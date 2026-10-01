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Убиецът на Ирина Фарион получи доживотна присъда

Убиецът на Ирина Фарион получи доживотна присъда

1 Октомври, 2026 16:25, обновена 1 Октомври, 2026 16:26 1 190 15

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  • вячеслав зинченко

Вячеслав Зинченко беше признат за виновен от съда в Лвов, а присъдата може да бъде обжалвана

Убиецът на Ирина Фарион получи доживотна присъда - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шевченковският районен съд в Лвов осъди Вячеслав Зинченко на доживотен затвор за убийството на украинската лингвистка и обществена фигура Ирина Фарион. Присъдата беше произнесена на 1 октомври след повече от година и половина съдебно производство, предава News.bg.

Съдът призна Зинченко за виновен за умишленото убийство на Фарион, извършено във връзка с обществената ѝ дейност и по мотиви, свързани с национална нетърпимост. Той беше признат за виновен и за незаконно боравене с огнестрелно оръжие. За последното нарушение съдът определи отделно наказание от четири години, което е погълнато от доживотната присъда.

Зинченко, който е на 20 години, не призна вината си по време на процеса. От 25 юли 2024 г., когато беше задържан в Днепър, той остава под стража. Присъдата подлежи на обжалване.

Фарион беше простреляна в главата на 19 юли 2024 г. в Лвов. Тя беше откарана в болница, но по-късно почина от раните си. Шест дни по-късно полицията задържа Зинченко като заподозрян за убийството.

Разследването включваше мащабен обем доказателства. Бяха проведени над 80 съдебни заседания, делото съдържа 30 тома материали, а разследващите анализираха голям брой видеозаписи и експертизи. На 17 септември 2026 г. съдебните прения приключиха и съставът се оттегли за постановяване на присъдата.

Ирина Фарион беше известна с твърдата си позиция в защита на украинския език и с острите си критики към употребата на руски език в Украйна. Нейни публични изказвания през 2023 г. предизвикаха конфликт с представители на украинските въоръжени сили и доведоха до дисциплинарни и политически реакции.

Според украинските разследващи Зинченко е развил неприязън към Фарион заради позициите ѝ относно украинския език и култура. Прокуратурата твърди, че той е следил жертвата, събирал е информация за нея и предварително е подготвил убийството. Тези твърдения бяха част от обвинението, по което съдът се произнесе с доживотна присъда.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Робот

    11 2 Отговор
    Наркоманията завладява Украйна..! Това е силата на зеления гущер .... всеки надрусан е силен и е патриот..!

    Коментиран от #6, #7

    16:29 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Е пак да кажа Не ме интересува тая украинка Ирина..... Не ме интересуват и броя на българите в Одеса.....

    Коментиран от #8

    16:37 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РУСИЯ 🇷🇺

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "РУСИЯ 🇷🇺":

    Фарион дойде в детската градина и започна да крещи на деца с руски имена. "Ако се казвате Пётр, а не Петро, тогава излезте в Русия".

    16:51 01.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БАРС

    9 0 Отговор
    ТЯ Е НАСЛЕДНИЧКА НА БАНДЕРОВЕЦ УБИЕЦ НА ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ .ВЯРНО Е ЧЕ ВРЯКАШЕ НА ДЕЦАТА .ПОЛУЧИ СИ ЗАСЛУЖЕНОТО.СПОРЕД НЕЯ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА да КРЕЩИМ НА УКРАИНЦИТЕ ЗАЩО НЕ РАЗГОВАРЯТ НА РУСКИ И ВЕЯТ УКРАИНСКИ ЗНАМЕНА.ТОЯ ЧОВЕК ЩАСЛУЖАВА ОРДЕН ЗА СЛАВА И ПЧ5ТЕН 7РАЖДАНИН НА УКРАИНА.

    17:14 01.10.2026

  • 14 Боа

    1 0 Отговор
    Земя й стъкловата !

    17:25 01.10.2026

  • 15 Ирина Фарион

    2 0 Отговор
    Си беше направо фашистка. Нищо чудно, че някой не е издържал на "приятните й речи"!

    17:30 01.10.2026

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