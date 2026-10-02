Хендрик Вюст отхвърля спекулациите за наследник на Мерц

Премиерът на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст отхвърли спекулациите, че може да наследи канцлера Фридрих Мерц, но политическата му тежест нараства на фона на проблемите в управляващия консервативен блок, предава БТА.

Само дни след като „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания, Вюст оглави бизнесделегация за тридневно посещение в Турция. Там той се срещна с президента Реджеп Тайип Ердоган. Пътуването привлече допълнително внимание заради политическата ситуация в Германия.

Вюст и негови сътрудници многократно са заявявали, че той няма намерение да заема поста на Мерц при сегашните обстоятелства. Преди изборите в Мекленбург-Предна Померания той беше сред консервативните регионални премиери, които публично подкрепиха канцлера.

Въпреки това резултатът от вота засили натиска върху Мерц. ХДС получи 4,9% от гласовете и не успя да премине петпроцентната бариера за влизане в регионалния парламент - най-слабият резултат на партията в провинциални избори в следвоенната история на Германия. АзГ спечели първото място с около 38% от гласовете.

На този фон рейтингът на Мерц също спадна. Според анкета на „Форза“, цитирана от „Ройтерс“, едва 11% от анкетираните одобряват работата му, докато сред привържениците на ХДС делът е 39%.

Вюст заема различна позиция по някои от темите, предизвикващи напрежение в консервативния блок. Той е критикувал начина, по който правителството представя икономическите реформи, определян от някои партийни фигури като прекалено технократичен. Вюст също така се дистанцира от антиимиграционната реторика на АзГ и подчерта значението на борбата с дискриминацията.

Северен Рейн-Вестфалия, най-многолюдната германска провинция, предстои да проведе регионални избори през април 2027 г. Вюст остава начело на провинциалното правителство, а политическото му бъдеще ще зависи и от резултата на този вот.

Междувременно Мерц заявява, че възнамерява да остане канцлер и да продължи с икономическите и социалните реформи, въпреки нарастващия политически натиск.