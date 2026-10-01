Убиецът на Ирина Фарион получи доживотна присъда

Шевченковският районен съд в Лвов осъди Вячеслав Зинченко на доживотен затвор за убийството на украинската лингвистка и обществена фигура Ирина Фарион. Присъдата беше произнесена на 1 октомври след повече от година и половина съдебно производство, предава News.bg.

Съдът призна Зинченко за виновен за умишленото убийство на Фарион, извършено във връзка с обществената ѝ дейност и по мотиви, свързани с национална нетърпимост. Той беше признат за виновен и за незаконно боравене с огнестрелно оръжие. За последното нарушение съдът определи отделно наказание от четири години, което е погълнато от доживотната присъда.

Зинченко, който е на 20 години, не призна вината си по време на процеса. От 25 юли 2024 г., когато беше задържан в Днепър, той остава под стража. Присъдата подлежи на обжалване.

Фарион беше простреляна в главата на 19 юли 2024 г. в Лвов. Тя беше откарана в болница, но по-късно почина от раните си. Шест дни по-късно полицията задържа Зинченко като заподозрян за убийството.

Разследването включваше мащабен обем доказателства. Бяха проведени над 80 съдебни заседания, делото съдържа 30 тома материали, а разследващите анализираха голям брой видеозаписи и експертизи. На 17 септември 2026 г. съдебните прения приключиха и съставът се оттегли за постановяване на присъдата.

Ирина Фарион беше известна с твърдата си позиция в защита на украинския език и с острите си критики към употребата на руски език в Украйна. Нейни публични изказвания през 2023 г. предизвикаха конфликт с представители на украинските въоръжени сили и доведоха до дисциплинарни и политически реакции.

Според украинските разследващи Зинченко е развил неприязън към Фарион заради позициите ѝ относно украинския език и култура. Прокуратурата твърди, че той е следил жертвата, събирал е информация за нея и предварително е подготвил убийството. Тези твърдения бяха част от обвинението, по което съдът се произнесе с доживотна присъда.