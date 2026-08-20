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"Те не са хора": изказването на Бен-Гвир, което шокира света
  Тема: Бъдещето на Газа

"Те не са хора": изказването на Бен-Гвир, което шокира света

20 Август, 2026 16:39 2 382 66

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Това не е първият път, когато Итамар Бен-Гвир привлича вниманието с ужасяващи призиви за насилие срещу палестинци

"Те не са хора": изказването на Бен-Гвир, което шокира света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всяка нощ трябва да се "елиминират" по 30-40 палестинци - това шокиращо изказване на израелския министър Бен-Гвир предизвика остра реакция на германското правителство. "Прекрачена е граница", заяви Ларс Клингбайл.

"Смятам, че в Газа трябва да се извършват целенасочени убийства", заяви в понеделник израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Той разясни и как си представя това: всяка нощ трябва да се "елиминират" по 30-40 палестинци. Изказванията на министъра в кабинета на Нетаняху предизвикаха масово възмущение в целия свят.

Бен-Гвир уточни, че не говори само за палестински бойци, които представляват непосредствена опасност - според него в ивицата Газа има хора, които не заслужават да живеят. "Те дори не са хора", добави той.

От кабинета на Мерц реагираха остро на изказването

В сряда германският канцлер Фридрих Мерц реагира на изявленията на спорния израелски политик. "Канцлерът остро осъжда безчовечните и противоречащи на международното право призиви на министър Бен-Гвир - те са недопустими", заяви негов говорител в Берлин. Мерц в момента е в отпуск.

От кабинета му обаче разкритикуваха и плановете на Израел да продължи разширяването на селищата в Западния бряг: Мерц следи тези ходове "с голяма загриженост". Не трябва да има по-нататъшни анексии, добави говорителят: "Като окупационна сила Израел трябва да третира палестинците достойно, да защитава тяхната собственост и да осигурява публична администрация, както и хуманитарна помощ."

Клингбайл: "Наистина е прекрачена граница"

Вицепремиерът и министър на финансите Ларс Клингбайл поиска това изказване да не остава без последствия. "Това са изявления, които ние като федерално правителство по никакъв начин не можем да приемем", заяви той пред телевизионния канал Sat.1. На европейско равнище се обсъждат санкции, посочи Клингбайл. Той добави, че Германия не бива да мълчи въпреки своята солидарност с държавата Израел. "Наистина е прекрачена граница", подчерта заместникът на Мерц от Германската социалдемократическа партия.

Католическата информационна агенция KNA описва Бен-Гвир като вероятно "най-радикалната фигура" в израелското правителство. Министърът на сигурността е изключително спорен на международно равнище заради своите расистки, религиозно-фундаменталистки и ултранационалистически възгледи. Поради това много страни вече са му забранили да влиза на тяхна територия - Австралия, Франция, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Нидерландия и др.

Призиви за санкции и спиране на износа на оръжие

Опозиционната партия на Зелените в германския Бундестаг също настоява за строги мерки: "Призовавам федералното правителство да наложи забрана за влизане на този човек и да се застъпи за налагането на подобни санкции и на европейско равнище", заяви тяхната лидерка Франциска Брантнер пред "Политико".

Това не е първият път, когато Бен-Гвир привлича вниманието с ужасяващи призиви за насилие срещу палестинци, подчерта още тя. А нейната колежка от Левицата Леа Райснер призова в интервю за "Дойчландфунк" да бъде спрян износът на оръжие за Израел.

"Изключително срамно и безотговорно"

Централният съвет на евреите в Германия също реагира на призива на Бен-Гвир за масови убийства на палестинци - изявленията му са в пряко противоречие с еврейските ценности и нанасят вреда на репутацията на Израел, заяви председателят на Централния съвет Йозеф Шустер пред КNA. "Поведението на Итамар Бен-Гвир е дълбоко срамно и безотговорно". То илюстрира опасността, която излъчват крайнодесните сили, заяви Шустер.

Председателката на Съвета на Евангелската църква в Германия Кирстен Ферс определи изявленията на Бен-Гвир в социалната мрежа Тредс като "атака срещу човечността". Епископката припомни, че независимо от религиозните различия всеки човек е създаден но Божието подобие и достойнството му трябва да е неотменимо. "Никой не може да дава и да отнема това достойнство", настоява Ферс.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Янко

    56 3 Отговор
    Така каза навремето и чичкото с малките мустачки.Много много е бил прав

    16:47 20.08.2026

  • 6 Мисит

    65 1 Отговор
    Тук някъде ,,,човек се замисля.,,,,Хитлер,дали е бил луд,,,,,,?,

    16:48 20.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    51 2 Отговор
    И "шокирания " свят им помага в този геноцид ,ще дойде време няма да има милост за тях

    16:49 20.08.2026

  • 8 Малките мустачки

    38 1 Отговор
    Бях прав!

    16:53 20.08.2026

  • 9 Професор

    45 1 Отговор
    Австрийския художник беше прав. Единствената му грешка беше, че нападна Русия.

    Коментиран от #12

    16:56 20.08.2026

  • 10 Отговорът

    40 4 Отговор
    Украинците правеха същите изказвания срещу Руснаците преди 10 години, вижте ги сега...
    Между впрочем Европейците се изказват по подобен начин в момента, да видим след 10 години....

    Коментиран от #22

    16:57 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 жителите на Москва

    2 11 Отговор
    са шокирани !!!

    17:06 20.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма обида която да важи

    24 0 Отговор
    В пълна степен за тоя боклук Бен-Гвир

    17:07 20.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жорко

    25 2 Отговор
    Каквито и да са,ти не определяш кои да живее и кой да умре,гледай си собственият двор.

    17:08 20.08.2026

  • 21 И какво ще направи Мерц

    21 0 Отговор
    Освен че осъжда "безчовечните и противоречащи на международното право призиви" на изперкалият нацистки министър Бен-Гвир ?

    17:08 20.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Котка

    15 1 Отговор
    А, така ли? Възмутил се. Че нещо нещо не си спомням да се беше Възмутил, когато в началото на мандата си любимецът Михайло Федотов се изцепи, че трябва да се убиват по 500 руснака всеки ден.

    17:11 20.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ивелин Михайлов

    19 3 Отговор
    Хага си трайкат.. смятайте, ако Лавров беше казал същото

    17:13 20.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Котка

    3 0 Отговор
    Е, добре де редактора му сгреши фамилията, но знаем за кого става дума

    17:14 20.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 То останали въобще

    9 1 Отговор
    Разумен човек който още да не е разбрал за какви гнусни същества иде реч? Тва израелците са поголовно бракувана стока, най вероятно в резултат от кръвосмешения и удари на кратуните в оная стена

    17:15 20.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Убиеца Нетаняху в затвора !

    10 0 Отговор
    Заедно със касапите му , бен гвир на гелотоната !

    17:15 20.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 казах

    1 3 Отговор
    Че този човек, експерт по военни дела и висш шпионаж, е съвършено прав.

    17:22 20.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Уникален изроод ей

    5 2 Отговор
    (Всяка нощ трябва да се "елиминират" по 30-40 палестинци).... Абе нека те палестинците оръжие да имаха и света за справедливата им кауза да им помагаше, па да я питам тая крива тромба дали така щеше да се изхвърля

    Коментиран от #47

    17:25 20.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Горски

    8 2 Отговор
    Политиката, която прилагат към палестинците е отвратителна. Целият свят стои и гледа как шепа самозабравили се избиват невинни деца. Славяните също бяха жертва на геноцид, а евреите след войната според първото преброяване бяха със 100 хиляди повече. Ако израелците не бяха тероризирали години наред палестинците, защото "нямали право на живот", палестинците никога не биха прибегнали към въоръжена самозащита срещу израелците. Пак израелците убиха български капитан от ООН при една от редовните им стрелби по хуманитарни работници. Тръмп сега доволен ли е че целия свят разбра че подкрепя тия? Преди ден-два проклетият им министър на висок глас призоваваше за още убийства! Пред очите на целият свят. Докога само ще се броят убитите деца? Колко още е нужно, за да се засити този звяр?

    17:27 20.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Що пък да не е

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Уникален изроод ей":

    Всяка нощ трябва да се "елиминират" поне 30-40 израелци в Европа и поне умножено по 5 в Азия и Латинска Америка

    17:30 20.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Студопор

    3 1 Отговор
    Когато евреите станат фашисти...

    17:33 20.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Натурално естествено!

    3 0 Отговор
    Ционистки фашизъм в действие!

    17:49 20.08.2026

  • 56 Хаген Дас

    3 0 Отговор
    Според ционистите само те са хора, останалия свят са нещо низше! Това го пише и в техните псалми!

    17:52 20.08.2026

  • 57 Кой кво зимал,

    0 0 Отговор
    за негу си остава според възмУтените дойчовци:

    "с голяма загриженост". Не трябва да има по-нататъшни анексии, добави говорителят

    17:57 20.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 А тоя пейраст

    1 0 Отговор
    Да не би за човек да се мисли?

    17:59 20.08.2026

  • 61 УдоМача

    1 0 Отговор
    Дните на израел са преброени! Не много след като изградят третия храм на мястото на Ал Акса ще бъдат погубени!!!

    17:59 20.08.2026

  • 62 Докато Израел не изчезне от картата

    1 0 Отговор
    На света , няма да има мир !

    18:00 20.08.2026

  • 63 Ало, Ало,...

    1 0 Отговор
    Коалицията на желаещите , животът на палестинците има ли значение? Ще им окажете му помощ "толкова дълго , колкото е необходимо"
    Освен храна и вода , палестинците имат нужда и от други неща,...
    Палестинците имат ли право да се защитават.
    Ще последват ли санкции за агресора, до сега , не сме видяли .
    Подлостта и лицемерието на Западният свят е толкова голямо , че отблъсква и предизвиква отвращение.

    18:01 20.08.2026

  • 64 Като го слуша човек

    0 0 Отговор
    Му иди да отиде в Сарафово и светлият пример да повтори а? Тва израелците верно са повредени лумпени на 99%

    18:02 20.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ми то.....

    0 0 Отговор
    Има ли свобода на словото у нас ???? Каквото написах ......ей тия всичко изтриха !!!!!

    18:04 20.08.2026