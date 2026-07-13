ЕС въведе санкции срещу представители на руското разузнаване

Европейският съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел подкопаването на ЕС, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Санкции са въведени срещу деветима души и четири организации, обвинение във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в ЕС и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насетне.

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Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори". Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко девет страни. Сред засегнатите са посочени Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.

Европейският съюз казва, че руската Федерална служба за сигурност контролира множество групи, представляващи киберзаплахи и че е ръководи "широк спектър от злонамерени кибердейности, които стават все по-сериозни".

Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа.

Великобритания днес обяви, че налага нов пакет от санкции срещу руски кибермрежи, които обвинява в опити за насаждане на хаос и разделение в Европа, предаде Ройтерс.

"Санкциите са насочени към 24 физически и юридически лица, които стоят зад деструктивни хибридни и кибероперации, включително киберпрестъпници, замесени в прокси мрежи, свързани с руските разузнавателни служби", се посочва в изявление на британското правителство.

В черния списък се добавят имената на трима "висши ръководители от Главното разузнавателно управление (ГРУ) - Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касяненко заради ролята им в управлението на операции на ГРУ, свързани с кибер- и хибридни заплахи", се добавя в текста.