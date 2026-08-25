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Почивка в Тайланд! Самолетоносачът "Линкълн“ ще акостира на суша след над 200 дни без посещение на пристанище
  Тема: Иранската криза

Почивка в Тайланд! Самолетоносачът "Линкълн“ ще акостира на суша след над 200 дни без посещение на пристанище

25 Август, 2026 15:18 873 19

  • сащ-
  • иран-
  • самолетоносач ейбрахам линкълн-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Обичайно разполагането на американски военноморски сили продължава между шест и девет месеца, макар че при военни действия този срок може да бъде удължаван

Почивка в Тайланд! Самолетоносачът "Линкълн“ ще акостира на суша след над 200 дни без посещение на пристанище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Американският самолетоносач USS "Ейбрахам Линкълн" ще акостира в Тайланд следващата седмица, след като приключи продължителното си разполагане в Близкия изток, съобщи тайландски представител, цитиран от "Ройтерс".

Корабът напусна района на Близкия изток в събота. Той не е посещавал пристанище повече от 200 дни, което според американски конгресмени е съвременен рекорд за продължително непрекъснато пребиваване в морето. На борда му има около 5000 моряци и морски пехотинци.

Според тайландския представител престоят ще даде възможност на екипажа за "почивка и възстановяване след продължителното плаване".

"Ейбрахам Линкълн" напусна базата си в Сан Диего през ноември миналата година, а впоследствие беше пренасочен към Близкия изток за участие в американските военни операции във войната с Иран.

През последните седмици продължителността на мисията и условията на борда станаха предмет на обществено внимание в САЩ. Военните издания Navy Times и Stars and Stripes съобщиха за опити за самоубийство, влошаване на морала и проблеми с психичното здраве сред част от екипажа. Американски конгресмени поискаха обяснения и за съобщения за недостиг на основни продукти, проблеми с водата и водопроводната система и нарушения при доставянето на поща.

Твърденията за остро недоволство и влошаваща се обстановка сред моряците не бяха независимо потвърдени. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че публикациите "напълно погрешно представят" ситуацията на самолетоносача. Пентагонът посочи също, че замяната на "Ейбрахам Линкълн" с друг самолетоносач е била предварително планирана, което не позволява оттеглянето му от Близкия изток да бъде пряко свързано с публикациите за състоянието на екипажа.

На фона на тези съобщения самолетоносачът беше посетен и от командващия Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър. След посещението той определи работата на екипажа като впечатляваща и похвали неговата "устойчивост". По думите му на "Ейбрахам Линкълн" е регистриран най-ниският брой случаи, свързани с психичното здраве, сред 11-те действащи американски самолетоносача.

Посещението на адмирала обаче не прекрати споровете около необичайно дългата мисия. Президентът Доналд Тръмп отхвърли опасенията, че разполагането е продължило прекалено дълго, като заяви, че то "изобщо не е било достатъчно дълго".

Обичайно разполагането на американски военноморски сили продължава между шест и девет месеца, макар че при военни действия този срок може да бъде удължаван.

След напускането на Близкия изток посещението в Тайланд ще бъде първата възможност за екипажа на "Ейбрахам Линкълн" да слезе на пристанище от повече от шест месеца. Тайланд е единственият договорен съюзник на САЩ в континентална Югоизточна Азия и има статут на основен съюзник извън НАТО от 2003 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бам!

    14 3 Отговор
    Веднага да се торпилира

    Коментиран от #18

    15:19 25.08.2026

  • 2 ДОБРЕ ДОШЛИ В ТАЙЛАНД

    24 3 Отговор
    ВСИЧКИ ТРАВЕСТИТИ ВИ ОЧАКВАТ

    15:21 25.08.2026

  • 3 Рада Дълбоката , Брюксел, гейсъюз:

    20 4 Отговор
    Чудничко, в Тайланд има хубава кухня и разкошни травестити!👍👍👍

    15:22 25.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    18 4 Отговор
    547 казарма, от които 30-35 полагаем отпуск и награди. Толкова карахме, когато България беше държава и не се бяхме продали за банани. Американските лиглювци никога не сса били, нито ще бъдат някога войни.

    Коментиран от #15

    15:23 25.08.2026

  • 5 Янко

    15 3 Отговор
    Малко щели да се забавят за да могат да си извадят моряците скочили зад борд.

    15:23 25.08.2026

  • 6 ОТ КАКВО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ

    13 2 Отговор
    Да не са правили нещо. 200 дни безгрижно плаване.

    15:29 25.08.2026

  • 7 Тайландките са прочути

    8 1 Отговор
    с масажите си.

    15:32 25.08.2026

  • 8 фиаско

    6 1 Отговор
    Да си измият аспусите нас..рани с чиста вода.Нищо не вършат,само паразитлък,закотвени някъде.Хахахах.

    15:38 25.08.2026

  • 9 сащисан кравар

    6 1 Отговор
    Значи освен тоалетна хартия да заредят и тонове антибиотици и други илачи за неща дет не се лекуват😉

    15:38 25.08.2026

  • 10 Гост

    5 1 Отговор
    Тайландките с адамовите ябълки ще ги разпуснат! Буквално! Оп, оп!!!

    15:39 25.08.2026

  • 11 Американски прелести

    5 1 Отговор
    Сигурно там вече 50% са геОве и 50% манаfi

    15:40 25.08.2026

  • 12 ТЕЗИ ТЕНЕКИИ

    9 1 Отговор
    СА АБСОЛЮТНА И НЕНУЖНА ГЛУПОСТ. В ДНЕШНО ВРЕМЕ СА СУПЕР УЯЗВИМИ. ПОДВИЖНА ПСИХИАТРИЯ.

    15:46 25.08.2026

  • 13 Фокс

    3 0 Отговор
    Ахх ще има ибанее яко на непълнолетнни тайландки

    Коментиран от #17

    15:47 25.08.2026

  • 14 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ДАНО ДА ГИ НАБАРА ОНАЯ С КОЧАНА

    15:47 25.08.2026

  • 15 така беше

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    ако си служил през 90-те години. До 90-а беше 2 години плюс побъркващо задържане около месец, а за морските като тези 3 години.

    15:51 25.08.2026

  • 16 Сийка

    0 0 Отговор
    Путин бил предложил ( чрез посредници от България) корабът да акостира на руско пристанище, в град в който мъже вече почти не били останали. Предложението не е било прието, тъй като рускините искали само долари в брой и не приемали кредитни карти, найлонови чорапи и шоколади - били горди патриотки!!!

    15:53 25.08.2026

  • 17 Гошолин Сутсвнакар

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фокс":

    И тайландци , и тайландци......

    15:55 25.08.2026

  • 18 Женчовци

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бам!":

    Навремето един нормален моряжки курс беше 6 месеца.

    15:56 25.08.2026

  • 19 Пълно разложение

    0 0 Отговор
    Тайландките ще заработят здраво! Там е точното място,защото в друго пристанище нямаше да им стигнат каките!

    16:00 25.08.2026