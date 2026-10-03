42-ма ранени при руския удар по Харков, загинали са двама

Броят на пострадалите при руския авиационен удар по Харков на 2 октомври е достигнал 42 души, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на украинските власти.

Сред ранените са три деца. При атаката са загинали и две жени.

Ударът е бил извършен с управляеми авиационни бомби (КАБ), съобщават украинските власти. В резултат на атаката са нанесени щети по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура.

Първоначално информацията беше за по-малък брой пострадали, но с продължаването на спасителните и медицинските дейности броят им е нараснал до 42 души.

Украинските власти съобщават, че сред пострадалите има хора с различна степен на наранявания. Част от тях са получили медицинска помощ на място, а други са били транспортирани до лечебни заведения.

Харков, който се намира на сравнително близко разстояние от руската граница, редовно е обект на руски ракетни и въздушни атаки. Градът и областта са сред най-често засегнатите украински райони от началото на пълномащабната война.

Информацията за броя на жертвите и пострадалите е по данни на украинските власти и към момента не е независимо потвърдена.

Финландия осъди руските удари по Киев

Хелзинки осъди руските удари по Киев, след като през последната седмица са били атакувани училища, болници, жилищни сгради, енергийни обекти и Националната академия на науките на Украйна. Това заяви финландският министър на външните работи Елина Валтонен.

„Това е пълномащабна варварска война срещу живота и бъдещето на украинския народ. Тя трябва да приключи“, написа Валтонен в социалната мрежа X, цитирана от „Европейската правда“.

Финландският външен министър посочи, че страната ѝ продължава да оказва помощ на Украйна със средства за противовъздушна отбрана и други жизненоважни ресурси. По думите ѝ тази подкрепа е насочена към спасяването на човешки животи.

Нови щети по мостовете на Киев

На фона на тези изявления руски реактивен безпилотник е ударил Северния мост в Киев. Според кмета на града Виталий Кличко при атаката са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа.

„На Северния мост е повредено пътното платно и контактната тролейбусна мрежа. Движението по моста от левия към десния бряг временно е прекъснато“, заяви Виталий Кличко.

Заради прекъсването са били забавени автобусите по линии 21, 73, 101 и 114, както и тролейбусите по линии 29, 30, 31 и 47. За част от автобусите е бил организиран маршрут през Подолския мостов преход.

„Украинската правда“ съобщи, че на 1 и 2 октомври Южният мост също е бил атакуван многократно с реактивни дронове. Според публикацията за около денонощие и половина в съоръжението са попаднали най-малко пет безпилотника. След ударите движението по Южния мост е било спряно както за автомобилите, така и за метрото.

Киев търси допълнителна защита

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял с финландския си колега Александър Стуб на фона на руските атаки по украински региони. Отделно украинският външен министър Андрий Сибига е обсъдил с представител на НАТО защитата на страната от въздушни удари.

Финландската позиция е последвана от конкретно обещание за продължаване на военната и хуманитарната подкрепа. В изявлението на Валтонен не се посочват нови количества или срокове за доставките на средства за противовъздушна отбрана.

Източници: Украинская правда, Европейская правда