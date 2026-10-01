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За първи път: Украинската ПВО свали над 80% от реактивните дронове при руска атака
  Тема: Украйна

За първи път: Украинската ПВО свали над 80% от реактивните дронове при руска атака

1 Октомври, 2026 05:24 1 081 21

  • украйна-
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  • реактивни дронове-
  • украинска пво

Украйна е атакувана с 285 безпилотни апарата, 174 от които са били реактивни. По предварителни данни са неутрализирани 146 от тях.

За първи път: Украинската ПВО свали над 80% от реактивните дронове при руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана за първи път е свалила или подавила над 80% от реактивните дронове, използвани при руска атака. Това показват предварителните данни на Военновъздушните сили на Украйна.

В периода от 06:30 до 18:30 часа на 30 септември Русия е атакувала Украйна с 285 ударни безпилотни летателни апарата. От тях 174 са били реактивни, а останалите са включвали дронове „Гербера“ и апарати от други типове.

„В рамките на посочения период със средствата на противовъздушната отбрана са свалени или подавени 254 безпилотни летателни апарата, от които 146 са реактивни“, съобщават Военновъздушните сили.

Така украинската ПВО е неутрализирала приблизително 84% от реактивните дронове, използвани в атаката. По-рано този показател е бил около 40-50%, посочва УНИАН. Данните обаче са предварителни и включват както свалени цели, така и дронове, потиснати чрез средства за радиоелектронна борба.

Използвана е и балистична ракета

Освен безпилотните апарати на източното направление е нанесен удар с балистична ракета. Русия е използвала и няколко боеприпаса тип „Бандероль“ и „Дань-Т“.

Военновъздушните сили уточняват, че информацията за тези удари все още се изяснява. Към 18:30 часа във въздушното пространство на Украйна са останали около 10 ударни дрона.

Нова бойна глава за реактивен дрон

На фона на атаката технологичният съветник по отбранителните въпроси Сергей Бескрестнов, известен с позивната „Флеш“, съобщи за първото използване на реактивен дрон със специален кумулативно-режещ боен заряд.

По думите му подобен заряд вероятно е предназначен за поразяване на високоволтови електропроводи и метални конструкции на железопътни мостове. Твърдението е оценка на Бескрестнов, а не официално потвърдено заключение за конкретна поразена цел.

Съчетаването на масирана атака с голям брой реактивни дронове, балистична ракета и допълнителни боеприпаси поставя украинската ПВО пред различни по скорост и характеристики въздушни цели. Последиците от ударите и окончателният брой на неутрализираните апарати подлежат на допълнително уточняване.

Източници: УНИАН, Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 604

    10 9 Отговор
    Всяка лъжа е 2 но поражение на психологичната войно !

    05:34 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пффф

    23 1 Отговор
    абе не зная какво е свалила Украйна, но зная, че е прегазена от изток на запад чак до границата...

    06:00 01.10.2026

  • 10 То ако

    25 1 Отговор
    Слушаме укрите 100% са ги свалили. Лъжат като Дойче веле.

    06:02 01.10.2026

  • 11 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Не е вярно от 175 са свалени 285 ,тази зима ще пестим ли газ в Европа ????

    06:03 01.10.2026

  • 12 Сандо

    12 1 Отговор
    Нали разбирате,че за да получиш пари,трябва да отчетеш някакъв успех.А укрите имат въпиюща нужда от пари,и то от много пари.Така че успехите им само ще се множат - по медиите.

    06:12 01.10.2026

  • 13 Достоверна информация

    7 2 Отговор
    за ставащото в Украйна намирам от много места! С видеа и снимки от очевидци.
    Тук съм само за да прочета информация за украинските успехи, защото не разбирам украински.
    За което благодаря!!!

    /Последния украйнец/

    06:30 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не ти вярвам

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "НИЩО НЕ Е СВАЛИЛА,ЗАЩОТО ВОЕННИТЕ ОБЕКТИ":

    С тия дребни букви, никой не те чете. Дай по-едро да ти повярваме.

    06:47 01.10.2026

  • 17 Оня

    3 0 Отговор
    Значи руснаците изстрелват 100 урките свалят 200 ! До вчера не можеха да свалят 10-20 процента ( според тайни изказвания) но днес, о чудо 80 процента! А над Одеса Николаев и кииф падат шекеросани лешници! Само така екстра сте! Всички ви вярваме! А на зеленчука му изстина кафето в Крим! А бе зеления да не ви е черпил с нещо?

    06:50 01.10.2026

  • 18 К, как така за първи път, бе минзухар???

    1 0 Отговор
    До сега какви гръмки победи съпътстваха международната украинска армия, че не 80%, а 200% успеваемост имаха!
    Кога лъжеш?

    06:54 01.10.2026

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор
    По голяма смешка не бях, чел!

    06:55 01.10.2026

  • 20 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ха ха ха! Ясно, че нищо не е ясно! Ега си тъпата статия! И то със сведения от Украйна!

    06:55 01.10.2026

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор
    "Източници: УНИАН, Украинска правда".
    Реално стотици пожари в Киев.

    07:12 01.10.2026

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