Рабат изгони испански журналисти заради Сеута

Напрежението по границата между Мароко и испанския анклав Сеута ескалира в нова дипломатическа и медийна война.

Към 4:00 часа на 16 август ситуацията в пограничния марокански град Фнидк остава критична, след като властите в Рабат наложиха безпрецедентни ограничения и експулсираха екипи на водещи испански медии. Според водещото мароканско издание Hespress, Рабат е задействал „принципа на взаимност“ в отговор на по-ранни действия на Мадрид, които ограничиха достъпа на марокански журналисти.

Медийното затъмнение като политическо оръжие

Екипите на испанската държавна телевизия TVE и националната информационна агенция EFE бяха принудени незабавно да напуснат района на Фнидк под заплаха от конфискация на професионалната им техника и акредитации. Местните марокански власти обясниха решението единствено с „изпълнение на инструкции“, без да посочват конкретни законови нарушения.

Официалната позиция на Мароко, разпространена чрез Hespress, подчертава, че свободата на словото не може да бъде селективна. Рабат припомня, че в началото на август 2026 г. испанските гранични служби не са допуснали екип на мароканския обществен телевизионен канал 2M в Сеута за отразяване на събитията. Мароканският синдикат на журналистите обвини испанските медии, че използват човешкото страдание на мигрантите извън контекста за постигане на предварително заложени политически цели срещу териториалната цялост на Кралството.

Военна мобилизация и стотици арести по границата

Експулсирането на журналистите съвпадна с мащабна акция за сигурност. В социалните мрежи бяха засечени дезинформационни кампании с неизвестен произход, координиращи нов масов щурм на сухопътната граница за 15 и 16 август 2026 г..

Настоящата ситуация на терен се характеризира със следните ключови събития:

Сблъсъци и сълзотворен газ: Мароканските сили за сигурност използваха сълзотворен газ и хеликоптери, за да разпръснат групи от над 300 мигранти, концентрирани по хълмовете на 3 километра от граничната ограда.

Мароканските сили за сигурност използваха сълзотворен газ и хеликоптери, за да разпръснат групи от над 300 мигранти, концентрирани по хълмовете на 3 километра от граничната ограда. Масови задържания: През последното денонощие в околностите на Фнидк са задържани 294 нелегални мигранти, от които 248 са от страни на юг от Сахара, а 46 са марокански граждани.

През последното денонощие в околностите на Фнидк са задържани 294 нелегални мигранти, от които 248 са от страни на юг от Сахара, а 46 са марокански граждани. Удар срещу организаторите: Мароканското министерство на вътрешните работи съобщи за ареста на 61 лица, обвинени в организирането и подбуждането на масовия наплив чрез дигитални платформи.

Мароканското министерство на вътрешните работи съобщи за ареста на 61 лица, обвинени в организирането и подбуждането на масовия наплив чрез дигитални платформи. Испанският отговор в Сеута: В самия анклав са разположени допълнителни стотици служители на Националната полиция и Гражданската гвардия. Испански военни части охраняват стратегически обекти като супермаркети, а по улиците патрулират над 1600 униформени.

Кризата се явява продължение на катастрофалните събития от края на юли 2026 г., когато над 72 000 мигранти щурмуваха Сеута, а близо 100 души загубиха живота си в морето. Напрежението се засилва и от възобновения политически дебат за суверенитета, след изказвания на мароканския министър на правосъдието, че Сеута и Мелиля остават окупирани марокански територии, което предизвика остра реакция от страна на Мадрид.