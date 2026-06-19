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Двама души, сред които румънец, бяха осъдени в Русия на по 15 г. лишаване от свобода заради шпионаж
  Тема: Украйна

Двама души, сред които румънец, бяха осъдени в Русия на по 15 г. лишаване от свобода заради шпионаж

19 Юни, 2026 13:55 465 12

  • шпионаж-
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  • война-
  • фсб

ФСБ заяви, че украинското разузнаване е обещало на румънеца да напусне безопасно Русия

Двама души, сред които румънец, бяха осъдени в Русия на по 15 г. лишаване от свобода заради шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви днес, че е арестувала румънски гражданин по обвинение за шпионаж в полза на Украйна. Той е бил осъден впоследствие на 15 години лишаване на свобода в наказателна колония, предаде ДПА, съобщи БТА.

Мъжът, който е роден през 2002 г., е събирал данни за руската противовъздушна отбрана в черноморския град Сочи.

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ФСБ заяви, че украинското разузнаване е обещало на румънеца, идентифициран от Службата като Давид Керчо, да напусне безопасно Русия и по-късно да се присъедини към доброволчески батальон.

Министерството на външните работи на Румъния посочи, че младият мъж отдавна е бил известен на румънските власти. От ведомството уточниха, че той е бил задържан в сепаратисткия регион Абхазия, след което е бил отведен в Сочи, където получава консулска помощ.

Румънското външно министерство допълни, че работи по случая съвместно с руските и грузински власти.

Междувременно областният съд в Ярославска област в Русия осъди на 15 години лишаване от свобода 35-годишен жител на град Рибинск, обвинен в шпионаж в полза на Украйна, предаде ТАСС.

Според ФСБ мъжът е събирал данни за отбранителните предприятия, критичната инфраструктура и обекти на Министерството на отбраната на територията на областта.

ФСБ заяви, че украинските разузнавателни служби "продължават да вербуват граждани на други държави, за да навредят на интересите на Русия", и предупреди, че всеки, който помага на врага ще носи наказателна отговорност.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 5 Отговор
    Първият шофьор на такси трилионер.

    13:59 19.06.2026

  • 2 Овчар

    5 1 Отговор
    Леко са минали , за шпионаж и против народа бай Тошо им теглеше куршума на момента..!

    Коментиран от #6

    13:59 19.06.2026

  • 3 Супер

    5 0 Отговор
    много благосклонно по време на война

    14:00 19.06.2026

  • 4 Гориил

    6 2 Отговор
    Днес има десетки такива съдебни решения, а утре ще има стотици. Вие нахлувате в сферата на националната сигурност на Русия и в такива случаи руските антитерористични и антидиверсионни служби действат безмилостно.

    Коментиран от #7

    14:10 19.06.2026

  • 5 Само да попитам

    0 1 Отговор
    Е,и? Какво става с двамата украинци които са задържани за шпионаж у нас,кажете и не ни занимавайте с ромънци и руснаци?

    14:14 19.06.2026

  • 6 Архивар

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Против народа беше твоя бай тошо, барабар с цялото бкп и ДС начело.
    Пък се оттърваха завалиите.
    Що малко не си проветриш главата?
    Защо не прочетеш малко архивите да видиш какви "шпиони" ловяха комунягите?

    14:20 19.06.2026

  • 7 Архивар

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Ама тия днешните не могат да се похвалят с успехите на НКВД по времето на другаря сталин - стотици хиляди "шпиони" и "терористи" растреляни и в ГУЛАГ. Не че това спаси ссср.
    А по това как се справят днешните се вижда чудесно по черния дим над масква.
    Ловят само по измислени доноси и евентуално чужди граждани, за да могат да ги разменят.

    14:23 19.06.2026

  • 8 Без име

    1 0 Отговор
    А тук хванаха двама укрсински шпиони, снимали военни поделения и други неща и ги пуснаха да си ходят по живо- по здраво.

    14:24 19.06.2026

  • 9 Гориил

    3 0 Отговор
    Според ФСБ, европейски дипломати се занимават с шпионаж в Русия. Опитни провокатори и подстрекатели се обаждат на граждани, изпращат съобщения в приложения за незабавни съобщения, предлагайки вербуване и парични награди, провеждат анонимни телефонни анкети (представяйки се за руски социолози) и се опитват да организират флашмобове сред ученици и студенти. Цялата тази дейност се потушава решително и незабавно се пресече от ФСБ, естествено, като се вземат предвид международните конвенции и дипломатическият статут на шпионите.

    14:29 19.06.2026

  • 10 Шкембе Войвода

    0 2 Отговор
    В Москва бензина на черно стигна 25 долара за литър.500$ или един кашон рубли за една туба от 20л.
    Ха честито, ващо мемe фашистичку.

    14:30 19.06.2026

  • 11 Зеленски

    0 2 Отговор
    Като гътнем Путин ще пуснем тези доблестни момчета и ще им дадем медали. Слава Украине!

    14:34 19.06.2026

  • 12 Гориил

    3 0 Отговор
    Животът ще покаже кой кого ще глътне.

    14:36 19.06.2026

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