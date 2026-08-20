Струпване на бойна сила! Нова авионосна група на САЩ пристигна в Близкия изток

Въоръжените сили на САЩ съобщиха за пристигането на нова авионосна група в Близкия изток, която ще замести самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", чиято военна мисия в морето, продължила месеци, предизвика опасения за условията на живот на екипажа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ударната група на самолетоносача "Джордж Вашингтон" вече оперира в Близкия изток в рамките на планирано базиране, след като вчера пристигна в зоната на театъра на военните действия, за което отговаря Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ)", написаха от СЕНТКОМ в социалната платформа Екс.

Условията, в които живееше екипажът на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", намиращ се на мисия в морето вече повече от осем месеца, предизвикаха критики в САЩ.

От няколко дни както законодатели, така и семейства на моряците, служещи на борда на самолетоносача, изразиха недоволството си пред армейски командири от трудните условия на живот, на които е изложен екипажът, най-вече във връзка с недостига на продоволствия. Някои семейства съобщиха за сериозни проблеми с психичното здраве на моряците, както и за опити за самоубийство.

Американският президент Доналд Тръмп отрече тези опасения миналата седмица, като същевременно потвърди смяната на самолетоносачите, а министърът на отбраната Пийт Хегсет изтъкна, че ситуацията е била "напълно изопачена".

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" напусна военноморската база в Сан Диего в щата Калифорния на 21 ноември миналата година, за да се отправи на мисия в Южнокитайско море, откъдето беше пренасочен към Близкия изток преди Израел и САЩ да започнат военната си операция срещу Иран на 28 февруари.

С разполагането на "Джордж Вашингтон" в Близкия изток в района на Тихия океан временно няма да остане нито един американски самолетоносач, което е от особена полза за Китай, с който САЩ се конкурират, отбелязва АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече преди дни, че има притеснения за условията на живот на екипажа на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", чиято мисия продължава вече над осем месеца, предаде Франс прес.

В същото време обаче той потвърди, че този самолетоносач ще бъде заменен от друг. Според информации в медиите това ще е "Джордж Вашингтон", посочва АФП.

“Не, те не се тревожат", каза Тръмп относно семействата на моряците от екипажа, въпросът за които повдигна журналист по време на брифинг на американския държавен глава.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" е "готов да отплава, или това ще стане много скоро, и той ще бъде заменен от друг подобен кораб", каза Тръмп пред журналисти преди да отпътува за Ню Йорк.

Запитан дали мисията на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" не е продължила прекалено дълго, президентът отговори: "Не, не, не... Това далеч не е прекалено дълго".

Политици от Демократическата партия поискаха в сряда обяснение от министъра на отбраната Пийт Хегсет за твърденията му, че ситуацията с този самолетоносач "се преувеличава".

"Ейбрахам Линкълн" напусна Сан Диего в щата Калифорния през ноември миналата година за мисия в Южнокитайско море, но бе пренасочен към Близкия изток преди началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят иконономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е "свалянето на този убийствен режим", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Бесънт изтъкна, че икономическият натиск, който САЩ упражняват върху Иран, има за цел свалянето на режима в Техеран.

"Той ще проработи в Иран и ние ще свалим този режим. Това ще бъде най-голямата координирана операция за икономическа изолация в историята на света", заяви американският министър на финансите в интервю за телевизионния канал Си Ен Би Си.

Министърът допълни, че икономическите санкции срещу Иран ще намалят вероятността от възобновяване на големи военни операции срещу Ислямската република.

"Ако упражняваме максимален икономически натиск, това означава, че е вероятно да бъдат избегнати мащабни военни операции, но бих искал да подчертая, че това са временни оценки, които важат за момента", посочи Бесънт.

Американският финансов министър призова Китай "да се съобрази" с тази ситуация, ако желае Ормузкият проток да бъде отново отворен, а цените на енергията да спаднат, като припомни, че 50% от енергията, която Пекин употребява, идва от Близкия изток.

Иранското външно министерство днес заяви, че санкциите и "икономическата война", обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран, представляват "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Няма съмнение, че икономическите санкции на САЩ срещу Иран, които нарушават основните права на всеки ирански гражданин, представляват случай на "икономически тероризъм" и "престъпления срещу човечеството", посочи министерството, цитирано от иранската новинарска агенция ИРНА.

Иранското външно министерство добави, че лицата, отговорни за санкциите, както и тези, които са ги насърчавали, "заслужават да бъдат съдени и наказани" за извършването на тези "гнусни престъпления".