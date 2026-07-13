ЕС въведе санкции срещу представители на руското разузнаване

Европейският съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел подкопаването на ЕС, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Санкции са въведени срещу деветима души и четири организации, обвинение във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в ЕС и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насетне.
Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори". Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко девет страни. Сред засегнатите са посочени Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.
Европейският съюз казва, че руската Федерална служба за сигурност контролира множество групи, представляващи киберзаплахи и че е ръководи "широк спектър от злонамерени кибердейности, които стават все по-сериозни".
Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа.
Великобритания днес обяви, че налага нов пакет от санкции срещу руски кибермрежи, които обвинява в опити за насаждане на хаос и разделение в Европа, предаде Ройтерс.
"Санкциите са насочени към 24 физически и юридически лица, които стоят зад деструктивни хибридни и кибероперации, включително киберпрестъпници, замесени в прокси мрежи, свързани с руските разузнавателни служби", се посочва в изявление на британското правителство.
В черния списък се добавят имената на трима "висши ръководители от Главното разузнавателно управление (ГРУ) - Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касяненко заради ролята им в управлението на операции на ГРУ, свързани с кибер- и хибридни заплахи", се добавя в текста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #17
14:43 13.07.2026
2 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
13 юли 1878 г. – подписан е Берлинският договор.
С него се узаконява тайното споразумение от преди две години, между императорите на Руската и Австро-Унгарската империи в Райхщад.
Двете империи имат основание да са доволни от резултатите в Берлин.
1. Главната цел на тайния Райхщадски договор е постигната:
- В отсъствие на българи, въпреки изричното им желание, е УЗАКОНЕНА тяхната РЕШЕНА, 2 години преди това съдба;
- Българската земя е разкъсана на парчета - Тракия, Македония и Източна Румелия, /макар автономна/, остават извън новообразуваната българска държава. Нещо повече, те остават в границите на омразната Османска империя;
- Новото Княжество България е МАЛКО и ЗАВИСИМО. Юридически, то Е ВАСАЛНО на същия османски султан, а фактически е напълно ЗАВИСИМО от волята на новия си господар, императора на Русия;
- Заложена е унищожителна бомба за българския народ. Той ще продължава да се бори и да ПРОЛИВА КРЪВ и дава свидни жертви за обединението си в своите ЕСТЕСТВЕНИ етнически граници;
2. Руската империя получава своето – връща си загубения престиж в Кримската война и се разширява на юг, в Кавказ и Бесарабия. За целта е удовлетворена и Румъния, която получава едно от парчетата БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ, Северна Добруджа.
3. Австро-Унгарската империя също получава своето - разширява се на юг, като окупира Босна и Херцеговина и Новопазарския санджак. За целта е удовлетворена и Сърбия, която получава западната част от разк
Коментиран от #3, #11, #19, #33
14:46 13.07.2026
3 Без име
До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Охлюв.
14:47 13.07.2026
4 МирО
Санкции срещу разузнаването?!?!?!
То ако се знаят кои са - значи вече не са разузнавачи?!?!?!
А инак бюрократи дал Господ!
М да , нови висоти!!!
14:48 13.07.2026
5 ЧеБурашка
14:48 13.07.2026
6 Кибер понеделник
14:49 13.07.2026
7 седесарко
Коментиран от #12
14:50 13.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Вече ще трябва да плащате по 3.60€ на КЛЕПТОКРАЦИЯТА за всеки артикул който решите да си закупите от популярни интернет сайтове ❗
Така тениска за 3€ ще Ви излезе 6.60€ ,
а на търгаш ще му излезе 3.07€ ❗
И дори да Ви я предложи за 6€ пак ще Ви е по-изгодно, а той ще обяви ПРОМОЦИЯ
"ЕДНО на цената на ДВЕ"‼️
14:51 13.07.2026
9 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Коментиран от #20
14:53 13.07.2026
10 Точен
14:55 13.07.2026
11 Абе
До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":знаеш ли ща е кияк, това дето тупа тъпана след основния тон; людето думат за санкциите, ти причаш за Берлинскио договор....
14:55 13.07.2026
12 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #7 от "седесарко":метеорологичната служба е обжалвала, защото нямало как да се види слънце над московия след санкциите на Украйна срещу НПЗ тата.
14:56 13.07.2026
13 Хахахаххахахах
14:58 13.07.2026
14 млад еврас
15:01 13.07.2026
15 Атанас Буров
Коментиран от #18
15:04 13.07.2026
16 В Киев за три дни
15:04 13.07.2026
17 Осман
До коментар #1 от "Без име":500 години не са малко
15:04 13.07.2026
18 ру БЛАТА
До коментар #15 от "Атанас Буров":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
15:05 13.07.2026
19 иван костов
До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Приказки от кемпера на Ламата Калушев!😂😂😂😂
15:05 13.07.2026
20 ЕС трябва да бъде разрушен!
До коментар #9 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":Така ще спре грабежът над бг граждани, а ти другарю, ще имаш пари за нов фалоимитатор и лубриканти!😂😂😂😂
15:08 13.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ССмокар
Коментиран от #26
15:15 13.07.2026
23 И кво ще
15:16 13.07.2026
24 604
15:26 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иван
До коментар #22 от "ССмокар":Заради укро сво.лач в Монако.
15:29 13.07.2026
27 Бъдете внимателни, за да оцелеете
Коментиран от #28, #29
15:31 13.07.2026
28 Иван
До коментар #27 от "Бъдете внимателни, за да оцелеете":Ако видите гей парад, информирайте полицията.
15:35 13.07.2026
29 Иван
До коментар #27 от "Бъдете внимателни, за да оцелеете":Носете си бронежилетка.......и каска.
15:37 13.07.2026
30 Иван
15:41 13.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ГУНДЯЕВ
Мунчо ли ги спира ?
16:09 13.07.2026
33 Истината боли
До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Затова се гърчат
Родните Путерасти.
16:11 13.07.2026