Русия е страната на такива, каквито споменаваш, то страната ти на какви хора е? На гении ли?

    07:50 21.07.2026

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