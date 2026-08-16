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Трагедия в Зимбабве: Жертвите от ферибоота вече са 72

Трагедия в Зимбабве: Жертвите от ферибоота вече са 72

16 Август, 2026 04:11, обновена 16 Август, 2026 04:14 610 0

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Броят на загиналите след обръщането на претоварения съд в езерото Кариба продължава да расте, сред удавените има много деца

Трагедия в Зимбабве: Жертвите от ферибоота вече са 72 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черната статистика от тежката водна катастрофа в Зимбабве достигна 72 загинали, след като през изминалото денонощие спасителните екипи извадиха още тела от дълбините на езерото Кариба.

Информацията за мащаба на трагедията бе потвърдена официално от местната полиция и разпространена от държавната телевизия ZBC.

Инцидентът се случи в пределите на най-големия изкуствен резервоар в света по воден обем, разположен на границата между Зимбабве и Замбия. Държавният ферибот „Мбуя Неханда“, управляван от Агенцията за развитие на селската инфраструктура (RIDA), претърпя корабокрушение в следобедните часове във вторник, 11 август.

Хронология на корабокрушението в езерото Кариба

Плавателният съд е извършвал редовен курс от пристанищния град Кариба към отдалечени рибарски общности в северозападната част на страната. Поради силно компрометираната пътна мрежа в региона, водният транспорт е единствената жизненоважна връзка за местните жители.

Според разследващите органи, цитирани от BBC, основните причини за трагедията са две:

  • Фатално претоварване: Фериботът е имал официален капацитет от едва 90 души (85 пътници и 5-членен екипаж). По данни на очевидци и билетопродавачи обаче, на борда са се намирали над 150 души.
  • Лоши метеорологични условия: Малко след отплаването плавателният съд е бил застигнат от силни ветрове и бурни вълни.

Оцелели от катастрофата разказват пред местния вестник „The Herald“, че пътниците в паника са умолявали капитана да обърне обратно към брега, тъй като водата е започнала да залива машинното отделение. Сигналите им обаче са били пренебрегнати. Когато плавателният съд се преобръща, повечето хора не са успели да стигнат до спасителните жилетки или не са знаели как да ги използват.

Неясният брой на жертвите и децата на борда

До момента спасителните служби са успели да извадят живи 77 души, които са транспортирани до близките лечебни заведения. Истинският брой на пътуващите обаче остава мистерия. Официалните регистри на Гражданска защита включват единствено продадените билети за възрастни.

Децата под определена възраст в Зимбабве пътуват безплатно и не се вписват в списъците. В по-късно публикуван полицейски доклад, цитиран от агенция Associated Press, се посочва, че най-малко 16 от идентифицираните жертви са деца под 10-годишна възраст, като най-малкото е било едва на една годинка.

Президентът на Зимбабве Емерсън Мнангагва обяви официално състояние на бедствие в страната и обеща извънредно финансиране за засегнатите семейства. Държавният глава призна, че инцидентът е оголил сериозни системни пропуски в контрола на речния и езерния транспорт в Африка. Спасителните операции на място продължават, но ниските зимни температури на водата забавят изплуването на останалите тела.


Зимбабве
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