Войната срещу дрогата! Пентагонът свали с лазер три дрона на мексикански наркокартели до границата

Американската армия е използвала лазер в долината на Рио Гранде в Южен Тексас тази седмица, за да свали три дрона на мексикански наркокартели в близост до границата с Мексико, съобщава "Ройтерс".

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) и Северното командване на САЩ (USNORTHCOM) заявиха, че операцията е била проведена късно във вторник и в ранните часове на сряда и при нея е използвана армейската лазерна система Multipurpose High Energy Laser.

Военните не посочиха точното място на ударите нито уточниха дали те са били извършени над територията на САЩ или Мексико. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че всяка едностранна американска операция на мексиканска територия би била сериозно нарушение на суверенитета на страната ѝ.

Военните посочиха, че дроновете са представлявали "физическа заплаха" за американски военнослужещи и служители на американската Митническа и гранична защита.

"Картелните мрежи все по-често използват безпилотни летателни системи, за да улесняват незаконното превеждане на хора през границата и активно да шпионират нашите служители и партньорските ни правоохранителни органи", заяви генерал-майор Къртис Тейлър, командир на Съвместната оперативна група "Южна граница".

Съобщението идва в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп засилва мерките срещу нелегалната имиграция и наркокартелите, изпълнявайки обещанията от президентската му кампания през 2024 г.

От създаването си през 2025 г. оперативната група е извършила десетки хиляди патрули за откриване и наблюдение и хиляди разузнавателни полети.

Военните не уточниха производителя на лазерната система.

AeroVironment Inc. достави първите си две многоцелеви високоенергийни лазерни системи на американската армия миналото лято. Преди това американската армия е разполагала системата LOCUST на AeroVironment.

Използването на тази система доведе до седемчасово затваряне на въздушното пространство в района на международното летище на Ел Пасо в Тексас по-рано тази година.

През февруари американските военни по погрешка свалиха дрон на правителството на САЩ с помощта на лазерна система за противодействие на дронове.

Американски представители по сигурността изразиха загриженост относно използването на дронове от мексиканските картели, които в повечето случаи използват грубо модифицирани модели, закупени от търговската мрежа, за да пускат пакети с наркотици или да наблюдават маршрутите за трафик.

В някои части на Мексико, по-далеч от границата със САЩ, картелите са използвали дронове за пускане на експлозиви при смъртоносни нападения.

Американските и мексиканските власти работят заедно за противодействие на нарастващото използване на дронове в граничния регион.