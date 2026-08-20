ВСУ пратиха ракети към Пенза, ПВО свали 20 дрона край Москва

В ранните часове на 20 август 2026 г. руската противовъздушна отбрана (ПВО) е отразявала нови въздушни удари в няколко региона на страната, насочени срещу ключова инфраструктура. Силите на ПВО са успели да прехванат ракети в небето над Пензенска област, докато на подстъпите към столицата Москва и съседните области са унищожени още десетки дронове, предава руската Lenta.News)

Ракетна заплаха в Пенза

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По информация на губернатора на Пензенска област Олег Мелниченко, в региона е бил въведен специален режим на ракетна опасност в 04:24 часа московско време, който е продължил близо час. Мелниченко потвърди в изявление, че изстреляните ракети са били успешно ликвидирани от военните сили, преди да достигнат административния център Пенза. Към момента няма данни за сериозни разрушения или пострадали граждани на територията на града.

Дронове на подстъпите към Москва и съседните региони

Едновременно с ракетния обстрел в Пенза, масирана вълна от безпилотни летателни апарати е атакувала Московска област и централните части на Русия. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви първоначално за осем свалени апарата, като впоследствие бройката на ликвидираните безпилотници на подстъпите към мегаполиса е достигнала още 12 дрона, предава Sever-Press. По думите му на местата, където са паднали отломките, вече работят аварийните и спасителните служби.

Интензивни действия на противовъздушната отбрана са регистрирани и в съседните на столицата райони:

Тулска област: Губернаторът Дмитрий Миляев докладва за рекордно висок брой от 35 свалени украински БПЛА в рамките на денонощието.

Губернаторът Дмитрий Миляев докладва за рекордно висок брой от 35 свалени украински БПЛА в рамките на денонощието. Калужка област: Силите на ПВО са неутрализирали общо 24 безпилотни апарата.

Силите на ПВО са неутрализирали общо 24 безпилотни апарата. Рязанска област: Регистрирано е унищожаването на още 6 дрона, като местните власти съобщават, че няма пострадали лица.

Тази нова вълна от въздушни удари идва в контекста на силно засилената ескалация през втората половина на август, след като в предходните дни Московският регион понесе едни от най-мащабните нападения от началото на конфликта.