Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран иска да ускори съвместните инфраструктурни проекти с Русия

Иран иска да ускори съвместните инфраструктурни проекти с Русия

20 Август, 2026 10:22, обновена 20 Август, 2026 10:31 529 6

  • иран-
  • русия-
  • инфраструктура-
  • проекти-
  • инфраструктурни проекти

Техеран планира да ускори реализацията им след стабилизиране на ситуацията, сред приоритетите е жп линията Решт-Астара

Иран иска да ускори съвместните инфраструктурни проекти с Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран възнамерява да ускори реализацията на съвместните инфраструктурни и икономически проекти с Русия след стабилизирането на ситуацията, заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали в интервю за РИА Новости, предава Фокус.

По думите му контактите между двете страни продължават, като Техеран има за цел да не прекъсва съвместните проекти и да ускори изпълнението им, когато обстановката се стабилизира.

„В настоящата ситуация контактите между двете страни продължават, а нашата цел е да не прекъсваме съвместните проекти и да ускорим тяхното изпълнение след стабилизиране на ситуацията. Например, работата по АЕЦ „Бушер“ продължава“, заяви Джалали.

Иранският посланик посочи, че Москва и Техеран водят преговори и предприемат практически стъпки по редица инфраструктурни и икономически проекти.

Сред основните приоритети е железопътната линия Решт-Астара, която е част от международния транспортен коридор „Север-Юг“. Според Джалали двете страни вече са постигнали споразумение по договора за реализацията на проекта и се планира неговото подписване.

Москва и Техеран обсъждат и разширяване на сътрудничеството в енергетиката. Сред разглежданите възможности е транспортирането на руски природен газ към Иран, както и изграждането на необходимата за това инфраструктура.

По-рано иранският говорител на външното министерство Исмаил Багаи допусна възможността за временно забавяне на съвместните проекти на фона на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Впоследствие Москва и Техеран потвърдиха намерението си да продължат реализацията им.

Въпреки липсата на активни военни действия между Иран и САЩ, конфликтът остава нерешен, а Техеран продължава да поставя акцент върху запазването и развитието на икономическото си сътрудничество с Русия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Иран имали интерес към инфраструктурен проект в Безмер! Първо щели да заравняват терена!

    10:37 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Псулер от Камчатка

    0 1 Отговор
    Не може, Сорос ни забрани.

    10:55 20.08.2026

  • 4 Проект

    2 0 Отговор
    Иран освен дронове и ракети, сега и бензин щял да изнася за русията, че бил свършил.
    Щели да строят Ирански паток.

    10:55 20.08.2026

  • 5 Лондон

    1 1 Отговор
    Кремълските кюспета са лика прилика с айтоласите , разликата е , че първите нямат бради и са редовно мъртво пияни , а забравих...липсва им чаршафа !!!
    До няколко години имамите ще ги принудят да пускат масово бради , а Наташките да мятат чаршафите , но с алкохола , тези пияници никога няма да преклонят глава пред айтолаха !!!

    11:01 20.08.2026

  • 6 Ранбо

    0 0 Отговор
    Още преди 10 години, Иран и Русия се разбраха за плавателен каннал между Каспийско море и залива. Но. никой нищо не прави на практика.

    11:02 20.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания