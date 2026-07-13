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ЕС въведе санкции срещу представители на руското разузнаване
  Тема: Украйна

ЕС въведе санкции срещу представители на руското разузнаване

13 Юли, 2026 14:40 905 33

  • санкции-
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Брюксел обяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз"

ЕС въведе санкции срещу представители на руското разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, имаща за цел подкопаването на ЕС, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Санкции са въведени срещу деветима души и четири организации, обвинение във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в ЕС и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насетне.

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Европейският съвет заяви, че санкционираните са допринесли за "усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори". Действия на шпионаж и атаки са извършени в най-малко девет страни. Сред засегнатите са посочени Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия.

Европейският съюз казва, че руската Федерална служба за сигурност контролира множество групи, представляващи киберзаплахи и че е ръководи "широк спектър от злонамерени кибердейности, които стават все по-сериозни".

Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа.

Великобритания днес обяви, че налага нов пакет от санкции срещу руски кибермрежи, които обвинява в опити за насаждане на хаос и разделение в Европа, предаде Ройтерс.

"Санкциите са насочени към 24 физически и юридически лица, които стоят зад деструктивни хибридни и кибероперации, включително киберпрестъпници, замесени в прокси мрежи, свързани с руските разузнавателни служби", се посочва в изявление на британското правителство.

В черния списък се добавят имената на трима "висши ръководители от Главното разузнавателно управление (ГРУ) - Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касяненко заради ролята им в управлението на операции на ГРУ, свързани с кибер- и хибридни заплахи", се добавя в текста.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    27 7 Отговор
    Още като влязохме в ЕС, беше ясна съдбата му. А като приехме еврото, нещата тръгнаха към летален изход. Ние колко империи сме загробили, та един еверастки съюз ли ще ни се опре?

    Коментиран от #17

    14:43 13.07.2026

  • 2 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    7 27 Отговор
    Mopдор трябва да бъде разрушен !

    13 юли 1878 г. – подписан е Берлинският договор.
    С него се узаконява тайното споразумение от преди две години, между императорите на Руската и Австро-Унгарската империи в Райхщад.
    Двете империи имат основание да са доволни от резултатите в Берлин.
    1. Главната цел на тайния Райхщадски договор е постигната:
    - В отсъствие на българи, въпреки изричното им желание, е УЗАКОНЕНА тяхната РЕШЕНА, 2 години преди това съдба;
    - Българската земя е разкъсана на парчета - Тракия, Македония и Източна Румелия, /макар автономна/, остават извън новообразуваната българска държава. Нещо повече, те остават в границите на омразната Османска империя;
    - Новото Княжество България е МАЛКО и ЗАВИСИМО. Юридически, то Е ВАСАЛНО на същия османски султан, а фактически е напълно ЗАВИСИМО от волята на новия си господар, императора на Русия;
    - Заложена е унищожителна бомба за българския народ. Той ще продължава да се бори и да ПРОЛИВА КРЪВ и дава свидни жертви за обединението си в своите ЕСТЕСТВЕНИ етнически граници;
    2. Руската империя получава своето – връща си загубения престиж в Кримската война и се разширява на юг, в Кавказ и Бесарабия. За целта е удовлетворена и Румъния, която получава едно от парчетата БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ, Северна Добруджа.
    3. Австро-Унгарската империя също получава своето - разширява се на юг, като окупира Босна и Херцеговина и Новопазарския санджак. За целта е удовлетворена и Сърбия, която получава западната част от разк

    Коментиран от #3, #11, #19, #33

    14:46 13.07.2026

  • 3 Без име

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Охлюв.

    14:47 13.07.2026

  • 4 МирО

    28 1 Отговор
    Да се смея ли??? Да плача ли???
    Санкции срещу разузнаването?!?!?!
    То ако се знаят кои са - значи вече не са разузнавачи?!?!?!
    А инак бюрократи дал Господ!
    М да , нови висоти!!!

    14:48 13.07.2026

  • 5 ЧеБурашка

    19 0 Отговор
    ЕС е дестабилизирана от урсулите и задокеанските ни приятели. А това че не си го признаваме, няма да доведе до положителни резултати...

    14:48 13.07.2026

  • 6 Кибер понеделник

    21 1 Отговор
    Лайтмотива на днешния новинарски ден са ужасните руски кибератаки в контекста на новия пакет санкции. ЕС се дестабилизира сам, като резултат от необмислените си политики и поредната вълна на конфронтация с Русия, няма да доведе до решаване на вътрешните му проблеми.

    14:49 13.07.2026

  • 7 седесарко

    17 2 Отговор
    ЕС въведе санкции срещу метеорологичната служба защото казвали че слънцето ще грее над Русия....

    Коментиран от #12

    14:50 13.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    ЕсеС въведе санкции срещу своите граждани❗
    Вече ще трябва да плащате по 3.60€ на КЛЕПТОКРАЦИЯТА за всеки артикул който решите да си закупите от популярни интернет сайтове ❗
    Така тениска за 3€ ще Ви излезе 6.60€ ,
    а на търгаш ще му излезе 3.07€ ❗
    И дори да Ви я предложи за 6€ пак ще Ви е по-изгодно, а той ще обяви ПРОМОЦИЯ
    "ЕДНО на цената на ДВЕ"‼️

    14:51 13.07.2026

  • 9 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    1 19 Отговор
    В интерес на България е РФ да се разпадне и да се спре грабежа над България от съветските мyтpи !!!

    Коментиран от #20

    14:53 13.07.2026

  • 10 Точен

    13 1 Отговор
    Няма по шизоидно съюзче от ЕС... Ту Русия вече е разпадната, ту разпаднатата Русия предизвиква разпадане на ЕС...

    14:55 13.07.2026

  • 11 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    знаеш ли ща е кияк, това дето тупа тъпана след основния тон; людето думат за санкциите, ти причаш за Берлинскио договор....

    14:55 13.07.2026

  • 12 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "седесарко":

    метеорологичната служба е обжалвала, защото нямало как да се види слънце над московия след санкциите на Украйна срещу НПЗ тата.

    14:56 13.07.2026

  • 13 Хахахаххахахах

    10 0 Отговор
    Маро, Путин дали го е преместил вече?

    14:58 13.07.2026

  • 14 млад еврас

    6 1 Отговор
    Значи трябва да санкционират и кая върхълъта и доня mръcyлиня, понеже никой не е допринесъл колкото тях за дестабилизирането на ЕС режима.

    15:01 13.07.2026

  • 15 Атанас Буров

    4 1 Отговор
    Всеки казал лоша дума срещу майката, Родината и Русия, веднага куршум в тила

    Коментиран от #18

    15:04 13.07.2026

  • 16 В Киев за три дни

    2 6 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, Р.Радев одобри санкции срещу бл@Т+нистан!

    15:04 13.07.2026

  • 17 Осман

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    500 години не са малко

    15:04 13.07.2026

  • 18 ру БЛАТА

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Атанас Буров":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    15:05 13.07.2026

  • 19 иван костов

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Приказки от кемпера на Ламата Калушев!😂😂😂😂

    15:05 13.07.2026

  • 20 ЕС трябва да бъде разрушен!

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Така ще спре грабежът над бг граждани, а ти другарю, ще имаш пари за нов фалоимитатор и лубриканти!😂😂😂😂

    15:08 13.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ССмокар

    1 0 Отговор
    До 2. Необорими факти. Срещу фактите само може да се лае! Защо!?

    Коментиран от #26

    15:15 13.07.2026

  • 23 И кво ще

    5 0 Отговор
    Помогне това на Европа и урсулите.с нищо ама да кажат т те нещо.бок lуци

    15:16 13.07.2026

  • 24 604

    4 0 Отговор
    Поне си признаха че са нестабилни..въх

    15:26 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ССмокар":

    Заради укро сво.лач в Монако.

    15:29 13.07.2026

  • 27 Бъдете внимателни, за да оцелеете

    3 2 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Където и по света да се случва някаква мръсотия, тя е дело на руснаци или техни агенти. Бъдете внимателни и ако забележите нещо странно да се случва около вас, информирайте полицията. Ако прецените, че можете да се справите с руския терорист или агент, направете го адекватно, решително и безкомпромисно. Ако не можете да го направите, оттеглете се на безопасно място.

    Коментиран от #28, #29

    15:31 13.07.2026

  • 28 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бъдете внимателни, за да оцелеете":

    Ако видите гей парад, информирайте полицията.

    15:35 13.07.2026

  • 29 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бъдете внимателни, за да оцелеете":

    Носете си бронежилетка.......и каска.

    15:37 13.07.2026

  • 30 Иван

    2 1 Отговор
    САЩ трябва да забранят на чехкините да играят силен тенис.

    15:41 13.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ГУНДЯЕВ

    1 1 Отговор
    Санкциите срещу него
    Мунчо ли ги спира ?

    16:09 13.07.2026

  • 33 Истината боли

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Затова се гърчат
    Родните Путерасти.

    16:11 13.07.2026

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