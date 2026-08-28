Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Войната срещу дрогата! Пентагонът свали с лазер три дрона на мексикански наркокартели до границата

Войната срещу дрогата! Пентагонът свали с лазер три дрона на мексикански наркокартели до границата

28 Август, 2026 20:09 618 20

  • мексико-
  • пентагон-
  • наркокартели

В някои части на Мексико, по-далеч от границата със САЩ, картелите са използвали дронове за пускане на експлозиви при смъртоносни нападения

Войната срещу дрогата! Пентагонът свали с лазер три дрона на мексикански наркокартели до границата - 1
Reuters Reuters

Американската армия е използвала лазер в долината на Рио Гранде в Южен Тексас тази седмица, за да свали три дрона на мексикански наркокартели в близост до границата с Мексико, съобщава "Ройтерс".

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) и Северното командване на САЩ (USNORTHCOM) заявиха, че операцията е била проведена късно във вторник и в ранните часове на сряда и при нея е използвана армейската лазерна система Multipurpose High Energy Laser.

Военните не посочиха точното място на ударите нито уточниха дали те са били извършени над територията на САЩ или Мексико. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че всяка едностранна американска операция на мексиканска територия би била сериозно нарушение на суверенитета на страната ѝ.

Военните посочиха, че дроновете са представлявали "физическа заплаха" за американски военнослужещи и служители на американската Митническа и гранична защита.

"Картелните мрежи все по-често използват безпилотни летателни системи, за да улесняват незаконното превеждане на хора през границата и активно да шпионират нашите служители и партньорските ни правоохранителни органи", заяви генерал-майор Къртис Тейлър, командир на Съвместната оперативна група "Южна граница".

Съобщението идва в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп засилва мерките срещу нелегалната имиграция и наркокартелите, изпълнявайки обещанията от президентската му кампания през 2024 г.

От създаването си през 2025 г. оперативната група е извършила десетки хиляди патрули за откриване и наблюдение и хиляди разузнавателни полети.

Военните не уточниха производителя на лазерната система.

AeroVironment Inc. достави първите си две многоцелеви високоенергийни лазерни системи на американската армия миналото лято. Преди това американската армия е разполагала системата LOCUST на AeroVironment.

Използването на тази система доведе до седемчасово затваряне на въздушното пространство в района на международното летище на Ел Пасо в Тексас по-рано тази година.

През февруари американските военни по погрешка свалиха дрон на правителството на САЩ с помощта на лазерна система за противодействие на дронове.

Американски представители по сигурността изразиха загриженост относно използването на дронове от мексиканските картели, които в повечето случаи използват грубо модифицирани модели, закупени от търговската мрежа, за да пускат пакети с наркотици или да наблюдават маршрутите за трафик.

В някои части на Мексико, по-далеч от границата със САЩ, картелите са използвали дронове за пускане на експлозиви при смъртоносни нападения.

Американските и мексиканските власти работят заедно за противодействие на нарастващото използване на дронове в граничния регион.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ОБУЧЕНИТЕ В УКРАЙНА ДРОНАДЖИИ НА КАРТЕЛИТЕ , ОСВЕН ДА ПОЧНАТ ДА УНИЩОЖАВАТ АМЕРИКАНСКИТЕ ЛАЗЕРИ
    ... И ЩЕ СТАНЕ ВЕСЕЛБА
    .....
    ДРОНА Е КАЛАШНИКА НА 21 ВЕК :)

    20:11 28.08.2026

  • 2 ежедневие

    2 3 Отговор
    ами нормално те винаги искат да са монопол за това са ги свалили

    20:14 28.08.2026

  • 3 Анонимен

    3 3 Отговор
    Краварите са смешнициза три дрона . Хах. В крайна летят стотици дронове Чудя се ако картелите вместо няколко дрона ползват 200 или 300 дрона какво ще правят. ???? Имат ли достатъчно патриоти ???

    20:17 28.08.2026

  • 4 Вие чувате ли се бре?

    3 2 Отговор
    картелите са използвали дронове за пускане на експлозиви....

    Коментиран от #12

    20:17 28.08.2026

  • 5 Ми Браво! Герои

    3 1 Отговор
    .....американските военни по погрешка свалиха дрон на правителството на САЩ с помощта на лазерна система за противодействие на дронове.

    20:19 28.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    КИЙЕВСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ ТАБЕЛИ
    " РАЗРЕШАВА СЕ ДО 6 КГ ПРОСЕНА КАША И ДО 6 ЯЙЦА НА ЧОВЕК"
    ... :)

    20:21 28.08.2026

  • 7 Китай са им подарили

    2 1 Отговор
    Вероятно някакви мострички на Lijian (Остър меч) за да си поиграят американчетата и да се порадват. Разработени от Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology 30 кг и преносими в раница, 2-киловатови високоенергийни лазерни оръжия за борба с дронове....

    20:23 28.08.2026

  • 8 САЩ ДА ВНИМАВАТ

    2 3 Отговор
    Да не загубят и войната с наркокартелите като с Иран.

    20:28 28.08.2026

  • 9 Олеееее....

    1 2 Отговор
    Първите две многоцелеви високоенергийни лазерни системи била получила американската армия. ... Китай масово производство има поне от 2-4 години а САШ били открили топлата вода.

    20:28 28.08.2026

  • 10 Бакти

    1 2 Отговор
    За първи път чувам за лазерни системи.На времето руснаците изпариха китайци с лазър

    20:28 28.08.2026

  • 11 Като я четеш тая статия

    0 4 Отговор
    Оставяш с впечатлението че САЩ са в каменната ера. Каубои на коне с копия свалят дронове влитащи от Мексико а мексикански дрони следят трафика

    Коментиран от #14, #16

    20:33 28.08.2026

  • 12 Те така сега и

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вие чувате ли се бре?":

    НюЙорк ще бомбардират вероятно

    20:35 28.08.2026

  • 13 Дърт Вейдър

    0 2 Отговор
    Междузвездни войни! Въображаеми дронове и развита фантазия на една медия!

    20:37 28.08.2026

  • 14 Бабанко

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Като я четеш тая статия":

    Като те четем оставаме с впечатлението, че не си прочел статията!

    20:39 28.08.2026

  • 15 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Няма по-просто племе от Краварското.
    Никакви доказателства нямат наречени обективен контрол под формата на заснет видеоклип как с бластер от Междузвездни войни свалят 3 дрона на съпротивата в случая мексикански търговски летателни апарати.

    20:41 28.08.2026

  • 16 Чудно е как си доживял с този акъл

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Като я четеш тая статия":

    Да пишеш коментари?

    20:43 28.08.2026

  • 17 Мишел

    0 0 Отговор
    Това на снимката е изстрел на специален лазер на САЩ с крив лъч?😃

    20:43 28.08.2026

  • 18 ЯO пo Mekcиko

    1 0 Отговор
    Има голяма вероятност Mekcиko да бъде yдapeнo с ядpeнo opъжиe.

    20:44 28.08.2026

  • 19 Видяхте ли сега

    0 0 Отговор
    дискомбобулатора какво може

    20:55 28.08.2026

  • 20 Гост

    0 1 Отговор
    Едиственото, с което залива света Сащ, се нарича инфлация, Сащ са нищо без международно доверие, което изгубиха отдавна, предстои им нещо повече от ядрена атака, нарича се Цугцванг, американските капацитети никога не биха могли допуснат, че Сащ ще свърши толкова жалко, както ще свърши...😁

    20:55 28.08.2026