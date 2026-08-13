Арести в Мароко! Готви ли се нов щурм на Сеута за 15 август?

Мароко е арестувало група лица, заподозрени в подбуждане към нови опити за незаконно преминаване в испанските анклави Сеута и Мелиля, разкри ДПА. Агенцията се позова на испанското министерство на вътрешните работи.

То посочи, че в социалните медии в Мароко се разпространяват призиви за масови преминавания виспанските анклави Сеута и Мелиля. Мигрантският щур бил насрочен за 15 август.

Испанските власти са предприели всички необходими мерки за предотвратяване на незаконното преминаване на границата и за задържане на лицата.

Мароко заяви, че мерките за сигурност в районите в близост до границите с Сеута и Мелиля се засилват непрекъснато и се адаптират в зависимост от развитието на ситуацията и характера на рисковете.

То подчерта, че готовността на властите не е свързана с конкретна дата, а е част от постоянната позиция по отношение на сигурността.

В края на месец юли около 72 000 мигранти преминаха за кратко на територията на испанския анклав при масов опит за пресичане на границата, при който загинаха най-малко 96 души.

Испания заяви вчера, че суверенитетът ѝ над северноафриканските анклави Сеута и Мелиля не подлежи на обсъждане, след като мароканският министър на правосъдието Абделатиф Уахби отново постави въпроса за претенциите на Рабат към двата града, предава "Ройтерс"

Изявлението на Уахби пред телевизия Asharq във вторник е първият случай, в който Мароко публично повдига спорния въпрос след мигрантската криза по границата на Сеута в края на юли. Тогава около 72 000 мигранти преминаха за кратко на територията на испанския анклав при масов опит за пресичане на границата, при който загинаха най-малко 96 души.

Мароканският министър заяви, че страната му винаги поставя статута на Сеута и Мелиля в преговорите с Испания и че дългосрочната цел на Рабат е въпросът да бъде решен чрез диалог.

Мароко, което получава независимост през 1956 г., разглежда Сеута и Мелиля като окупирани от Испания територии и настоява, че в крайна сметка суверенитетът над тях трябва да бъде прехвърлен на Рабат.

Мадрид категорично отхвърля тази позиция и смята двата автономни града за неразделна част от Испания. Мелиля попада под испански контрол в края на XV век, а Сеута - през XVII век, след като преди това е била владение на Португалия.

"Сеута и Мелиля не са просто испански - те са свръхиспански и са неприкосновени", заяви министърът на отбраната Маргарита Роблес пред журналисти в Сеута.

"Всяко посегателство срещу Сеута и Мелиля е посегателство срещу Испания като цяло. Това никога повече не трябва да се случва", добави тя, визирайки мигрантската криза от края на юли.

Испанското външно министерство също реагира на думите на мароканския министър, като заяви, че териториалната цялост на страната "не е била и никога няма да бъде обсъждана с когото и да било".

Въпреки спора за суверенитета испанското правителство до голяма степен даде положителна оценка на сътрудничеството с мароканските власти при връщането на мигрантите след кризата в Сеута. Мадрид обвини организирани мрежи за трафик на хора за масовото преминаване на границата.

Междувременно мароканското вътрешно министерство съобщи в сряда, че засилва мерките за сигурност край границите със Сеута и Мелиля заради разпространявани в интернет призиви за нов масов опит за преминаване на 15 август.

Рабат предупреди, че организаторите и участниците могат да бъдат подведени под отговорност, и призова гражданите да не се поддават на подобни призиви заради опасността за живота им.

Мароко същевременно поиска Испания да ускори връщането на непридружени марокански непълнолетни, намиращи се в Сеута. Миналата седмица испанският министър по въпросите на младежта Сира Рего заяви, че Мадрид ще разглежда предложението на Рабат за репатриране на децата индивидуално за всеки отделен случай.

Сеута и Мелиля са единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка и от години са сред основните точки на миграционен натиск към територията на ЕС.