Иран иска да ускори съвместните инфраструктурни проекти с Русия

Иран възнамерява да ускори реализацията на съвместните инфраструктурни и икономически проекти с Русия след стабилизирането на ситуацията, заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали в интервю за РИА Новости, предава Фокус.
По думите му контактите между двете страни продължават, като Техеран има за цел да не прекъсва съвместните проекти и да ускори изпълнението им, когато обстановката се стабилизира.
„В настоящата ситуация контактите между двете страни продължават, а нашата цел е да не прекъсваме съвместните проекти и да ускорим тяхното изпълнение след стабилизиране на ситуацията. Например, работата по АЕЦ „Бушер“ продължава“, заяви Джалали.
Иранският посланик посочи, че Москва и Техеран водят преговори и предприемат практически стъпки по редица инфраструктурни и икономически проекти.
Сред основните приоритети е железопътната линия Решт-Астара, която е част от международния транспортен коридор „Север-Юг“. Според Джалали двете страни вече са постигнали споразумение по договора за реализацията на проекта и се планира неговото подписване.
Москва и Техеран обсъждат и разширяване на сътрудничеството в енергетиката. Сред разглежданите възможности е транспортирането на руски природен газ към Иран, както и изграждането на необходимата за това инфраструктура.
По-рано иранският говорител на външното министерство Исмаил Багаи допусна възможността за временно забавяне на съвместните проекти на фона на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Впоследствие Москва и Техеран потвърдиха намерението си да продължат реализацията им.
Въпреки липсата на активни военни действия между Иран и САЩ, конфликтът остава нерешен, а Техеран продължава да поставя акцент върху запазването и развитието на икономическото си сътрудничество с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
10:37 20.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Псулер от Камчатка
10:55 20.08.2026
4 Проект
Щели да строят Ирански паток.
10:55 20.08.2026
5 Лондон
До няколко години имамите ще ги принудят да пускат масово бради , а Наташките да мятат чаршафите , но с алкохола , тези пияници никога няма да преклонят глава пред айтолаха !!!
11:01 20.08.2026
6 Ранбо
11:02 20.08.2026