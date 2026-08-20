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ВСУ пратиха ракети към Пенза, ПВО свали 20 дрона край Москва
  Тема: Украйна

ВСУ пратиха ракети към Пенза, ПВО свали 20 дрона край Москва

20 Август, 2026 06:26, обновена 20 Август, 2026 06:35 664 7

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Руската столица и Пензенска област под обстрел в ранните часове на деня, въведен е режим на ракетна опасност

ВСУ пратиха ракети към Пенза, ПВО свали 20 дрона край Москва - 1
Снимка: МО на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 20 август 2026 г. руската противовъздушна отбрана (ПВО) е отразявала нови въздушни удари в няколко региона на страната, насочени срещу ключова инфраструктура. Силите на ПВО са успели да прехванат ракети в небето над Пензенска област, докато на подстъпите към столицата Москва и съседните области са унищожени още десетки дронове, предава руската Lenta.News)

Ракетна заплаха в Пенза

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По информация на губернатора на Пензенска област Олег Мелниченко, в региона е бил въведен специален режим на ракетна опасност в 04:24 часа московско време, който е продължил близо час. Мелниченко потвърди в изявление, че изстреляните ракети са били успешно ликвидирани от военните сили, преди да достигнат административния център Пенза. Към момента няма данни за сериозни разрушения или пострадали граждани на територията на града.

Дронове на подстъпите към Москва и съседните региони

Едновременно с ракетния обстрел в Пенза, масирана вълна от безпилотни летателни апарати е атакувала Московска област и централните части на Русия. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви първоначално за осем свалени апарата, като впоследствие бройката на ликвидираните безпилотници на подстъпите към мегаполиса е достигнала още 12 дрона, предава Sever-Press. По думите му на местата, където са паднали отломките, вече работят аварийните и спасителните служби.

Интензивни действия на противовъздушната отбрана са регистрирани и в съседните на столицата райони:

  • Тулска област: Губернаторът Дмитрий Миляев докладва за рекордно висок брой от 35 свалени украински БПЛА в рамките на денонощието.
  • Калужка област: Силите на ПВО са неутрализирали общо 24 безпилотни апарата.
  • Рязанска област: Регистрирано е унищожаването на още 6 дрона, като местните власти съобщават, че няма пострадали лица.

Тази нова вълна от въздушни удари идва в контекста на силно засилената ескалация през втората половина на август, след като в предходните дни Московският регион понесе едни от най-мащабните нападения от началото на конфликта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цифри

    4 8 Отговор
    Укрите изстреляли 62 дрона, руснаците свалили 620. Само руското ПВО може да свали
    един дрон 10 пъти.

    06:37 20.08.2026

  • 2 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    3 6 Отговор
    Това вече не е новина, а ежедневие

    06:43 20.08.2026

  • 3 ПВО свали 20 дрона

    1 4 Отговор
    от 400. Найс, а?

    06:49 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 3 Отговор
    Нема прошка за руския агресор

    07:02 20.08.2026

  • 7 Тити

    0 0 Отговор
    Няма как рашистите да се справя с фашистките дронове.

    07:10 20.08.2026

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