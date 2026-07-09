Най-малко четирима загинаха при срутване на жилищна сграда в Делхи на фона на мусонните дъждове

Най-малко четирима души загинаха при срутване на жилищна сграда в индийската столица Делхи, предаде Ройтерс. Инцидентът се случва на фона на интензивните мусонни дъждове, които предизвикват свлачища, наводнения и сериозни затруднения в транспорта в различни части на страната, предава БТА.

Спасителните екипи успяха да извадят жив един човек изпод отломките на рухналата сграда, а издирвателните операции продължават.

Индийската метеорологична служба обяви червен код за опасно време за части от Делхи и съседния щат Хариана заради очакваните обилни валежи.

От управата на международното летище в Делхи призоваха пътниците да предвидят повече време за придвижване до терминалите, тъй като наводнени пътни участъци затрудняват достъпа до аерогарата.

Тежката метеорологична обстановка засяга и други региони на Индия. В южния щат Керала най-малко четирима души са загинали при свлачище, съобщават местни медии.

По-рано през седмицата властите в западния щат Махаращра съобщиха за най-малко 13 жертви при инциденти, свързани с проливните дъждове.

В района на Мумбай голямо сметище се свлече, като най-малко седем души бяха спасени, а още деветима остават затрупани под земните маси.

От западния щат Гуджарат бяха разпространени кадри, показващи наводнени магистрали и градски улици, по които жители се придвижват през вода, достигаща до коленете.