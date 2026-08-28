Войната срещу дрогата! Пентагонът свали с лазер три дрона на мексикански наркокартели до границата

Американската армия е използвала лазер в долината на Рио Гранде в Южен Тексас тази седмица, за да свали три дрона на мексикански наркокартели в близост до границата с Мексико, съобщава "Ройтерс".
Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) и Северното командване на САЩ (USNORTHCOM) заявиха, че операцията е била проведена късно във вторник и в ранните часове на сряда и при нея е използвана армейската лазерна система Multipurpose High Energy Laser.
Военните не посочиха точното място на ударите нито уточниха дали те са били извършени над територията на САЩ или Мексико. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че всяка едностранна американска операция на мексиканска територия би била сериозно нарушение на суверенитета на страната ѝ.
Военните посочиха, че дроновете са представлявали "физическа заплаха" за американски военнослужещи и служители на американската Митническа и гранична защита.
"Картелните мрежи все по-често използват безпилотни летателни системи, за да улесняват незаконното превеждане на хора през границата и активно да шпионират нашите служители и партньорските ни правоохранителни органи", заяви генерал-майор Къртис Тейлър, командир на Съвместната оперативна група "Южна граница".
Съобщението идва в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп засилва мерките срещу нелегалната имиграция и наркокартелите, изпълнявайки обещанията от президентската му кампания през 2024 г.
От създаването си през 2025 г. оперативната група е извършила десетки хиляди патрули за откриване и наблюдение и хиляди разузнавателни полети.
Военните не уточниха производителя на лазерната система.
AeroVironment Inc. достави първите си две многоцелеви високоенергийни лазерни системи на американската армия миналото лято. Преди това американската армия е разполагала системата LOCUST на AeroVironment.
Използването на тази система доведе до седемчасово затваряне на въздушното пространство в района на международното летище на Ел Пасо в Тексас по-рано тази година.
През февруари американските военни по погрешка свалиха дрон на правителството на САЩ с помощта на лазерна система за противодействие на дронове.
Американски представители по сигурността изразиха загриженост относно използването на дронове от мексиканските картели, които в повечето случаи използват грубо модифицирани модели, закупени от търговската мрежа, за да пускат пакети с наркотици или да наблюдават маршрутите за трафик.
В някои части на Мексико, по-далеч от границата със САЩ, картелите са използвали дронове за пускане на експлозиви при смъртоносни нападения.
Американските и мексиканските власти работят заедно за противодействие на нарастващото използване на дронове в граничния регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И ЩЕ СТАНЕ ВЕСЕЛБА
.....
ДРОНА Е КАЛАШНИКА НА 21 ВЕК :)
20:11 28.08.2026
2 ежедневие
20:14 28.08.2026
3 Анонимен
20:17 28.08.2026
4 Вие чувате ли се бре?
Коментиран от #12
20:17 28.08.2026
5 Ми Браво! Герои
20:19 28.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" РАЗРЕШАВА СЕ ДО 6 КГ ПРОСЕНА КАША И ДО 6 ЯЙЦА НА ЧОВЕК"
... :)
20:21 28.08.2026
7 Китай са им подарили
20:23 28.08.2026
8 САЩ ДА ВНИМАВАТ
20:28 28.08.2026
9 Олеееее....
20:28 28.08.2026
10 Бакти
20:28 28.08.2026
11 Като я четеш тая статия
Коментиран от #14, #16
20:33 28.08.2026
12 Те така сега и
До коментар #4 от "Вие чувате ли се бре?":НюЙорк ще бомбардират вероятно
20:35 28.08.2026
13 Дърт Вейдър
20:37 28.08.2026
14 Бабанко
До коментар #11 от "Като я четеш тая статия":Като те четем оставаме с впечатлението, че не си прочел статията!
20:39 28.08.2026
15 Сатана Z
Никакви доказателства нямат наречени обективен контрол под формата на заснет видеоклип как с бластер от Междузвездни войни свалят 3 дрона на съпротивата в случая мексикански търговски летателни апарати.
20:41 28.08.2026
16 Чудно е как си доживял с този акъл
До коментар #11 от "Като я четеш тая статия":Да пишеш коментари?
20:43 28.08.2026
17 Мишел
20:43 28.08.2026
18 ЯO пo Mekcиko
20:44 28.08.2026
19 Видяхте ли сега
20:55 28.08.2026
20 Гост
20:55 28.08.2026