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Петима убити и 14 тежко ранени при руски удари в Киев
  Тема: Украйна

Петима убити и 14 тежко ранени при руски удари в Киев

20 Август, 2026 06:16, обновена 20 Август, 2026 06:24 837 17

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Безпилотен апарат от нов тип взриви бензиностанция в Харков

Петима убити и 14 тежко ранени при руски удари в Киев - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили предприеха масирана комбинирана атака срещу Украйна в ранните часове на 20 август, като нанесоха тежки удари с балистични ракети, крилати ракети „Калибър“ и реактивни дронове по столицата Киев и други ключови региони.

По последни данни на местните власти, в резултат на тежките бомбардировки в Киевска област има поне 5 загинали и над 23 ранени. Паралелно с това руски безпилотен апарат нанесе прецизен удар по бензиностанция в Индустриалния район на град Харков.

Ракетният ад над Киев: Жертви и разрушени сгради

Въздушната тревога в украинската столица беше обявена малко преди полунощ, след като Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за изстреляни балистични ракети от северно направление и Курска област. Според информация от специализираните OSINT канали, споделена от информационна агенция UNN, срещу Киев са били изстреляни близо 20 свръхзвукови ракети „Циркон“, последвани от вълни от крилати ракети „Калибър“ и реактивни атакуващи дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си профил в Telegram, че в града са отекнали повече от дузина мощни експлозии. Щети и пожари са регистрирани на над 12 локации в три основни района:

  • Святошински район: Регистрирани са директни попадения в нежилищни обекти и складови бази, където са лумнали мащабни пожари. Част от района остана без електрозахранване.
  • Соломянски район: Сериозно е пострадала девететажна жилищна сграда, която частично се е срутила и се е запалила. В същия район има нанесени материални щети по детска болница, където са изпочупени прозорци и са изгорели автомобили.
  • Дарницки район: Възникнали са пожари в промишлени и складови халета.

Градската военна администрация на Киев, цитирана от Kyiv Post, потвърди смъртта на петима цивилни граждани в столицата, докато броят на ранените достигна 23 души, от които 14 са хоспитализирани в тежко състояние. Спасителните екипи продължават да вадят хора, затрупани в бомбоубежищата и под отломките на сградите. Още една жертва е регистрирана в Броварския район на Киевска област, където е поразено промишлено предприятие, информира областният управител Тимур Ткаченко.

Руски дрон взриви бензиностанция в Харков

Почти по същото време руската армия извърши целенасочена атака и срещу гражданската инфраструктура на град Харков. Кметът на града Игор Терехов обяви, че руски безпилотен летателен апарат е поразил бензиностанция в Индустриалния район.

По данни на Харковската областна прокуратура, публикувани от „Украинска правда“, атаката е извършена с високотехнологичен дрон от типа „Молния“ (Светкавица). При удара е нанесена сериозна повреда на покривната конструкция на обекта и е избухнал локален пожар, който по-късно е бил овладян от противопожарните служби.

Благодарение на нововъведената система за индивидуално известяване на служителите в бензиностанциите в Харковска област, персоналът е бил евакуиран навреме и няма данни за загинали или ранени на мястото на инцидента. Местната прокуратура вече е започнала досъдебно производство за извършено военно престъпление.

Международна реакция и дефицит на ПВО

Тази масирана атака се случва на фона на критичен недостиг на ракети-прихващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot в Украйна. Както съобщава Ал-Джазира, липсата на достатъчно боеприпаси за западната ПВО позволява на Москва да зачести използването на балистично оръжие срещу големите градски центрове.

В отговор на засилената руска активност в близост до границите на НАТО, Полша вдигна по тревога своите Военновъздушни сили. Полската армия обяви старта на „превантивни операции на военната авиация“ с цел гарантиране на безопасността на своето въздушно пространство по време на масираните руски удари в Западна Украйна.

Междувременно, дипломатическите усилия за спиране на огъня остават в задънена улица, след като стана ясно, че руската страна все още не е приела конкретни мирни предложения от международните посредници, а руското ръководство продължава да залага на военна ескалация, обобщават международните анализатори.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ники

    14 0 Отговор
    Имало е Бум , Бум.

    Коментиран от #6

    06:35 20.08.2026

  • 2 ВВП

    13 0 Отговор
    Това е фейк..РФ ,няма ракети.. .,,Институтът ,,каза така .И точка .

    06:39 20.08.2026

  • 3 ВВП

    11 0 Отговор
    Калибрите и кинжалите са мултики..Не лъжете !

    06:40 20.08.2026

  • 4 Гери

    13 0 Отговор
    ТЪПИЯ ЗЕЛЕНСКИ СИ ИЗБИ МЛАДОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА ДА МОГАТ 100БОКЛУКА ДА КРАДАТ

    Коментиран от #7, #10

    06:45 20.08.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    8 2 Отговор
    Се пак Зиленски ша спичели,нали!?🤔🦃🤔

    06:49 20.08.2026

  • 6 Между чука и наковалнята

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ники":

    Русия направи отстъпки в Анкоридж, но нищо не последва от анериканска страна. Дядо Дончо не можа да се справи.
    Бог да прости загиналите, и руси, и украинци, мирни граждани!

    06:49 20.08.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гери":

    Ще си внесе младо поколение от Пакистан и Бангладеш.🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #11

    06:50 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Православна икона

    1 8 Отговор
    Господ вижда и ще накаже Русия жестоко!

    06:54 20.08.2026

  • 10 Спас

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гери":

    Путлер изби 1,4 милиона от своите.Младо и старо.Кара ги наред.

    06:56 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 7676

    2 0 Отговор
    Размазването на 404 си върви планомерно! А нашите жълто паветници изпадат в амок! Търсят си нови опорки ама немаааа, и фъфлят пак изтърканите вицове за " трагичното състояние на Русия"! Бравос,не може да им се отрече тъъъъ....и упорити!

    07:07 20.08.2026

  • 16 Ъъъ

    2 0 Отговор
    А в магаините в Украйна как е? Чувам, че големите вериги са пред затваряне, а щетите по логистичните им центрове за последните 3 седмици били за над $500 милиона.... Няма елементарни неща от първа необходимост и като цяло празни рафтове... Един от основателите на "Розетка" се жалва, че щетите от унищожената им складова база в Киев са за за $70 милиона.....

    07:08 20.08.2026

  • 17 така се прави

    0 0 Отговор
    Не като киевските крадливи неможачи, дето две години не могат едно фламиго да сделат.

    07:12 20.08.2026

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