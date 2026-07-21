Новата руска офанзива в Сумска област е пълен провал

Руските сили проведоха нови ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област на 19 и 20 юли, но не успяха да пробият украинската отбрана. Това се посочва в последния доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.

Анализаторите отбелязват, че руското командване продължава да прави опити за създаване на буферни зони по протежение на международната граница с цел защита на собствените си позиции.

''На 19 и 20 юли руските войски проведоха ограничени настъпателни операции в северната част на Сумска област, но не напреднаха'', се казва в доклада на ISW.

Украинските сили удържат позициите въпреки руските претенции

Геолокирани кадри от 18 юли потвърждават удари на руските войски по украински позиции югоизточно от Александрия, както и по протежение на границата западно от Кучеров в Курска област. И двете населени места са разположени северозападно от град Суми.

Данните показват, че украинските отбранителни сили поддържат стабилно позициите си в района, оборвайки твърденията от страна на Москва за напредък.

Според източници, следящи руската Група сили "Север“, на 20 юли руските войски са се опитали да се консолидират в източната част на Таратутиное (югоизточно от град Суми). Анализаторите допускат вероятност за проникване в периферията на населеното място.

Нови руски подразделения се включват в боевете

За първи път ISW регистрира участие на части от 1-ви мотострелков батальон от 2-ри мотострелков полк на руските Въздушно-космически сили (ВКС РФ) в бойни действия. Те са забелязани в района на Марьиное, разположено източно от Суми.

Това е първото потвърждение за включването на този конкретен полк от състава на руските ВКС в наземни операции в сектора.

Паралелно с бойните действия на фронта, в нощта срещу 21 юли украинската противовъздушна отбрана отразява поредна масирана въздушна атака. В самия град Суми са нанесени щети по цивилна инфраструктура след руски удари.