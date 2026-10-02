Северна Корея отрече да е поставяла мините, ранили южнокорейски военни

Северна Корея отхвърли обвиненията на Южна Корея, че севернокорейска мина е причинила експлозията в демилитаризираната зона (ДМЗ), при която на 21 септември бяха ранени трима южнокорейски военнослужещи, двама от тях тежко. Позицията на Пхенян беше представена от Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, и разпространена от държавната агенция КЦТА, предава БТА.

Ким Йо-чен заяви, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини в района и определи заключенията на Сеул като „неоснователни“. Тя отхвърли и искането на Южна Корея Пхенян да се извини за инцидента.

Южнокорейските власти обаче съобщиха след съвместно разследване с Командването на ООН, че е открита активна севернокорейска противопехотна мина южно от военната демаркационна линия. Според южнокорейската страна е „много вероятно“ именно мина, поставена от Северна Корея, да е причинила взрива. Командването на ООН определи инцидента като нарушение на споразумението за примирие, сложило край на Корейската война.

Сеул поиска от Пхенян да прекрати укрепителните дейности по границата и да предприеме отговорни мерки. Северна Корея от своя страна заяви, че изграждането на съоръжения и укрепването на границата са част от усилията за окончателното ѝ затваряне.

Ким Йо-чен предупреди и за ответни действия, ако южнокорейските сили открият огън по севернокорейски военнослужещи. Спорът около взрива идва на фона на допълнително влошаване на отношенията между двете Кореи и засилването на военната активност по границата.