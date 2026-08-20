Иран иска да ускори съвместните инфраструктурни проекти с Русия

Иран възнамерява да ускори реализацията на съвместните инфраструктурни и икономически проекти с Русия след стабилизирането на ситуацията, заяви иранският посланик в Москва Казем Джалали в интервю за РИА Новости, предава Фокус.

По думите му контактите между двете страни продължават, като Техеран има за цел да не прекъсва съвместните проекти и да ускори изпълнението им, когато обстановката се стабилизира.

„В настоящата ситуация контактите между двете страни продължават, а нашата цел е да не прекъсваме съвместните проекти и да ускорим тяхното изпълнение след стабилизиране на ситуацията. Например, работата по АЕЦ „Бушер“ продължава“, заяви Джалали.

Иранският посланик посочи, че Москва и Техеран водят преговори и предприемат практически стъпки по редица инфраструктурни и икономически проекти.

Сред основните приоритети е железопътната линия Решт-Астара, която е част от международния транспортен коридор „Север-Юг“. Според Джалали двете страни вече са постигнали споразумение по договора за реализацията на проекта и се планира неговото подписване.

Москва и Техеран обсъждат и разширяване на сътрудничеството в енергетиката. Сред разглежданите възможности е транспортирането на руски природен газ към Иран, както и изграждането на необходимата за това инфраструктура.

По-рано иранският говорител на външното министерство Исмаил Багаи допусна възможността за временно забавяне на съвместните проекти на фона на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Впоследствие Москва и Техеран потвърдиха намерението си да продължат реализацията им.

Въпреки липсата на активни военни действия между Иран и САЩ, конфликтът остава нерешен, а Техеран продължава да поставя акцент върху запазването и развитието на икономическото си сътрудничество с Русия.