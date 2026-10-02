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Хендрик Вюст отхвърля спекулациите за наследник на Мерц

Хендрик Вюст отхвърля спекулациите за наследник на Мерц

2 Октомври, 2026 14:21 639 8

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Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия се очертава като важна фигура в ХДС на фона на тежката изборна загуба на партията

Хендрик Вюст отхвърля спекулациите за наследник на Мерц - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст отхвърли спекулациите, че може да наследи канцлера Фридрих Мерц, но политическата му тежест нараства на фона на проблемите в управляващия консервативен блок, предава БТА.

Само дни след като „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания, Вюст оглави бизнесделегация за тридневно посещение в Турция. Там той се срещна с президента Реджеп Тайип Ердоган. Пътуването привлече допълнително внимание заради политическата ситуация в Германия.

Вюст и негови сътрудници многократно са заявявали, че той няма намерение да заема поста на Мерц при сегашните обстоятелства. Преди изборите в Мекленбург-Предна Померания той беше сред консервативните регионални премиери, които публично подкрепиха канцлера.

Въпреки това резултатът от вота засили натиска върху Мерц. ХДС получи 4,9% от гласовете и не успя да премине петпроцентната бариера за влизане в регионалния парламент - най-слабият резултат на партията в провинциални избори в следвоенната история на Германия. АзГ спечели първото място с около 38% от гласовете.

На този фон рейтингът на Мерц също спадна. Според анкета на „Форза“, цитирана от „Ройтерс“, едва 11% от анкетираните одобряват работата му, докато сред привържениците на ХДС делът е 39%.

Вюст заема различна позиция по някои от темите, предизвикващи напрежение в консервативния блок. Той е критикувал начина, по който правителството представя икономическите реформи, определян от някои партийни фигури като прекалено технократичен. Вюст също така се дистанцира от антиимиграционната реторика на АзГ и подчерта значението на борбата с дискриминацията.

Северен Рейн-Вестфалия, най-многолюдната германска провинция, предстои да проведе регионални избори през април 2027 г. Вюст остава начело на провинциалното правителство, а политическото му бъдеще ще зависи и от резултата на този вот.

Междувременно Мерц заявява, че възнамерява да остане канцлер и да продължи с икономическите и социалните реформи, въпреки нарастващия политически натиск.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Емили с Тротинетката

    7 1 Отговор
    Не Хенрик Вюрст а Кончита Вурст ще смени Мерц.

    14:24 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шефчето

    7 0 Отговор
    Тоя го ненавиждат хората ама факти както винаги пак неразбрали във момента АЗГ са втора сила във неговият регион и нищо чудно до догодина да са първи .

    14:26 02.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    От тези досега който и да е кандидат няма шанс за германистан ,там трябва да се чисти до корен за да се оправят

    14:30 02.10.2026

  • 6 Зелената сделка

    4 0 Отговор
    Франкфурт на майн😆🤣

    14:42 02.10.2026

  • 7 Сатана Z

    5 0 Отговор
    На хер Вюст ще му отива военна униформа като фюрер на Германистан или може да вземе една фанелка от Зеления манекен

    14:44 02.10.2026

  • 8 Маринов

    2 0 Отговор
    Не може да се правят сметки без кръчмаря, нали? С фантазиите са безплатни. Засега политиката е счетоводство, сметки. Кой сам или с кого ще решава. Та и тук; структурата на Мерц се срива, но пред народните маси. Коалицията си имат необходимия брой депутати и не им пука. Трябват нови парламентарни избори по техния изборен закон. Тогава ще е интересното.

    14:55 02.10.2026

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