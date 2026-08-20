Петима убити и 14 тежко ранени при руски удари в Киев

Руските въоръжени сили предприеха масирана комбинирана атака срещу Украйна в ранните часове на 20 август, като нанесоха тежки удари с балистични ракети, крилати ракети „Калибър“ и реактивни дронове по столицата Киев и други ключови региони.

По последни данни на местните власти, в резултат на тежките бомбардировки в Киевска област има поне 5 загинали и над 23 ранени. Паралелно с това руски безпилотен апарат нанесе прецизен удар по бензиностанция в Индустриалния район на град Харков.

Ракетният ад над Киев: Жертви и разрушени сгради

Въздушната тревога в украинската столица беше обявена малко преди полунощ, след като Военновъздушните сили на Украйна предупредиха за изстреляни балистични ракети от северно направление и Курска област. Според информация от специализираните OSINT канали, споделена от информационна агенция UNN, срещу Киев са били изстреляни близо 20 свръхзвукови ракети „Циркон“, последвани от вълни от крилати ракети „Калибър“ и реактивни атакуващи дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в официалния си профил в Telegram, че в града са отекнали повече от дузина мощни експлозии. Щети и пожари са регистрирани на над 12 локации в три основни района:

Святошински район: Регистрирани са директни попадения в нежилищни обекти и складови бази, където са лумнали мащабни пожари. Част от района остана без електрозахранване.

Регистрирани са директни попадения в нежилищни обекти и складови бази, където са лумнали мащабни пожари. Част от района остана без електрозахранване. Соломянски район: Сериозно е пострадала девететажна жилищна сграда, която частично се е срутила и се е запалила. В същия район има нанесени материални щети по детска болница, където са изпочупени прозорци и са изгорели автомобили.

Сериозно е пострадала девететажна жилищна сграда, която частично се е срутила и се е запалила. В същия район има нанесени материални щети по детска болница, където са изпочупени прозорци и са изгорели автомобили. Дарницки район: Възникнали са пожари в промишлени и складови халета.

Градската военна администрация на Киев, цитирана от Kyiv Post, потвърди смъртта на петима цивилни граждани в столицата, докато броят на ранените достигна 23 души, от които 14 са хоспитализирани в тежко състояние. Спасителните екипи продължават да вадят хора, затрупани в бомбоубежищата и под отломките на сградите. Още една жертва е регистрирана в Броварския район на Киевска област, където е поразено промишлено предприятие, информира областният управител Тимур Ткаченко.

Руски дрон взриви бензиностанция в Харков

Почти по същото време руската армия извърши целенасочена атака и срещу гражданската инфраструктура на град Харков. Кметът на града Игор Терехов обяви, че руски безпилотен летателен апарат е поразил бензиностанция в Индустриалния район.

По данни на Харковската областна прокуратура, публикувани от „Украинска правда“, атаката е извършена с високотехнологичен дрон от типа „Молния“ (Светкавица). При удара е нанесена сериозна повреда на покривната конструкция на обекта и е избухнал локален пожар, който по-късно е бил овладян от противопожарните служби.

Благодарение на нововъведената система за индивидуално известяване на служителите в бензиностанциите в Харковска област, персоналът е бил евакуиран навреме и няма данни за загинали или ранени на мястото на инцидента. Местната прокуратура вече е започнала досъдебно производство за извършено военно престъпление.

Международна реакция и дефицит на ПВО

Тази масирана атака се случва на фона на критичен недостиг на ракети-прихващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot в Украйна. Както съобщава Ал-Джазира, липсата на достатъчно боеприпаси за западната ПВО позволява на Москва да зачести използването на балистично оръжие срещу големите градски центрове.

В отговор на засилената руска активност в близост до границите на НАТО, Полша вдигна по тревога своите Военновъздушни сили. Полската армия обяви старта на „превантивни операции на военната авиация“ с цел гарантиране на безопасността на своето въздушно пространство по време на масираните руски удари в Западна Украйна.

Междувременно, дипломатическите усилия за спиране на огъня остават в задънена улица, след като стана ясно, че руската страна все още не е приела конкретни мирни предложения от международните посредници, а руското ръководство продължава да залага на военна ескалация, обобщават международните анализатори.