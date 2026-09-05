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"Хизбула": Думата "капитулация" не съществува в речника ни!
  Тема: Иранската криза

"Хизбула": Думата "капитулация" не съществува в речника ни!

5 Септември, 2026 18:49 525 4

  • израел-
  • ливан-
  • хизбула

Тази сутрин израелските отбранителни сили потвърдиха, че са нанесли удар по инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан

"Хизбула": Думата "капитулация" не съществува в речника ни! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

"Хизбула" се гордее със съюза си с Иран и вярва, че Иран ще продължи да подкрепя организацията. Това заяви ливанският депутат Хюсеин ал-Хадж Хасан, свързан с "Хизбула", съобщава иранската информационна агенция "Мехр".

Хасан посочи и че думата "капитулация не съществува в нашия речник". Той подчерта, че "задълженията, свързани с ливанския суверенитет, не бяха изпълнени, а "Хизбула" все още е силна - доказателство за това е степента на внимание, което Съединените щати, ционисткият режим и международните организации отделят на въпроса за Ливан".

Тази сутрин израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удар по инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан.


Ливан
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  • 1 Цахал

    3 1 Отговор
    Ще ви я напишем!

    18:54 05.09.2026

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Я пак ...

    19:03 05.09.2026

  • 3 Ало

    2 0 Отговор
    Ехо ибри Ка дето коли и беси коментаторите. Що ме триеш?

    19:05 05.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.