Двама души, сред които румънец, бяха осъдени в Русия на по 15 г. лишаване от свобода заради шпионаж

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви днес, че е арестувала румънски гражданин по обвинение за шпионаж в полза на Украйна. Той е бил осъден впоследствие на 15 години лишаване на свобода в наказателна колония, предаде ДПА, съобщи БТА.
Мъжът, който е роден през 2002 г., е събирал данни за руската противовъздушна отбрана в черноморския град Сочи.
ФСБ заяви, че украинското разузнаване е обещало на румънеца, идентифициран от Службата като Давид Керчо, да напусне безопасно Русия и по-късно да се присъедини към доброволчески батальон.
Министерството на външните работи на Румъния посочи, че младият мъж отдавна е бил известен на румънските власти. От ведомството уточниха, че той е бил задържан в сепаратисткия регион Абхазия, след което е бил отведен в Сочи, където получава консулска помощ.
Румънското външно министерство допълни, че работи по случая съвместно с руските и грузински власти.
Междувременно областният съд в Ярославска област в Русия осъди на 15 години лишаване от свобода 35-годишен жител на град Рибинск, обвинен в шпионаж в полза на Украйна, предаде ТАСС.
Според ФСБ мъжът е събирал данни за отбранителните предприятия, критичната инфраструктура и обекти на Министерството на отбраната на територията на областта.
ФСБ заяви, че украинските разузнавателни служби "продължават да вербуват граждани на други държави, за да навредят на интересите на Русия", и предупреди, че всеки, който помага на врага ще носи наказателна отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
13:59 19.06.2026
2 Овчар
Коментиран от #6
13:59 19.06.2026
3 Супер
14:00 19.06.2026
4 Гориил
Коментиран от #7
14:10 19.06.2026
5 Само да попитам
14:14 19.06.2026
6 Архивар
До коментар #2 от "Овчар":Против народа беше твоя бай тошо, барабар с цялото бкп и ДС начело.
Пък се оттърваха завалиите.
Що малко не си проветриш главата?
Защо не прочетеш малко архивите да видиш какви "шпиони" ловяха комунягите?
14:20 19.06.2026
7 Архивар
До коментар #4 от "Гориил":Ама тия днешните не могат да се похвалят с успехите на НКВД по времето на другаря сталин - стотици хиляди "шпиони" и "терористи" растреляни и в ГУЛАГ. Не че това спаси ссср.
А по това как се справят днешните се вижда чудесно по черния дим над масква.
Ловят само по измислени доноси и евентуално чужди граждани, за да могат да ги разменят.
14:23 19.06.2026
8 Без име
14:24 19.06.2026
9 Гориил
14:29 19.06.2026
10 Шкембе Войвода
Ха честито, ващо мемe фашистичку.
14:30 19.06.2026
11 Зеленски
14:34 19.06.2026
12 Гориил
14:36 19.06.2026