За първи път: Украинската ПВО свали над 80% от реактивните дронове при руска атака

Украинската противовъздушна отбрана за първи път е свалила или подавила над 80% от реактивните дронове, използвани при руска атака. Това показват предварителните данни на Военновъздушните сили на Украйна.

В периода от 06:30 до 18:30 часа на 30 септември Русия е атакувала Украйна с 285 ударни безпилотни летателни апарата. От тях 174 са били реактивни, а останалите са включвали дронове „Гербера“ и апарати от други типове.

„В рамките на посочения период със средствата на противовъздушната отбрана са свалени или подавени 254 безпилотни летателни апарата, от които 146 са реактивни“, съобщават Военновъздушните сили.

Така украинската ПВО е неутрализирала приблизително 84% от реактивните дронове, използвани в атаката. По-рано този показател е бил около 40-50%, посочва УНИАН. Данните обаче са предварителни и включват както свалени цели, така и дронове, потиснати чрез средства за радиоелектронна борба.

Използвана е и балистична ракета

Освен безпилотните апарати на източното направление е нанесен удар с балистична ракета. Русия е използвала и няколко боеприпаса тип „Бандероль“ и „Дань-Т“.

Военновъздушните сили уточняват, че информацията за тези удари все още се изяснява. Към 18:30 часа във въздушното пространство на Украйна са останали около 10 ударни дрона.

Нова бойна глава за реактивен дрон

На фона на атаката технологичният съветник по отбранителните въпроси Сергей Бескрестнов, известен с позивната „Флеш“, съобщи за първото използване на реактивен дрон със специален кумулативно-режещ боен заряд.

По думите му подобен заряд вероятно е предназначен за поразяване на високоволтови електропроводи и метални конструкции на железопътни мостове. Твърдението е оценка на Бескрестнов, а не официално потвърдено заключение за конкретна поразена цел.

Съчетаването на масирана атака с голям брой реактивни дронове, балистична ракета и допълнителни боеприпаси поставя украинската ПВО пред различни по скорост и характеристики въздушни цели. Последиците от ударите и окончателният брой на неутрализираните апарати подлежат на допълнително уточняване.

Източници: УНИАН, Украинска правда