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Северна Корея отрече да е поставяла мините, ранили южнокорейски военни

Северна Корея отрече да е поставяла мините, ранили южнокорейски военни

2 Октомври, 2026 13:44 549 9

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  • южна корея

Пхенян нарече обвиненията на Сеул неоснователни, докато съвместното разследване на Южна Корея и ООН посочи севернокорейска мина като вероятна причина за взрива

Северна Корея отрече да е поставяла мините, ранили южнокорейски военни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея отхвърли обвиненията на Южна Корея, че севернокорейска мина е причинила експлозията в демилитаризираната зона (ДМЗ), при която на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи, двама от тях тежко. Позицията на Пхенян беше представена от Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, и разпространена от държавната агенция КЦТА, предава БТА.

Ким Йо-чен заяви, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини в района и определи заключенията на Сеул като „неоснователни“. Тя отхвърли и искането на Южна Корея Пхенян да се извини за инцидента.

Южнокорейските власти обаче съобщиха след съвместно разследване с Командването на ООН, че е открита активна севернокорейска противопехотна мина южно от военната демаркационна линия. Според южнокорейската страна е „много вероятно“ именно мина, поставена от Северна Корея, да е причинила взрива. Командването на ООН определи инцидента като нарушение на споразумението за примирие, сложило край на Корейската война.

Сеул поиска от Пхенян да прекрати укрепителните дейности по границата и да предприеме отговорни мерки. Северна Корея от своя страна заяви, че изграждането на съоръжения и укрепването на границата са част от усилията за окончателното ѝ затваряне.

Ким Йо-чен предупреди и за ответни действия, ако южнокорейските сили открият огън по севернокорейски военнослужещи. Спорът около взрива идва на фона на допълнително влошаване на отношенията между двете Кореи и засилването на военната активност по границата.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предполагам, че Зеленски.

    1 0 Отговор
    Няма кой друг.

    13:50 02.10.2026

  • 2 Реалист

    4 1 Отговор
    То е ясно, че не Пхенян не е отговирен, а световния терорист ФАЩ и неговата колония от Сеул правят провокация!

    13:54 02.10.2026

  • 3 Ели,

    4 0 Отговор
    Скоро написахте тук ,че Ю.Корея ги е сложила. Статията беше отдолу с надпис- Ю.Корея. Два пъти едно и също не казвате в сайта

    13:54 02.10.2026

  • 4 Хоменей

    5 2 Отговор
    Ментето организация ООН хвърлиха боб и той показа, че мината е поставена от войници на Северна Корея

    13:55 02.10.2026

  • 5 Само питам

    3 1 Отговор
    И да са сложили от СК мината кво ще стане а, терориста от ФАЩ да не вземе да нападне случайно и Корея?

    13:57 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Ей тая свъсена кака ги е сложила, лично!

    14:13 02.10.2026

  • 9 Много ясно

    0 0 Отговор
    Както казва Путин
    Те сами са си ги сложили и са се самоубили да обвинят нас

    14:22 02.10.2026

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