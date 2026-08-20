"Те не са хора": изказването на Бен-Гвир, което шокира света

Всяка нощ трябва да се "елиминират" по 30-40 палестинци - това шокиращо изказване на израелския министър Бен-Гвир предизвика остра реакция на германското правителство. "Прекрачена е граница", заяви Ларс Клингбайл.

"Смятам, че в Газа трябва да се извършват целенасочени убийства", заяви в понеделник израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Той разясни и как си представя това: всяка нощ трябва да се "елиминират" по 30-40 палестинци. Изказванията на министъра в кабинета на Нетаняху предизвикаха масово възмущение в целия свят.

Бен-Гвир уточни, че не говори само за палестински бойци, които представляват непосредствена опасност - според него в ивицата Газа има хора, които не заслужават да живеят. "Те дори не са хора", добави той.

От кабинета на Мерц реагираха остро на изказването

В сряда германският канцлер Фридрих Мерц реагира на изявленията на спорния израелски политик. "Канцлерът остро осъжда безчовечните и противоречащи на международното право призиви на министър Бен-Гвир - те са недопустими", заяви негов говорител в Берлин. Мерц в момента е в отпуск.

От кабинета му обаче разкритикуваха и плановете на Израел да продължи разширяването на селищата в Западния бряг: Мерц следи тези ходове "с голяма загриженост". Не трябва да има по-нататъшни анексии, добави говорителят: "Като окупационна сила Израел трябва да третира палестинците достойно, да защитава тяхната собственост и да осигурява публична администрация, както и хуманитарна помощ."

Клингбайл: "Наистина е прекрачена граница"

Вицепремиерът и министър на финансите Ларс Клингбайл поиска това изказване да не остава без последствия. "Това са изявления, които ние като федерално правителство по никакъв начин не можем да приемем", заяви той пред телевизионния канал Sat.1. На европейско равнище се обсъждат санкции, посочи Клингбайл. Той добави, че Германия не бива да мълчи въпреки своята солидарност с държавата Израел. "Наистина е прекрачена граница", подчерта заместникът на Мерц от Германската социалдемократическа партия.

Католическата информационна агенция KNA описва Бен-Гвир като вероятно "най-радикалната фигура" в израелското правителство. Министърът на сигурността е изключително спорен на международно равнище заради своите расистки, религиозно-фундаменталистки и ултранационалистически възгледи. Поради това много страни вече са му забранили да влиза на тяхна територия - Австралия, Франция, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Нидерландия и др.

Призиви за санкции и спиране на износа на оръжие

Опозиционната партия на Зелените в германския Бундестаг също настоява за строги мерки: "Призовавам федералното правителство да наложи забрана за влизане на този човек и да се застъпи за налагането на подобни санкции и на европейско равнище", заяви тяхната лидерка Франциска Брантнер пред "Политико".

Това не е първият път, когато Бен-Гвир привлича вниманието с ужасяващи призиви за насилие срещу палестинци, подчерта още тя. А нейната колежка от Левицата Леа Райснер призова в интервю за "Дойчландфунк" да бъде спрян износът на оръжие за Израел.

"Изключително срамно и безотговорно"

Централният съвет на евреите в Германия също реагира на призива на Бен-Гвир за масови убийства на палестинци - изявленията му са в пряко противоречие с еврейските ценности и нанасят вреда на репутацията на Израел, заяви председателят на Централния съвет Йозеф Шустер пред КNA. "Поведението на Итамар Бен-Гвир е дълбоко срамно и безотговорно". То илюстрира опасността, която излъчват крайнодесните сили, заяви Шустер.

Председателката на Съвета на Евангелската църква в Германия Кирстен Ферс определи изявленията на Бен-Гвир в социалната мрежа Тредс като "атака срещу човечността". Епископката припомни, че независимо от религиозните различия всеки човек е създаден но Божието подобие и достойнството му трябва да е неотменимо. "Никой не може да дава и да отнема това достойнство", настоява Ферс.