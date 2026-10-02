Спор в Гърция за споразумението с България за останките на цар Самуил

Споразумението между Гърция и България за взаимното предаване на исторически реликви предизвика остри реакции сред част от гръцката археологическа общност. Критиките са насочени основно към решението 48 религиозни и културни предмета да бъдат върнати на Гърция, докато България ще получи останките, идентифицирани като тези на цар Самуил, пише News.bg.
Меморандумът беше подписан от министрите на културата на двете страни Лина Мендони и Евтим Милошев. Според официалната информация 48-те предмета произхождат от манастира „Панагия Екосифиниса“, манастира „Тимиу Продрому“ край Серес и митрополията на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, и впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей на България.
В замяна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 г. от археолога проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахилий“ на остров в Малкото Преспанско езеро. Те са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. Заедно с тях ще бъде предаден и другият антропологичен материал, открит в общо четири саркофага в базиликата.
Именно формулировката и обхватът на договореността предизвикаха недоволство в Гърция. Според публикации в гръцки медии археолози, запознати с продължилите с години преговори, смятат, че културни ценности с археологическа и историческа стойност не трябва да бъдат предмет на подобен обмен.
Археологът Михалис Лихунас определи договореността като унизителна и постави под въпрос решението да бъдат предадени само 48 предмета. Той припомни и неуспешните преговори между двете държави от 2014 г., когато гръцка делегация е посетила София във връзка с въпроса за културни ценности, пренесени от Гърция в България.
Председателят на Асоциацията на гръцките археолози Янис Карлиампас също постави правни въпроси относно възможността археологически материали да бъдат предавани на друга държава чрез подобен механизъм. Според него реликвите, които Гърция счита за незаконно изнесени, трябва да бъдат върнати, а не да бъдат част от ограничен обмен.
Спорът засяга и културни ценности, свързани с българската окупация на части от Северна Гърция през Втората световна война. Гръцки представители настояват, че въпросът за други реликви, ръкописи и археологически материали, които не са включени в настоящото споразумение, трябва да остане в дневния ред на двустранните преговори.
Самото споразумение предвижда именно продължаване на разговорите за идентифициране на други исторически предмети от взаимен интерес, които не са включени в настоящата договореност.
Официалното предаване на останките на цар Самуил е планирано за 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиерите на България и Гърция. След това останките ще бъдат транспортирани до София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ей тъпите гърци
Коментиран от #10
12:50 02.10.2026
2 Мнение
МАКАР И С НЕ МАЛКО ТРЕСКИ ЗА ДЯЛАНЕ, НАШИЯТ НАРОД Е СЪЩО ТОЛКОВА, ДОСТОЕН, ДРЕВЕН И СЪС СЪЩО ТОЛКОВА БОГАТА ИСТОРИЯ КАТО ГЪРЦИТЕ!
ЗАТОВА НЕ СЕ ПРЕКЛАНЯЙТЕ ПРЕД АНТИБЪЛГАРСКАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПР.ГАНДА, ЧЕ ЕДВА ЛИ НЕ НАШИЯТ НАРОД НЯМА ПРАВО НА СОБСТВЕН ИЗБОР ЗА СВОИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ, А ОТСТОЯВАЙТЕ СМЕЛО И С ИЗПРАВЕНА ГЛАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШАТА ДЪРЖАВА ПРЕД ВСИЧКИ ЧУЖДЕНЦИ!!!
РАНО ИЛИ КЪСНО БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ ОТНОВО ОТ ПЕПЕЛТА НА КОРУПЦИЯТА И ЧУЖДИТЕ ЗАВИСИМОСТИ!
Коментиран от #8, #17
12:51 02.10.2026
3 Само питам
12:51 02.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:52 02.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Делю Хайдутин
12:53 02.10.2026
7 любопитен
Коментиран от #26
12:54 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Чума
12:55 02.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 6135
По същата логика можем да си поискаме Южна България да се върне в първоначалните си граници до Тракийско море.
Коментиран от #14
12:57 02.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Доротея
13:02 02.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТАКА СИ Е!!!
13:06 02.10.2026
16 Е.С.
Коментиран от #18
13:08 02.10.2026
17 Гюру михайлов
До коментар #2 от "Мнение":И машият народ е древен
Макар и 5500 години след гръцкият
И макар да не сме допринесли със нищо за развиването на човечеството
Ние сме велики
Коментиран от #22, #24, #25, #37
13:12 02.10.2026
18 Чума
До коментар #16 от "Е.С.":И аз викам да ги пробутаме на македонците, но кой слуша!?
13:15 02.10.2026
19 Блажени са верующите
Коментиран от #23, #28, #35
13:15 02.10.2026
20 Голем смех
Коментиран от #36
13:16 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 6135
До коментар #17 от "Гюру михайлов":Обратно е, Гюро, обратно.
И сме по-древни и повече сме допринесли за развитието на човечеството.
13:17 02.10.2026
23 Е.С.
До коментар #19 от "Блажени са верующите":Никакви надписи няма.
13:21 02.10.2026
24 Макробиолог
До коментар #17 от "Гюру михайлов":Гръцкият народ и държава се появяват на картата преди около 200 години и то с помощта на тогавашния Путин.
Коментиран от #27
13:23 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Е раТка
До коментар #7 от "любопитен":нали им ги хараиза за десетки години напред?!!!
Коментиран от #34
13:30 02.10.2026
27 Точно така е!
До коментар #24 от "Макробиолог":Гърция съществува, като държава, едва след освобождението й от турско робство и то с помощта на на Русия! Само южната част, а северната е освободена доста по-късно и от нас!
13:33 02.10.2026
28 Кочо
До коментар #19 от "Блажени са верующите":О ти откъдя си сигурен, че това не е цар Самуил?! Спрете с това ваше черногледство и агностицизъм! Ако не е била Османската империя, всичко щеше да е разровено и окрадено от Запада! Исляма почита починалите и пази такива места! Първите мащабни четири разкопки на Царевец са след Освобождението и са работа на чужденци! Докато тук управляваше султана им бе забранено да пипат!
Коментиран от #29, #31
13:33 02.10.2026
29 Прав си, ама
До коментар #28 от "Кочо":донякъде! Османците унищожават всичко българско по пътя си! Цялата Търновска библиотека, която е била огромна за времето си е опожарена точно от тях! Това замъци, всичко е разрушено! За западните алчни гниди си абсолютно прав! Но за турчулята - винаги са ни били врагове и такива ще останат! При азиатците няма зачитане на поробените народи!
13:36 02.10.2026
30 НИЩО МУ НЯМА
ВИКАТ ЩОМ БЪЛГАРИТЕ
ИМАТ УЖ ХУБАВО МОРЕ
АМА ВСЕ НА НАШИО КАМИК ИДВАТ...
ЩО ДА НЕ НА...ТУКА ИМА ТУКА НЕМА😀
13:40 02.10.2026
31 Мдаа
До коментар #28 от "Кочо":А ти откъде си сигурен, че не е цар Самун?Не си ли чувал принципа невинен до доказване на противното.А тук доказателствата са -има два крака, значи е чуек и в никакъв случай не е орангутан.
13:44 02.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 безпартиен
13:53 02.10.2026
34 любопитен
До коментар #26 от "Е раТка":Е аз ли им харизах българското Н2О?
13:53 02.10.2026
35 Αлфа Bълкът
До коментар #19 от "Блажени са верующите":Тъй, тъй, ама това не го казват само гръцките археолози, а е признато от международната общност и прибирането на останките в България слага окончателен край на македонските претенции и закриване измислената им средновековна история. Това е голяма победа на България и повод за национална гордост.
Представи си, че този остров където са открити останките беше в Македония, и те ги притежаваха?
13:54 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Този коментар е премахнат от модератор.