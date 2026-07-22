За първи път от 1985 година: американски авиокомпании ще извършват директни полети до Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си с ливанския си колега Жозеф Аун, че ще даде указания на правителството да разреши на всички американски авиокомпании да извършват директни полети до Ливан, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Всички полети от САЩ до Ливан бяха преустановени през 1985 г. след отвличането на самолета от Полет 847 на американската авиокомпания "Транс Уърлд Еърлайнс" (Trans World Airlines) от Атина за Рим. След няколко дни на принудителни полети между Бейрут и Алжир и престой на летищата, самолетът най-накрая каца в ливанската столица. В продължение на 17 дни нападателите държат за заложници екипажа и пасажерите, преди да освободят последната група от тях. В хода на случилото се нападателите убиват американски гражданин, водолаз от Военноморските сили на САЩ.

Преди да могат да бъдат възобновени полетите до Ливан, американските власти ще трябва да извършат задълбочена проверка на сигурността на летището в Бейрут и до удостоверят неговата безопасност. Не става обаче ясно дали американските авиокомпании са съгласни да възобновят полетите, посочва Ройтерс.

Големите американски авиокомпании - "Американ Еърлайнс", "Юнайтед Еърлайнс" и "Делта Еърлайнс" - са преустановили полетите си до намиращия се в близост Тел Авив, като се позовават на съображения за сигурност.

Гражданската авиация на САЩ - Федералната авиационна администрация (ФАА), заяви, че "очаква с нетърпение да работи с авиокомпании и междуведомствени партньори за изпълнението на директивата на президента и за подкрепата на безопасното възобновяване на полетите до Ливан".

Държавният департамент на САЩ в момента е издал предупреждение "Не пътувайте" за Ливан за американски граждани, като се позовава на напрежението в Близкия изток. През февруари американските власти наредиха на служителите, които не са ангажирани с изпълнението на спешни задачи, и на членовете на техните семейства да напуснат Ливан поради рискове за безопасността.

През януари Тръмп нареди на Министерството на транспорта на САЩ да отмени забраната за пътнически въздушни превози до Венецуела, след като американските сили заловиха президента Николас Мадуро в рамките на специализирана операция. Превозите бяха възобновени в края на април след седем години пауза с полет на "Американ Еърлайнс" от Маями, щата Флорида, до венецуелската столица Каракас.