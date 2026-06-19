Двама души, сред които румънец, бяха осъдени в Русия на по 15 г. лишаване от свобода заради шпионаж

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви днес, че е арестувала румънски гражданин по обвинение за шпионаж в полза на Украйна. Той е бил осъден впоследствие на 15 години лишаване на свобода в наказателна колония, предаде ДПА, съобщи БТА.

Мъжът, който е роден през 2002 г., е събирал данни за руската противовъздушна отбрана в черноморския град Сочи.

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ФСБ заяви, че украинското разузнаване е обещало на румънеца, идентифициран от Службата като Давид Керчо, да напусне безопасно Русия и по-късно да се присъедини към доброволчески батальон.

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че младият мъж отдавна е бил известен на румънските власти. От ведомството уточниха, че той е бил задържан в сепаратисткия регион Абхазия, след което е бил отведен в Сочи, където получава консулска помощ.

Румънското външно министерство допълни, че работи по случая съвместно с руските и грузински власти.

Междувременно областният съд в Ярославска област в Русия осъди на 15 години лишаване от свобода 35-годишен жител на град Рибинск, обвинен в шпионаж в полза на Украйна, предаде ТАСС.

Според ФСБ мъжът е събирал данни за отбранителните предприятия, критичната инфраструктура и обекти на Министерството на отбраната на територията на областта.

ФСБ заяви, че украинските разузнавателни служби "продължават да вербуват граждани на други държави, за да навредят на интересите на Русия", и предупреди, че всеки, който помага на врага ще носи наказателна отговорност.