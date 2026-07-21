Новата руска офанзива в Сумска област е пълен провал

Руските сили проведоха нови ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област на 19 и 20 юли, но не успяха да пробият украинската отбрана. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.
Анализаторите отбелязват, че руското командване продължава да прави опити за създаване на буферни зони по протежение на международната граница с цел защита на собствените си позиции.
''На 19 и 20 юли руските войски проведоха ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област, но не напреднаха'', се казва в доклада на ISW.
Украинските сили удържат позициите въпреки руските претенции
Геолокирани кадри от 18 юли потвърждават удари на руските войски по украински позиции югоизточно от Александрия, както и по протежение на границата западно от Кучеров в Курска област. И двете населени места са разположени северозападно от град Суми.
Данните показват, че украинските отбранителни сили поддържат стабилно позициите си в района, оборвайки твърденията от страна на Москва за напредък.
Според източници, следящи руската Група сили "Север“, на 20 юли руските войски са се опитали да се консолидират в източната част на Таратутиное (югоизточно от град Суми). Анализаторите допускат вероятност за проникване в периферията на населеното място.
Нови руски подразделения се включват в боевете
За първи път ISW регистрира участие на части от 1-ви мотострелков батальон от 2-ри мотострелков полк на руските Въздушно-космически сили (ВКС РФ) в бойни действия. Те са забелязани в района на Марьиное, разположено източно от Суми.
Това е първото потвърждение за включването на този конкретен полк от състава на руските ВКС в наземни операции в сектора.
Паралелно с бойните действия на фронта, в нощта срещу 21 юли украинската противовъздушна отбрана отразява поредна масирана въздушна атака. В самия град Суми са нанесени щети по цивилна инфраструктура след руски удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Според КГБ и ЦРУ
Коментиран от #6, #9, #11, #15, #22, #26, #53, #83
15:22 21.07.2026
2 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #20
15:23 21.07.2026
3 Овчар
15:23 21.07.2026
4 Украинците разбират от офанзиви
15:24 21.07.2026
5 Хахахаха
Коментиран от #8
15:24 21.07.2026
6 Не кой да е а Руските блогъри потвърдиха
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":От подписване на договорът до черният Чувал времето е 7-10 дни
15:25 21.07.2026
7 Кой
Коментиран от #29
15:25 21.07.2026
8 Цеко
До коментар #5 от "Хахахаха":Много руска смрадт измре.Много нещо.
15:25 21.07.2026
9 Най простият Диктатор
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":Стъпвал някога в кремъл е Путин
15:26 21.07.2026
10 Я пак
Коментиран от #43
15:26 21.07.2026
11 Секунди
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":може би секунди, укропчик.
15:28 21.07.2026
12 фбр
15:28 21.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
Коментиран от #56
15:28 21.07.2026
14 404 остава в миналото
15:28 21.07.2026
15 Путин
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":Руснакът не струва нищо
Всеки коршум поет от Руско тяло е в полза на Русия
15:29 21.07.2026
16 Исторически парк
15:29 21.07.2026
17 На фронта е патова
15:29 21.07.2026
18 Инна
Пенсионираният подполковник от ЛНР Андрей Марочко заяви пред ТАСС: „Само през последната седмица бойците от групировката „Север“ са превзели приблизително 40 квадратни километра територия в Сумска и Харковска области.“
Освен това руските въоръжени сили са ударили украинския газопровод в Суми, ключов възел в газотранспортната система на Украйна. Това съобщи Министерството на отбраната.
Коментиран от #63
15:30 21.07.2026
19 Соломон
15:30 21.07.2026
20 Някой
До коментар #2 от "Удри копейката с манивелата!":А ако те набарам и тия мушна между подопашните бузи
Коментиран от #50
15:31 21.07.2026
21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
15:31 21.07.2026
22 Цък
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":Само плосък мозък може да дрънка такива глупости. Руската пехота почти не участва в бойни действия, а само в зачистващи операции. Тази същата информация беше публикувана миналата година за украинските новобранци.
Коментиран от #44
15:32 21.07.2026
23 Орк на тротинетка
15:32 21.07.2026
24 Димяща ушанка 🤩💀
15:32 21.07.2026
25 ВСУ
Герасимов ще докладва големи успехи!
Колкото превзеха Константиновка! 🤥
15:32 21.07.2026
26 Много ме кефи директното попадение на
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":Дрон във тялото на Руснак
Как само се превръща във Парцал
15:32 21.07.2026
27 НЕМОЖАЧи.ру
15:33 21.07.2026
28 Един руснак говори за фронта:
15:33 21.07.2026
29 Ол1гофрен,
До коментар #7 от "Кой":Имаш видения от дългата смяна.За какво изобщо ти плащат?
15:33 21.07.2026
30 Голия
Коментиран от #75
15:34 21.07.2026
31 УСПЕХ УКРАЙНА
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
15:34 21.07.2026
32 Ха ха ха
Коментиран от #60
15:34 21.07.2026
33 ООООО
15:35 21.07.2026
34 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
15:35 21.07.2026
35 Стоенчо
Коментиран от #52
15:36 21.07.2026
36 Иисус Христос, Господ
Провалих се аз създавайки руското племе.
Свърши ми матриала, от немай-къде турих мaймyнcки 😄😄😄
Коментиран от #38
15:38 21.07.2026
37 Хи хи хи
15:38 21.07.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #36 от "Иисус Христос, Господ":Точен сте господин Иисус!
15:40 21.07.2026
39 стоян георгиев
Коментиран от #62
15:41 21.07.2026
40 Без име
15:41 21.07.2026
41 САЩисан русофил
Коментиран от #88
15:42 21.07.2026
42 Вече няма концлагери в полша и втори
Руснаците не са 240 милиона
И украйна не в СССР
15:42 21.07.2026
43 не може да бъде
До коментар #10 от "Я пак":Най-лошото на тези бодряшки новини че е ефектът е точно обратният...и даже украинците вече не вярват на тази пропаганда -просто събитията вече се случват пред очите им!?Учудващото за мен е най-вече реакцията на някои хора -видимо с първосигнално мислене -които продължават да вярват на всичко това въпреки упоритите факти!?Колкото и да е чудно повтарят се едни обстоятелства подобно на края на ВОВ макар и не в този мащаб -въпреки ужасяващите поражения на немската армия гьобелсовата пропаганда продължава да тръби че окончателната победа е близко и че чудотворните оръжия вече са в готовност за постигане на победата !?В тома отношение напр.е интересно какво се е случило с 9 та армия на ген.Бусе -1укр.фронт под командването на маршал Конев разгромява тази армия до състояние за пълна неспособност а Хитлер в същото време пита маршал Йодл кога ген.Бусе ще започне да настъпва!? И сега май наблюдаваме подобни картинки...естествено не всичко е ясно сега именно заради тази вихреща се пропаганда -но аз мисля че обратното броене за Украйна започва ...!?
15:42 21.07.2026
44 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Цък":Гледаме видеата.
15:42 21.07.2026
45 Софиянец
15:42 21.07.2026
46 Да, ама не!
Коментиран от #77
15:44 21.07.2026
47 Бай Желю шумкаря
15:45 21.07.2026
48 Добри новини
Удар на ВСУ от вчера по КПП „Чонгар“ на временно окупирания ляв бряг на Херсонска област. Ударът е бил нанесено след изявлението на ръководителя на окупационната администрация на Запорожка област за уж пълния контрол на руските войски над магистрала Р-280 „Новоросия“. 😬
В окупирания Мариупол не могат да изберат папа.
Территорията на Украйна под руски контрол през седмицата от 13 до 19 юли намаля с 21 кв. км. Това е четвъртата седмица за тази година, в която Москва губи територия. И това са най-големите седмични загуби за Москва от септември 2023 г. Путин продължава сказката, че Русия настъпва по всички линии на фронта.
Коментиран от #74
15:46 21.07.2026
49 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е По ПЛАНУ.
15:46 21.07.2026
50 Штап люшта
До коментар #20 от "Някой":Яла ми набарай мамуля, копейка месингова :)))
15:47 21.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пенчо
До коментар #35 от "Стоенчо":Лятна офанзива има ли ?
Или бягаме От Крим?
15:48 21.07.2026
53 Бъркаш
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":В московията няма войници, от монголоидна opkа войник не става !
Сбуpщината naвиани с картечници няма нищо общо с армия, състояща се от войници.
15:49 21.07.2026
54 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Само хора с нисък интелект може да приемат този "институт" насериозно.
Недоумявам как възрастни хора в делничен ден може да са написали толкова много коментари на някакви абсурдни уж специалисти по войната.
15:49 21.07.2026
55 000
15:49 21.07.2026
56 хихи
До коментар #13 от "Mими Кучева🐕🦺":а руския педал какво ще го правим. в Сибир ли ще го пращаме 😅😅😅
15:50 21.07.2026
57 Варварското племе хазарите русия
15:50 21.07.2026
58 Димяща ушанка
15:51 21.07.2026
59 Майор Деянов, на всеки километър
За ПЕТ години войната се измести от окопите с магарета в плоскостта на Изкуствения Интелект, Старлинк и високите технологии. Русия си остана с магаретата, Украйна се превъоръжи с дронове Хорнет с Две Висши образования !!! Какво прави този дрон ? Прозрачен балон със стотина Хорнета се пуска през нощта на височина 8 - 12 км и виси с месеци незабележимо над фронта.
Балона разполага с ИИ и мощни камери. При откриване на движение и заложена цел автоматично се пуска дрон-убиец, който за броени минути ликвидира целта. Но има и още !!!
В случай че целта се скрие или бъде унищожена, дрона-убиец превключва на друга вторична цел - автобус, линейка, пожарна кола, влак. Тоест празно няма и всеки пуснат вече Хорнет гарантирано порязява няква руска цел.
Наздоровья таваришчи, хранете магаретата и Вперьод за Путина !!! И-Д-И-О-Т-И 👈😁😁
15:52 21.07.2026
60 Да,ама не!
До коментар #32 от "Ха ха ха":Можеше и за 24 часа,ако руснаците действаха като янките! Толкова ли си тъп, че не го разбираш това??
15:52 21.07.2026
61 Олександър по.Сирски
още си спомням с умиление и потрес КАКЪВ лобут ни хвърлиха Руснаците в Курска област......... .
Коментиран от #65, #66
15:53 21.07.2026
62 оня с коня
До коментар #39 от "стоян георгиев":Цру ги обяви.
15:54 21.07.2026
63 Гресирана ватенка
До коментар #18 от "Инна":"..Руските сили напредват..."
Руските сили напредват единствено към вуната изсънала на макккя ти руска изпедепцана.....😆
Коментиран от #64, #87
15:55 21.07.2026
64 стоян георгиев
До коментар #63 от "Гресирана ватенка":Гресирания .тъпчи намай. кясси смррррливката спаружена вкисната ...хахах .
15:58 21.07.2026
65 Александър Сирски, генерал
До коментар #61 от "Олександър по.Сирски":"...КАКЪВ лобут ни хвърлиха Руснаците в Курска област.."
Руснаци ли ?
Човеко, кьорав руснак не видях в Курска област !!! Само корейци и се биеха кат Лъвове за разлика от ycpaните руски чалми 👈
15:59 21.07.2026
66 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #61 от "Олександър по.Сирски":Ся последно успяха ли най накрая огризаната от кучета чотура🎃 на Сирски да открият ?
Коментиран от #73, #79
16:00 21.07.2026
67 Гошо
16:01 21.07.2026
68 Тити
16:02 21.07.2026
69 Цък
16:02 21.07.2026
70 хихи
16:03 21.07.2026
71 Миролюб Войнов,аналитик
16:03 21.07.2026
72 Генерал Зеленски
16:04 21.07.2026
73 хихи
До коментар #66 от "Майор Деянов, на всеки километър":тя никога не е била загубена, за да се открива. повредата е във вашата чотура, тя трябва да се търси 😅😅😅
16:06 21.07.2026
74 О да
До коментар #48 от "Добри новини":Забрави за мармота, дето завива шоколадче до магистралата да пишеш ...
16:08 21.07.2026
75 Град Козлодуй
До коментар #30 от "Голия":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
16:08 21.07.2026
76 Миролюб Войнов,историк
16:10 21.07.2026
77 хихи
До коментар #46 от "Да, ама не!":къде напредват руснаците. към пропастта 😅😅😅
16:10 21.07.2026
78 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #81, #86
16:11 21.07.2026
79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #66 от "Майор Деянов, на всеки километър":Разбира се ,съвсем редно е преди да уволнят Сирски ,да му открият главата 🎃 ,иначе като конника без глава трябва да го уволнят .
Коментиран от #84
16:12 21.07.2026
80 Гьобелс
16:14 21.07.2026
81 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #78 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Токмачка ,Локмачка важно е всекидневно да бъдат утилизирани поне 2000 хохохола ,в един момент все ще свършат 👈.
16:14 21.07.2026
82 А ГДЕ
16:15 21.07.2026
83 първо няма кгб
До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":второ така си развил лагерите че задния ти хлопа и трето майкатизаеличесипедераст
16:18 21.07.2026
84 хихи
До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":тя никога не е била загубена, за да се открива. повредата е във вашата глава, тя трябва да се търси 😅😅😅
16:18 21.07.2026
85 Многоходовото
Коментиран от #92
16:19 21.07.2026
86 какво да става либераленпедераст
До коментар #78 от "Ко стаа бе руски боклуци?":оправям ти задния лагер че хлопа леглото му е станло по широко ще е нужно шлайфане на главата
16:19 21.07.2026
87 абе все така троловете с намзани лагери
До коментар #63 от "Гресирана ватенка":това онова на финал 40% от усрайан вече Руска тц що така брегейтакнамзан защо
16:21 21.07.2026
88 загубил си ципата си
До коментар #41 от "САЩисан русофил":майка ти знае ли перфорирана си
16:22 21.07.2026
89 Анонимен
16:23 21.07.2026
90 МНОГО МНОГО
ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ.
ЗА ТЕЗИ 5 ГОДИНИ ОБОСРАЦИЯ
ТОТАЛНО СЕ ИЗДУХА
ДЪРТИЯ МАНИАК.
ЛЕКАРСТВА ЕЛЕКСИРИ
ЕПИЛАЦИИ БОТОКС
НИЩО НЕ ПОМАГА ВЕЧЕ .
СБРЪЧКА СЕ КАТО СУХА СЛИВА
ПРИЛИЧА НА МУМИЯ МУДАКА.
16:25 21.07.2026
91 Джанго
16:27 21.07.2026
92 Още може още
До коментар #85 от "Многоходовото":Ще приключи Тотално Русия
Многохдовия ПОЛУРЪСТ
и тогава ще легне
До Ленин
16:27 21.07.2026
93 Доктор Гълъбова
16:28 21.07.2026