Спор в Гърция за споразумението с България за останките на цар Самуил

Споразумението между Гърция и България за взаимното предаване на исторически реликви предизвика остри реакции сред част от гръцката археологическа общност. Критиките са насочени основно към решението 48 религиозни и културни предмета да бъдат върнати на Гърция, докато България ще получи останките, идентифицирани като тези на цар Самуил, пише News.bg.

Меморандумът беше подписан от министрите на културата на двете страни Лина Мендони и Евтим Милошев. Според официалната информация 48-те предмета произхождат от манастира „Панагия Екосифиниса“, манастира „Тимиу Продрому“ край Серес и митрополията на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, и впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей на България.

В замяна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 г. от археолога проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахилий“ на остров в Малкото Преспанско езеро. Те са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. Заедно с тях ще бъде предаден и другият антропологичен материал, открит в общо четири саркофага в базиликата.

Именно формулировката и обхватът на договореността предизвикаха недоволство в Гърция. Според публикации в гръцки медии археолози, запознати с продължилите с години преговори, смятат, че културни ценности с археологическа и историческа стойност не трябва да бъдат предмет на подобен обмен.

Археологът Михалис Лихунас определи договореността като унизителна и постави под въпрос решението да бъдат предадени само 48 предмета. Той припомни и неуспешните преговори между двете държави от 2014 г., когато гръцка делегация е посетила София във връзка с въпроса за културни ценности, пренесени от Гърция в България.

Председателят на Асоциацията на гръцките археолози Янис Карлиампас също постави правни въпроси относно възможността археологически материали да бъдат предавани на друга държава чрез подобен механизъм. Според него реликвите, които Гърция счита за незаконно изнесени, трябва да бъдат върнати, а не да бъдат част от ограничен обмен.

Спорът засяга и културни ценности, свързани с българската окупация на части от Северна Гърция през Втората световна война. Гръцки представители настояват, че въпросът за други реликви, ръкописи и археологически материали, които не са включени в настоящото споразумение, трябва да остане в дневния ред на двустранните преговори.

Самото споразумение предвижда именно продължаване на разговорите за идентифициране на други исторически предмети от взаимен интерес, които не са включени в настоящата договореност.

Официалното предаване на останките на цар Самуил е планирано за 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиерите на България и Гърция. След това останките ще бъдат транспортирани до София.