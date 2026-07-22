Ливанският президент поиска в Белия дом пълното изтегляне на израелската армия

Президентът на Ливан Жозеф Аун заяви пред американския президент Доналд Тръмп, че пълното изтегляне на израелските сили от ливанска територия е от съществено значение за укрепването на стабилността и за това държавата да може да разшири своята власт, предаде Ройтерс, позовавайки се на ливанското президентство, предаде БТА.

По време на първата си среща двамата лидери обсъдиха планове за разоръжаването на подкрепяното от Иран шиитско въоръжено движение "Хизбула" и за осигуряването на изтеглянето на израелските сили от Ливан. От президентството на Ливан съобщиха, че те също така са обсъдили подкрепата на Вашингтон за ливанската армия, възстановяването на страната, икономическата подкрепа и американските инвестиции.

Срещата между двамата лидери се състоя в рамките на четиридневното посещение на Аун във Вашингтон. Това е първата среща между Жозеф Аун и американски президент, както и първото посещение на ливански държавен глава в Белия дом от 2009 година. Междувременно Ливан и Израел водят преки преговори с посредничеството на Вашингтон. Преди избирането си за държавен глава миналата година Aун беше командващ на подкрепяната от САЩ ливанска армия.

Тръмп посрещна Аун пред Белия дом, ръкува се с него и го определи като "изключително уважаван човек". Двамата не отговориха на въпросите на журналистите, свързани с отношенията между Ливан и Израел, но малко по-късно американският президент неочаквано допусна представители на медиите в Овалния кабинет, въпреки че първоначално срещата беше обявена да се състои без присъствието на журналисти.

Близо двучасовото посещение на Аун в Белия дом се състоя на фона на продължаващата окупация от страна на израелските войски на част от Южен Ливан и стотиците хиляди ливанци, които остават разселени вследствие на израелските удари. "Хизбула" отхвърли преките преговори на правителството с Израел, както и усилията на държавата да я разоръжи, отбелязва Ройтерс.

Разговорът подчерта деликатния баланс, който Аун се опитва да поддържа - да потърси помощта на Тръмп, за да осигури изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан, докато същевременно е подложен на натиск от страна на САЩ и Израел да разоръжи "Хизбула".

"Ливан е държава, която в продължение на десетилетия беше третирана несправедливо. Ние ще помогнем това да се промени и ще се отнасяме към нея с уважението, което заслужава", каза Тръмп по време на срещата си с Аун в Овалния кабинет на Белия дом.

В изявление след срещата ливанското президентство съобщи, че Аун е подчертал пред Тръмп "неотложната необходимост от пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия", като го е определил като "съществено стъпка за укрепване на стабилността и за да се даде възможност на ливанската държава да упражнява пълния си суверенитет изключително чрез собствените си сили".