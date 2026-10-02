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Спор в Гърция за споразумението с България за останките на цар Самуил

Спор в Гърция за споразумението с България за останките на цар Самуил

2 Октомври, 2026 12:25, обновена 2 Октомври, 2026 12:44 1 982 38

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  • цар самуил

Гръцки археолози критикуват договореността за връщане на 48 реликви срещу останките, идентифицирани като тези на българския владетел

Спор в Гърция за споразумението с България за останките на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Споразумението между Гърция и България за взаимното предаване на исторически реликви предизвика остри реакции сред част от гръцката археологическа общност. Критиките са насочени основно към решението 48 религиозни и културни предмета да бъдат върнати на Гърция, докато България ще получи останките, идентифицирани като тези на цар Самуил, пише News.bg.

Меморандумът беше подписан от министрите на културата на двете страни Лина Мендони и Евтим Милошев. Според официалната информация 48-те предмета произхождат от манастира „Панагия Екосифиниса“, манастира „Тимиу Продрому“ край Серес и митрополията на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 г., по време на Първата световна война, и впоследствие са съхранявани или излагани в Националния исторически музей на България.

В замяна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 г. от археолога проф. Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахилий“ на остров в Малкото Преспанско езеро. Те са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, управлявал България от 997 до 1014 г. Заедно с тях ще бъде предаден и другият антропологичен материал, открит в общо четири саркофага в базиликата.

Именно формулировката и обхватът на договореността предизвикаха недоволство в Гърция. Според публикации в гръцки медии археолози, запознати с продължилите с години преговори, смятат, че културни ценности с археологическа и историческа стойност не трябва да бъдат предмет на подобен обмен.

Археологът Михалис Лихунас определи договореността като унизителна и постави под въпрос решението да бъдат предадени само 48 предмета. Той припомни и неуспешните преговори между двете държави от 2014 г., когато гръцка делегация е посетила София във връзка с въпроса за културни ценности, пренесени от Гърция в България.

Председателят на Асоциацията на гръцките археолози Янис Карлиампас също постави правни въпроси относно възможността археологически материали да бъдат предавани на друга държава чрез подобен механизъм. Според него реликвите, които Гърция счита за незаконно изнесени, трябва да бъдат върнати, а не да бъдат част от ограничен обмен.

Спорът засяга и културни ценности, свързани с българската окупация на части от Северна Гърция през Втората световна война. Гръцки представители настояват, че въпросът за други реликви, ръкописи и археологически материали, които не са включени в настоящото споразумение, трябва да остане в дневния ред на двустранните преговори.

Самото споразумение предвижда именно продължаване на разговорите за идентифициране на други исторически предмети от взаимен интерес, които не са включени в настоящата договореност.

Официалното предаване на останките на цар Самуил е планирано за 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на премиерите на България и Гърция. След това останките ще бъдат транспортирани до София.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей тъпите гърци

    27 9 Отговор
    48 док7м3нта ви връщаме и се знае че са гръцки. А ние откъде да зна3м дали не ни пращате кокалите на някой наркоман от Атинските предградия. Ненаситна нация са като жените им. Колкото и да ги мандръсаш нямат умора.

    Коментиран от #10

    12:50 02.10.2026

  • 2 Мнение

    31 2 Отговор
    Уважаеми братя и сестри българи, ако погледнем под друг ъгъл на статията, ще установим следното:

    МАКАР И С НЕ МАЛКО ТРЕСКИ ЗА ДЯЛАНЕ, НАШИЯТ НАРОД Е СЪЩО ТОЛКОВА, ДОСТОЕН, ДРЕВЕН И СЪС СЪЩО ТОЛКОВА БОГАТА ИСТОРИЯ КАТО ГЪРЦИТЕ!

    ЗАТОВА НЕ СЕ ПРЕКЛАНЯЙТЕ ПРЕД АНТИБЪЛГАРСКАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПР.ГАНДА, ЧЕ ЕДВА ЛИ НЕ НАШИЯТ НАРОД НЯМА ПРАВО НА СОБСТВЕН ИЗБОР ЗА СВОИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ, А ОТСТОЯВАЙТЕ СМЕЛО И С ИЗПРАВЕНА ГЛАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШАТА ДЪРЖАВА ПРЕД ВСИЧКИ ЧУЖДЕНЦИ!!!

    РАНО ИЛИ КЪСНО БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ВЪЗРОДИ ОТНОВО ОТ ПЕПЕЛТА НА КОРУПЦИЯТА И ЧУЖДИТЕ ЗАВИСИМОСТИ!

    Коментиран от #8, #17

    12:51 02.10.2026

  • 3 Само питам

    19 0 Отговор
    А,кога ще им върнат статуите от Партенона?

    12:51 02.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 19 Отговор
    Радев и Данайците ще плячкосат и музеите след Шипка.

    Коментиран от #5

    12:52 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Делю Хайдутин

    11 2 Отговор
    Брей!Сто килограма злато, сребро и скъпоценни камъни им било малко на гърците?

    12:53 02.10.2026

  • 7 любопитен

    18 0 Отговор
    А тея елиникита искат ли вода от българските реки?

    Коментиран от #26

    12:54 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Чума

    10 1 Отговор
    И какво стана сега - ние не сме доволни от бартера, те също и загубена работа!? Уж европейски държави от ЕС!? Дори Русия и Украйна редовно разменят загинали, а тези още умуват, дали да дадат царя!!! Или да го предадат, или там, където е бил 955 години в базиликата да бъде българска сопственост!

    12:55 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 6135

    17 1 Отговор
    Гърците леко наглеят.
    По същата логика можем да си поискаме Южна България да се върне в първоначалните си граници до Тракийско море.

    Коментиран от #14

    12:57 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Доротея

    14 1 Отговор
    Бе, младежи! Още вчера ви обясних, че гърците не искат нищо друго, освен Прокурорския син от Перник, за да го осъдят за пакости, които е успял да извърши на тяхна територия! Това е - избирайте!

    13:02 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТАКА СИ Е!!!

    8 6 Отговор
    И аз не съм доволен… какви са доказателствата, че става въпрос за тленните останки на Самуил - никакви! Погребаният бил погребан през 11-ти век!!!??? Че през този век има милиони погребани бе!!! В този смисъл подобни размени е нормално да бъдат оспорвани и от двете страни и всеки оспорващ да има сериозни аргументи!!!

    13:06 02.10.2026

  • 16 Е.С.

    5 8 Отговор
    Срещу древни ръкописи, църковна утвар и най-важното - мощи на светци, България получава кости, които не са с категорично доказан произход.

    Коментиран от #18

    13:08 02.10.2026

  • 17 Гюру михайлов

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    И машият народ е древен
    Макар и 5500 години след гръцкият
    И макар да не сме допринесли със нищо за развиването на човечеството
    Ние сме велики

    Коментиран от #22, #24, #25, #37

    13:12 02.10.2026

  • 18 Чума

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Е.С.":

    И аз викам да ги пробутаме на македонците, но кой слуша!?

    13:15 02.10.2026

  • 19 Блажени са верующите

    6 4 Отговор
    Откъде сте сигурни, че това е цар Самуил?Да не би да има негов подрис и печат? Археологията е най-въображаемата професия, вижте Николай Офчароф колко развинтена фантазия има, но и той още не смее да каже, че е намерил костите на Александър Велики.

    Коментиран от #23, #28, #35

    13:15 02.10.2026

  • 20 Голем смех

    5 3 Отговор
    Ако вземат да го отложат, Мунчо така ше се изложи.... :) хахаххаахахахахаххахаха

    Коментиран от #36

    13:16 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 6135

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гюру михайлов":

    Обратно е, Гюро, обратно.
    И сме по-древни и повече сме допринесли за развитието на човечеството.

    13:17 02.10.2026

  • 23 Е.С.

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Блажени са верующите":

    Никакви надписи няма.

    13:21 02.10.2026

  • 24 Макробиолог

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гюру михайлов":

    Гръцкият народ и държава се появяват на картата преди около 200 години и то с помощта на тогавашния Путин.

    Коментиран от #27

    13:23 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Е раТка

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "любопитен":

    нали им ги хараиза за десетки години напред?!!!

    Коментиран от #34

    13:30 02.10.2026

  • 27 Точно така е!

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Макробиолог":

    Гърция съществува, като държава, едва след освобождението й от турско робство и то с помощта на на Русия! Само южната част, а северната е освободена доста по-късно и от нас!

    13:33 02.10.2026

  • 28 Кочо

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Блажени са верующите":

    О ти откъдя си сигурен, че това не е цар Самуил?! Спрете с това ваше черногледство и агностицизъм! Ако не е била Османската империя, всичко щеше да е разровено и окрадено от Запада! Исляма почита починалите и пази такива места! Първите мащабни четири разкопки на Царевец са след Освобождението и са работа на чужденци! Докато тук управляваше султана им бе забранено да пипат!

    Коментиран от #29, #31

    13:33 02.10.2026

  • 29 Прав си, ама

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кочо":

    донякъде! Османците унищожават всичко българско по пътя си! Цялата Търновска библиотека, която е била огромна за времето си е опожарена точно от тях! Това замъци, всичко е разрушено! За западните алчни гниди си абсолютно прав! Но за турчулята - винаги са ни били врагове и такива ще останат! При азиатците няма зачитане на поробените народи!

    13:36 02.10.2026

  • 30 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    АВЕ ВИЗАНТИЙЦИТЕ СА ХИТРИ
    ВИКАТ ЩОМ БЪЛГАРИТЕ
    ИМАТ УЖ ХУБАВО МОРЕ
    АМА ВСЕ НА НАШИО КАМИК ИДВАТ...
    ЩО ДА НЕ НА...ТУКА ИМА ТУКА НЕМА😀

    13:40 02.10.2026

  • 31 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кочо":

    А ти откъде си сигурен, че не е цар Самун?Не си ли чувал принципа невинен до доказване на противното.А тук доказателствата са -има два крака, значи е чуек и в никакъв случай не е орангутан.

    13:44 02.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 безпартиен

    3 1 Отговор
    Така ли никой не разбра,че това връщане на костите в България,слага край на споровете за Македония и македонците за държава,език и писменост!Много точно изработено мероприятие с важен политически отзвук!

    13:53 02.10.2026

  • 34 любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Е раТка":

    Е аз ли им харизах българското Н2О?

    13:53 02.10.2026

  • 35 Αлфа Bълкът

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Блажени са верующите":

    Тъй, тъй, ама това не го казват само гръцките археолози, а е признато от международната общност и прибирането на останките в България слага окончателен край на македонските претенции и закриване измислената им средновековна история. Това е голяма победа на България и повод за национална гордост.
    Представи си, че този остров където са открити останките беше в Македония, и те ги притежаваха?

    13:54 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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