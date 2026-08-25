Почивка в Тайланд! Самолетоносачът "Линкълн“ ще акостира на суша след над 200 дни без посещение на пристанище

Американският самолетоносач USS "Ейбрахам Линкълн" ще акостира в Тайланд следващата седмица, след като приключи продължителното си разполагане в Близкия изток, съобщи тайландски представител, цитиран от "Ройтерс".

Корабът напусна района на Близкия изток в събота. Той не е посещавал пристанище повече от 200 дни, което според американски конгресмени е съвременен рекорд за продължително непрекъснато пребиваване в морето. На борда му има около 5000 моряци и морски пехотинци.

Според тайландския представител престоят ще даде възможност на екипажа за "почивка и възстановяване след продължителното плаване".

"Ейбрахам Линкълн" напусна базата си в Сан Диего през ноември миналата година, а впоследствие беше пренасочен към Близкия изток за участие в американските военни операции във войната с Иран.

През последните седмици продължителността на мисията и условията на борда станаха предмет на обществено внимание в САЩ. Военните издания Navy Times и Stars and Stripes съобщиха за опити за самоубийство, влошаване на морала и проблеми с психичното здраве сред част от екипажа. Американски конгресмени поискаха обяснения и за съобщения за недостиг на основни продукти, проблеми с водата и водопроводната система и нарушения при доставянето на поща.

Твърденията за остро недоволство и влошаваща се обстановка сред моряците не бяха независимо потвърдени. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че публикациите "напълно погрешно представят" ситуацията на самолетоносача. Пентагонът посочи също, че замяната на "Ейбрахам Линкълн" с друг самолетоносач е била предварително планирана, което не позволява оттеглянето му от Близкия изток да бъде пряко свързано с публикациите за състоянието на екипажа.

На фона на тези съобщения самолетоносачът беше посетен и от командващия Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. След посещението той определи работата на екипажа като впечатляваща и похвали неговата "устойчивост". По думите му на "Ейбрахам Линкълн" е регистриран най-ниският брой случаи, свързани с психичното здраве, сред 11-те действащи американски самолетоносача.

Посещението на адмирала обаче не прекрати споровете около необичайно дългата мисия. Президентът Доналд Тръмп отхвърли опасенията, че разполагането е продължило прекалено дълго, като заяви, че то "изобщо не е било достатъчно дълго".

Обичайно разполагането на американски военноморски сили продължава между шест и девет месеца, макар че при военни действия този срок може да бъде удължаван.

След напускането на Близкия изток посещението в Тайланд ще бъде първата възможност за екипажа на "Ейбрахам Линкълн" да слезе на пристанище от повече от шест месеца. Тайланд е единственият договорен съюзник на САЩ в континентална Югоизточна Азия и има статут на основен съюзник извън НАТО от 2003 г.