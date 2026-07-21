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Новата руска офанзива в Сумска област е пълен провал
  Тема: Украйна

Новата руска офанзива в Сумска област е пълен провал

21 Юли, 2026 15:20 2 103 93

  • русия-
  • украйна-
  • сумска област-
  • крим-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Анализаторите отбелязват, че руското командване продължава да прави опити за създаване на буферни зони по протежение на международната граница с цел защита на собствените си позиции

Новата руска офанзива в Сумска област е пълен провал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили проведоха нови ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област на 19 и 20 юли, но не успяха да пробият украинската отбрана. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.

Анализаторите отбелязват, че руското командване продължава да прави опити за създаване на буферни зони по протежение на международната граница с цел защита на собствените си позиции.

''На 19 и 20 юли руските войски проведоха ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област, но не напреднаха'', се казва в доклада на ISW.

Украинските сили удържат позициите въпреки руските претенции

Геолокирани кадри от 18 юли потвърждават удари на руските войски по украински позиции югоизточно от Александрия, както и по протежение на границата западно от Кучеров в Курска област. И двете населени места са разположени северозападно от град Суми.

Данните показват, че украинските отбранителни сили поддържат стабилно позициите си в района, оборвайки твърденията от страна на Москва за напредък.

Според източници, следящи руската Група сили "Север“, на 20 юли руските войски са се опитали да се консолидират в източната част на Таратутиное (югоизточно от град Суми). Анализаторите допускат вероятност за проникване в периферията на населеното място.

Нови руски подразделения се включват в боевете

За първи път ISW регистрира участие на части от 1-ви мотострелков батальон от 2-ри мотострелков полк на руските Въздушно-космически сили (ВКС РФ) в бойни действия. Те са забелязани в района на Марьиное, разположено източно от Суми.

Това е първото потвърждение за включването на този конкретен полк от състава на руските ВКС в наземни операции в сектора.

Паралелно с бойните действия на фронта, в нощта срещу 21 юли украинската противовъздушна отбрана отразява поредна масирана въздушна атака. В самия град Суми са нанесени щети по цивилна инфраструктура след руски удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Според КГБ и ЦРУ

    24 63 Отговор
    Средната продължителност на живота на Руският войник в настъпление е 20-30 минути

    Коментиран от #6, #9, #11, #15, #22, #26, #53, #83

    15:22 21.07.2026

  • 2 Удри копейката с манивелата!

    23 54 Отговор
    Докато се изправи! Манивелата.

    Коментиран от #20

    15:23 21.07.2026

  • 3 Овчар

    20 36 Отговор
    Без милост , за назидание на другите.!

    15:23 21.07.2026

  • 4 Украинците разбират от офанзиви

    42 17 Отговор
    още помним лятото на 2023 и линията на Суровикин

    15:24 21.07.2026

  • 5 Хахахаха

    28 48 Отговор
    Напротив. Не е провал. Тази офанзива е успяла да денацифицира много руски нацисти. Така, че си е успех.

    Коментиран от #8

    15:24 21.07.2026

  • 6 Не кой да е а Руските блогъри потвърдиха

    21 40 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    От подписване на договорът до черният Чувал времето е 7-10 дни

    15:25 21.07.2026

  • 7 Кой

    44 17 Отговор
    Го казва? Украйна изгоря!

    Коментиран от #29

    15:25 21.07.2026

  • 8 Цеко

    19 40 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    15:25 21.07.2026

  • 9 Най простият Диктатор

    19 34 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    Стъпвал някога в кремъл е Путин

    15:26 21.07.2026

  • 10 Я пак

    55 14 Отговор
    От този институт никога до сега не е имало достоверна информация-факт. Помним как когато нациките се предаваха в Мариопол те пишеха,че има контранаступ и руснаците бягат от Мариопол..Помним и за"призрака на Киев"-пилота който уж сваляше по десет руски самолета наведнъж...много още измислици от тия помним!!!!

    Коментиран от #43

    15:26 21.07.2026

  • 11 Секунди

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    може би секунди, укропчик.

    15:28 21.07.2026

  • 12 фбр

    31 13 Отговор
    ISW=дойче зеле - АБСОЛЮТЕН БОКЛУК!!!

    15:28 21.07.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 11 Отговор
    Пълен провал,защото се намеси евроатлантическият педал!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #56

    15:28 21.07.2026

  • 14 404 остава в миналото

    30 13 Отговор
    След като Окраина отказа преговори, а нато воюва явно и нагло чрез окраина срещу Русия , то Русия вече заяви категорично : " Няма да има повече такава държава! Ще стигнем до полската граница!"

    15:28 21.07.2026

  • 15 Путин

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    Руснакът не струва нищо
    Всеки коршум поет от Руско тяло е в полза на Русия

    15:29 21.07.2026

  • 16 Исторически парк

    16 16 Отговор
    Украинският контранаступ е пълен провал 🤣😂

    15:29 21.07.2026

  • 17 На фронта е патова

    13 13 Отговор
    ситуация и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.

    15:29 21.07.2026

  • 18 Инна

    13 15 Отговор
    В Сумска област групировката „Север“ е преместила бойните си действия на вражеска територия, според Telegram канала WarGonzo. Руските сили са консолидирали позициите си в югоизточните покрайнини на Уланово и напредват към Мала Слобидка. В Харковска област се разгърнаха боеве за Казачья Лопан. Три щурмови групи на украинските въоръжени сили от Бугаевка са напълно унищожени.

    Пенсионираният подполковник от ЛНР Андрей Марочко заяви пред ТАСС: „Само през последната седмица бойците от групировката „Север“ са превзели приблизително 40 квадратни километра територия в Сумска и Харковска области.“

    Освен това руските въоръжени сили са ударили украинския газопровод в Суми, ключов възел в газотранспортната система на Украйна. Това съобщи Министерството на отбраната.

    Коментиран от #63

    15:30 21.07.2026

  • 19 Соломон

    13 15 Отговор
    А край Лиман руснаците са в обкръжение.Онези които са се приселили в Крим след февруари 2014г имат срок да се изнесат по моста до първи август.В Татарстан запечатват нефтените кладенци а пък Казакстан реши да забрани извозването на руско зърно през неговата територия.

    15:30 21.07.2026

  • 20 Някой

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Удри копейката с манивелата!":

    А ако те набарам и тия мушна между подопашните бузи

    Коментиран от #50

    15:31 21.07.2026

  • 21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    14 10 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    15:31 21.07.2026

  • 22 Цък

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    Само плосък мозък може да дрънка такива глупости. Руската пехота почти не участва в бойни действия, а само в зачистващи операции. Тази същата информация беше публикувана миналата година за украинските новобранци.

    Коментиран от #44

    15:32 21.07.2026

  • 23 Орк на тротинетка

    11 11 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    15:32 21.07.2026

  • 24 Димяща ушанка 🤩💀

    10 11 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    15:32 21.07.2026

  • 25 ВСУ

    10 11 Отговор
    пак нашокаха руските манерки!

    Герасимов ще докладва големи успехи!

    Колкото превзеха Константиновка! 🤥

    15:32 21.07.2026

  • 26 Много ме кефи директното попадение на

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    Дрон във тялото на Руснак

    Как само се превръща във Парцал

    15:32 21.07.2026

  • 27 НЕМОЖАЧи.ру

    10 6 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    15:33 21.07.2026

  • 28 Един руснак говори за фронта:

    9 7 Отговор
    "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".

    15:33 21.07.2026

  • 29 Ол1гофрен,

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кой":

    Имаш видения от дългата смяна.За какво изобщо ти плащат?

    15:33 21.07.2026

  • 30 Голия

    9 9 Отговор
    като всичко руско от векове пълен провал и със жените е така

    Коментиран от #75

    15:34 21.07.2026

  • 31 УСПЕХ УКРАЙНА

    9 13 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    15:34 21.07.2026

  • 32 Ха ха ха

    9 5 Отговор
    Киев за три дня.....

    Коментиран от #60

    15:34 21.07.2026

  • 33 ООООО

    7 6 Отговор
    Евроатлантиците се наспаха и започнаха да драскат. Украйна успя в Курск.

    15:35 21.07.2026

  • 34 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    8 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    15:35 21.07.2026

  • 35 Стоенчо

    4 8 Отговор
    Контранастъпление кога?!

    Коментиран от #52

    15:36 21.07.2026

  • 36 Иисус Христос, Господ

    7 9 Отговор
    Не са виновни руснаците !!!
    Провалих се аз създавайки руското племе.
    Свърши ми матриала, от немай-къде турих мaймyнcки 😄😄😄

    Коментиран от #38

    15:38 21.07.2026

  • 37 Хи хи хи

    9 7 Отговор
    Института-Проститута

    15:38 21.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    7 6 Отговор

    До коментар #36 от "Иисус Христос, Господ":

    Точен сте господин Иисус!

    15:40 21.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    10 7 Отговор
    Тъпите мисирки така и не разбраха какви са целите на СВО! Като обявите реалните загуби на бандеровците в жива сила и техника, тогава пишете кое е пълен провал! 🇷🇺💪

    Коментиран от #62

    15:41 21.07.2026

  • 40 Без име

    6 8 Отговор
    Що институтът за изследване на войната го казва, така ще е. Мислите ли, че някой вярва?

    15:41 21.07.2026

  • 41 САЩисан русофил

    9 9 Отговор
    Плача, колективния Брикс изгубихме от една Украйна

    Коментиран от #88

    15:42 21.07.2026

  • 42 Вече няма концлагери в полша и втори

    5 6 Отговор
    Фронт открит от САЩ и Великобритания
    Руснаците не са 240 милиона
    И украйна не в СССР

    15:42 21.07.2026

  • 43 не може да бъде

    13 8 Отговор

    До коментар #10 от "Я пак":

    Най-лошото на тези бодряшки новини че е ефектът е точно обратният...и даже украинците вече не вярват на тази пропаганда -просто събитията вече се случват пред очите им!?Учудващото за мен е най-вече реакцията на някои хора -видимо с първосигнално мислене -които продължават да вярват на всичко това въпреки упоритите факти!?Колкото и да е чудно повтарят се едни обстоятелства подобно на края на ВОВ макар и не в този мащаб -въпреки ужасяващите поражения на немската армия гьобелсовата пропаганда продължава да тръби че окончателната победа е близко и че чудотворните оръжия вече са в готовност за постигане на победата !?В тома отношение напр.е интересно какво се е случило с 9 та армия на ген.Бусе -1укр.фронт под командването на маршал Конев разгромява тази армия до състояние за пълна неспособност а Хитлер в същото време пита маршал Йодл кога ген.Бусе ще започне да настъпва!? И сега май наблюдаваме подобни картинки...естествено не всичко е ясно сега именно заради тази вихреща се пропаганда -но аз мисля че обратното броене за Украйна започва ...!?

    15:42 21.07.2026

  • 44 Ол1гофрен,

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Цък":

    Гледаме видеата.

    15:42 21.07.2026

  • 45 Софиянец

    14 5 Отговор
    Утре като руснаците пак върнат на Зеля 5000 хиляди укро чувала, пак ще си говрим за провал 😂

    15:42 21.07.2026

  • 46 Да, ама не!

    10 6 Отговор
    Естествено, че това е лъжлива пропаганда и няма да се хване на въдицата й! Руснаците напредват и нищо не може да ги спре! Това е истината!

    Коментиран от #77

    15:44 21.07.2026

  • 47 Бай Желю шумкаря

    7 7 Отговор
    Руските братушки в суми изгоряха като факла,пищяха като обезумели

    15:45 21.07.2026

  • 48 Добри новини

    9 12 Отговор
    ВСУ изперкаха на руско летище МиГ-29 и ЗРК "Панцир-С1". Видео
    Удар на ВСУ от вчера по КПП „Чонгар“ на временно окупирания ляв бряг на Херсонска област. Ударът е бил нанесено след изявлението на ръководителя на окупационната администрация на Запорожка област за уж пълния контрол на руските войски над магистрала Р-280 „Новоросия“. 😬
    В окупирания Мариупол не могат да изберат папа.
    Территорията на Украйна под руски контрол през седмицата от 13 до 19 юли намаля с 21 кв. км. Това е четвъртата седмица за тази година, в която Москва губи територия. И това са най-големите седмични загуби за Москва от септември 2023 г. Путин продължава сказката, че Русия настъпва по всички линии на фронта.

    Коментиран от #74

    15:46 21.07.2026

  • 49 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    7 5 Отговор
    ПАК ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е По ПЛАНУ.

    15:46 21.07.2026

  • 50 Штап люшта

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Яла ми набарай мамуля, копейка месингова :)))

    15:47 21.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пенчо

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Стоенчо":

    Лятна офанзива има ли ?

    Или бягаме От Крим?

    15:48 21.07.2026

  • 53 Бъркаш

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    В московията няма войници, от монголоидна opkа войник не става !
    Сбуpщината naвиани с картечници няма нищо общо с армия, състояща се от войници.

    15:49 21.07.2026

  • 54 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    11 5 Отговор
    Този "институт" е на хранилка към кръга на Виктория Нюланд, а там са събрали уж като някакви военни анализатори украински лапетии, току що завършили университета, които срещу малко повече пари могат да напишат, че инзвънземните се включват във войната на страната на киевската хунта.
    Само хора с нисък интелект може да приемат този "институт" насериозно.
    Недоумявам как възрастни хора в делничен ден може да са написали толкова много коментари на някакви абсурдни уж специалисти по войната.

    15:49 21.07.2026

  • 55 000

    7 3 Отговор
    Не знам какво е провал, но украинците подготвят харков за отбрана.

    15:49 21.07.2026

  • 56 хихи

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    а руския педал какво ще го правим. в Сибир ли ще го пращаме 😅😅😅

    15:50 21.07.2026

  • 57 Варварското племе хазарите русия

    5 8 Отговор
    Комустическия престъпник русия е в процес на разпад,като това недоносчето ссср дето го изтриха от географските карти ,а онова чучело хазара Путин ще свърши като Адолф ,изнасилен и овъглен в някой трап

    15:50 21.07.2026

  • 58 Димяща ушанка

    3 3 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    15:51 21.07.2026

  • 59 Майор Деянов, на всеки километър

    6 5 Отговор
    Съвсем логично....
    За ПЕТ години войната се измести от окопите с магарета в плоскостта на Изкуствения Интелект, Старлинк и високите технологии. Русия си остана с магаретата, Украйна се превъоръжи с дронове Хорнет с Две Висши образования !!! Какво прави този дрон ? Прозрачен балон със стотина Хорнета се пуска през нощта на височина 8 - 12 км и виси с месеци незабележимо над фронта.
    Балона разполага с ИИ и мощни камери. При откриване на движение и заложена цел автоматично се пуска дрон-убиец, който за броени минути ликвидира целта. Но има и още !!!
    В случай че целта се скрие или бъде унищожена, дрона-убиец превключва на друга вторична цел - автобус, линейка, пожарна кола, влак. Тоест празно няма и всеки пуснат вече Хорнет гарантирано порязява няква руска цел.
    Наздоровья таваришчи, хранете магаретата и Вперьод за Путина !!! И-Д-И-О-Т-И 👈😁😁

    15:52 21.07.2026

  • 60 Да,ама не!

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха":

    Можеше и за 24 часа,ако руснаците действаха като янките! Толкова ли си тъп, че не го разбираш това??

    15:52 21.07.2026

  • 61 Олександър по.Сирски

    4 5 Отговор
    Хи хи хи
    още си спомням с умиление и потрес КАКЪВ лобут ни хвърлиха Руснаците в Курска област......... .

    Коментиран от #65, #66

    15:53 21.07.2026

  • 62 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Цру ги обяви.

    15:54 21.07.2026

  • 63 Гресирана ватенка

    4 5 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

     "..Руските сили напредват..."

    Руските сили напредват единствено към вуната изсънала на макккя ти руска изпедепцана.....😆

    Коментиран от #64, #87

    15:55 21.07.2026

  • 64 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания .тъпчи намай. кясси смррррливката спаружена вкисната ...хахах .

    15:58 21.07.2026

  • 65 Александър Сирски, генерал

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Олександър по.Сирски":

    "...КАКЪВ лобут ни хвърлиха Руснаците в Курска област.."

    Руснаци ли ?
    Човеко, кьорав руснак не видях в Курска област !!! Само корейци и се биеха кат Лъвове за разлика от ycpaните руски чалми 👈

    15:59 21.07.2026

  • 66 Майор Деянов, на всеки километър

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Олександър по.Сирски":

    Ся последно успяха ли най накрая огризаната от кучета чотура🎃 на Сирски да открият ?

    Коментиран от #73, #79

    16:00 21.07.2026

  • 67 Гошо

    3 4 Отговор
    явно руснаците са им организирали сбръч на украинците в този регион Тия от института не случайно ги пишат такива

    16:01 21.07.2026

  • 68 Тити

    4 1 Отговор
    То цялото им прослувуто Сво е един огромен провал.

    16:02 21.07.2026

  • 69 Цък

    4 3 Отговор
    Пълно е с видеа от Киев. Няма да говорим за велики победи, а за една жена на средна възраст. Украинските семейства не само в Киев, но в цяла Украйна имат една единствена тема на разговор какво да правим- да бягаме, да останем и се крием, да ……. и все по-често се споменава думата мир. Никой не го интересува какво искат обикновените хора в Украйна.

    16:02 21.07.2026

  • 70 хихи

    2 2 Отговор
    Въпреки недостатъчната подкрепа от руската армия, ВСУ напредват назапад..

    16:03 21.07.2026

  • 71 Миролюб Войнов,аналитик

    3 3 Отговор
    Смррррдливвия институт на умирисаните хазарски пачи с укропотекло Каган и Нюланд 👈 .

    16:03 21.07.2026

  • 72 Генерал Зеленски

    3 4 Отговор
    Колективния Брикс станаха на кайма в украине,наториха украинската почва,ще има урожай

    16:04 21.07.2026

  • 73 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    тя никога не е била загубена, за да се открива. повредата е във вашата чотура, тя трябва да се търси 😅😅😅

    16:06 21.07.2026

  • 74 О да

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Добри новини":

    Забрави за мармота, дето завива шоколадче до магистралата да пишеш ...

    16:08 21.07.2026

  • 75 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Голия":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    16:08 21.07.2026

  • 76 Миролюб Войнов,историк

    6 0 Отговор
    Всеки ден минимум 80-90 от птиците на Мадяр биват гътнати заедно със сградите в които се намират от руска тежка артилерия слес като бъдат разкрити ,която ги изравнява със земята .Материал за погребение няма ,също и обезщетения йок 👈.

    16:10 21.07.2026

  • 77 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Да, ама не!":

    къде напредват руснаците. към пропастта 😅😅😅

    16:10 21.07.2026

  • 78 Ко стаа бе руски боклуци?

    1 2 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #81, #86

    16:11 21.07.2026

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Разбира се ,съвсем редно е преди да уволнят Сирски ,да му открият главата 🎃 ,иначе като конника без глава трябва да го уволнят .

    Коментиран от #84

    16:12 21.07.2026

  • 80 Гьобелс

    2 1 Отговор
    Една лъжа повторена 100 пъти,става истина!

    16:14 21.07.2026

  • 81 Майор Деянов, на всеки километър

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Токмачка ,Локмачка важно е всекидневно да бъдат утилизирани поне 2000 хохохола ,в един момент все ще свършат 👈.

    16:14 21.07.2026

  • 82 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    16:15 21.07.2026

  • 83 първо няма кгб

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Според КГБ и ЦРУ":

    второ така си развил лагерите че задния ти хлопа и трето майкатизаеличесипедераст

    16:18 21.07.2026

  • 84 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    тя никога не е била загубена, за да се открива. повредата е във вашата глава, тя трябва да се търси 😅😅😅

    16:18 21.07.2026

  • 85 Многоходовото

    2 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #92

    16:19 21.07.2026

  • 86 какво да става либераленпедераст

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    оправям ти задния лагер че хлопа леглото му е станло по широко ще е нужно шлайфане на главата

    16:19 21.07.2026

  • 87 абе все така троловете с намзани лагери

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гресирана ватенка":

    това онова на финал 40% от усрайан вече Руска тц що така брегейтакнамзан защо

    16:21 21.07.2026

  • 88 загубил си ципата си

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "САЩисан русофил":

    майка ти знае ли перфорирана си

    16:22 21.07.2026

  • 89 Анонимен

    3 1 Отговор
    Институт за изследване на войната??!!! Моля ви, на баба Нюланд курабийките! Я по-сериозно!

    16:23 21.07.2026

  • 90 МНОГО МНОГО

    1 0 Отговор
    СБРЪЧКАН ИЗГЛЕЖДА ПУТИН
    ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ.

    ЗА ТЕЗИ 5 ГОДИНИ ОБОСРАЦИЯ
    ТОТАЛНО СЕ ИЗДУХА
    ДЪРТИЯ МАНИАК.

    ЛЕКАРСТВА ЕЛЕКСИРИ
    ЕПИЛАЦИИ БОТОКС
    НИЩО НЕ ПОМАГА ВЕЧЕ .

    СБРЪЧКА СЕ КАТО СУХА СЛИВА
    ПРИЛИЧА НА МУМИЯ МУДАКА.

    16:25 21.07.2026

  • 91 Джанго

    1 0 Отговор
    Циганин и копейка най-много ги е страх от мъгла и кръв.

    16:27 21.07.2026

  • 92 Още може още

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Многоходовото":

    Ще приключи Тотално Русия
    Многохдовия ПОЛУРЪСТ
    и тогава ще легне
    До Ленин

    16:27 21.07.2026

  • 93 Доктор Гълъбова

    0 0 Отговор
    Много е приятно човек да чете вицовете на тая седянка наречена институт! В безсилието си наречено пропаганда публикуват невероятни истории от сорта на прасе с осем крака и крава с две глави! А още по приятно е да се наблюдава реакцията на лишените от мозъчна дейност фенове! Поради сериозните ограничения от каквато и да било мисъл и елементарното им килиино образование те изпадат в състояние на оргазъм породен от елементарните им животински инстинкти! Което се изразява в елементарни обиди и опорки спуснати им от правилните " специалисти" ! Няма такъв кеф на наблюдаваш безсилието на неграмотници бълвайки безсмислици!

    16:28 21.07.2026

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