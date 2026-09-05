"Хизбула": Думата "капитулация" не съществува в речника ни!

"Хизбула" се гордее със съюза си с Иран и вярва, че Иран ще продължи да подкрепя организацията. Това заяви ливанският депутат Хюсеин ал-Хадж Хасан, свързан с "Хизбула", съобщава иранската информационна агенция "Мехр".

Хасан посочи и че думата "капитулация не съществува в нашия речник". Той подчерта, че "задълженията, свързани с ливанския суверенитет, не бяха изпълнени, а "Хизбула" все още е силна - доказателство за това е степента на внимание, което Съединените щати, ционисткият режим и международните организации отделят на въпроса за Ливан".

Тази сутрин израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удар по инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан.