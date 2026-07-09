Новини
Свят »
Индия »
Най-малко четирима загинаха при срутване на жилищна сграда в Делхи на фона на мусонните дъждове

Най-малко четирима загинаха при срутване на жилищна сграда в Делхи на фона на мусонните дъждове

9 Юли, 2026 08:36 562 0

  • загинаха-
  • срутване-
  • делхи-
  • жилищна сграда-
  • индия

Проливните валежи предизвикват свлачища и наводнения в различни части на Индия, а спасителните операции продължават

Най-малко четирима загинаха при срутване на жилищна сграда в Делхи на фона на мусонните дъждове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души загинаха при срутване на жилищна сграда в индийската столица Делхи, предаде Ройтерс. Инцидентът се случва на фона на интензивните мусонни дъждове, които предизвикват свлачища, наводнения и сериозни затруднения в транспорта в различни части на страната, предава БТА.

Спасителните екипи успяха да извадят жив един човек изпод отломките на рухналата сграда, а издирвателните операции продължават.

Индийската метеорологична служба обяви червен код за опасно време за части от Делхи и съседния щат Хариана заради очакваните обилни валежи.

От управата на международното летище в Делхи призоваха пътниците да предвидят повече време за придвижване до терминалите, тъй като наводнени пътни участъци затрудняват достъпа до аерогарата.

Тежката метеорологична обстановка засяга и други региони на Индия. В южния щат Керала най-малко четирима души са загинали при свлачище, съобщават местни медии.

По-рано през седмицата властите в западния щат Махаращра съобщиха за най-малко 13 жертви при инциденти, свързани с проливните дъждове.

В района на Мумбай голямо сметище се свлече, като най-малко седем души бяха спасени, а още деветима остават затрупани под земните маси.

От западния щат Гуджарат бяха разпространени кадри, показващи наводнени магистрали и градски улици, по които жители се придвижват през вода, достигаща до коленете.


Индия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания