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Meta се изправя пред съд: Щатите я обвиняват, че вреди на психичното здраве на децата

Meta се изправя пред съд: Щатите я обвиняват, че вреди на психичното здраве на децата

17 Август, 2026 13:03, обновена 17 Август, 2026 13:04 529 5

  • сащ-
  • съд-
  • щати-
  • психично здраве

Делото в Калифорния може да доведе до огромни финансови санкции и промени в начина, по който Instagram и Facebook работят с непълнолетни

Meta се изправя пред съд: Щатите я обвиняват, че вреди на психичното здраве на децата - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Утре във федералния съд в Оукланд, Калифорния, започва делото на четири американски щата срещу компанията за социални мрежи Meta. Сред хилядите съдебни производства, свързани с безопасността на децата онлайн, процесът се очаква да бъде един от най-значимите за компанията, предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Властите обвиняват Meta, че допринася за кризата с психичното здраве сред децата и младежите чрез умишлено пристрастяващ дизайн на социалните си платформи, както и че е събирала лични данни на деца под 13-годишна възраст без необходимото съгласие от родителите.

Според съдебния иск Meta използва технологиите си, за да привлича и задържа децата и тийнейджърите в платформите си, като основният мотив за това е увеличаването на приходите.

Ищци по делото са Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси, като още 25 щата се очаква да предприемат подобни съдебни действия.

Потенциални санкции за $1,4 трилиона

Исковете включват огромни финансови обезщетения, които теоретично могат да достигнат 1,4 трилиона долара, както и изисквания за промени в начина, по който се управляват Instagram и Facebook.

Тази сума е приблизително равна на пазарната капитализация на Meta. Ако компанията действително бъде осъдена да плати подобно обезщетение, това би могло да доведе до фалит и на практика да превърне щатите в собственици на значителна част от активите ѝ.

Юридически експерти обаче определят подобен сценарий като изключително малко вероятен.

Meta твърди, че потенциалната санкция няма връзка с реално установено нарушение и че сума от подобен мащаб би била безпрецедентна в областта на защитата на потребителите.

Според професора по право в университета „Корнел“ Джеймс Гримелман компанията просто не разполага с достатъчно средства, за да плати 1,4 трилиона долара. Подобно решение би довело до фалит на Meta и би лишило акционерите ѝ от активите им.

Той посочва като пример друго дело, свързано с обучението на изкуствен интелект на Anthropic. В него първоначалните претенции са били за 150 000 долара за всяка копирана книга, но впоследствие обезщетението е било намалено до 3000 долара на книга, или общо около 1,5 милиарда долара.

Сложно дело на федерално ниво

Настоящият процес е особено сложен, тъй като е заведен от главните прокурори на четири щата и включва различни щатски и федерални закони.

Сред тях са разпоредби за защита на личните данни на децата, закони срещу подвеждащата реклама и правила, свързани с нелоялната конкуренция.

Според преподавателката по право в университета „Вандербилт“ Ребека Алънсуърт броят на предполагаемите нарушения може да бъде значителен именно заради различните закони и юрисдикции, включени в делото.

Процесът се различава от дело в Лос Анджелис по-рано тази година, при което жена, започнала да използва социални мрежи като дете, съди Meta и YouTube. Тогава съдът присъди 6 милиона долара обезщетение и прие, че компаниите са проявили небрежност при проектирането и функционирането на платформите, както и че не са предупредили достатъчно ясно за потенциалните рискове за непълнолетните.

Meta вече въведе мерки за защита на децата

През последните години Meta предприе редица действия, насочени към ограничаване на рисковете за непълнолетните.

През 2024 г. компанията въведе Teen Accounts в Instagram, които по подразбиране са с по-строги настройки, включват родителски контрол и ограничения за съобщенията и достъпа до определено съдържание.

Meta използва и изкуствен интелект, за да установява дали потребители под 13 години използват Instagram, както и дали тийнейджъри предоставят невярна информация за възрастта си, за да получат достъп до акаунти за възрастни.

Натискът върху компанията обаче продължава. По-рано този месец съдия в Ню Мексико разпореди въвеждането на допълнителни мерки за безопасност, сред които ограничения на времето за използване на платформите от непълнолетни, ограничения за чатботове с изкуствен интелект и задължителни предупреждения.

Тези мерки засега се отнасят единствено до потребителите в Ню Мексико.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Трудно би било да се измери и докаже такова чудо.
    Че било причинено от еди какво си.
    Има да се точат експертизи много години....
    Съд не следва да отсъжда без доказване, а само по съмнения, подозрения и т.н. умозаключения.
    Капиши?

    13:10 17.08.2026

  • 2 ФАКТ

    0 3 Отговор
    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори

    Коментиран от #5

    13:12 17.08.2026

  • 3 Интернет е измислен

    1 0 Отговор
    от дявола!

    13:24 17.08.2026

  • 4 Сега всяка втора кифла

    2 0 Отговор
    стана инфлуенсърка!

    13:25 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.